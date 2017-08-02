16:49 02 августа

Команда российских разведчиков без труда преодолела «стандартный забор НАТО»

Команда российских войсковых разведчиков в ходе конкурса «Отличники войсковой разведки» легко справилась с препятствием, названным «стандартный забор НПТО», передает Интерфакс-АВН сообщение главного судьи соревнований Владимира Марусина.

На первом этапе конкурса "Отличники войсковой разведки"

Мне очень понравилась работа команды, они выступили намного лучше, чем на Всеармейских соревнованиях. Особенно когда преодолевали "стандартный забор НАТО" и "снимали" часовых,
сказал журналистам Марусин.


Он сообщил, что «российская команда прошла тропу разведчика за 38 минут 47 секунд, а выступавшая перед ней команда Армении – за 1 час 10 минут». В среднем команды тратят на прохождение всех препятствий около часа.

По словам Марусина, тропа «включает в себя 22 препятствия, в том числе, дощатый забор, каменный забор, ров с водой, стандартный забор НАТО и другие».

В конкурсе «Отличники войсковой разведки», проходящем в рамках АрМИ-201, принимают участие военнослужащие из 7 стран: России, Китая, Беларуси, Армении, Казахстана, Узбекистана и Зимбабве.





Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 5

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  1. Alex_Rarog Сегодня, 16:35
    Красавцы! Всех ВДВшников с праздником!
    Alex_Rarog
    1. jjj Сегодня, 16:41
      Только почему у разведчиков ремни на автоматах штатные двухточечные,
      jjj
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 16:43
      Наши на фото сразу видно разведка ...Невзрачные, разного роста и веса , но жилистые и пружинистые..А Зимбабве очень колоритные качки ! ВДВ с праздником мужики! drinks
      ОТДЕЛ
  2. Комментарий был удален.
  3. Наблюдатель2014 Сегодня, 16:42
    Хлопцы из Африки на фото сильно замучено выглядят. Наверное холодновато у нас для них.
    Наблюдатель2014
  4. san4es Сегодня, 16:48
    Стандартный забор НАТО
    san4es
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