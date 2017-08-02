Натовская колонна атакована в Кандагаре

В НАТО подтверждают совершение нападения на колонну Североатлантического военного блока в Афганистане. Ранее афганский канал Tolo сообщил о том, что нападение на колонну натовцев было совершено в районе Кандагара. Сначала в направлении колонны был направлен заминированный автомобиль со смертником за рулём, затем, уже после взрыва, колонна была обстреляна из стрелкового оружия и гранатомётов.В результате взрыва практически полностью уничтожен натовский бронетранспортёр, повреждено ещё несколько единиц техники.По некоторым данным, военная колонна западного блока двигалась в аэропорт Кандагара, однако до аэропорта так и не добралась.На данный момент нет точных данных о числе погибших и раненых. При этом сообщается, что они есть как среди натовских военнослужащих, так и среди гражданского населения.Сообщается, что место нападения на колонну оцеплено бронетехникой, в воздухе над Кандагаром можно видеть вертолёты.Ответственность за атаку на натовских военнослужащих взяла на себя группировка «Талибан» (запрещена в РФ). Ранее «ВО» сообщало о том, что талибы заявили о нанесении удара по американскому военному вертолёту в провинции Нангархар. Вертолёт, по официальным сводкам, совершил жёсткую посадку, по заявлениям талибов, упал, в результате чего все военнослужащие на его борту погибли.