20:28 02 августа

Русские танки теснят американские

"Россия тратит на вооружения слишком много денег. Лучше бы раздали их пенсионерам или построили больницы". Разберём соответствует ли это утверждение реальности в этом выпуске. Продолжаем разговор про космос и рассказываем про участие российских частных компаний в создании космических проектов. И, как обычно, много интересных новостей за неделю, о которых вы, скорее всего, ничего не слышали.




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Комментарии 1

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  1. Artox Сегодня, 17:40
    Броня крепка и танки наши быстры)
    Artox
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