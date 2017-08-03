11:41 03 августа

Серьёзный разговор о будущем России

Сегодня мы сделали для вас спецвыпуск по теме, которой нет на телевидении в шумных ток-шоу – это тема будущего России, а точнее того, как Россия будет зарабатывать через 10-15 лет. Удивительно, но мало кто знает о том, что В. Путин инициировал масштабную программу конверсии оборонного комплекса. О том, что это такое, как не наступить на грабли Горбачёва и превзойти Китай, рассказываем в сегодняшнем спецвыпуске.




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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 1

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  1. andy.v.lee Сегодня, 11:33
    Сначала в экономике и богатстве нации (народа) стоит превзойти Китай. Доступное образование, социальные лифты, здравоохранение, медицина доступная, уровень доходов населения, формирование стабильного среднего класса (не менее 60 процентов населения или семей), обеспечение людей работой с адекватным уровнем заработной платы, возможностью развиваться и совершенствоваться, и так далее, - вот тогда будет прогресс во многих отраслях.
    andy.v.lee
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