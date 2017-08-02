16:50 02 августа

МО Болгарии ведет переговоры с РСК "МиГ" по вопросу модернизации истребителей МиГ-29

Министерство обороны Болгарии рассматривает возможность сотрудничества с российской стороной по вопросу капитального ремонта и модернизации парка из 15 истребителей МиГ-29. Также заявлено о возможном обновлении парка из 14 штурмовиков Су-25.

Переговоры с российской стороной активизировались на фоне «пробуксовки» программы стоимостью 850 млрд. левов (898 млн. долл.) по приобретению восьми новых реактивных истребителей для ВВС Болгарии, передает ЦАМТО

МО Болгарии ведет переговоры с РСК "МиГ" по вопросу модернизации истребителей МиГ-29



Как сообщает Jane's Defence Weekly, в интервью Болгарскому национальному радио (BNR) 21 июля министр обороны Красимир Каракачанов сообщил, что недавно встретился с руководством РСК «МиГ», чтобы обсудить варианты материально-технической поддержки болгарских МиГ-29. Он упомянул об этом в контексте того факта, что закупка новых реактивных истребителей для ВВС займет больше времени, чем ожидалось (детали этой программы в настоящее время рассматриваются специальным комитетом национального собрания Болгарии).

По словам министра, его «идея состоит в том, чтобы эксперты РСК «МиГ» приехали в Болгарию для проверки состояния двигателей и оценки средств, необходимых для капитального ремонта боевой авиации». Он также добавил, что существуют варианты обновления парка из 14 Су-25.

Jane's Defence Weekly напоминает о важности нового предложения по капитальному ремонту 15 МиГ-29, поскольку из-за плохой логистики в настоящее время ВВС Болгарии имеют только восемь боеготовых самолетов. Причем, по оценке экспертов, количество исправных машин еще более сократится к концу этого года.

Использованы фотографии: Источник: Anton Balakchiev/ВПК
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Комментарии 29

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  1. Teberii Сегодня, 14:19
    На подарки не надейтесь .
    Teberii
    1. oldseaman1957 Сегодня, 14:25
      Обязательно помочь! Только за хорошие бабки и с прошивкой системой "Свой-чужой", чтобы ни в коем разе по российским войскам не пулял!
      oldseaman1957
    2. Фракийский воин Сегодня, 15:06
      У нас долг к России нет. Вьi только украинцам подарки даете. laughing
      Фракийский воин
      1. Ken71 Сегодня, 15:15
        Как так нет да с вашим кидаловым по южному потоку мы миллиардов на 5 влетели
        Баксов кстати.
        Ken71
        1. Фракийский воин Сегодня, 15:19
          ЕС вас кинул- нет у нас независимость для такие большие договорьi. Потом ваш Путин захотел с Ердоганом брататься и все.
          Фракийский воин
      2. рич Сегодня, 15:30
        большая глупость ремонтировать и модернизировать авиацию страны-члена НАТО, блока который официально назвал Россию своим противником.
        рич
    3. ЮБОРГ Сегодня, 15:16
      А это чем им поляки то не угодили??? Как оказалось в конце пьянки и дороже в несколько раз и ненадёжно и нет гарантий, а главное сертификатов.
      ЮБОРГ
    4. sgazeev Сегодня, 15:44
      Цитата: Teberii
      На подарки не надейтесь .

      Зачем связываться,пусть покупают Фантомы по стандарту НАТО.Маккейн обязательно влезет со своим мозгораком.
      sgazeev
  2. Mavrikiy Сегодня, 14:19
    Даааа. Не помогают самолетам ремонты польские и добровольные "помощники" руинские.
    Mavrikiy
  3. iConst Сегодня, 14:23
    А, что — F-35 друзья не дают? Или в кармане — вошь на аркане?
    iConst
    1. Teberii Сегодня, 14:34
      "Да,у них самолеты другой системы."
      Teberii
    2. Ратник с пулеметом Сегодня, 14:45
      вошь не аркане,а на поводке,и она там живет постоянно,а так пусть сами парятся,они же жутко"самостоятельные",или за нал.расчет со 100% предоплатой,главное не надо вспоминать про каких то там "братьев",за последние пару сотен лет они четко себе заработали звание- брат Иуда.
      Ратник с пулеметом
    3. sgazeev Сегодня, 15:45
      Цитата: iConst
      А, что — F-35 друзья не дают? Или в кармане — вошь на аркане?

