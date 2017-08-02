16:49 02 августа

Артиллеристы из Зимбабве отстрелялись без промаха… по чужим мишеням

Минометчики из Зимбабве на конкурсе «Мастера артиллерийского огня» в рамках АрМИ-2017 поразили все мишени, правда, не свои, передает РИА Новости сообщения главного судьи состязаний генерал-майора Лута Альчекенова.

Артиллеристы из Зимбабве отстрелялись без промаха… по чужим мишеням


По итогам индивидуальной гонки и ночного спринта лидером стала команда из Казахстана, на втором месте – представители Беларуси, на третьем – киргизские военнослужащие.


По словам генерала, «зимбабвийцы стали единственным расчетом, которому удалось показать стопроцентный результат при стрельбе из минометов, но попали они исключительно по чужим мишеням».

Он отметил, что «стрельба из минометов оказалась для команд наиболее трудным элементом» из-за коварности розы ветров в предгорье Заилийского Алатау.

Мина после выстрела поднимается на высоту свыше 1,2 тысячи метров, в процессе свободного падения ее полет корректируется из-за ветра, который меняет направление и скорость на разных высотах,
рассказал Альчекенов.

Соревнования артиллеристов проходят на полигоне 40-й военной базы ВС Казахстана в предгорьях Заилийского Алатау. Они продлятся до 9 августа. В конкурсе принимают участие восемь стран – Россия, Беларусь, Азербайджан, Венесуэла, Зимбабве, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 40

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  1. den3080 Сегодня, 13:37
    зажигают в общем, ребята
    разведали сначала, а потом отстрелялись
    den3080
    1. Dmitriy69 Сегодня, 13:58
      Вот почему все войны в Африке имеют такие непредсказуемые сюжеты. Любят повеселиться, особенно что-нибудь перепутать.
      Dmitriy69
      1. 450096 Сегодня, 14:05
        За то они танцуют прикольно! За такую веселуху можно многое простить.
        450096
    2. рич Сегодня, 13:58
      довольно распространенный кстати случай, когда на учениях по чужим мишеням стреляют. Тот же Колчак будучи командиром миноносца блестяще поразил торпедами все мишени, правда чужие. Биатлонисты тоже этим часто грешат - Дарья Домрачева например
      рич
    3. Балу Сегодня, 14:33
      Цитата: den3080
      зажигают в общем, ребята
      разведали сначала, а потом отстрелялись

      Прикольные парни, чувствуется любят пошутить. drinks
      Балу
  2. stalkerwalker Сегодня, 13:37
    Без комментариев....
    laughing
    stalkerwalker
    1. Чёрный Сегодня, 13:59
      зажигают в общем, ребята
      разведали сначала, а потом отстрелялись
      ...это ещё нормально...украинские киборги , как правило, после стрельбы из миномётов едут домой по частям...
      Чёрный
  3. Sergerius Сегодня, 13:38
    Молодцы! Что увидели то и победили! drinks drinks
    Sergerius
  4. Shadow72 Сегодня, 13:39
    В стиле фашингтонской авиации
    Shadow72
  5. Буровик Сегодня, 13:39
    отсутствие результата - тоже результат)
    Буровик
  6. новичок Сегодня, 13:41
    во дают. горячие зимбабвийские парни решили показать мастер класм laughing к авиаконкурсу этих ребят не подпускать laughing
    новичок
  7. Наблюдатель2014 Сегодня, 13:41
    Артиллеристы из Зимбабве отстрелялись без промаха… по чужим мишеням
    Да , уж ситуация.
    По словам генерала, «зимбабвийцы стали единственным расчетом, которому удалось показать стопроцентный результат при стрельбе из минометов, но попали они исключительно по чужим мишеням».
    laughing
    Всё таки хорошо что такие армейские игры проводят.Пусть реально смотрят ,сравнивают своих солдат.
    Наблюдатель2014
    1. NIKNN Сегодня, 14:39
      Цитата: Наблюдатель2014
      Всё таки хорошо что такие армейские игры проводят.Пусть реально смотрят ,сравнивают своих солдат.

      В следующем сезоне надо бы и арену цирка для соревнований предусмотреть....
      NIKNN
  8. soroKING Сегодня, 13:41
    им кто-то дезу кинул, что там американский спецназ wassat
    soroKING
  9. Шурале Сегодня, 13:41
    Афтыр чортаф расист...
    Шурале
    1. voyaka uh Сегодня, 13:46
      Точно. Наезжают на дружеских негров по-белому. stop
      То они по трибунам из танка отстрелялись, то
      в тундру ушли, то теперь завалили соседей из миномета.
      А они просто приехали в Россию покушать досыта, на белых
      женщин посмотреть... fellow
      voyaka uh
      1. УАЗ 452 Сегодня, 13:59
        Вот с момента "покушать досыта" прошу поподробнее. И "посмотреть на белых женщин" - с какой, простите, целью? Хотите сказать, что...
        УАЗ 452
      2. Пеший Сегодня, 14:20
        Цитата: voyaka uh

        А они просто приехали в Россию покушать досыта, на белых
        женщин посмотреть... fellow


        Вообще то минометчики в Казахстане а не в России.
        Пеший
  10. Serg65 Сегодня, 13:42
    Прикольные ребята, то им тайга не саванна, то чужая мишень интереснее.... good красавчики!! fellow
    Serg65
    1. УАЗ 452 Сегодня, 13:46
      Но как танцуют!
      УАЗ 452
      1. Serg65 Сегодня, 13:48
        Цитата: УАЗ 452
        Но как танцуют!

