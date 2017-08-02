ВВС США провели очередное испытание МБР Minuteman III

ВВС США провели запуск ракеты Minuteman III в 2:10 по местному времени с военно-воздушной базы Ванденберг, которая расположена в 130 милях к северо-западу от Лос Анджелеса

Американские военные успешно испытали межконтинентальную баллистическую ракету, которая была запущена с военно-воздушной базы Ванденберг в Калифорнии, сообщает NBC News со ссылкой на представителя ВВС.— говорится в сообщении.По данным ВВС США, всего командование ВВС США провело 299 испытаний ракеты. Так, ракетные испытания проводятся для «проверки эффективности, готовности и точности боевого комплекса». Ранее сообщалось о тестовых запусках МБР Minuteman III в апреле и мае. Как отмечает агентство, этот пуск стал четвертым тестовым пуском ракеты в этом году.В настоящее время Minuteman III является единственной межконтинентальной баллистической ракетой наземного базирования, принятой на вооружение в США. По последним данным из открытых источников, всего Соединенные Штаты располагают 450 ракетами Minuteman III, которые останутся на вооружении как минимум до 2020 года.МБР Minuteman III состоят на вооружении армии США с 1970 года, в конце 1978 года их производство было прекращено. Ракета способна поражать цели в радиусе 12 тысяч километров.