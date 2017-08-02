Конкурс «Авиадартсе» стартует в Китае 5 августа

Пятого августа участники конкурса выполнят технику пилотирования, воздушную разведку и навигацию. Задействованы все летчики, кроме экипажей Дальней и военно-транспортной авиации,

Церемония закрытия конкурса "Авиадартс" в городе Чанчунь запланирована на 9 августа, а уже 10 и 11 августа все российские самолеты и вертолеты покинут территорию Китая. С дальневосточных аэродромов авиация в дальнейшем перелетит на аэродромы постоянного базирования,