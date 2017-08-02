12:40 02 августа

Российской «Командирши» пока нет в Сирии

В РФ создан автоматизированный комплекс управления противотанковыми подразделениями, получивший название «Командирша», сообщает Вестник Мордовии .

Российской «Командирши» пока нет в Сирии


Комплекс включает в себя РЛС обнаружения наземных целей, лазерные дальномеры – целеуказатели, средства автоматизированного управления, связи и ориентирования и др. «Поэтому, когда в понедельник в сети появилось фото, на котором была запечатлена позиция бойцов, сражающихся на стороне официального Дамаска с РЛС обнаружения и ПТУР "Корнет", то многие пользовател решили, что это как раз и есть "Командирша"», – пишет автор публикации Лев Романов.


Однако российский военный эксперт Юрий Лямин их поправил, сообщив, что на фото изображена РЛС обнаружения наземных целей иранского производства. Разработка получила название «Тарик».



«Масса этой иранской станции около 30 кг. Она может обнаруживать людей на расстоянии до 4,5 км, автомобили, бронетехнику на расстоянии до 8 км. Вертолеты она видит на расстоянии 6-8 км. Средняя ошибка определения координат – 50 метров.

Конечно, связка ПТУР "Корнет" с РЛС "Тарик" повышает эффективность действия противотанковых расчетов, но до нашей «Командирши» ей еще очень далеко», – рассказал Лямин.

Использованы фотографии: twitter.com/oryxspioenkop
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Комментарии 5

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  1. ВАЗ2106 Сегодня, 12:20
    кто такие задорные названия оружию дает?
    ВАЗ2106
  2. Монос Сегодня, 12:22
    Ну вот, наконец стали давать названия в женском роде. Прогресс!
    Монос
    1. 3officer Сегодня, 12:27
      "Теща"-реагирует на движение,обнаруживает обьекты в полной темноте,"работает" частенько из засады-шансы уцелеть невелики laughing
      3officer
    2. nik-karata Сегодня, 12:37
      Разработка получила название «Тарик».

      Тарка - знаю. Дощечка для изготовления ящиков (тары).
      Тарик??? Наверное муж или брат тарки! laughing
      Шутка юмора такая!)))
      nik-karata
  3. Лопатов Сегодня, 12:37
    Они "Командиршу" до ума так и не допилили. Хотя могли бы... Хотя бы до уровня той аппаратуры, которая стоит на американских "Тоу"
    Лопатов
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