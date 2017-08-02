16:51 02 августа

ВС США получили "юбилейный" V-22 Osprey

По сообщению портала defence-blog.com , вооруженные силы США получили очередной конвертоплан V-22 Osprey. На заводе компании Bell Helicopter, расположенном в городе Амарилло (штат Техас), прошла торжественная выкатка 350-го экземпляра конвертоплана.

Это квантовый скачок в технологиях, достигнутый нашей командой, тесно работавших с компаниями Bell и Boeing. На протяжении многих лет мы работали над созданием машины, сочетающей лучшие качества самолета и вертолета, и вместе мы сделали отличную вещь для Корпуса морской пехоты и нашей нации
– заявил Джон Дэвис, генерал-лейтенант Корпуса морской пехоты США, передает "Warspot".




Конвертоплан – относительно новый тип воздушного судна, в котором сочетаются преимущества самолета и вертолета (возможности вертикального взлета и посадки при высокой скорости и дальности полета). Первый такой аппарат был разработан компаниями Bell Helicopters и Boeing Helicopters в 80-е годы и поступил на вооружение американской армии в 2005 году под названием Bell Boeing V-22 Osprey.

Ключевым заказчиком V-22 Osprey является Корпус морской пехоты США (заказано более 360 конвертопланов), а также Командование сил специальных операций (используется порядка 50 конвертопланов). Кроме того, постройку 21 конвертоплана заказало Минобороны Японии. Компании Bell Helicopter и Sikorsky разрабатывают новую модель конвертоплана для американской армии, получившую название V-280 Valor. На сегодняшний день новый гибрид вертолета и самолета уже проходит испытания, хотя в Минобороны США планируют начать закупку «заменителя» V-22 Osprey не ранее 2030 года.

Использованы фотографии: http://defence-blog.com/
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Комментарии 28

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  1. НЕКСУС Сегодня, 14:44
    недосамолетовертолет...чем бы дитя не тешилось,лишь бы в ипотеку не лезло.
    НЕКСУС
    1. НасРать Сегодня, 14:48
      Цитата: НЕКСУС
      недосамолетовертолет...чем бы дитя не тешилось,лишь бы в ипотеку не лезло.



      Холдинг «Вертолёты России» работает над конвертопланами для российской армии.
      Информационное агентство «РИА Новости» сообщает о том, что разрабатываемый в России гибрид самолёта и вертолёта должен стать универсальной машиной. По замыслу разработчиков, конвертоплан может быть полноценным ударным средством, обеспечивать поддержку сухопутным войскам, а также использоваться на кораблях военно-морского флота. wassat

      Да и... с праздником ВДВ!!!
      НасРать
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 14:56
        Странный клип.Бородатого удода запереть на пару лет.За что парню сьездил?На десантуру не похож.И где полиция?Таким видео дескредитируете ВДВ.
        ВЕРЕСК
      2. Zoldat_A Сегодня, 15:05
        Цитата: НасРать
        Да и... с праздником ВДВ!!!

        Спасибо за поздравление и с нашим праздником поздравляю всё братство десанта!!! drinks drinks drinks
        А тот, который корреспонденту в репу сунул - он не десантник. Он просто пьяная быдлота, шерстянина.....
        Zoldat_A
      3. mac789 Сегодня, 15:34
        Схему можно улучшить с закрытыми глазами. Зачем тупо копировать
        mac789
      4. spirit Сегодня, 16:06
        Так он не наш а США поэтому го##о,логика проста) в-2 бесхвостка сарай, пак да бесхвостка молодец) раптор стелс гомно т50 тот же стелс молодец) ЯК-9 молодец, кобра -гомно, ах да мы же на них летали забыл feel тут на характеристики не смотрят, смотрят на флаг)
        spirit
      5. Alex_Rarog Сегодня, 16:48
        Согласен все таки что мвшинм интересная.это как ПП и не пистолет и не автомат но очень нужен иногда. Жаль что у нас нет машин подобных характеристик.
        Alex_Rarog
    2. Zoldat_A Сегодня, 15:00
      Андрей, hi !
      Цитата: НЕКСУС
      недосамолетовертолет..

      Я их живьём раз видел... Веселуха та ещё, особенно в пустыне - песок, пыль и прочие удовольствия.... Я ещё тогда подумал: "А на воздушном шаре или дирижабле не проще?... lol Просто, думаю, у нас Сердюков один был, а в Америке - три из пятерых. Вот и выпускают это уродство...
      Zoldat_A
      1. НЕКСУС Сегодня, 15:04
        Цитата: Zoldat_A
        Андрей, !

        Алексей,С ПРАЗДНИКОМ ВАС! Дай Бог вам чистого неба над головой,здоровых внуков ,здоровья и благополучия!
        НЕКСУС
        1. Zoldat_A Сегодня, 15:27
          Цитата: НЕКСУС
          С ПРАЗДНИКОМ ВАС! Дай Бог вам чистого неба над головой,здоровых внуков ,здоровья и благополучия!

