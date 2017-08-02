Российской «Командирши» пока нет в Сирии
В РФ создан автоматизированный комплекс управления противотанковыми подразделениями, получивший название «Командирша», сообщает Вестник Мордовии .
Комплекс включает в себя РЛС обнаружения наземных целей, лазерные дальномеры – целеуказатели, средства автоматизированного управления, связи и ориентирования и др. «Поэтому, когда в понедельник в сети появилось фото, на котором была запечатлена позиция бойцов, сражающихся на стороне официального Дамаска с РЛС обнаружения и ПТУР "Корнет", то многие пользовател решили, что это как раз и есть "Командирша"», – пишет автор публикации Лев Романов.
Однако российский военный эксперт Юрий Лямин их поправил, сообщив, что на фото изображена РЛС обнаружения наземных целей иранского производства. Разработка получила название «Тарик».
«Масса этой иранской станции около 30 кг. Она может обнаруживать людей на расстоянии до 4,5 км, автомобили, бронетехнику на расстоянии до 8 км. Вертолеты она видит на расстоянии 6-8 км. Средняя ошибка определения координат – 50 метров.
Конечно, связка ПТУР "Корнет" с РЛС "Тарик" повышает эффективность действия противотанковых расчетов, но до нашей «Командирши» ей еще очень далеко», – рассказал Лямин.
Комплекс включает в себя РЛС обнаружения наземных целей, лазерные дальномеры – целеуказатели, средства автоматизированного управления, связи и ориентирования и др. «Поэтому, когда в понедельник в сети появилось фото, на котором была запечатлена позиция бойцов, сражающихся на стороне официального Дамаска с РЛС обнаружения и ПТУР "Корнет", то многие пользовател решили, что это как раз и есть "Командирша"», – пишет автор публикации Лев Романов.
Однако российский военный эксперт Юрий Лямин их поправил, сообщив, что на фото изображена РЛС обнаружения наземных целей иранского производства. Разработка получила название «Тарик».
«Масса этой иранской станции около 30 кг. Она может обнаруживать людей на расстоянии до 4,5 км, автомобили, бронетехнику на расстоянии до 8 км. Вертолеты она видит на расстоянии 6-8 км. Средняя ошибка определения координат – 50 метров.
Конечно, связка ПТУР "Корнет" с РЛС "Тарик" повышает эффективность действия противотанковых расчетов, но до нашей «Командирши» ей еще очень далеко», – рассказал Лямин.
Использованы фотографии: twitter.com/oryxspioenkop
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