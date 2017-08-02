Артиллеристы из Зимбабве отстрелялись без промаха… по чужим мишеням

Мина после выстрела поднимается на высоту свыше 1,2 тысячи метров, в процессе свободного падения ее полет корректируется из-за ветра, который меняет направление и скорость на разных высотах,

Минометчики из Зимбабве на конкурсе «Мастера артиллерийского огня» в рамках АрМИ-2017 поразили все мишени, правда, не свои, передает РИА Новости сообщения главного судьи состязаний генерал-майора Лута Альчекенова.По итогам индивидуальной гонки и ночного спринта лидером стала команда из Казахстана, на втором месте – представители Беларуси, на третьем – киргизские военнослужащие.По словам генерала, «зимбабвийцы стали единственным расчетом, которому удалось показать стопроцентный результат при стрельбе из минометов, но попали они исключительно по чужим мишеням».Он отметил, что «стрельба из минометов оказалась для команд наиболее трудным элементом» из-за коварности розы ветров в предгорье Заилийского Алатау.рассказал Альчекенов.Соревнования артиллеристов проходят на полигоне 40-й военной базы ВС Казахстана в предгорьях Заилийского Алатау. Они продлятся до 9 августа. В конкурсе принимают участие восемь стран – Россия, Беларусь, Азербайджан, Венесуэла, Зимбабве, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.