        Не ну это да, этого не отнять bully
        Serg65
  11. УАЗ 452 Сегодня, 13:46
    Судейская коллегия располагалась от доблестных зимбабвийских миномётчиков в противоположной стороне относительно мишеней, в 50 км, в бетонном бункере... но это никого не спасло.
    PS Ни одна мишень не пострадала.
    УАЗ 452
  12. Комментарий был удален.
  13. MstislavHrabr Сегодня, 13:49
    Наши, как я понял, в тройку лидеров не попали. Жаль...
    MstislavHrabr
  14. Guerilla Сегодня, 13:49
    Да ладно, какая разница какие мишени...
    ...Главное что все(!) поражены..
    Даже судьи поражены что все поражены )
    Guerilla
  15. КГБ_ЦРУ Сегодня, 13:57
    Так чего не объяснили, не показали им где их мишени.
    КГБ_ЦРУ
    1. Serg65 Сегодня, 14:02
      Цитата: КГБ_ЦРУ
      не показали им где их мишени.

      laughing Там указатель стоял, правда на русском....не доработали штабные lol
      Serg65
  16. Злючный Сегодня, 14:41
    Цитата: Пеший
    Цитата: voyaka uh

    А они просто приехали в Россию покушать досыта, на белых
    женщин посмотреть... fellow

    Вообще то минометчики в Казахстане а не в России.


    Вот облом то для них :))))
    Злючный
  17. Blue Fox Сегодня, 14:52
    Рука Кремля сразу видна!
    Blue Fox
  18. fsm2003 Сегодня, 15:07
    Я б им приз зрительских симпатий вручил. Стараются. Молодцы
    fsm2003
    1. новичок Сегодня, 15:14
      голосую за. прикольные ребята. а кувейтцев, зарывших пушку т72 в землю, я б четвертовал.
      новичок
  19. mashinist Сегодня, 15:14
    "Азербайджан, Венесуэла, Зимбабве, Казахстан, Киргизия и Таджикистан" ммм сливки цивилизации))) нет чтобы с Англией учения проводить, отколов её от НАТО нет надо с этими чурк.ми учится... бред уже задолбали что мы всегда против той части мира которая более технологичная и развитая чем мы, а мы пытаемся собрать папуасов во круг себя, очеловечить их пытаясь создать конкуренцию западу...или надо было после ВОВ пойти дальше и разбить всю европу поработить чтобы не было сейчас завидно..
    mashinist
    1. Topotun Сегодня, 15:21
      А их приглашали, кто же виноват что они не хотят?
      Topotun
    2. новичок Сегодня, 15:22
      вам то может и завидно, душитесь жабой на здоровье. объективности ради скажу, приглашали, не едут ваши “части мира“. вы вообще прежде чем древние народы называть “чур..ками“, хоть поинтересуйтесь их историей, культурой. будете крайне удивлены. для затравки: почитайте про истоки медицины математики, астрономии и тд и тп. для вашего же блага. ибо при данном состоянии вашего развития, вы просто противны.
      новичок
    3. Sige Сегодня, 15:23
      Англии кроме самой Англии никто не препятствует участвовать.
      Sige
      1. Касым Сегодня, 15:53
        Я не представляю "высокоразвитых" англичан в индивидуальной гонке или ночном спринте. Они же этим "чу.р.кам" пролетят, однозначно. Американский спецназ вообще отказался совершать марш-бросок с нашими на учениях в степи. А тут с минометом и минами бегать... Нет, "высокоразвитые" на такое точно не подпишутся. Так зачем эти статисты нужны?
        Прикалывайтесь пока над африканцами, но когда освоятся и поймут, где их мишени-цели... Не угонитесь. Лучшие марафонцы всегда были с африканского континента. Буду "болеть" за них. hi
        Касым
  20. Topotun Сегодня, 15:20
    Но ведь попали? Может хотели поддержать коллег огнем....
    Topotun
  21. badens1111 Сегодня, 15:21
    Цитата: mashinist
    "Азербайджан, Венесуэла, Зимбабве, Казахстан, Киргизия и Таджикистан" ммм сливки цивилизации))) нет чтобы с Англией учения проводить, отколов её от НАТО

    Ну положим Англия то же не цвет цивилизации.Отколоть от НАТО основного пристяжного США?
    Что то я не наблюдаю,на этих соревнованиях "цвет" профи НАТО-то ли им показывать нечего.то ли профи какие то ..куда хуже бедолаг из Зимбабве.Но эти то бедолаги учатся,а ваши?
    badens1111
  22. Романенко Сегодня, 15:32
    Не повезло ребятам-негритятам, ничего, по стрельбе из-за угла отвяжутся по полной))))
    Хотя конечно смех смехом, а жалко их, старались ведь
    Романенко
  23. Zlyden.Zlo Сегодня, 16:26
    Красавцы думаю они еще нас удивят)))
    Zlyden.Zlo
  24. Романенко Сегодня, 16:41
    Несколько лет назад, не помню уж какая африканская страна прислала на чемпионат мира по лыжным гонкам своего лыжника - он конечно же никогда не видел столько снега, да и особо бежать не старался - просто красиво и не спеша шел по лыжне под восторженные аплодисменты зрителей, пришел не просто самым последним, но и с большим "отрывом"
    Похоже здесь, что-то такое же
    Романенко
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