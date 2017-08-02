20:28 02 августа

Почему русские возвращаются в Россию?

Известный спортсмен, мастер спорта России по бодибилдингу, Абсолютный Чемпион Москвы, Чемпион СССР, Чемпион Европы, силовой и кондиционный тренер Олимпийской сборной Китая, персональный тренер Владислав Иванович Кузнецов, который прожил долгое время в Америке, раскрыл причины того, почему наши бывшие соотечественники возвращаются в Россию.




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Комментарии 1

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  1. ЮБОРГ Сегодня, 19:48
    Просто чухану бабки светонули в первопрестольной вот он и метнулся. А так его и в Кита не плохо кормят. Этот человек из той толпы, для которых слово Родины, обозначается в долларовом эквиваленте.
    ЮБОРГ
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