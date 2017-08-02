16:50 02 августа

МО Литвы: Не хватает юношей - призываем девушек

В Литве продолжают практиковать смешанный призыв. На военную службу (на 9-месячный срок) призываются как юноши, так и девушки в возрасте от 19 до 26 лет. Основное число призывников проходят службу на базе драгунского батальона им.Великого князя Литовского Бутигейдиса в Клайпеде. Причём проверку призывников осуществляют непосредственно в воинской части, включая проверку личных вещей с помощью служебных собак, а также проверку на предрасположенность к употреблению алкоголя и наркотических средств.

Информационная служба Delfi приводит обращающее на себя внимание заявление представителя драгунского батальона майора Арнольдаса Василяускаса, высказавшегося по поводу употреблявших запрещённые препараты призывников:
Таких практически не было.


Сообщается, что из 633 призывников, прибывших на военный объект, до 20 человек – девушки. В течение первых трёх месяцев новобранцы литовской армии пройдут базовый военный курс – своеобразный вариант КМБ. В курс входит изучение уставов, военной тактики, топографии, знакомство с основами оказания медпомощи, обращения с оружием и средствами связи. После этого молодых военнослужащих начнут готовить по военным специальностям. Их пока три: стрелок, стрелок-пулемётчик и гранатомётчик.


В 2017 году в Литве запланирован рекордный для этой страны призыв – 3,5 тыс. человек. При этом в стране обнаруживаются проблемы по исполнению призыва. Всё больше молодых людей выезжают за пределы Литвы и становятся недосягаемыми для призывных служб. Недостающее число парней нередко приходится восполнять призывом представительниц прекрасного пола.

Фото Delfi:
МО Литвы: Не хватает юношей - призываем девушек





По плану, утверждённому в 2015 году президентом Далей Грибаускайте, число призывников в литовской армии ежегодно должно расти. Это при учёте того, что численность населения страны ежегодно снижается.

Использованы фотографии: http://ru.delfi.lt/
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Комментарии 44

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  1. Толстоевский Сегодня, 13:09
    На очереди кобылы и крупный рогатый скот
    Толстоевский
    1. Чёрный Сегодня, 13:13
      Цитата: Толстоевский
      По плану, утверждённому в 2015 году президентом Далей Грибаускайте, число призывников в литовской армии ежегодно должно расти

      Родители выпускников детских садов напряглись smile
      Чёрный
      1. Толстоевский Сегодня, 13:13
        и бабушки с дедушками на всякий случай стали мочиться под себя
        Толстоевский
        1. Чёрный Сегодня, 13:15
          Цитата: Толстоевский
          и бабушки с дедушками на всякий случай стали мочиться под себя

          Да бабушки с дедушками давно в призывной компании учавствуют - анализы призывникам продают, что бы у тех откосить получилось wassat
          Чёрный
          1. рич Сегодня, 13:20
            В Литве продолжают практиковать смешанный призыв. На военную службу (на 9-месячный срок) призываются девушки в возрасте от 19 до 26 лет

