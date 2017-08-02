«Кронштадт» планирует создать ударный семитонный беспилотник
Беспилотный самолет-вертолет с изменяемым вектором тяги весом в 2 тонны может появиться в России в 2020 году, а весом в 7 тонн – в 2023 году, передает РИА Новости сообщение заместителя гендиректора компании «Кронштадт» Владимира Воронова.
Аппарат будет создаваться на базе БПЛА «Фрегат», разработка которого уже завершена.
Он отметил, что военное ведомство может рассматривать семитонный БПЛА в качестве ударного. При этом данные аппараты могут базироваться вне аэродромов.
По его словам, «в качестве штатного двигателя можно использовать ТВ7-117», которым оснащаются вертолеты Ми-8. На малый БПЛА возможна установка двигателя, производимого для вертолетов «Ансат».
Эксперт в области беспилотных летательных аппаратов Денис Федутинов сообщил агентству, что «опираясь на имеющийся мировой опыт, можно также прогнозировать, что новый беспилотник сможет выполнять множество транспортных задач».
Аппарат будет создаваться на базе БПЛА «Фрегат», разработка которого уже завершена.
При наличии двигателя мы сможем создать сначала двухтонник и поднять его через три года. Он может использоваться не только как разведчик и ударный, но и как транспортный аппарат. У семитонника с полезной нагрузкой одна тонна дальность может составить три тысячи километров. Для вертолета и непостижимое расстояние. На его производство потребуется еще три года,сказал Воронов.
Он отметил, что военное ведомство может рассматривать семитонный БПЛА в качестве ударного. При этом данные аппараты могут базироваться вне аэродромов.
Все аэродромы известны вероятным противникам наперечет. А нашему "Фрегату" нужна просто поляна в лесу,сказал заместитель гендиректора.
По его словам, «в качестве штатного двигателя можно использовать ТВ7-117», которым оснащаются вертолеты Ми-8. На малый БПЛА возможна установка двигателя, производимого для вертолетов «Ансат».
Эксперт в области беспилотных летательных аппаратов Денис Федутинов сообщил агентству, что «опираясь на имеющийся мировой опыт, можно также прогнозировать, что новый беспилотник сможет выполнять множество транспортных задач».
Если говорить о военной области, то это, в частности, снабжение бойцов на удаленных аванпостах оружием, боеприпасами, продовольствием, медикаментами, а также, возможно, эвакуация раненных,сказал эксперт.
Использованы фотографии: http://aviation21.ru
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