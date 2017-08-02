Для ВДВ создается новый авиадесантируемый ЗРК «Птицелов»
Новый авиадесантируемый ЗРК малой дальности «Птицелов» должен поступить на вооружение ВДВ в 2020 году, передает ТАСС сообщение источника в российском ОПК.
Он подчеркнул, что «по своим боевым возможностям, в том числе по высоте и дальности поражения целей, "Птицелов" в два раза превзойдет имеющиеся сейчас в ВДВ комплексы ПВО».
Собеседник не назвал тактико-технических характеристик «Птицелова», но отметил, что он является и «авиатранспортабельным, и авиадесантируемым из военно-транспортных самолетов».
В прошлом году источник в Минобороны сообщал агентству, что в России на базе БМД-4М создается первый в мире авиадесантируемый ЗРК под шифром «Птицелов». Новинка может получить боевой модуль от комплекса «Сосна». Новым вооружением планируется обеспечить специализированные зенитно-ракетные полки, сформированные несколько лет назад.
В настоящее время создание "Птицелова" находится на этапе проведения опытно-конструкторской работы, которая должна быть завершена к исходу 2019 года, и с 2020 года этот комплекс малой дальности на базе БМД-4М должен поступить на вооружение зенитных ракетных частей ВДВ,рассказал источник.
Он подчеркнул, что «по своим боевым возможностям, в том числе по высоте и дальности поражения целей, "Птицелов" в два раза превзойдет имеющиеся сейчас в ВДВ комплексы ПВО».
Собеседник не назвал тактико-технических характеристик «Птицелова», но отметил, что он является и «авиатранспортабельным, и авиадесантируемым из военно-транспортных самолетов».
"Птицелов" – чисто зенитный ракетный комплекс, поэтому пушечного вооружения у него нет,добавил он.
В прошлом году источник в Минобороны сообщал агентству, что в России на базе БМД-4М создается первый в мире авиадесантируемый ЗРК под шифром «Птицелов». Новинка может получить боевой модуль от комплекса «Сосна». Новым вооружением планируется обеспечить специализированные зенитно-ракетные полки, сформированные несколько лет назад.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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