          Спасибо, Андрей! А у меня вдвойне классный праздник получился. Внук сегодня торжественно, при всей семье, объявил (специально, говорит, до праздника терпел) что после школы идёт поступать в Рязань. У меня и раньше мысли такие были, и он "то иду, то не иду"... А тут твёрдо, железно - дедушкину традицию буду, говорит, продолжать. Да всю ж семью, подлец, собрал... Теперь деваться некуда - только в Рязань. Дедушка ему ещё лет в 7 или 6 по башке "разъяснил" значение глагола "прообещаться".... Одену форму со всеми орденами-медалями и за руку сам отведу!
          Ещё раз с праздником всё десантное братство и всех остальных пацанов (мы ведь, независимо от возраста, всё одно ПАЦАНЫ)!!!!!!! drinks drinks drinks
          Zoldat_A
          1. AtenON Сегодня, 15:56
            Желаю мирной службы, с Праздником!
            AtenON
    3. fider Сегодня, 15:08
      НЕКСУС
      Вы всегда сначала обгадите, а потом копируете ( вместе с г-ном).
      fider
      1. НЕКСУС Сегодня, 15:12
        Цитата: fider
        Вы всегда сначала обгадите, а потом копируете ( вместе с г-ном).

        И чего мы копируем...конвертоплан? Судя по фото он будет БЕСПИЛОТНЫМ в отличии от матрассовского изделия. А БПЛА ,особенно ударные нам нужны,дабы не просить у Израиля продать свои.
        НЕКСУС
      2. Zoldat_A Сегодня, 15:37
        Цитата: fider
        Вы всегда сначала обгадите, а потом копируете ( вместе с г-ном).

        Эт чо мы скопировали? Автомат Калашникова? Ил-2? Т-34? Гагарина?
        Я понимаю богоизбранное право здесь, на ВО, троллить любую здравую мысль - лишь бы против - но башкой-то тоже думать надо... Для того, чтобы какать - для того человеку не голова дана, и даже не пальцы, которыми Вы, fider, по клавиатуре стукаете. Для испражнений у человека нормального придумано природой совсем другое место, в которое я рекомендую проследовать тем, кто не может думать тем, что природой предназначено для мышления....
        Zoldat_A
        1. Tomahawk Сегодня, 16:24
          Товарищ вспомните сколько и СМИ РФ и многие на этом сайте технологию "Стелс" критиковали...А сейчас сами делаете laughing
          Tomahawk
    4. Setrac Сегодня, 15:24
      Цитата: НЕКСУС
      недосамолетовертолет...чем бы дитя не тешилось,лишь бы в ипотеку не лезло.

      То же самое можно сказать про экранплан.
      Setrac
      1. НЕКСУС Сегодня, 15:44
        Цитата: Setrac
        То же самое можно сказать про экранплан.

        Угу...Алексеев шарлатан,а вы просто Дартаньян. wassat
        НЕКСУС
    5. Topgun Сегодня, 15:51
      можно долго рассуждать понятиями насколько ето недовертосамолет...
      я смотрю на ето не как вертолет, не как самолет, а как транспортное средство с дальностью скоростью, возможностью вертикального взлета/посадкой, как по мне уникальная машина.
      ПС: терь не нужно вешать ракетные движки на геркулесы - военные могут действовать в любой точке планеты.
      Topgun
  2. Антон Болдаков Сегодня, 14:48
    Интересная машина. Как не относись к США - но необычные виды техники они делать умеют
    Антон Болдаков
  3. ВЕРЕСК Сегодня, 14:50
    Не такой он и новый.Но-интересная штуковина. Но я лично-на таком не полетел бы.
    ВЕРЕСК
    1. voyaka uh Сегодня, 15:09
      Морпехи гоняют их в хвост и в гриву. Они "дальнобойны".
      Например, делали беспосадочный перелет из Калифорнии в Бразилию - 10,000 км.
      Со скоростью 400 км/ч. И из Афгана в Италию.
      Никаким вертолетам такое и не снилось.
      voyaka uh
  4. Alexey RA Сегодня, 14:51
    Это квантовый скачок в технологиях, достигнутый нашей командой, тесно работавших с компаниями Bell и Boeing.

    Нельзя не согласиться: получение в 2017 году машины, которая должна была пойти в части в начале 90-х - это именно квантовый скачок, Quantum Leap. Дело Сэмуэля Беккета живёт и процветает. smile
    Alexey RA
    1. voyaka uh Сегодня, 14:59
      "получение в 2017 году машины, которая должна была пойти в части в начале 90-х"///

      Не ПЕРВОЙ машины, а 350-й wink
      voyaka uh
      1. Alexey RA Сегодня, 15:55
        Цитата: voyaka uh
        Не ПЕРВОЙ машины, а 350-й

        Да хоть 100500-й - от этого машина новее не становится. smile
        Я эту каракатицу ещё по советскому ЗВО помню - в конце 80-х там писали, что по материалам зарубежной прессы V-22 в скором времени поступит на вооружение морской пехоты США для замены CH-46 "Си Найт". Скорое время растянулось минимум на 15 лет.
        Alexey RA
    2. Walanin Сегодня, 15:10
      Цитата: Alexey RA
      получение в 2017 году машины, которая должна была пойти в части в начале 90-х - это именно квантовый скачок

      это Вы про Миг-35?
      Walanin
  5. 3officer Сегодня, 15:01
    Сколько "Osprey" не корми..а МИ-26 все равно больше wink
    3officer
    1. Walanin Сегодня, 15:09
      А он не нужен больше. Тут как раз дело не в размере.
      Walanin
      1. san4es Сегодня, 15:25
        Цитата: Walanin
        А он не нужен больше. Тут как раз дело не в размере.

        ...V-44 Quad Tilt Rotor
        Bell Boeing Quad TiltRotor — винтокрыл, проектируемый корпорациями Bell Helicopter и Boeing.
        Тандем Bell Helicopter и Boeing получил от армии США контракт на 3,45 миллиона долларов в 2005 году. Фирмы должны выполнить концептуальный проект и проанализировать возможность создания четырёхроторного тяжёлого конвертоплана
        san4es
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