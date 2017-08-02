20:28 02 августа

Российские танкисты побили абсолютный рекорд в индивидуальной гонке конкурса АрМИ-2017 «Танковый биатлон»

На международном конкурсе «Танковый биатлон» Армейских международных игр-2017 в подмосковном Алабине уже прошли девять заездов, в которых выступило 30 экипажей из 55 заявленных, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ

По результатам заездов лидирующие позиции занимают российские экипажи старшего сержанта Александра Демьянова со временем 19 минут 10 секунд и сержанта Владимира Корнева с результатом 19 минут 37 секунд. Как отметил главный судья игр генерал-майор Дмитрий Горбатенко, время, которое показал экипаж, занявший первое место, стало абсолютным рекордом за пять лет проведения танкового биатлона.

Третье место у китайского экипажа лейтенанта Чжан Кэхая – 19 минут 40 секунд.


Российские танкисты побили абсолютный рекорд в индивидуальной гонке конкурса АрМИ-2017 «Танковый биатлон»


Судейская комиссия оштрафовала за нарушение мер безопасности экипаж танкистов из КНР.

Второй экипаж китайской сборной лейтенанта Чжоу Бо был оштрафован на 42 секунды за нарушение, допущенное военнослужащими при загрузке боеприпасов на площадке заряжания
— сообщил Горбатенко.

Он отметил, что итоговый результат китайского экипажа теперь составляет 24 минуты 02 секунды, что отразилось на занимаемом им месте в рейтинговой таблице. С шестого места экипаж сместился на седьмое.

По информации организаторов, еще четыре команды, дисквалифицированные судьями в ходе прошедших девяти заездов, заняли последние строчки турнирной таблицы. Горбатенко сообщил, что 30-е место сейчас занимает команда из Уганды, дисквалифицированная за нарушение требований безопасности. Он сообщил, что танковый экипаж прибыл на финиш, не доложив о неизрасходованном боеприпасе. Это недопустимо и является основанием для того, чтобы экипаж был дисквалифицирован.

Следом за Угандой в турнирной таблице идет первый экипаж из Никарагуа, который снят с заезда за неправильное положение танкового орудия во время движения. На 32-м месте расположился второй экипаж из Кувейта, а на 33-м — второй экипаж из Зимбабве, который не смог преодолеть противотанковый ров.

4 августа соревнования в номинации «Индивидуальная гонка» продолжатся заездами третьих экипажей. По итогам заездов 6 августа определятся победители и призеры индивидуальной гонки в личном зачете, а также 12 лучших сборных, которые выступят в полуфинальной эстафете.

Международный конкурс «Танковый биатлон», проходящий в рамках АрМИ-2017, стартовал на полигоне Алабино 29 июля. Полуфинальные заезды состоятся 8-10 августа. По итогам полуфиналов лучшие четыре сборные выйдут в финал, который пройдет в день закрытия игр 12 августа.

Использованы фотографии: http://stat.mil.ru/index.htm
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 41

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  1. Алексей7777777 Сегодня, 17:27
    Трактористы наши,ЕССНО,красаучеги,но вот с НАТОвскими их сравнить бы на этих играх-вот было бы интересно,кто лучше... feel
    Алексей7777777
    1. Наблюдатель2014 Сегодня, 17:32
      Алексей hi
      вот с НАТОвскими их сравнить бы на этих играх-вот было бы интересно,кто лучше...
      Натовские боятся проиграть.Нет, не нам.Уганде боятся проиграть laughing
      Наблюдатель2014
      1. Алексей7777777 Сегодня, 17:55
        Сергей hi Мне вот всегда интересно было,во время службы государевой,Серёг-кто лучше?Я или они?Но подобных соревнований не проводилось тогда,а жаль-я бы посоревновался бы с НАТОвскими комендорами... wink
        Алексей7777777
        1. Наблюдатель2014 Сегодня, 18:07
          Алексей7777777
          Но подобных соревнований не проводилось тогда,а жаль-я бы посоревновался бы с НАТОвскими
          Я, с натовскими хоть и не соревновался но в части пацер гренадир бригаде у немцев был.Если бы их в наши условия службы на два года тогда! То умерло бы буквально до зимы от нагрузок одна половина.А вторая бы за зиму околела в казарме по зиме wassat laughing Так а что сейчас говорить, когда условия быта у наших солдат стали сейчас как у них.Вот и рвут наши всех подряд и на поле боя.И во время армейских соревнований.Армия наша последние годы как бриллиант.Получил достойную огранку в виде нормальных условий службы.Уклонистов мизер в стране.Такого за последних лет 100 в стране не было.
          Наблюдатель2014
          1. yuriy55 Сегодня, 18:25
            Цитата: Наблюдатель2014
            Уклонистов мизер в стране.Такого за последних лет 100 в стране не было.

