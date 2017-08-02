ВС США получили "юбилейный" V-22 Osprey

Это квантовый скачок в технологиях, достигнутый нашей командой, тесно работавших с компаниями Bell и Boeing. На протяжении многих лет мы работали над созданием машины, сочетающей лучшие качества самолета и вертолета, и вместе мы сделали отличную вещь для Корпуса морской пехоты и нашей нации

По сообщению портала defence-blog.com , вооруженные силы США получили очередной конвертоплан V-22 Osprey. На заводе компании Bell Helicopter, расположенном в городе Амарилло (штат Техас), прошла торжественная выкатка 350-го экземпляра конвертоплана.– заявил Джон Дэвис, генерал-лейтенант Корпуса морской пехоты США, передает "Warspot".Конвертоплан – относительно новый тип воздушного судна, в котором сочетаются преимущества самолета и вертолета (возможности вертикального взлета и посадки при высокой скорости и дальности полета). Первый такой аппарат был разработан компаниями Bell Helicopters и Boeing Helicopters в 80-е годы и поступил на вооружение американской армии в 2005 году под названием Bell Boeing V-22 Osprey.Ключевым заказчиком V-22 Osprey является Корпус морской пехоты США (заказано более 360 конвертопланов), а также Командование сил специальных операций (используется порядка 50 конвертопланов). Кроме того, постройку 21 конвертоплана заказало Минобороны Японии. Компании Bell Helicopter и Sikorsky разрабатывают новую модель конвертоплана для американской армии, получившую название V-280 Valor. На сегодняшний день новый гибрид вертолета и самолета уже проходит испытания, хотя в Минобороны США планируют начать закупку «заменителя» V-22 Osprey не ранее 2030 года.