Команда российских разведчиков без труда преодолела «стандартный забор НАТО»

Мне очень понравилась работа команды, они выступили намного лучше, чем на Всеармейских соревнованиях. Особенно когда преодолевали "стандартный забор НАТО" и "снимали" часовых,

Команда российских войсковых разведчиков в ходе конкурса «Отличники войсковой разведки» легко справилась с препятствием, названным «стандартный забор НПТО», передает Интерфакс-АВН сообщение главного судьи соревнований Владимира Марусина.сказал журналистам Марусин.Он сообщил, что «российская команда прошла тропу разведчика за 38 минут 47 секунд, а выступавшая перед ней команда Армении – за 1 час 10 минут». В среднем команды тратят на прохождение всех препятствий около часа.По словам Марусина, тропа «включает в себя 22 препятствия, в том числе, дощатый забор, каменный забор, ров с водой, стандартный забор НАТО и другие».В конкурсе «Отличники войсковой разведки», проходящем в рамках АрМИ-201, принимают участие военнослужащие из 7 стран: России, Китая, Беларуси, Армении, Казахстана, Узбекистана и Зимбабве.