16:50 02 августа

ВВС США провели очередное испытание МБР Minuteman III

Американские военные успешно испытали межконтинентальную баллистическую ракету, которая была запущена с военно-воздушной базы Ванденберг в Калифорнии, сообщает NBC News со ссылкой на представителя ВВС.

ВВС США провели запуск ракеты Minuteman III в 2:10 по местному времени с военно-воздушной базы Ванденберг, которая расположена в 130 милях к северо-западу от Лос Анджелеса
— говорится в сообщении.

ВВС США провели очередное испытание МБР Minuteman III



По данным ВВС США, всего командование ВВС США провело 299 испытаний ракеты. Так, ракетные испытания проводятся для «проверки эффективности, готовности и точности боевого комплекса». Ранее сообщалось о тестовых запусках МБР Minuteman III в апреле и мае. Как отмечает агентство, этот пуск стал четвертым тестовым пуском ракеты в этом году.

В настоящее время Minuteman III является единственной межконтинентальной баллистической ракетой наземного базирования, принятой на вооружение в США. По последним данным из открытых источников, всего Соединенные Штаты располагают 450 ракетами Minuteman III, которые останутся на вооружении как минимум до 2020 года.

МБР Minuteman III состоят на вооружении армии США с 1970 года, в конце 1978 года их производство было прекращено. Ракета способна поражать цели в радиусе 12 тысяч километров.

Использованы фотографии: Airman 1st Class Clayton Wear / U.S. Air Force
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Комментарии 3

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  1. Наблюдатель2014 Сегодня, 16:34
    ВВС США провели очередное испытание МБР Minuteman III
    А муляжи боеголовок в цель попали?А то у них странные испытания проходят.Ракеты всё на каких то участках прекращают полёт. Наверное не интересует попадёт в цель муляж боеголовки или нет feel
    Наблюдатель2014
  2. ОТДЕЛ Сегодня, 16:37
    МБР Minuteman III состоят на вооружении армии США с 1970 года,

    Старичок конечно...А штатники зашевелились, видать почуяли угрозу! Заканчивается ваша гегемония на планете..Вот у нас скоро "Сарматы" начнут размещать шахты уже готовы!
    ОТДЕЛ
  3. БВС Сегодня, 16:39
    Цитата: Наблюдатель2014
    ВВС США провели очередное испытание МБР Minuteman III
    А муляжи боеголовок в цель попали?А то у них странные испытания проходят.Ракеты всё на каких то участках прекращают полёт. Наверное не интересует @breakingmashпопадёт в цель муляж боеголовки или нет feel

    Их (США) как-то не волнует , кто и как думает о качестве испытания МБР Minuteman на сайте ВО.
    БВС
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