16:50 02 августа

Натовская колонна атакована в Кандагаре

В НАТО подтверждают совершение нападения на колонну Североатлантического военного блока в Афганистане. Ранее афганский канал Tolo сообщил о том, что нападение на колонну натовцев было совершено в районе Кандагара. Сначала в направлении колонны был направлен заминированный автомобиль со смертником за рулём, затем, уже после взрыва, колонна была обстреляна из стрелкового оружия и гранатомётов.

В результате взрыва практически полностью уничтожен натовский бронетранспортёр, повреждено ещё несколько единиц техники.

По некоторым данным, военная колонна западного блока двигалась в аэропорт Кандагара, однако до аэропорта так и не добралась.


На данный момент нет точных данных о числе погибших и раненых. При этом сообщается, что они есть как среди натовских военнослужащих, так и среди гражданского населения.

Натовская колонна атакована в Кандагаре


Сообщается, что место нападения на колонну оцеплено бронетехникой, в воздухе над Кандагаром можно видеть вертолёты.

Ответственность за атаку на натовских военнослужащих взяла на себя группировка «Талибан» (запрещена в РФ). Ранее «ВО» сообщало о том, что талибы заявили о нанесении удара по американскому военному вертолёту в провинции Нангархар. Вертолёт, по официальным сводкам, совершил жёсткую посадку, по заявлениям талибов, упал, в результате чего все военнослужащие на его борту погибли.

Использованы фотографии: Твиттер
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Комментарии 29

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  1. Zibelew Сегодня, 13:22
    Смертники достаточно дешевое и эффективное оружие, доставят взрывчатые вещества по адресу.
    Zibelew
    1. nik-karata Сегодня, 13:29
      Давненько никто не "трепал" штатовские колонны. Очередное напоминание всемогущим!
      nik-karata
    2. рич Сегодня, 13:30
      Приветствую, Тагирьян. hi
      Zibelew :Смертники достаточно дешевое и эффективное оружие, доставят взрывчатые вещества по адресу

      Особенно если не работать с местным населением
      рич
      1. Чёрный Сегодня, 13:36
        Цитата: рич
        Особенно если не работать с местным населением

        Ну это как сказать...если вспомнить как сша этот талибан холили и взращивали...
        Чёрный
      2. Zibelew Сегодня, 13:36
        Дмитрий hi С местным населением поработают экстремисты, в Сирии к примеру смертники поставлены на поток. Сейчас это «высокоточное оружие для бедных», применяемое массово и доставляющий множество проблем даже хорошо вооруженным противникам.
        Zibelew
  2. Чёрный Сегодня, 13:23
    По некоторым данным, военная колонна западного блока двигалась в аэропорт Кандагара, однако до аэропорта так и не добралась
    Видать очередную партию наркоты на отправку сопровождали...
    Чёрный
    1. Paranoid50 Сегодня, 13:36
      Цитата: Чёрный
      очередную партию наркоты на отправку сопровождали...

      Дык,"Порожний рейс - убыток стране" . laughing
      Paranoid50
  3. Толстоевский Сегодня, 13:24
    мелочь, а приятно
    Толстоевский
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 13:30
    выхватили натосровцы... битва за дурь... laughing
    a.s.zzz888
  5. den3080 Сегодня, 13:30
    прочитал "в Караганде" сначала, ну очень удивился lol
    den3080
  6. Serg65 Сегодня, 13:33
    На данный момент нет точных данных о числе погибших и раненых. При этом сообщается, что они есть

    Т.е. потери есть, но их как бы нету, потому что "родственники погибших" не подтверждают эти потери! wassat
    Serg65
  7. Заноза Сегодня, 13:36
    Хорошая новость. Как пел Володя Высотский - Билась нечисть грудью в груди и друг друга извела...
    Заноза
    1. Serg65 Сегодня, 13:45
      Цитата: Заноза
      Как пел Володя Высотский

