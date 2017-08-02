12:40 02 августа

Reuters: В Сирии погибли 40 россиян с начала года

Информационное агентство Reuters выпустило материал, в котором заявлено, что с начала года в Сирии погибли 40 российских военнослужащих и представителей гражданского персонала. При этом Рейтер, сообщая о росте числа потерь ВС РФ, ссылается на данные, которые якобы были получены от родственников погибших в Сирии российских военных.

Министерство обороны России ранее публиковало сведения о погибших, расходящиеся с данными западных СМИ. В частности, по данным МО РФ, с начала года в САР погибли 10 россиян. В Reuters объясняют это так: главное военное ведомство России не хочет раскрывать перед общественностью истинное число потерь военнослужащих в Сирии.

Reuters: В Сирии погибли 40 россиян с начала года



Стоит заметить, что, высказывая заботу о российских военнослужащих, западное СМИ с куда меньшим рвением сообщает о гибнущих в Сирии, Ираке, Афганистане, Сомали, Ливии и других странах военнослужащих вооружённых сил Британии и США. Не публикует по каким-то причинам Reuters и интервью с родственниками погибших за последние месяцы американских солдат. Судя по всему, публикация таких интервью волнует редакцию информационного агентства куда меньше, нежели публикации о гибели военнослужащих Вооружённых сил России.

Напомним, что военная операция ВС РФ в Сирии проводится с осени 2015 года на основании официального запроса со стороны сирийских официальных властей. Присутствие американского военного контингента в САР не является легитимным.

Использованы фотографии: МО РФ
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Комментарии 41

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  1. 210окв Сегодня, 11:44
    Светлая память Вам,ребята..Вы честно выполнили свой долг..
    210окв
    1. oleg-gr Сегодня, 11:47
      Лживое агенство публикует такие же новости. Количество очень непонятное. Погибшим - вечная память.
      oleg-gr
      1. Zibelew Сегодня, 11:48
        По версии Reuters, из 40 погибших 21 были те самые представители ЧВК и 17 - российскими военными. Статус оставшихся двух человек пока неясен, заявляет агентство.
        Zibelew
        1. Алексей7777777 Сегодня, 11:54
          Они не лгут сейчас...И из них полно Яицких(30-40%)Я не буду Фамилии называть,дабы Родственников лишний раз не травмировать(кстати,и "ихтамнетам",в Украине головы свои сложившим Яицким-Светлая Память...)... hi hi hi soldier
          Алексей7777777
          1. Zibelew Сегодня, 11:57
            Если бы не наши ребята, сирийцы давно бы слились. За 2 года увеличили территорию, контролируемую Асадом в 4 раза. Не в курсе, генерал Асада Сухейля тигр Хасан какой то странный.
            Zibelew
        2. Монос Сегодня, 11:54
          ссылается на данные, которые якобы были получены от родственников погибших в Сирии российских военных.

          Просто представил себе, как они ищут семьи погибших среди 140 млн. россиян...
          Погибшим - светлая память, циничным писакам - гвоздь в крышку гроба.
          Монос
          1. Соломон Кейн Сегодня, 12:08
            Сколько погибших реально - информация засекречена. Кто-то погиб в бою, кто-то, работая в бандах "под прикрытием". Так что, Парни, не будем юродствовать, молча помянем героев.
            Соломон Кейн
          2. ando_bor Сегодня, 12:31
            Цитата: Монос
            Просто представил себе, как они ищут семьи погибших среди 140 млн. россиян...

            В социальных сетях информацию находят, - дело техники, и выдают как полученную от родственников, реально с родственниками ни кто не общается. Один случай знаю, - "родственники" рассказали только то что в сетях проскакивало, со всеми ошибками и неточностями.
            ando_bor
        3. stalkerwalker Сегодня, 12:39
          Цитата: Zibelew
          По версии Reuters

