Кишинёв объявил Дмитрия Рогозина персоной нон грата
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин представителями молдавского кабинета министров объявлен персоной нон-грата. Произошло это после выступления главы молдавского министерства иностранных дел Андрея Галбура. Галбур и выступил с инициативой о признании в Молдавии Дмитрия Рогозина персоной нон грата. Об этом сообщает РИА Новости .
По словам Галбура, которого поддержал и премьер-министр Республики Молдова Влад Филип, Дмитрий Рогозин «позволил себе недопустимые и оскорбительные высказывания».
Напомним, что ранее российский вице-премьер, комментируя попытки Кишинёва сорвать его визит в молдавскую и приднестровскую столицы, заявил о том, что за этим стоит молдавский олигарх Плахотнюк. Из интервью Дмитрия Рогозина о Владимире Плахотнюке, являющемся главой правящей в Молдавии партии:
Напомним, что Молдова отказала в посадке самолёта авиакомпании S7, на борту которого находились 165 пассажиров вместе с Дмитрием Рогозиным. 28 июля самолёт оказался вынужден уходить на запасной аэродром – в Минск.
Дмитрий Рогозин называет ситуацию дикой и провокационной. Напомним, что Дмитрий Рогозин в правительстве среди прочего занимается вопросами взаимоотношений с Приднестровьем.
По словам Галбура, которого поддержал и премьер-министр Республики Молдова Влад Филип, Дмитрий Рогозин «позволил себе недопустимые и оскорбительные высказывания».
Напомним, что ранее российский вице-премьер, комментируя попытки Кишинёва сорвать его визит в молдавскую и приднестровскую столицы, заявил о том, что за этим стоит молдавский олигарх Плахотнюк. Из интервью Дмитрия Рогозина о Владимире Плахотнюке, являющемся главой правящей в Молдавии партии:
Цель его (Плахотнюка) была столкнуть нас с Румынией, поэтому делали, как это обычно делают дельцы — чужими руками.
Напомним, что Молдова отказала в посадке самолёта авиакомпании S7, на борту которого находились 165 пассажиров вместе с Дмитрием Рогозиным. 28 июля самолёт оказался вынужден уходить на запасной аэродром – в Минск.
Дмитрий Рогозин называет ситуацию дикой и провокационной. Напомним, что Дмитрий Рогозин в правительстве среди прочего занимается вопросами взаимоотношений с Приднестровьем.
Использованы фотографии: Твиттер
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