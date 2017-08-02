Кишинёв объявил Дмитрия Рогозина персоной нон грата

Цель его (Плахотнюка) была столкнуть нас с Румынией, поэтому делали, как это обычно делают дельцы — чужими руками.

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин представителями молдавского кабинета министров объявлен персоной нон-грата. Произошло это после выступления главы молдавского министерства иностранных дел Андрея Галбура. Галбур и выступил с инициативой о признании в Молдавии Дмитрия Рогозина персоной нон грата. Об этом сообщает РИА Новости По словам Галбура, которого поддержал и премьер-министр Республики Молдова Влад Филип, Дмитрий Рогозин «позволил себе недопустимые и оскорбительные высказывания».Напомним, что ранее российский вице-премьер, комментируя попытки Кишинёва сорвать его визит в молдавскую и приднестровскую столицы, заявил о том, что за этим стоит молдавский олигарх Плахотнюк. Из интервью Дмитрия Рогозина о Владимире Плахотнюке, являющемся главой правящей в Молдавии партии:Напомним, что Молдова отказала в посадке самолёта авиакомпании S7, на борту которого находились 165 пассажиров вместе с Дмитрием Рогозиным. 28 июля самолёт оказался вынужден уходить на запасной аэродром – в Минск.Дмитрий Рогозин называет ситуацию дикой и провокационной. Напомним, что Дмитрий Рогозин в правительстве среди прочего занимается вопросами взаимоотношений с Приднестровьем.