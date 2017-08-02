Русские танки теснят американские
"Россия тратит на вооружения слишком много денег. Лучше бы раздали их пенсионерам или построили больницы". Разберём соответствует ли это утверждение реальности в этом выпуске. Продолжаем разговор про космос и рассказываем про участие российских частных компаний в создании космических проектов. И, как обычно, много интересных новостей за неделю, о которых вы, скорее всего, ничего не слышали.
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти