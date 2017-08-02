16:49 02 августа

Китай показал танки VT4 для армии Таиланда

Как сообщает портал defence-blog.com ., государственная телекомпания China Central Television (CCTV) опубликовала видеозапись, показывающую производственную линию новых боевых танков VT4 (ранее известных как MBT3000).

Китай показал танки VT4 для армии Таиланда


Проект основного танка VT4 создавался на основе проектов VT1A и «Тип 99G». В нем используются последние наработки китайской промышленности в области создания танков, однако, по-видимому, в конструкции машины учитывается, что ей предстоит служить не в китайской армии, а за рубежом. Так, по некоторым данным, по ряду параметров VT4 проигрывает танку «Тип 99G», строящемуся для сухопутных войск Китая. Тем не менее, и с такими ограничениями новая боевая машина должна представлять интерес для потенциальных заказчиков.




В эфире китайского телеканала также впервые показали новую производственную линию для сборки экспортной версии танков VT4, в частности были продемонстрированы разные этапы производства первых танков VT4 заказанных в интересах вооружённых сил Таиланда. По контракту предусмотрена поставка 38 боевых машин, из них 28 будут переданы в этом году.



Основной боевой танк VT4 имеет боевую массу 52 т, дизельный двигатель мощностью 1200 л.с. (удельная мощность 23 л.с./т), вооружение — 125 мм гладкоствольная пушка, 7,62 мм спаренный и 12,7 мм зенитный пулеметы.

Использованы фотографии: http://defence-blog.com/
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Комментарии 18

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  1. Topotun Сегодня, 15:04
    Дешево и сердито, для Тайланда пойдет. Ему большие войсковые операции проводить негде...
    Topotun
    1. Teberii Сегодня, 15:09
      Заявленные характеристики соответствуют своим современникам.
      Teberii
      1. Topotun Сегодня, 15:09
        Так кто же против? Подсуетились и выиграли - молодцы!
        Topotun
    2. Zoldat_A Сегодня, 15:11
      Цитата: Topotun
      Дешево и сердито

      Танкисты, отзовитесь! Этот VT4 с какого нашего скопирован?
      Давно известно - арабы, индусы и прочие покупают военную технику для того, чтобы техника была. А китайцы купят два самолёта или три танка для того, чтобы скопировать. Только руки крюковаты... Китайский "Калаш" так, как тульский, не стреляет....
      Zoldat_A
      1. Topotun Сегодня, 15:13
        А какая теперь разница? Выпускает то Китай данный танк от начала до конца сам. Значит это уже китайский танк....
        Topotun
      2. badens1111 Сегодня, 15:16
        Цитата: Zoldat_A
        Танкисты, отзовитесь! Этот VT4 с какого нашего скопирован?

        https://topwar.ru/57854-osnovnoy-tank-vt4-kitay.h
        tml
        badens1111
        1. Zoldat_A Сегодня, 15:43
          Цитата: badens1111
          Цитата: Zoldat_A
          Танкисты, отзовитесь! Этот VT4 с какого нашего скопирован?

          https://topwar.ru/57854-osnovnoy-tank-vt4-kitay.h
          tml

          Я не далеко не танкист и могу ошибаться, но из обзора понял, что, наверное, он похож не на наш, а на "Абрамс". В любом случае - китайский что "Калаш", что танк - как из мерта (пардонемуа за мой французский) пуля... Копируют, пытаются, стараются - а где-то недорабатывают....
          Zoldat_A
          1. badens1111 Сегодня, 15:53
            Цитата: Zoldat_A
            Копируют, пытаются, стараются - а где-то недорабатывают....

            Ну так скажем...мерки Китая 40 летней давности и сейчас..весьма разные,компоновка танка в норме,взято если не самое современное,но уж и не архаика.
            Где то что то возможно и не доработано,но учатся.делают и исправляют недочеты.
            И не сказал бы сейчас,что качество китайского оружия плохое.
            Ведь то что сделано было лет пятьдесят назад,клоны АК,совсем уже не то,что делают они же сейчас.Вот к примеру ,материал.
            http://army-news.ru/2012/10/avtomaty-qbz-95-i-qbz
            -97-armii-kitaya/
            badens1111
            1. Zoldat_A Сегодня, 16:00
              Цитата: badens1111
              http://army-news.ru/2012/10/avtomaty-qbz-95-i-qbz
              -97-armii-kitaya/

              Разве что булл-ап... А так... Чепуха... Таких в мире ежедневно десятки выдумывают... А я свой родной АКС ни на какой новодел не поменяю....
              Zoldat_A
              1. badens1111 Сегодня, 16:06
                Цитата: Zoldat_A
                А я свой родной АКС ни на какой новодел не поменяю....

                Ну и правильно,свое то оно понадежнее будет soldier
                badens1111
              2. Prapor-527 Сегодня, 16:19
                Цитата: Zoldat_A
                Цитата: badens1111
                http://army-news.ru/2012/10/avtomaty-qbz-95-i-qbz
                -97-armii-kitaya/

                Разве что булл-ап... А так... Чепуха... Таких в мире ежедневно десятки выдумывают... А я свой родной АКС ни на какой новодел не поменяю....

                Как и все в саду под вишней, в бочке с солидолом храните? wink
                Prapor-527
      3. yehat Сегодня, 15:33
        вт-4 - это измененная в сторону проще-дешевле копия леопарда.
        yehat
      4. svp67 Сегодня, 16:13
        Цитата: Zoldat_A
        Танкисты, отзовитесь! Этот VT4 с какого нашего скопирован?

        Очень многие решения Т-72 и Т-90...но многое и собственных...
        svp67
    3. Paranoid50 Сегодня, 15:16
      Цитата: Topotun
      Дешево и сердито, для Тайланда пойдет.

      Дык, после прежних "поставщиков", для тайцев любой вариант - приемлемый. yes
      Paranoid50
      1. Topotun Сегодня, 15:18
        Тут не поспоришь, хоть и Китай а всяко надежнее выйдет.
        Topotun
      2. Zoldat_A Сегодня, 15:47
        Цитата: Paranoid50
        после прежних "поставщиков"

        А тайцы F-35 ещё не купили? Австралия - и та уже "осамолётилась" (с кем ей воевать? С папуасами с Новой Гвинеи?). Ну и Таиланду десятка три этих недоделанных по цене весового золота впендюрить... Недосмотрели там чего-то в Америке....
        Zoldat_A
  2. san4es Сегодня, 15:55
    ...Танка н-нада?

    san4es
  3. Alexey RA Сегодня, 16:05
    В эфире китайского телеканала также впервые показали новую производственную линию для сборки экспортной версии танков VT4, в частности были продемонстрированы разные этапы производства первых танков VT4 заказанных в интересах вооружённых сил Таиланда.


    А ведь совсем недавно заявлялось, что слухи о покупке Таиландом китайских танков беспочвенны, Таиланд покупает только "Оплоты", работа по контракту идёт в штатном режиме...
    Alexey RA
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