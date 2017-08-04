Вскрыт тайный план глобалистов

Дмитрий Перетолчин и доцент МГИМО Ольга Четверикова о том, как с помощью с цифровой экономики глобальные институты хотят переформатировать государство и общество. «Развитие цифровой экономики в России – инициатива Всемирного Банка и его партнеров из органов власти, российских бизнес-структур, институтов гражданского общества и научно-образовательного сообщества, целью которой является формирование многостороннего партнерства заинтересованных сторон на национальном и региональном уровнях.»