      recourse Брат, ты чё из Голландии строчишь?
      Serg65
  8. УАЗ 452 Сегодня, 13:37
    Можно сегодня вечером салют устроить. Ну... просто так, захотелось.
    УАЗ 452
    1. УАЗ 452 Сегодня, 16:50
      Я, разумеется, не про гибель гражданских.
      УАЗ 452
  9. Анатольевич Сегодня, 13:57
    Мелочь, но приятно.
    И немного не в тему: что Бен Ходжес, что Бен Ладен,-одного террористического поля ягоды.
    Анатольевич
  10. Анатольевич Сегодня, 14:00
    Афганцы, настоящие мужики!
    Эх, еще бы ПЗРК им подкинуть.
    Анатольевич
  11. Egorovich Сегодня, 14:11
    Что посеешь,то и пожнешь.Научили на свою голову, теперь чувствуйте на своей шкуре.
    Egorovich
  12. КГБ_ЦРУ Сегодня, 14:24
    Читая комментарии невольно возникает мысль - а люди ли это вообще what
    КГБ_ЦРУ
    1. Молот 75 Сегодня, 14:32
      Когда в Палестине, по больнице прилетает управляемая ракета и вместе с "Хамасом" убивает еще и 10 детей, возникает вопрос:а люди-это вообще!
      Молот 75
      1. КГБ_ЦРУ Сегодня, 14:47
        Нет такого места . Это ж кем надо быть чтобы в больницах укрываться? Прятать там оружие и с крыш больниц обстреливать мирных жителей Израиля...
        Любой бы другой уничтожил бы полностью здания, хорошо что евреи добрые и использовали точечные ликвидации, даже крыша не пострадала.
        А как в Беслане делали, помнишь?
        КГБ_ЦРУ
        1. КГБ_ЦРУ Сегодня, 14:59
          Напомню -
          Школу в Беслане расстреливали из танков
          http://polit.ru/news/2005/09/06/vxcvcxv/
          КГБ_ЦРУ
          1. pvv113 Сегодня, 16:07
            Вы даете ссылку на гражданина Савельева - довольно скользкого типа, имевшего проблемы с законом еще в СССР. С таким же успехом можно сослаться на Ахеджакову или Савика Шустера
            pvv113
        2. Молот 75 Сегодня, 15:03
          Врать и перевирать, нехорошо. Ваши достижения:как Иуда Иисуса Христа продал, помнишь, а как вы первую мировую войну развязали, вторую, а сейчас хотите третью... не надо вашему народу весь остальной мир стараться поработить и сразу в мире Добра станет больше, угомонитесь....
          Молот 75
          1. КГБ_ЦРУ Сегодня, 16:34
            Слезь с шампанского, потом обращайся ко мне.
            КГБ_ЦРУ
            1. Молот 75 Сегодня, 16:48
              Не судите по себе, да не подсудны будете! Вам ев...ботам здесь медом намазано что ли?Распространяйте теорию о своей исключительности на еврейский сайтах. А чтоб к вам было нормальное отношение вспомните: про Добро и меч, у А. Невского, адью, дружище.
              Молот 75
  13. kdakda Сегодня, 14:29
    Ну если с десяток в НАТО сгинуло на алтарь демократии.То не зря проведена акция.
    kdakda
  14. Галеон Сегодня, 14:53
    Цитата: КГБ_ЦРУ
    Читая комментарии невольно возникает мысль - а люди ли это вообще what

    Ваше эстетическое возмущение понятно и предсказуемо: остаться чистым и противопоставить себя "сообществу с низкой моральной мотивацией". Но это же не враги вашей страны? Не для уничтожения населения вашей страны производство опиатов после натовской оккупации Афганистана выросло там в 20 раз? Основной наркотрафик идет на север - в Россию. Не для убийств евреев эти натовцы на базах учили бармалеев, а для работы в странах Средней Азии и в России, в Поволжье и на Кавказе. Гибель врагов - это цель вооруженной борьбы. Меньше наемников к нам на Донбасс приедет.
    Где для вас та грань, когда оставаться в стороне от общей беды уже нельзя? Ведь вы радуетесь, читая об убитых членов движения "Хезболла" (враги Израиля) - а для меня это гибель людей, посвятивших себя безнадежному делу (борьбе с вами) - человеческая трагедия.
    Китайцы говорят: легко быть святым, сидя на горе Ляньшань, трудно быть святым, сидя на базаре. А у нас идет война, и "оставаться святым" в наших условиях может только малодушный или враг. Вы - житель другой страны, с другими условиями, но занятая вами здесь поза - неуместна и смешна. Вы сели в лужу не перед теми людьми.
    Галеон
  15. Романенко Сегодня, 15:35
    Дождались пин-досы возвращения бумеранга!
    Привет вам от Ахмад шаха Масуда с того света.
    Это, похоже, только начало....
    Романенко
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