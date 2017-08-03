Выстрел внутрь ствола. Что из этого получится? Сегодня, 13:30 Мэтт с "Разрушительного ранчо" устроил новый эксперимент - стрельнул пулей меньшего калибра в ствол большего. 0 "Прокаченный" соревновательный дробовик Оружие антитеррора Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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