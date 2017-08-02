МО Литвы: Не хватает юношей - призываем девушек
В Литве продолжают практиковать смешанный призыв. На военную службу (на 9-месячный срок) призываются как юноши, так и девушки в возрасте от 19 до 26 лет. Основное число призывников проходят службу на базе драгунского батальона им.Великого князя Литовского Бутигейдиса в Клайпеде. Причём проверку призывников осуществляют непосредственно в воинской части, включая проверку личных вещей с помощью служебных собак, а также проверку на предрасположенность к употреблению алкоголя и наркотических средств.
Информационная служба Delfi приводит обращающее на себя внимание заявление представителя драгунского батальона майора Арнольдаса Василяускаса, высказавшегося по поводу употреблявших запрещённые препараты призывников:
Сообщается, что из 633 призывников, прибывших на военный объект, до 20 человек – девушки. В течение первых трёх месяцев новобранцы литовской армии пройдут базовый военный курс – своеобразный вариант КМБ. В курс входит изучение уставов, военной тактики, топографии, знакомство с основами оказания медпомощи, обращения с оружием и средствами связи. После этого молодых военнослужащих начнут готовить по военным специальностям. Их пока три: стрелок, стрелок-пулемётчик и гранатомётчик.
В 2017 году в Литве запланирован рекордный для этой страны призыв – 3,5 тыс. человек. При этом в стране обнаруживаются проблемы по исполнению призыва. Всё больше молодых людей выезжают за пределы Литвы и становятся недосягаемыми для призывных служб. Недостающее число парней нередко приходится восполнять призывом представительниц прекрасного пола.
Фото Delfi:
По плану, утверждённому в 2015 году президентом Далей Грибаускайте, число призывников в литовской армии ежегодно должно расти. Это при учёте того, что численность населения страны ежегодно снижается.
Информационная служба Delfi приводит обращающее на себя внимание заявление представителя драгунского батальона майора Арнольдаса Василяускаса, высказавшегося по поводу употреблявших запрещённые препараты призывников:
Таких практически не было.
Сообщается, что из 633 призывников, прибывших на военный объект, до 20 человек – девушки. В течение первых трёх месяцев новобранцы литовской армии пройдут базовый военный курс – своеобразный вариант КМБ. В курс входит изучение уставов, военной тактики, топографии, знакомство с основами оказания медпомощи, обращения с оружием и средствами связи. После этого молодых военнослужащих начнут готовить по военным специальностям. Их пока три: стрелок, стрелок-пулемётчик и гранатомётчик.
В 2017 году в Литве запланирован рекордный для этой страны призыв – 3,5 тыс. человек. При этом в стране обнаруживаются проблемы по исполнению призыва. Всё больше молодых людей выезжают за пределы Литвы и становятся недосягаемыми для призывных служб. Недостающее число парней нередко приходится восполнять призывом представительниц прекрасного пола.
Фото Delfi:
По плану, утверждённому в 2015 году президентом Далей Грибаускайте, число призывников в литовской армии ежегодно должно расти. Это при учёте того, что численность населения страны ежегодно снижается.
Использованы фотографии: http://ru.delfi.lt/
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