            Врать не надо...про сто лет. В мое, советское время, белый билет был клеймом, позором на всю молодость. И девушки выходили замуж за отслуживших в СА, как гарантированных по здоровью молодцов. А про косячных...вы посчитайте, сколько идёт на высшее образование ради получения освобождения от службы и сходите РВК, послушайте военкомов, как они собирают призыв...
            Что касается танкового биатлона, слов нет. Это очень правильное и полезное соревнование.Спасибо нашим танкистам за отстаивание чести страны несмотря и вопреки...
            yuriy55
            1. Комментарий был удален.
            2. NIKNN Сегодня, 19:07
              Цитата: yuriy55
              В мое, советское время, белый билет был клеймом, позором на всю молодость. И девушки выходили замуж за отслуживших в СА, как гарантированных по здоровью молодцов

              Подтвердил!!! wink и из армии действительно мужчины приходили..., и кстати на них (парнях 19ти летних) все конфликты военные были вынесены... Вот только фонтанов тогда мало было и поэтому наверное мы их особо и не замечали... winked
              NIKNN
            3. ПростоЯ Сегодня, 19:13
              yuriy55
              Цитата: yuriy55
              Врать не надо...про сто лет

              С языка сняли Но лайк и Вам и оппоненту
              ПростоЯ
            4. 210окв Сегодня, 19:36
              А я Вам расскажу как собирают.В районе по призыву должно уйти служить сорок парней.А призывников в два раза больше.Это те кто без отсрочек итд.Выбирают лучших.Это на Кубани,как по другим регионам не берусь судить.
              Цитата: yuriy55
              Цитата: Наблюдатель2014
              Уклонистов мизер в стране.Такого за последних лет 100 в стране не было.

              Врать не надо...про сто лет. В мое, советское время, белый билет был клеймом, позором на всю молодость. И девушки выходили замуж за отслуживших в СА, как гарантированных по здоровью молодцов. А про косячных...вы посчитайте, сколько идёт на высшее образование ради получения освобождения от службы и сходите РВК, послушайте военкомов, как они собирают призыв...
              Что касается танкового биатлона, слов нет. Это очень правильное и полезное соревнование.Спасибо нашим танкистам за отстаивание чести страны несмотря и вопреки...
              210окв
              1. jjj Сегодня, 20:03
                Справедливости ради надо сказать, что и сейчас в ВС России дурости и глупости хватает. Но жить уже можно
                jjj
            5. bk316 Сегодня, 19:43
              В мое, советское время, белый билет был клеймом

              Да нет года с 75 , ну точно с 80 начали косить.
              bk316
    2. Владимирец Сегодня, 17:32
      Цитата: Алексей7777777
      но вот с НАТОвскими их сравнить бы на этих играх

      "КАМАЗ-Мастер" бы туда.... laughing
      Владимирец
    3. ОТДЕЛ Сегодня, 17:39
      Наш молодцы конечно,но то что происходит сейчас на таких играх, это объединение и боевое братство разных стран! Вот цель главная этих соревнований ..Россия как никто в мире знает что такое война ,потери и Победы! Лучше "играть в войнушку, чем на самом деле уничтожать друг друга" Давайте жить дружно и соревноваться в мирной жизни.. soldier
      ОТДЕЛ
    4. yuriy55 Сегодня, 18:18
      Цитата: Алексей7777777
      но вот с НАТОвскими их сравнить бы на этих играх-вот было бы интересно,кто лучше...

      В 1945 году уже сравнили и поставили оценки...Ещё желаете? feel
      yuriy55
    5. ПростоЯ Сегодня, 19:09
      Ага Только не едут натовские чёй-то
      ПростоЯ
  2. voyaka uh Сегодня, 17:37
    "Второй экипаж китайской сборной лейтенанта Чжоу Бо был оштрафован
    на 42 секунды за нарушение, допущенное военнослужащими при загрузке
    боеприпасов на площадке заряжания "////

    А если бы не этот штраф, то у них было бы первое место?
    Интересно в судейской коллегии там были китайцы? wink
    voyaka uh
    1. Владимирец Сегодня, 17:39
      Цитата: voyaka uh
      там были китайцы?

