12:39 02 августа

Конкурс «Авиадартсе» стартует в Китае 5 августа

Первые зачетные полеты в рамках конкурса «Авиадартс-2017» в Китае пройдут 5 августа, передает ТАСС сообщение главы делегации российской команды генерал-майора Олега Маковецкого.



Пятого августа участники конкурса выполнят технику пилотирования, воздушную разведку и навигацию. Задействованы все летчики, кроме экипажей Дальней и военно-транспортной авиации,
сказал Маковецкий.


Он напомнил, что во вторник «участники конкурса провели жеребьевку по мишеням, очередности вылетов, знакам и местам воздушной разведки». На среду назначена предварительная подготовка, а в четверг над полигоном Тайпинчуань основной состав российской и китайской команд выполнит тренировочные полеты.

По словам генерала, «шестого августа летчики проведут боевые стрельбы и десантирование грузов на точность с военно-транспортных самолетов, а самолеты-разведчики выполнят визуальную воздушную разведку». Затем будут подведены итоги конкурса. Россияне начнут подготовку авиатехники к перелету на родину.

В среду на полигон Тайпинчуань приглашены зрители, «запланировано выступление китайской авиагруппы "Первое августа" на истребителях J-10», сообщил Маковецкий. Пилотажных групп из России не будет, так как они «задействованы в активной подготовке ко Дню ВКС».

Церемония закрытия конкурса "Авиадартс" в городе Чанчунь запланирована на 9 августа, а уже 10 и 11 августа все российские самолеты и вертолеты покинут территорию Китая. С дальневосточных аэродромов авиация в дальнейшем перелетит на аэродромы постоянного базирования,
рассказал Маковецкий.

Использованы фотографии: bastion-karpenko.ru / Минобороны РФ
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Комментарии 4

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  1. Mavrikiy Сегодня, 12:08
    Где есть соревнования - "доверяй, но проверяй". Лучинкой проверяйте уровень топлива на самолетах друзей-соперников wink wink
    Mavrikiy
    1. oleg-gr Сегодня, 12:12
      Удачного выступления нашим пилотам.
      oleg-gr
  2. ВАЗ2106 Сегодня, 12:16
    такие соревнования повышают уровень подготовки летчиков, в будущем российские летчики не будут уступать в уровне подготовки летчикам Израиля
    ВАЗ2106
    1. Карась Сегодня, 12:36
      А сейчас уступают?
      Карась
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