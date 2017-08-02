16:51 02 августа

Индия представила гусеничного бронированного робота на базе БМП-1

Организация оборонных исследований и разработок Индии представила гусеничного бронированного робота, выполненного на базе советской боевой машины пехоты БМП-1. Как сообщает Defense Aerospace , это первый подобный робот, разработанный в Индии.

Согласно заявлению индийской организации, новый робот на базе БМП-1, получивший название Muntra, получил три основных варианта: S, M и N. Muntra-S предназначен для разведки и наблюдения, а Muntra-M — для поиска и обезвреживания мин и самодельных взрывных устройств. Версия Muntra-N разработана для разведки в зонах, подвергавшихся ядерным ударам.

Индия представила гусеничного бронированного робота на базе БМП-1

Muntra-S



Технические подробности о новых роботизированных машинах пока не раскрываются. Известно только, что они оснащены радиолокационными станциями, электронно-оптическими системами и лазерными дальномерами. Испытания роботов уже состоялись на полигоне в Раджастане при температуре воздуха 52 градуса Цельсия. Проверки признали успешными.

БМП-1 выпускались в СССР с 1966 по 1988 год. За это время было произведено около 20 тысяч таких машин, которые поставлялись почти в 50 стран мира. БМП-1 имеет в длину 6,7 метра, в ширину — 2,9 метра и в высоту — 2,1 метра. Боевая машина массой 13 тонн способна развивать скорость до 65 километров в час по шоссе и до семи километров в час на воде.

Боевая машина пехоты оснащена башней с пушкой 2А28 калибра 73 миллиметра и пулеметом ПКТ калибра 7,62 миллиметра. В настоящее время на вооружении Индии стоят около 360 БМП-1, которые планируется постепенно списать. Конвертация таких в машин в роботов позволит военным получить новые роботизированные комплексы.


Использованы фотографии: http://www.defense-aerospace.com/
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Комментарии 7

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  1. Салаватский МЧС Сегодня, 12:55
    Это ещё что фонарный столб на базе БМП?
    Салаватский МЧС
    1. Наблюдатель2014 Сегодня, 12:58
      Салаватский МЧС
      Это ещё что фонарный столб на базе БМП?
      laughing Громоотвод наверное Восточный колорит .Аура, Шива и всё такое laughing
      Наблюдатель2014
      1. рич Сегодня, 13:24
        Организация оборонных исследований и разработок Индии представила гусеничного бронированного робота, выполненного на базе советской боевой машины пехоты БМП-1

        Платформа действительно уникально универсальная, а создана полвека назад
        рич
    2. ВЕРЕСК Сегодня, 15:05
      И почему не украшен рюшечками?
      ВЕРЕСК
  2. voyaka uh Сегодня, 13:50
    А вот это правильно - молодцы! Платформа шустрая, проходимая.
    Только приладить дистанционное управление и видео-камеры всякие.
    И будет шорох наводить, вызывать огонь на себя, раскрывать огневые
    точки.
    voyaka uh
  3. КГБ_ЦРУ Сегодня, 14:12
    Молодцы индусы, душевный народ. И фильмы снимут так - что слёзы наворачиваются.
    КГБ_ЦРУ
    1. ВЕРЕСК Сегодня, 15:08
      Мне больше это нравиться! drinks
      ВЕРЕСК
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