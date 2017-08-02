16:50 02 августа

Кишинёв объявил Дмитрия Рогозина персоной нон грата

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин представителями молдавского кабинета министров объявлен персоной нон-грата. Произошло это после выступления главы молдавского министерства иностранных дел Андрея Галбура. Галбур и выступил с инициативой о признании в Молдавии Дмитрия Рогозина персоной нон грата. Об этом сообщает РИА Новости .

По словам Галбура, которого поддержал и премьер-министр Республики Молдова Влад Филип, Дмитрий Рогозин «позволил себе недопустимые и оскорбительные высказывания».

Напомним, что ранее российский вице-премьер, комментируя попытки Кишинёва сорвать его визит в молдавскую и приднестровскую столицы, заявил о том, что за этим стоит молдавский олигарх Плахотнюк. Из интервью Дмитрия Рогозина о Владимире Плахотнюке, являющемся главой правящей в Молдавии партии:


Цель его (Плахотнюка) была столкнуть нас с Румынией, поэтому делали, как это обычно делают дельцы — чужими руками.


Напомним, что Молдова отказала в посадке самолёта авиакомпании S7, на борту которого находились 165 пассажиров вместе с Дмитрием Рогозиным. 28 июля самолёт оказался вынужден уходить на запасной аэродром – в Минск.

Кишинёв объявил Дмитрия Рогозина персоной нон грата


Дмитрий Рогозин называет ситуацию дикой и провокационной. Напомним, что Дмитрий Рогозин в правительстве среди прочего занимается вопросами взаимоотношений с Приднестровьем.

Использованы фотографии: Твиттер
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Комментарии 20

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  1. svp67 Сегодня, 16:16
    Хороший "щелчек" по носу и Рагозину и России. Не языком надо молоть, а дела делать г-н вице премьер... Оно племянницу то оказалось проще на место в Сочинский заповедник на должность руководителя поставить, без соответствующего образования и опыта, чем вопросы престижа Родины решать...
    svp67
    1. tamnun Сегодня, 16:19
      Цитата: svp67
      Хороший "щелчек" по носу и Рагозину и России. Не языком надо молоть, а дела делать г-н вице премьер

      так сделал же вроде, в инстаграмме отписался
      «Румынские власти подвергли опасности жизни пассажиров рейсового самолета S7, женщин и детей. Топлива хватило до Минска. Ждите ответа, гады»,
      tamnun
      1. Владимир16 Сегодня, 16:33
        Цитата: svp67
        Оно племянницу то оказалось проще на место в Сочинский заповедник на должность руководителя

        Сплетничать дело гнусное.
        Нет такого "Сочинский заповедник". Сочинский национальный парк знаю.
        Опустились сударь wink По мелочам, но врете. Значит сути не знаете. Выходит ретранслируете чужую мысль. Прочли и ну накидывать на вентилятор.
        Зависть совсем дурное занятие. Нормальный человек всегда помогает ближнему. Закон нарушен Рогозиным? Подайте на него в суд.
        Карьеру ВВП помните? Кто остальным мешает повторить???
        Остаться человеком и стать президентом. Что на это скажете? Или его дядя в президенты вывел?
        А языком трещать - не вагоны разгружать.
        Владимир16
        1. svp67 Сегодня, 16:38
          Цитата: Владимир16
          Зависть совсем дурное занятие.

          Зависть????? Вы в своем уме? Сначала в вопросе разберитесь, а уж потом словами бросайтесь ....
          Цитата: Владимир16
          Закон нарушен Рогозиным? Подайте на него в суд.

          Уже подали... Неожиданно уволенный старый директор, подал в суд на такое увольнение и уже выиграл, так что теперь там ДВА директора и оба зарплату получают, как Вам такой поворот дела?
          svp67
      2. pvv113 Сегодня, 16:42
        Слово "гады" звучит не очень дипломатично
        pvv113
    2. Высказаться Сегодня, 16:21
      Нука про сочинский заповедник подробнее
      Высказаться
      1. svp67 Сегодня, 16:25
        Цитата: Высказаться
        Нука про сочинский заповедник подробнее

