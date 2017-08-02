БесогонТВ. «Хватит врать»

Давайте поговорим об иллюзиях правды – когда демонстрируемое не соответствует реальности. О том, как и по каким признакам можно идентифицировать истину в политике, культуре, жизни общества и истории государства. Поговорим о роли невербальных коммуникаций в большой политике, когда рукопожатие может «проговориться» и показать истинное отношение политиков друг к другу. И как может гимн страны рассказать об истинных внешнеполитических амбициях, страхах и даже комплексах той или иной нации, и что на самом деле скрывается и что можно прочесть «между строк» за комментариями в связи с отменой постановки «Нуреев» в Большом театре.