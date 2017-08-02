16:51 02 августа

Для ВДВ создается новый авиадесантируемый ЗРК «Птицелов»

Новый авиадесантируемый ЗРК малой дальности «Птицелов» должен поступить на вооружение ВДВ в 2020 году, передает ТАСС сообщение источника в российском ОПК.

Для ВДВ создается новый авиадесантируемый ЗРК «Птицелов»


В настоящее время создание "Птицелова" находится на этапе проведения опытно-конструкторской работы, которая должна быть завершена к исходу 2019 года, и с 2020 года этот комплекс малой дальности на базе БМД-4М должен поступить на вооружение зенитных ракетных частей ВДВ,
рассказал источник.


Он подчеркнул, что «по своим боевым возможностям, в том числе по высоте и дальности поражения целей, "Птицелов" в два раза превзойдет имеющиеся сейчас в ВДВ комплексы ПВО».

Собеседник не назвал тактико-технических характеристик «Птицелова», но отметил, что он является и «авиатранспортабельным, и авиадесантируемым из военно-транспортных самолетов».

"Птицелов" – чисто зенитный ракетный комплекс, поэтому пушечного вооружения у него нет,
добавил он.

В прошлом году источник в Минобороны сообщал агентству, что в России на базе БМД-4М создается первый в мире авиадесантируемый ЗРК под шифром «Птицелов». Новинка может получить боевой модуль от комплекса «Сосна». Новым вооружением планируется обеспечить специализированные зенитно-ракетные полки, сформированные несколько лет назад.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
15

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 9

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Teberii Сегодня, 14:12
    Характеристики бы поподробней.
    Teberii
    1. seos Сегодня, 14:18
      Да фотки проскакивали.... типа основа БМД, а башня от Тунгуски без пушек....
      seos
    2. dvina71 Сегодня, 14:19
      Сосна.
      Сочетание высоких характеристик ракеты и эффективной работы системы оптико-электронного управления с лазерным наведением позволило увеличить радиус поражения авиации ЗРК «Сосна». ТТХ новой модели по сравнению с прототипом ("Стрела 10МЗ") находятся на более высоком уровне. зрк сосна ттх Комплекс может применяться в составе батареи (в том числе и батареи смешанного состава). При этом за целеуказание будет отвечать либо пункт управления от батареи, либо командирская машина. Кроме того, ЗРК может самостоятельно наводиться на цели, используя секторный поиск и работая в пассивном режиме, что одновременно затрудняет ее обнаружение. - Читайте подробнее на FB.ru: http://fb.ru/article/307321/zrk-sosna-maloy-dalno
      sti-tth-foto
      dvina71
    3. oldseaman1957 Сегодня, 14:19
      Цитата: Teberii
      ...бы поподробней.
      - А вы с какой целью интересуетесь?
      oldseaman1957
      1. Басарев Сегодня, 14:28
        Они бы ещё танк авиадесантируемый сделали... Шутники.
        Басарев
    4. Per se. Сегодня, 14:36
      Цитата: Teberii
      Характеристики бы поподробней.
      На базе БМД-4М будут использоваться готовые модули ЗРК малой дальности "Стрела" или "Сосна". На фото "Птицелов" с модулем от ЗРК "Сосна", характеристики "Сосны" ищите в сети.
      Per se.
      1. badens1111 Сегодня, 14:38
        Цитата: Per se.
        На базе БМД-4М будут использоваться готовые модули ЗРК малой дальности "Стрела" или "Сосна"

        Напрашивается вопрос,ТЗМ к ней положена,или хотя бы транспорт подвоза не на шасси древней Г66 или нового Мустанга?Или все как всегда пехом и вручную тягать с ПБ на позиции БК к машинам?
        badens1111
    5. Topotun Сегодня, 15:02
      Если боевой модуль от "сосны", то :

      Вооружение: 12 шт. ЗУР Сосна-Р[4]
      Масса ракеты в полете (в ТПК), кг: 30 / 42[5] (28 / 38[9])
      Калибр до и после разделения ракеты, мм: 130 / 72[5]
      Максимальная скорость ракеты, м/с: 900[5]
      Максимальная перегрузка, g: 40[9]
      Система наведения: лазерная[5]
      Зоны поражения, км:
      по дальности:1,3—10,0[5][9]
      по высоте : 0,002—5,0[5][9]
      Круглосуточность применения: обеспечивается[4][5]
      Время:
      реакции (от момента обнаружения цели), с: 5—8[5]
      перезарядки, мин: 10,0[5] (12,0[3])
      Режимы работы: автономный и при централизованном управлении[4][5]
      Угол наведения:
      горизонтального: вкруговую;
      вертикального: от −5 до +82 °[7]
      Экипаж: 2 человека[1][4] - оператор и водитель.
      Topotun
    6. RASKAT Сегодня, 16:48
      Думаю это будет очередная реплика Панциря, Только менее мощная (раз в два раза увеличивают характеристика, думаю это примерно 10км против 5км у Иглы). Скорее всего установят Вербу на шасси БМД. Характеристики подходят, возможно сделают ракеты убирающимися под броню, что бы при десантировании не мешалось ничего.
      RASKAT
Картина дня