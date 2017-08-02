«Кронштадт» планирует создать ударный семитонный беспилотник

При наличии двигателя мы сможем создать сначала двухтонник и поднять его через три года. Он может использоваться не только как разведчик и ударный, но и как транспортный аппарат. У семитонника с полезной нагрузкой одна тонна дальность может составить три тысячи километров. Для вертолета и непостижимое расстояние. На его производство потребуется еще три года,

Все аэродромы известны вероятным противникам наперечет. А нашему "Фрегату" нужна просто поляна в лесу,

Если говорить о военной области, то это, в частности, снабжение бойцов на удаленных аванпостах оружием, боеприпасами, продовольствием, медикаментами, а также, возможно, эвакуация раненных,