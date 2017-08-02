Для ВДВ создается новый авиадесантируемый ЗРК «Птицелов»

В настоящее время создание "Птицелова" находится на этапе проведения опытно-конструкторской работы, которая должна быть завершена к исходу 2019 года, и с 2020 года этот комплекс малой дальности на базе БМД-4М должен поступить на вооружение зенитных ракетных частей ВДВ,

"Птицелов" – чисто зенитный ракетный комплекс, поэтому пушечного вооружения у него нет,