Русские танки теснят американские

"Россия тратит на вооружения слишком много денег. Лучше бы раздали их пенсионерам или построили больницы". Разберём соответствует ли это утверждение реальности в этом выпуске. Продолжаем разговор про космос и рассказываем про участие российских частных компаний в создании космических проектов. И, как обычно, много интересных новостей за неделю, о которых вы, скорее всего, ничего не слышали.