            Возникают невольные ассоциации с декретом laughing
            рич
            1. jjj Сегодня, 13:36
              А неграждане, Им поди завидуют. Служить не надо, а с паспортом негражданина по всей Европе можно ездить
              jjj
              1. Anglorussian Сегодня, 13:47
                В Литве неграждан нет. А прав на трудоустройство в Евросоюзе у неграждан Латвии и Эстонии тоже нет- только безвиз как у великих ук ров.
                Anglorussian
            2. Partyzan Сегодня, 14:17
              Возникают невольные ассоциации с декретом
              мненя правда интересует выполнение команды - ложись lol
              Partyzan
              1. Подрезчик Сегодня, 15:10
                good Единственная команда, выполнение которой не требует дополнительного обучения для этих бойцов! laughing
                Подрезчик
                1. mirag2 Сегодня, 16:19
                  Вот Вы смеетесь...А зря.Накал антироссийской истерии там как никогда высок.И ДЕТИ в камуфляже поют "патриотичные" песни.Я уже выкладывал видео,повторю:
                  mirag2
                  1. Anglorussian Сегодня, 16:31
                    Обычная патриотическая песенка среднего качества- русские дети тоже подобные поют. Или им мурку надо петь? А приезжих сейчас нигде не ждут ибо хорошо известно что они с собой везут.
                    Anglorussian
  2. Чёрный Сегодня, 13:10
    МО Литвы: Не хватает юношей - призываем девушек
    Да откуда там юношам взяться...уже все давно в европу замуж повыходили wassat
    Чёрный
  3. KOLAaps Сегодня, 13:16
    .... Верной дорогой идёте товарищи!!!!!.... бывшие
    KOLAaps
  4. soroKING Сегодня, 13:16
    это хитрый ход! 9 месяцев, зачать и выносить будущих воинов good
    soroKING
    1. Чёрный Сегодня, 13:21
      Цитата: soroKING
      это хитрый ход! 9 месяцев, зачать и выносить будущих воинов good

      Ну да, зачали в танке - будет танкистом, зачали в самолёте - лётчиком...а на складе - прапорщиком! wassat
      Чёрный
      1. soroKING Сегодня, 13:29
        good Вы разгадали задумку Дали! Вас не проведёшь! laughing
        soroKING
  5. HAM Сегодня, 13:20
    Как то странно-призыв на 9 месяцев,совпадение!?"Проверка" же по прибытии в часть..
    HAM
    1. Толстоевский Сегодня, 13:25
      принимать присягу будут на оргиях
      Толстоевский
  6. домохозяйка Сегодня, 13:27
    В Израиле девушки служат по призыву. Так там воюющая страна. С кем воюет Литва? И в Израиле девушки служат всё больше в патрулировании, медслужбе и подобных специальностях. Девушка-гранатомётчик? Хм... Дожили литовцы.
    домохозяйка
    1. den3080 Сегодня, 13:36
      С лесенки ответил Вова:
      — Мама — лётчик?
      Что ж такого!
      Вот у Коли, например,
      Мама — милиционер.
      А у Толи и у Веры
      Обе мамы — инженеры.
      А у Лёвы мама — повар.
      Мама — лётчик?
      Что ж такого!
      — Всех важней,- сказала Ната,-
      Мама вагоновожатый...
      (с) С.Я. Маршак
      den3080
      1. домохозяйка Сегодня, 13:42
        лётчик не гранатомётчик!
        домохозяйка
  7. Paranoid50 Сегодня, 13:28
    По плану, утверждённому в 2015 году президентом Далей Грибаускайте, число призывников в литовской армии ежегодно должно расти. Это при учёте того, что численность населения страны ежегодно снижается.
    Ну, нормально. Через какое-то время служить будут ВСЕ. Это Спарта. yes
    Paranoid50
  8. Заноза Сегодня, 13:35
    Призовите Далю Грибаускайте,как никак валютная проститутка еще с советским стажем...
    Заноза
  9. Сергей956 Сегодня, 13:36
    А что, девушки Литовки совсем не страшные. Будут прекрасными помощницами для солдат НАТО. Помогать солдатам НАТО в Прибалтике, удовлетворять естественные потребности тоже кому-то нужно. Вот Литовки и справятся с этим на отлично.
    Сергей956
    1. soroKING Сегодня, 13:52
      будут солдатам НАТО вазелин подносить wassat
      soroKING
  10. УАЗ 452 Сегодня, 13:41
    Недостающее число парней нередко приходится восполнять призывом представительниц прекрасного пола.

    Грамотное решение - заодно и демографию подправят, ведь характер развлечений молодёжи при смешанном прохождении службы легко предположить.
    УАЗ 452
    1. Anglorussian Сегодня, 13:49
      Казармы вроде отдельные будут.
      Anglorussian
  11. salat Сегодня, 13:55
    На военную службу (на 9-месячный срок) инкубатор что ли?))))))))))))
    salat
  12. Лесник Сегодня, 14:06
    "а также проверку на предрасположенность к употреблению алкоголя и наркотических средств"(с)-это как ? Предлагают выпить и ширнуться?
    Лесник
  13. Оператор Сегодня, 14:10
    Блин, массовые зачатия по литовски теперь называются отданием воинского долга.