      Не, только евреи. yes
      Владимирец
      1. voyaka uh Сегодня, 17:42
        Если соревнования международные, то и судейская коллегия
        обязана быть международной. wassat
        voyaka uh
        1. хрыч Сегодня, 18:13
          24 минуты 02 секунды минус 42, т.е. время шестого места было без штрафа 23 минуты 20 секунд а лейтенанта Чжоу Бо , не лейтенант Чжан Кэхай у которого 3 место с 19 минутами 40 секундами laughing
          хрыч
        2. dauria Сегодня, 18:22
          Если соревнования международные, то и судейская коллегия
          обязана быть международной

          Верно. Да только по мне,так было бы нормально так - только наши, только срочники без переводов из части в часть ( чтобы исключить жульничество с "лучшими" кадрами ) и только на серийных танках , причем распределяемых по жребию. А то скатятся до картонной брони, одноразовых перефорсированных движков , прецезионно точеных пушек и снарядов и покупных "спортсменов".
          dauria
          1. Высказаться Сегодня, 18:57
            А в биатлоне лыжи и винтовки тоже по жребию? Или сразу спортсменов по жребию к стране приписывать?
            Высказаться
            1. dauria Сегодня, 19:07
              А в биатлоне лыжи и винтовки тоже по жребию?

              А гири и штангу можно свои ? laughing
              Хотите новый вид спорта ? Получите, только ни к танкам, ни к армии это шоу не будет иметь отношения. Оформляйте международные правила на железо по весу, размерам, мощности, бронепробиваемости, живучести, калибру и.т.д. В итоге получите штучные образцы "вроде танка" и рекламу "Феррари" на борту. Агентов-менеджеров и трансферную цену на спортсмена-легионера. А хорошую задумку убьёте. Но это мелочи.
              dauria
              1. bk316 Сегодня, 19:45
                А гири и штангу можно свои ?

                Не поверите, есть куча соревнований по поднятию тяжестей, где снаряды у каждой команды свои.
                bk316
        3. yuriy55 Сегодня, 18:30
          Цитата: voyaka uh
          Если соревнования международные, то и судейская коллегия
          обязана быть международной.

          Мы ваших международных судей и в ООН заслушиваемся, и после бомбардировок и расстрелов мирных жителей...и в приведение доводов для изоляции РФ...и про допинг они вещают...Сидите и не пытайтесь пахнуть розой...
          yuriy55
    2. Наблюдатель2014 Сегодня, 17:41
      voyaka uh
      Интересно в судейской коллегии там были китайцы?
      Были.И вообще наши до такой низости как на Западе не опускаются на соревнованиях за счёт судей и прочих нюансов выигрывать
      Наблюдатель2014
    3. ВЕРЕСК Сегодня, 17:44
      Да.С каждой стороны есть судьи.Арон-а где ваши?Или на билет не хватило? Зря,что не приехали.Было-бы здорово !И не важно,что Вы в НАТО.Авось проиграете! hi Авоська и Небоська-это наше. drinks
      ВЕРЕСК
    4. CentDo Сегодня, 18:04
      Уважаемый, вы бы читали внимательнее, тогда бы и вопросов глупых не было. Написано же, что были на шестом месте, из-за штрафа опустились на седьмое. Где вы там первое то увидели?
      CentDo
    5. petrakimov Сегодня, 18:07
      Читайте внимательнее. С прибавлением штрафов, у китайского экипажа время 24 мин 02 сек. Т.е. 19 мин 40 сек это чистое время прохождения трассы.
      petrakimov
    6. Высказаться Сегодня, 18:41
      Если бы, да кабы, да во рту росли грибы....
      Высказаться
    7. ПростоЯ Сегодня, 19:33
      voyaka uh
      Цитата: voyaka uh
      "Второй экипаж китайской сборной лейтенанта Чжоу Бо был оштрафован
      на 42 секунды за нарушение, допущенное военнослужащими при загрузке
      боеприпасов на площадке заряжания "

