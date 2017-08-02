16:50 02 августа

БесогонТВ. «Хватит врать»

Давайте поговорим об иллюзиях правды – когда демонстрируемое не соответствует реальности. О том, как и по каким признакам можно идентифицировать истину в политике, культуре, жизни общества и истории государства. Поговорим о роли невербальных коммуникаций в большой политике, когда рукопожатие может «проговориться» и показать истинное отношение политиков друг к другу. И как может гимн страны рассказать об истинных внешнеполитических амбициях, страхах и даже комплексах той или иной нации, и что на самом деле скрывается и что можно прочесть «между строк» за комментариями в связи с отменой постановки «Нуреев» в Большом театре.




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Комментарии 1

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  1. НЕКСУС Сегодня, 16:23
    А с С Яной Поплавской полностью согласен. Действительно,под понятием толерантности,нашим детям впихивают в головы ДЕРЬМО. Я сам отец и искренне беспокоюсь,как мой сын вырастит в таком мире кривых зеркал,где черное-это белое,а вранье,слегка прилизанное и отредактированное выдается за норму.
    НЕКСУС
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