Военные строители подготовили к соревнованиям «тропу разведчика»
Военные строители на дальнем Востоке подготовили специальную трассу для проведения этапов конкурса «Морской десант» в рамках АрМИ-2017, передает РИА Новости сообщение Минобороны.
Строители создали новый объект под названием «тропа разведчика».
Сообщается, что «на площади равной шести футбольным полям организован сложный маршрут по пересеченной местности, на котором построено 19 препятствий разной степени сложности».
На полигоне, окруженном лесом с южным выходом к морю, также сохранились старинные постройки, в том числе капониры, подземные склады.
На «тропе разведчика» с 31 июля по 6 августа пройдут первые два этапа конкурса «Морской десант». Для зрителей установили 2 трибуны на 400 мест. Кроме того, для участников соревнований, судей и организаторов возведены административные перемещения.
В черте города Владивостока, в бухте "Горностай", специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России подготовили специальную тропу разведчика для проведения международного этапа конкурса "Морской десант",говорится в релизе.
Строители создали новый объект под названием «тропа разведчика».
Сообщается, что «на площади равной шести футбольным полям организован сложный маршрут по пересеченной местности, на котором построено 19 препятствий разной степени сложности».
На полигоне, окруженном лесом с южным выходом к морю, также сохранились старинные постройки, в том числе капониры, подземные склады.
На «тропе разведчика» с 31 июля по 6 августа пройдут первые два этапа конкурса «Морской десант». Для зрителей установили 2 трибуны на 400 мест. Кроме того, для участников соревнований, судей и организаторов возведены административные перемещения.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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