      Есть правила которые должны соблюдаться Если они не соблюдаются то к чему соревнования?
      Помню при примерно аналогичном действе на Украине при несоблюдении правил пострадало 8 человек(официальная версия)
      Вам такое надо на танковом биатлоне?
      ПростоЯ
  3. ВЕРЕСК Сегодня, 17:42
    Наши куролесят не слабо!Стараюсь постоянно биатлон смотреть в прямой трансляции.Китайцы удивляют.Сильны,черти.В финале битва будет-мама не горюй!
    ВЕРЕСК
    1. Высказаться Сегодня, 18:48
      Плох тот ученик что не смог превзойти учителя. Китайцы хорошие ученики, ещё пару лет и от соревнований глаз не оторвешь.
      Высказаться
  4. V. Shooter Сегодня, 18:00
    Цитата: voyaka uh
    А если бы не этот штраф, то у них было бы первое место?

    Не были бы они на первом месте - это второй экипаж лейтенанта Чжоу Бо. А за 19:40 проехал экипаж Чжан Кэхая
    V. Shooter
    1. voyaka uh Сегодня, 18:30
      Понятно. Спасибо!
      voyaka uh
      1. jjj Сегодня, 20:05
        Китайцы, они все на одно лицо. И с именами китайскими также
        jjj
  5. genisis Сегодня, 18:35
    Российский экипаж, который за 19:10 проехал - орлы ребята. Даже сфотографировался с ними после прохождения дистанции. Они её просто пролетели, как будто и не на танке вовсе, а на джипе каком-нибудь. Отстрелялись тоже профессионально. Командиру танка 22 года. А самый молодой экипаж был у армян. Все трое срочники, командир сержант, а еще двое рядовые. По 19 лет. Зимбабаве впечатлили со знаком минус. Они словно впервые в танк сели. Блин, час дистанцию проходили. Хотя болельщики у них - самые крутые. Еще понравились индусы, тем, что были на Т-90. Отличная машина. Если бы наши парни были на Т-90, мне кажется и за 18 минут промчались бы ))
    genisis
    1. Высказаться Сегодня, 18:52
      Зимбабве ещё те вояки! wassat минометчики слышал че учудили? 100% поподаний по ЧУЖИМ мишеням, правда россияне там не в ударе. В тройку пока не вошли.
      Высказаться
      1. genisis Сегодня, 19:30
        Да и Никарагуа удивили, положили танк в кувет. Венесуэльцы выехали на первый огневой и зависли на нём, так и не понял, что у них приключилось. Зимбабвийцы хоть до финиша доехали. Правда в первый из трех заездов завис перед колейным мостом мех-вод, всё решиться не мог )))
        А у индусов зенитный пулемёт по вертолетной мишени джойстиком управляется, красота )) Плавно и четко попали.
        genisis
  6. СкептикЦиник Сегодня, 18:39
    Правильно сделали что опустили китайцев, в следующий раз не приедут, легче будет местным. Если на следующий раз китайцы приведут спортивный танк заточенный под соревнования такого профиля, что будет?
    СкептикЦиник
    1. ПростоЯ Сегодня, 19:26
      СкептикЦиник
      Цитата: СкептикЦиник
      Правильно сделали что опустили китайцев,

      Их не опустили ,они просто не первые Улавливаете?
      ПростоЯ
  7. Роман 11 Сегодня, 19:16
    По результатам заездов лидирующие позиции занимают российские экипажи старшего сержанта Александра Демьянова со временем 19 минут
    А там по правилам соревнований участники прошлых биатлонов могут присутствовать повторно, или ротация танкистов каждый год? И это срочники или контрактники?

    Следом за Угандой в турнирной таблице идет первый экипаж из Никарагуа, который снят с заезда за неправильное положение танкового орудия во время движения. На 32-м месте расположился второй экипаж из Кувейта, а на 33-м — второй экипаж из Зимбабве
    Нет, ну уровень китайцев конечно высокий, однако представители других стран не впечатляют..... интересно было бы взглянуть на конкуренцию с французами и американцами, да ещё за какие-нибудьь интересные штуки - отмена санкций, рассекречивание какой-нибудь военной технологии и т.д. при этом выбор делать произвольным. То есть они у нас выбирают 10-15 экипажей из любых частей, мы так же - что-то вроде Военной олимпиады. Есть ведь спортивные состязания, придумывают среди фермеров и т.д. smile
    Роман 11
    1. genisis Сегодня, 19:27
      И это срочники или контрактники?

      Срочники только в экипажах из Армении.
      Остальные - контрабасы.
      genisis
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