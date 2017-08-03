Свалить СССР: спецоперация Сегодня, 16:00 Доктор технических наук, профессор Игорь Острецов о деградации советской элиты, и о том, как США пытались использовать слабые места атомной энергетики СССР. 1 Наградная система Советской Армии Укротитель ядерной энергии Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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