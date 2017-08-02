Битва за Дейр-эз-Зор – «Матерь всех битв»?

В провинциях Ракка и Хомс САА и ее союзники ведут непрерывные и напряженные бои против террористической группировки ИГИЛ. В отличие от коалиции во главе с США, которая хочет сохранить ИГИЛ в Сирии на будущее в качестве козыря против альянса Дамаска, Тегерана и Москвы, цель правительственных сил ясна, однозначна и проста; для них ИГИЛ – самая радикальная, деспотичная и темная сила, когда-либо созданная на земле Сирии – которая должна быть уничтожена.С учетом того, что сейчас практически все передовые силы сирийской армии, а именно – десятки тысяч солдат и несчислимое количество танков и артиллерии – бросаются против так называемого Исламского государства, а также с учетом того что ИГИЛ сейчас сталкивается с весьма существенной вероятностью до конца года быть выбитым с территории Сирии – кажется, что на востоке Сирии создаются идеальные условия для Матери всех битв.