17:45 03 августа

Свалить СССР: спецоперация

Доктор технических наук, профессор Игорь Острецов о деградации советской элиты, и о том, как США пытались использовать слабые места атомной энергетики СССР.




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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 1

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  1. п-к Опарышев Сегодня, 17:38
    Советую изучить материалы на Уютубе,по профессору Острецову.Он из тех людей,которые делают политику мировую на раз.И нагибают походя мировые державы,которые под неумными мажорами.Изучайте,что бы потом не выглядеть,как ослик ИА.
    п-к Опарышев
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