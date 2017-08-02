Reuters: В Сирии погибли 40 россиян с начала года
Информационное агентство Reuters выпустило материал, в котором заявлено, что с начала года в Сирии погибли 40 российских военнослужащих и представителей гражданского персонала. При этом Рейтер, сообщая о росте числа потерь ВС РФ, ссылается на данные, которые якобы были получены от родственников погибших в Сирии российских военных.
Министерство обороны России ранее публиковало сведения о погибших, расходящиеся с данными западных СМИ. В частности, по данным МО РФ, с начала года в САР погибли 10 россиян. В Reuters объясняют это так: главное военное ведомство России не хочет раскрывать перед общественностью истинное число потерь военнослужащих в Сирии.
Стоит заметить, что, высказывая заботу о российских военнослужащих, западное СМИ с куда меньшим рвением сообщает о гибнущих в Сирии, Ираке, Афганистане, Сомали, Ливии и других странах военнослужащих вооружённых сил Британии и США. Не публикует по каким-то причинам Reuters и интервью с родственниками погибших за последние месяцы американских солдат. Судя по всему, публикация таких интервью волнует редакцию информационного агентства куда меньше, нежели публикации о гибели военнослужащих Вооружённых сил России.
Напомним, что военная операция ВС РФ в Сирии проводится с осени 2015 года на основании официального запроса со стороны сирийских официальных властей. Присутствие американского военного контингента в САР не является легитимным.
Министерство обороны России ранее публиковало сведения о погибших, расходящиеся с данными западных СМИ. В частности, по данным МО РФ, с начала года в САР погибли 10 россиян. В Reuters объясняют это так: главное военное ведомство России не хочет раскрывать перед общественностью истинное число потерь военнослужащих в Сирии.
Стоит заметить, что, высказывая заботу о российских военнослужащих, западное СМИ с куда меньшим рвением сообщает о гибнущих в Сирии, Ираке, Афганистане, Сомали, Ливии и других странах военнослужащих вооружённых сил Британии и США. Не публикует по каким-то причинам Reuters и интервью с родственниками погибших за последние месяцы американских солдат. Судя по всему, публикация таких интервью волнует редакцию информационного агентства куда меньше, нежели публикации о гибели военнослужащих Вооружённых сил России.
Напомним, что военная операция ВС РФ в Сирии проводится с осени 2015 года на основании официального запроса со стороны сирийских официальных властей. Присутствие американского военного контингента в САР не является легитимным.
Использованы фотографии: МО РФ
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