    Предупреждали же, что избрание женщин (с их особой психологией) на должность президентов и военных министров доведет армию до цугундера - инкубатора laughing
    Оператор
  14. КГБ_ЦРУ Сегодня, 14:18
    Девушки воюют не хуже мужчин, а может даже и лучше.
    КГБ_ЦРУ
    1. Topotun Сегодня, 15:26
      То что женщина может воевать (насчет не хуже не знаю, все-таки природа предназначила женщину для иных нагрузок) нет сомнений. В этом мире возможно все, но не все ДОЛЖНО быть в этом мире. Когда женщина начинает воевать - значит у страны совсем плохо с мужчинами....
      Topotun
      1. Скальпель Сегодня, 15:34
        Так они служить идут, а не воевать. Фактически, военно-спортивная подготовка. Ну и ничего плохого в этом нет, у нас тоже всё к этому идёт.
        Скальпель
        1. Topotun Сегодня, 15:36
          Простите, но между служить и воевать разницы нет. По крайней мере-как показал 41-й год. Да и в Израиле их военнослужащие стреляют достаточно много. С их то соседями....
          Topotun
  15. pvv113 Сегодня, 14:23
    Цитата: домохозяйка
    С кем воюет Литва?

    Со своим собственным маразмом
    pvv113
  16. kos2910 Сегодня, 14:25
    На военную службу (на 9-месячный срок)

    Ну правильно, рожать бабам нужно дома.
    kos2910
  17. 3officer Сегодня, 14:31
    Пусть призывают хоть дух покойного..
    Великого князя Литовского Бутигейдиса в Клайпеде. wassat
    В случае чего soldier ..поможет вряд ли.
    3officer
    1. reservist Сегодня, 15:31
      из википедии
      Власть перешла к Будикиду в 1282, 1285 или в 1287 году и правил он до 1289 или 1291 года. Правление Будикида началось, когда немецкие рыцари завоевали Судавию. В его правление Ливонский орден завоевал Земгалу.

      как вы яхту назовете ... как я понимаю, у этого литовского князя орден только один из пяти литовских регионов отобрал ...
      reservist
  18. kdakda Сегодня, 14:36
    Сосульки всегда пригодяться.Ну а когда америкасы приезжают тем более .Увеличивайте штат,и чупачупсов в придачу насыпте,а тренироваться всё же надо.
    kdakda
  19. рус-5819 Сегодня, 15:10
    Цитата: домохозяйка
    лётчик не гранатомётчик!

    Лётчицы, грнатомётчицы, а теперь явно добавятся ещё и "залётчицы ". Дорогой Геринга идёт Даля-улучшает демографию страны и совмещает с проф отбором, страна-то маленькая, всяк медведь обидеть может
    рус-5819
  20. Topotun Сегодня, 15:23
    Да флаг в руки и барабан на шею. Хотя на мой взгляд - не дело кагда женщины воюют за мужиков.
    Topotun
  21. Sige Сегодня, 15:37
    Всеобщий призыв это логично.
    Однако походит не всем странам.
    В диких государствах военачальники будут пользуясь служебным положением принуждать к сожительству и при штабах будут организованы нештатные бордели.
    Sige
  22. AtenON Сегодня, 15:52
    Потому что все мужики свалили с этих балтийских вымиратов на заработки.
    AtenON
  23. Гардамир Сегодня, 15:59
    И чО? Давно ли в России за права женщин беспокоились?
    https://topwar.ru/121360-ombudsmen-devushki-lishe
    ny-prava-prohodit-srochnuyu-sluzhbu-situaciyu-nad
    o-menyat.html#comment-id-7190953
    Гардамир
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