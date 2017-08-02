16:50 02 августа

Пять самых смертоносных крылатых ракет России

Российские крылатые ракеты получили широкую известность после того, как с их помощью были нанесены удары по позициям террористов в Сирии.




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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 2

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  1. ВЕРЕСК Сегодня, 16:21
    Самое интересное,это про Х-101.Либо 6,либо-9.Разница-в пару копеек.
    ВЕРЕСК
  2. Житель Мордора Сегодня, 16:49
    Всё что показано в видео к РФ не имеет ни какого отношения.
    Условно можно отнести к РФ только Х-101, но только условно. И сто первая делалась на основе Советских технологий.
    А уже Х-55, "Москит" и "Гранит" - это сумрачный Советский Гений. И даже 3М14 это лёгкая модернизация 3К10 "Гранат".
    Житель Мордора
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