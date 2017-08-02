Почему русские возвращаются в Россию?

Известный спортсмен, мастер спорта России по бодибилдингу, Абсолютный Чемпион Москвы, Чемпион СССР, Чемпион Европы, силовой и кондиционный тренер Олимпийской сборной Китая, персональный тренер Владислав Иванович Кузнецов, который прожил долгое время в Америке, раскрыл причины того, почему наши бывшие соотечественники возвращаются в Россию.