Механизм ограбления России

Почему Центробанк и правительство не препятствую уходу сотен миллиардов долларов из России, какой процент российской экономики принадлежит западному капиталу, какие ближайшие цели наметили для себя транснациональные корпорации, и чем это грозит стране. Доктор экономических наук Валентин Катасонов представляет свою новую книгу "Закрытый мир финансов. Трасты и оффшоры. Где прячут свои богатства Ротшильды и Рокфеллеры?". Новая книга из серии «Финансовых хроник» профессора Катасонова проведет читателя за кулисы теневого мира финансов и приоткроет завесу ближайшего будущего, которое ожидает Россию.