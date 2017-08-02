ВКС РФ и ВВС Сирии уничтожают конвои ИГИЛ

В восточной части провинции Хама в результате авиаударов Сирии и России было уничтожено по меньшей мере 18 игиловцев, 2 автомобиля, топливозаправщик, а также еще один крупный конвой топливозаправщиков. ВВС России и Сирии нарастили количество авиаударов в данном районе в преддверии грядущей попытки дойти до ключевой точки обороны ИГИЛ – города Акербат.