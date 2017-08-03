Серьёзный разговор о будущем России

Сегодня мы сделали для вас спецвыпуск по теме, которой нет на телевидении в шумных ток-шоу – это тема будущего России, а точнее того, как Россия будет зарабатывать через 10-15 лет. Удивительно, но мало кто знает о том, что В. Путин инициировал масштабную программу конверсии оборонного комплекса. О том, что это такое, как не наступить на грабли Горбачёва и превзойти Китай, рассказываем в сегодняшнем спецвыпуске.