          Reuters - на передовой инфорвойны с Россией. Но посыл ясен - только что в Афгане подорвали группу военнослужащих, сбили вертолёт. Вот и пошла заказуха "А у вас в квартире газ..."
          stalkerwalker
      2. сибиралт Сегодня, 12:12
        Ну, ну. По этой информации выходит, что наши военные на войну с собой берут родню для опроса "Рейтер" после их гибели? belay
        сибиралт
    2. урапатриот Сегодня, 11:50
      Долг военнослужащих - Родину защищать! А вот зачем гибнут наши ребята в Сирии, сам главковерх внятно объяснить не может...
      урапатриот
      1. nik-karata Сегодня, 11:53
        Я попробую. Это называется - защита Родины на дальних рубежах (или подступах к Родине). Всем и везде это объяснили ещё в 2015 при вводе контингента в Сирию.... вы тогда наверное ещё не родились? what
        nik-karata
        1. урапатриот Сегодня, 11:57
          Да-да слышал я такую версию для слабоумных по зомбоящику)) Скоро уж 2 года как защищаем на "дальних рубежах" пока у нас дома мигранты из средней азии метро взрывают...
          урапатриот
          1. Zibelew Сегодня, 12:10
            Недавно мигранты из Средней Азии Хазратхон Додохонов, Холик Субханов, Анвар Улугмурадов, Фазлитдин Хасанов, Шерозджон Кодиров, Мирзомавлон Мирзошарипов, Абдумуким Мамадчонов, Умар Хасанов и Зафарджон Гулямов являющиеся членами банды ГТА предстали перед судом. Им инкриминировали убийство 17 человек. Место дислокации банды находилось в коттедже, принадлежащем руководителю управления делами Генпрокуратуры Алексею Староверову, в поселке Удельное Раменского района. Вчера эти бандюки устроили стрельбу в Московском областном суде, троих ОПГшников застрелили.
            Zibelew
          2. dvina71 Сегодня, 12:15
            Цитата: урапатриот
            Да-да слышал я такую версию для слабоумных по зомбоящику)) Скоро уж 2 года как защищаем на "дальних рубежах" пока у нас дома мигранты из средней азии метро взрывают...

            Иньересно узнать..какой логикой вы связали действия ВС РФ и проколы разведки/контрразведки. И как ВКС,ФМВ, ССО могут помочь с эммигрантами в России?
            dvina71
            1. урапатриот Сегодня, 12:22
              Да это не я связал, а уважаемый Владимир Владимирович tongue
              В.В.Путин: "В Сирии наши Вооруженные Силы сражаются, прежде всего, за Россию, отстаивают безопасность именно наших граждан"
              Подробнее на ТАСС:
              http://tass.ru/politika/2494776
              урапатриот
              1. dvina71 Сегодня, 12:33
                Цитата: урапатриот
                Да это не я связал, а уважаемый Владимир Владимирович

                И как это заявление вы связали с эммигрантами в России? Мне просто логика не понятна..потому и спрашиваю..
                Кошка бросила котят - это ПУтин виноват..такая логика меня не устраивает..
                dvina71
          3. Монос Сегодня, 12:17
            Цитата: урапатриот
            Да-да слышал я такую версию для слабоумных по зомбоящику

            Я смотрю, вы активный пользователь "зомбоящика". А чё не зазомбировались-то до сих пор? smile Про свой IQ нам не рассказывайте, его не видно.
            Монос
          4. nik-karata Сегодня, 12:30
            Судя по вашему нику, вы должны в первых рядах верить в эту
            версию для слабоумных по зомбоящику))
            nik-karata
        2. Walanin Сегодня, 12:05
          Цитата: nik-karata
          Это называется - защита Родины на дальних рубежах

          это не защита Родины, это защита интересов всевозможных Миллеров и прочих корешей светлейшего.
          Walanin
          1. dvina71 Сегодня, 12:16
            Цитата: Walanin
            это не защита Родины, это защита интересов всевозможных Миллеров и прочих корешей светлейшего.

            ПОжалста.. с фактами .. Кокой интерес Миллера ВС РФ отстаивают в СИрии?Только пустословия не надо..
            dvina71
            1. Walanin Сегодня, 12:19
              Кокой токой интерес в самом деле. Труба вестимо, с ресурсами природными. Другими интересами там не пахнет.
              Walanin
              1. dvina71 Сегодня, 12:20
                Цитата: Walanin
                Кокой токой интерес в самом деле. Труба вестимо, с ресурсами природными. Другими интересами там не пахнет.

                Какая труба? ВЫ о чем вообще?
                dvina71
                1. Walanin Сегодня, 12:22
                  Обычная металлическая труба. То, в чем транспортируют газ и нефть, и то, без чего бюджет РФ схлопнется как карточный домик.
                  Walanin
                  1. dvina71 Сегодня, 12:26
                    Цитата: Walanin
                    То, в чем транспортируют газ и нефть, и то, без чего бюджет РФ схлопнется как карточный домик.

