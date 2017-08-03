17:45 03 августа

Выстрел внутрь ствола. Что из этого получится?

Мэтт с "Разрушительного ранчо" устроил новый эксперимент - стрельнул пулей меньшего калибра в ствол большего.




0

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 3

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Ураган70 Сегодня, 15:15
    Молодец!!! Одобряю!!! Высокоинтеллектуально!!! В следующий раз треснись Мэтт бестолковкой об асфальт, интересно какую площадь займет серое вещество... Нам бы их проблемы! Люди людей убивают по всему миру, а кому то интересно ерундой заниматься...
    Ураган70
    1. Андрей Скоковский Сегодня, 16:27
      Цитата: Ураган70
      Молодец!!! Одобряю!!! Высокоинтеллектуально!!! В следующий раз треснись Мэтт бестолковкой об асфальт, интересно какую площадь займет серое вещество... Нам бы их проблемы! Люди людей убивают по всему миру, а кому то интересно ерундой заниматься...

      гражданин являет яркий пример интересов простой молодежи, причем не только в США
      надо как в СССР эти стремления молодых направлять на дело на рост реальных знаний (техника-молодежи, очевидное-невероятное и тд)
      иначе будет то, что мы видим, те полная хрень от Мэтта и ему подобных
      Андрей Скоковский
  2. Che Burashka Сегодня, 16:02
    Категорический дэбил. Кто эту хрень на сайт выкладывает?
    Che Burashka
Картина дня