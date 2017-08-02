Индия представила гусеничного бронированного робота на базе БМП-1
Организация оборонных исследований и разработок Индии представила гусеничного бронированного робота, выполненного на базе советской боевой машины пехоты БМП-1. Как сообщает Defense Aerospace , это первый подобный робот, разработанный в Индии.
Согласно заявлению индийской организации, новый робот на базе БМП-1, получивший название Muntra, получил три основных варианта: S, M и N. Muntra-S предназначен для разведки и наблюдения, а Muntra-M — для поиска и обезвреживания мин и самодельных взрывных устройств. Версия Muntra-N разработана для разведки в зонах, подвергавшихся ядерным ударам.
Технические подробности о новых роботизированных машинах пока не раскрываются. Известно только, что они оснащены радиолокационными станциями, электронно-оптическими системами и лазерными дальномерами. Испытания роботов уже состоялись на полигоне в Раджастане при температуре воздуха 52 градуса Цельсия. Проверки признали успешными.
БМП-1 выпускались в СССР с 1966 по 1988 год. За это время было произведено около 20 тысяч таких машин, которые поставлялись почти в 50 стран мира. БМП-1 имеет в длину 6,7 метра, в ширину — 2,9 метра и в высоту — 2,1 метра. Боевая машина массой 13 тонн способна развивать скорость до 65 километров в час по шоссе и до семи километров в час на воде.
Боевая машина пехоты оснащена башней с пушкой 2А28 калибра 73 миллиметра и пулеметом ПКТ калибра 7,62 миллиметра. В настоящее время на вооружении Индии стоят около 360 БМП-1, которые планируется постепенно списать. Конвертация таких в машин в роботов позволит военным получить новые роботизированные комплексы.
Согласно заявлению индийской организации, новый робот на базе БМП-1, получивший название Muntra, получил три основных варианта: S, M и N. Muntra-S предназначен для разведки и наблюдения, а Muntra-M — для поиска и обезвреживания мин и самодельных взрывных устройств. Версия Muntra-N разработана для разведки в зонах, подвергавшихся ядерным ударам.
Muntra-S
Технические подробности о новых роботизированных машинах пока не раскрываются. Известно только, что они оснащены радиолокационными станциями, электронно-оптическими системами и лазерными дальномерами. Испытания роботов уже состоялись на полигоне в Раджастане при температуре воздуха 52 градуса Цельсия. Проверки признали успешными.
БМП-1 выпускались в СССР с 1966 по 1988 год. За это время было произведено около 20 тысяч таких машин, которые поставлялись почти в 50 стран мира. БМП-1 имеет в длину 6,7 метра, в ширину — 2,9 метра и в высоту — 2,1 метра. Боевая машина массой 13 тонн способна развивать скорость до 65 километров в час по шоссе и до семи километров в час на воде.
Боевая машина пехоты оснащена башней с пушкой 2А28 калибра 73 миллиметра и пулеметом ПКТ калибра 7,62 миллиметра. В настоящее время на вооружении Индии стоят около 360 БМП-1, которые планируется постепенно списать. Конвертация таких в машин в роботов позволит военным получить новые роботизированные комплексы.
Использованы фотографии: http://www.defense-aerospace.com/
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