                    А вы значит ,надо полагать,за то что бы российский бюджет схлопнулся?
                    Я уж ..цифрового обоснования вашего тезиса не спрашиваю.. Носители лозунгов на такой анализ не способны..
                    dvina71
                    1. Walanin Сегодня, 12:30
                      Я надо полагать за то, чтобы бюджет не зависел от продажи ресурсов. И за то, чтобы россияне не гибли за интересы братков из властной верхушки страны.
                      Но Вы ведь способны назвать настоящие цели России в Сирии, помимо лозунгов естественно, просветить дурачков так сказать?
                      Walanin
                      1. dvina71 Сегодня, 12:35
                        Цитата: Walanin
                        Но Вы ведь способны назвать настоящие цели России в Сирии

                        НУ нет уж..Это вы тут нам всем "глаза открыли"..вот и давайте..обоснуйте. Доводы - всезнают и весьмирснами..не канают. Только факты и цифры. Хватит разговаривать лозунгами.
                        dvina71
                    2. Walanin Сегодня, 12:37
                      Цитата: dvina71
                      НУ нет уж

                      ну на нет и суда нет, я от Вас ничего большего и не ожидал. Если бы Вы были способны сказать хоть чего то большее, чем лозунг про "дальние подступы", был бы другой разговор.
                      Walanin
          2. Вас Влад Сегодня, 12:22
            Это к теме что в России хорошо жилось пока нефть 100 бак стоила,да?
            Цитата: Walanin
            это не защита Родины, это защита интересов всевозможных Миллеров и прочих корешей светлейшего.
            Вас Влад
      2. vch Сегодня, 11:55
        Они гибнут для того, что бы потом уже на нашей земле не гибли сотни и тысячи! Что происходило на афганско-таджикской границе после нашего выхода из афгана и падение Наджибуллы помните? Или надо напомнить? СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЯМ!!
        vch
        1. урапатриот Сегодня, 12:08
          Приводить такой пример как минимум некорректно, так как и ввод войск в Афганистан, и в Сирию - считаю трагической ошибкой руководства страны. Вы путаете причины и следствия.
          Что происходило на афганско-таджикской границе после нашего выхода из афгана и падение Наджибуллы помните?

          Боитесь повторения на российско-сирийской границе? request
          урапатриот
          1. vch Сегодня, 12:34
            Вы или действительно ничего не понимаете или просто занимаетесь дешевым троллингом. Объяснять очевидные вещи - ну нет никакого желания, тем более, что выше по ветке Вам уже кажется все объяснили....
            vch
        2. 30 вис Сегодня, 12:34
          Бесполезно всё это объяснять продажным "урапатриот " от Пи н досс ии . Эти лжепатриоты свои тридцать грошиков иудиных отрабатывают . Есть такая профессия Родину продавать ........
          30 вис
  2. Соломон Кейн Сегодня, 11:49
    Светлая память бойцам, офицерам и рядовым. Слава Российскому воинству!
    Соломон Кейн
    1. Partyzan Сегодня, 11:58
      Царство им небесное soldier
      Partyzan
  3. ЦУС-ВВС Сегодня, 11:53
    светлая память защитникам Родины на дальних рубежах!!!
    ЦУС-ВВС
  4. rotmistr60 Сегодня, 11:56
    " Reuters" цинично, на смертях военнослужащих проводит свою гнусную политику в информационной войне. Ни чем не брезгуют западные СМИ. А погибшим вечная слава и память
    rotmistr60
  5. jetfors_84 Сегодня, 11:56
    У погибших америкосов наверное родственников нет чтоб интервью рейтес давать. Они бомжей с улиц собирают и в ирак и сирию гонят. А? Братья ы что скажете?
    jetfors_84
  6. Mavrikiy Сегодня, 12:17
    , что, высказывая заботу о российских военнослужащих, западное СМИ с куда меньшим рвением сообщает о гибнущих в Сирии, Ираке, Афганистане, Сомали, Ливии и других странах военнослужащих вооружённых сил Британии и США
    На Западе это никому не интересно. Получится, что у них все плохо. Это идеологически не верно. А вот про Россию гадость написать.... И получится: не так уж у нас плохо, у других то вон что...
    Mavrikiy
  7. ВАЗ2106 Сегодня, 12:18
    а сколько погибло советских солдат в 1979-м году в начале Афганской войны?
    ВАЗ2106
  8. vezunchik Сегодня, 12:37
    это пропаганда и нагнетание противником страха. зачем же российские сми это тиражируют. пора их привлекать к ответственности
    vezunchik
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