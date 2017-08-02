МО Болгарии ведет переговоры с РСК "МиГ" по вопросу модернизации истребителей МиГ-29
Министерство обороны Болгарии рассматривает возможность сотрудничества с российской стороной по вопросу капитального ремонта и модернизации парка из 15 истребителей МиГ-29. Также заявлено о возможном обновлении парка из 14 штурмовиков Су-25.
Переговоры с российской стороной активизировались на фоне «пробуксовки» программы стоимостью 850 млрд. левов (898 млн. долл.) по приобретению восьми новых реактивных истребителей для ВВС Болгарии, передает ЦАМТО
Как сообщает Jane's Defence Weekly, в интервью Болгарскому национальному радио (BNR) 21 июля министр обороны Красимир Каракачанов сообщил, что недавно встретился с руководством РСК «МиГ», чтобы обсудить варианты материально-технической поддержки болгарских МиГ-29. Он упомянул об этом в контексте того факта, что закупка новых реактивных истребителей для ВВС займет больше времени, чем ожидалось (детали этой программы в настоящее время рассматриваются специальным комитетом национального собрания Болгарии).
По словам министра, его «идея состоит в том, чтобы эксперты РСК «МиГ» приехали в Болгарию для проверки состояния двигателей и оценки средств, необходимых для капитального ремонта боевой авиации». Он также добавил, что существуют варианты обновления парка из 14 Су-25.
Jane's Defence Weekly напоминает о важности нового предложения по капитальному ремонту 15 МиГ-29, поскольку из-за плохой логистики в настоящее время ВВС Болгарии имеют только восемь боеготовых самолетов. Причем, по оценке экспертов, количество исправных машин еще более сократится к концу этого года.
Переговоры с российской стороной активизировались на фоне «пробуксовки» программы стоимостью 850 млрд. левов (898 млн. долл.) по приобретению восьми новых реактивных истребителей для ВВС Болгарии, передает ЦАМТО
Как сообщает Jane's Defence Weekly, в интервью Болгарскому национальному радио (BNR) 21 июля министр обороны Красимир Каракачанов сообщил, что недавно встретился с руководством РСК «МиГ», чтобы обсудить варианты материально-технической поддержки болгарских МиГ-29. Он упомянул об этом в контексте того факта, что закупка новых реактивных истребителей для ВВС займет больше времени, чем ожидалось (детали этой программы в настоящее время рассматриваются специальным комитетом национального собрания Болгарии).
По словам министра, его «идея состоит в том, чтобы эксперты РСК «МиГ» приехали в Болгарию для проверки состояния двигателей и оценки средств, необходимых для капитального ремонта боевой авиации». Он также добавил, что существуют варианты обновления парка из 14 Су-25.
Jane's Defence Weekly напоминает о важности нового предложения по капитальному ремонту 15 МиГ-29, поскольку из-за плохой логистики в настоящее время ВВС Болгарии имеют только восемь боеготовых самолетов. Причем, по оценке экспертов, количество исправных машин еще более сократится к концу этого года.
Использованы фотографии: Источник: Anton Balakchiev/ВПК
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