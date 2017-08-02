Китай показал танки VT4 для армии Таиланда
Как сообщает портал defence-blog.com ., государственная телекомпания China Central Television (CCTV) опубликовала видеозапись, показывающую производственную линию новых боевых танков VT4 (ранее известных как MBT3000).
Проект основного танка VT4 создавался на основе проектов VT1A и «Тип 99G». В нем используются последние наработки китайской промышленности в области создания танков, однако, по-видимому, в конструкции машины учитывается, что ей предстоит служить не в китайской армии, а за рубежом. Так, по некоторым данным, по ряду параметров VT4 проигрывает танку «Тип 99G», строящемуся для сухопутных войск Китая. Тем не менее, и с такими ограничениями новая боевая машина должна представлять интерес для потенциальных заказчиков.
В эфире китайского телеканала также впервые показали новую производственную линию для сборки экспортной версии танков VT4, в частности были продемонстрированы разные этапы производства первых танков VT4 заказанных в интересах вооружённых сил Таиланда. По контракту предусмотрена поставка 38 боевых машин, из них 28 будут переданы в этом году.
Основной боевой танк VT4 имеет боевую массу 52 т, дизельный двигатель мощностью 1200 л.с. (удельная мощность 23 л.с./т), вооружение — 125 мм гладкоствольная пушка, 7,62 мм спаренный и 12,7 мм зенитный пулеметы.
Проект основного танка VT4 создавался на основе проектов VT1A и «Тип 99G». В нем используются последние наработки китайской промышленности в области создания танков, однако, по-видимому, в конструкции машины учитывается, что ей предстоит служить не в китайской армии, а за рубежом. Так, по некоторым данным, по ряду параметров VT4 проигрывает танку «Тип 99G», строящемуся для сухопутных войск Китая. Тем не менее, и с такими ограничениями новая боевая машина должна представлять интерес для потенциальных заказчиков.
В эфире китайского телеканала также впервые показали новую производственную линию для сборки экспортной версии танков VT4, в частности были продемонстрированы разные этапы производства первых танков VT4 заказанных в интересах вооружённых сил Таиланда. По контракту предусмотрена поставка 38 боевых машин, из них 28 будут переданы в этом году.
Основной боевой танк VT4 имеет боевую массу 52 т, дизельный двигатель мощностью 1200 л.с. (удельная мощность 23 л.с./т), вооружение — 125 мм гладкоствольная пушка, 7,62 мм спаренный и 12,7 мм зенитный пулеметы.
Использованы фотографии: http://defence-blog.com/
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