      Нищеброды!
      sgazeev
  4. DMoroz Сегодня, 14:23
    Пусть переходят исключительно на стандарты НАТО и покупают F-35, а то им МиГ-29 модернизируй и СУ-25 продай, которые,вероятно, против нас же и будут применяться...
    DMoroz
    1. Partyzan Сегодня, 14:44
      Вот - ремонт можно, модернизацию братушкам ни в коем случае am
      Partyzan
  5. pvv113 Сегодня, 14:48
    МО Болгарии ведет переговоры

    Болгары думать научились
    pvv113
    1. pol-smit.smit Сегодня, 15:34
      они продажнее каклов и пшеков........
      pol-smit.smit
      1. pvv113 Сегодня, 15:46
        В этом уже нет сомнений. Но даже болгары поняли, что с Польшей и Украиной нечего связываться
        pvv113
  6. Фракийский воин Сегодня, 14:50
    Цитата: oldseaman1957
    и с прошивкой системой "Свой-чужой", чтобы ни в коем разе по российским войскам не пулял!
    МИГ ето изтребитель- самолет для обороньi. Не летайте в наше небо и все. laughing
    Фракийский воин
    1. Alexey RA Сегодня, 15:00
      Цитата: Фракийский воин
      МИГ ето изтребитель- самолет для обороньi.

      А бомбы и НАР, которые МиГ-29 несёт даже в минимальной комплектации - это тоже для обороны? wink

      Самолёт для обороны - это перехватчик (и то их сейчас модернизируют для работы по земле). А истребители, ещё со времён Второй Мировой, стали машинами универсальными.
      Alexey RA
    2. pvv113 Сегодня, 15:47
      У вас еще самолетов нет, а Вы уже угрожаете
      pvv113
  7. Alexey RA Сегодня, 14:56
    ...министр обороны Красимир Каракачанов сообщил, что недавно встретился с руководством РСК «МиГ», чтобы обсудить варианты материально-технической поддержки болгарских МиГ-29.

    Вариант тут может быть только один: Болгария платит, РСК «МиГ» осуществляет техподдержку.
    Утром — деньги, вечером — стулья или вечером — деньги, а на другой день утром — стулья.
    Alexey RA
  8. ВЕРЕСК Сегодня, 15:01
    Чё это болгары вдруг на цирлах прибежали? Или начали понимать,куда смотреть надо?Интересная у них политика.Уж лучше китайцу поверить.
    ВЕРЕСК
    1. Ken71 Сегодня, 15:18
      Да не прибежали они. Это так звоночек страны НАТО о сотрудничестве. Теперь нужно аккуратно выводить чтобы не сорвались.
      Ken71
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 15:30
        Теперь нужно аккуратно выводить чтобы не сорвались. good И на жарёху! hi
        ВЕРЕСК
  9. Фракийский воин Сегодня, 16:01
    Цитата: ВЕРЕСК
    И на жарёху! hi

    Мьi рьiба костлявая- успеем укусить. smile
    Фракийский воин
    1. Препона Сегодня, 16:30
      После "жизни" в объятиях Евросоюза, у Вас разве остались зубы (экономика, энергетика)? Дёснами, дёснами, как и приучили Вас.
      Препона
      1. Фракийский воин Сегодня, 16:38
        Сейчас нас кормят туристьi. 1 милион только руссиян немаловато. laughing
        Фракийский воин
  10. Заноза Сегодня, 16:38
    Болгария страна НАТО ,да и денег у болгар нет,так что не стоит России им помогать !
    Заноза
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