        Сочинский национальный парк оказался в центре кадрового скандала: в июне Минприроды без объяснения причин уволило директора нацпарка Николая Пеньковского, который занимал эту должность с 2002 года и имеет все ведомственные награды. На его место министр Сергей Донской назначил Дарью Филиппову, чей опыт работы в природоохранной сфере невелик - всего месяц на посту замминистра природы Крыма. По мнению экологов, неожиданная смена руководства нацпарка может быть продиктована желанием построить новые горнолыжные курорты в ущерб заповедным территориям.
        Как пишет "Коммерсант", Филиппова, окончившая журфак МГУ, была назначена директором Сочинского нацпарка 12 июня. Небольшой опыт работы в системе Минприроды у нее до этого был: в феврале 2017 года она была назначена замминистра экологии и природных ресурсов Республики Крым, однако уже 27 марта уволилась по собственному желанию. Опрошенные газетой сотрудники Минприроды Республики Крым с трудом вспомнили, о ком идет речь: "Приехала, поработала три недели и уехала, мы так и не поняли, что это было".
        Между тем и экологи, и бывший директор нацпарка, и экс-чиновник утверждают, что Дарья Филиппова приходится племянницей вице-премьеру Дмитрию Рогозину. В Минприроды не стали отвечать на вопрос "Коммерсанта" о родственных связях Филипповой с видным чиновником правительства, однако изучение открытых источников позволяет с высокой долей вероятности подтвердить их. Издание обнаружило, что как минимум в 1994-2013 годах Дарья Филиппова с небольшими перерывами работала в коммерческих организациях, прямо связанных с родной сестрой вице-премьера Татьяной Филипповой.
        svp67
        1. Соломон Кейн Сегодня, 16:42
          За что же так Природа, перед Рогозиным провинилась?????
          Соломон Кейн
        2. Высказаться Сегодня, 16:43
          https://www.google.com/amp/s/amp.meduza.io/news/2
          017/08/01/direktorom-sochinskogo-zapovednika-stal
          a-plemyannitsa-rogozina
          Высказаться
    3. alekc75 Сегодня, 16:21
      чему радуешься? что всякие шавки смело тявкают и закрывают небо?
      alekc75
    4. Стирбьорн Сегодня, 16:26
      Цитата: svp67
      Оно племянницу то оказалось проще на место в Сочинский заповедник на должность руководителя поставить, без соответствующего образования и опыта, чем вопросы престижа Родины решать...

      помним блистательную карьеру Рогозинского сынишки - ныне Вице-президент по транспортной авиации ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация». Генеральный директор Авиационного комплекса имени Ильюшина.
      И все в 34 года fellow
      Стирбьорн
      1. svp67 Сегодня, 16:29
        Цитата: Стирбьорн
        И все в 34 года

        Да, да... А Ил-112 как не летал, так похоже не скоро еще взлетит...
        svp67
        1. Комментарий был удален.
    5. Комментарий был удален.
  2. ВЕРЕСК Сегодня, 16:23
    "Додон" там не президент.Так себе.Лишь-бы в кресле кто-то сидел.
    ВЕРЕСК
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 16:29
      Цитата: ВЕРЕСК
      "Додон" там не президент.Так себе.Лишь-бы в кресле кто-то сидел.

      Увы да, но мы этот плевок в нашу сторону запомним ...Вот там шушера засела , чем мельче страна тем злобнее лай раздается..Ну ну!
      ОТДЕЛ
    2. svp67 Сегодня, 16:31
      Цитата: ВЕРЕСК
      Додон" там не президент

      Нет он Президент, такой же как и Трамп. Его главная задача нам "пыль в глаза бросать" словами о дружбе и отвлекать, пора судить страну не по словам, а по делам...
      svp67
      1. Соломон Кейн Сегодня, 16:44
        ......а король-то - КАРТОННЫЙ!!!!!! laughing tongue tongue
        Соломон Кейн
        1. svp67 Сегодня, 16:45
          Цитата: Соломон Кейн
          ......а король-то - КАРТОННЫЙ!!!!!!

          ....и голый, но в шляпе.
          svp67
  3. 3vs Сегодня, 16:31
    Элегантное решение нашли!
    Удар по самолюбию огромный...
    3vs
    1. Высказаться Сегодня, 16:48
      А чего элегантного то? Если бы самолёт приземлился, всех пропустили, а Рогозина завернули бы то да! А так молдоване тени Рогозина испугались.
      Высказаться
  4. Заноза Сегодня, 16:35
    В Молдове откровенная русофобия началась много раньше,чем на Украине и Приднестровье это первый ( Донбасс ) а не второй,так что ничего удивительного...Смешно другое...Тут не так еще давно онижебратья во всю кричали о том,какой якобы пророссийский президент избран в Молдове...Русофобия в Молдове ,во всей красе и пышным цветом ,с 90-х годов,как минимум !
    Заноза
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