Российские танкисты побили абсолютный рекорд в индивидуальной гонке конкурса АрМИ-2017 «Танковый биатлон»

Второй экипаж китайской сборной лейтенанта Чжоу Бо был оштрафован на 42 секунды за нарушение, допущенное военнослужащими при загрузке боеприпасов на площадке заряжания

На международном конкурсе «Танковый биатлон» Армейских международных игр-2017 в подмосковном Алабине уже прошли девять заездов, в которых выступило 30 экипажей из 55 заявленных, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФПо результатам заездов лидирующие позиции занимают российские экипажи старшего сержанта Александра Демьянова со временем 19 минут 10 секунд и сержанта Владимира Корнева с результатом 19 минут 37 секунд. Как отметил главный судья игр генерал-майор Дмитрий Горбатенко, время, которое показал экипаж, занявший первое место, стало абсолютным рекордом за пять лет проведения танкового биатлона.Третье место у китайского экипажа лейтенанта Чжан Кэхая – 19 минут 40 секунд.Судейская комиссия оштрафовала за нарушение мер безопасности экипаж танкистов из КНР.— сообщил Горбатенко.Он отметил, что итоговый результат китайского экипажа теперь составляет 24 минуты 02 секунды, что отразилось на занимаемом им месте в рейтинговой таблице. С шестого места экипаж сместился на седьмое.По информации организаторов, еще четыре команды, дисквалифицированные судьями в ходе прошедших девяти заездов, заняли последние строчки турнирной таблицы. Горбатенко сообщил, что 30-е место сейчас занимает команда из Уганды, дисквалифицированная за нарушение требований безопасности. Он сообщил, что танковый экипаж прибыл на финиш, не доложив о неизрасходованном боеприпасе. Это недопустимо и является основанием для того, чтобы экипаж был дисквалифицирован.Следом за Угандой в турнирной таблице идет первый экипаж из Никарагуа, который снят с заезда за неправильное положение танкового орудия во время движения. На 32-м месте расположился второй экипаж из Кувейта, а на 33-м — второй экипаж из Зимбабве, который не смог преодолеть противотанковый ров.4 августа соревнования в номинации «Индивидуальная гонка» продолжатся заездами третьих экипажей. По итогам заездов 6 августа определятся победители и призеры индивидуальной гонки в личном зачете, а также 12 лучших сборных, которые выступят в полуфинальной эстафете.Международный конкурс «Танковый биатлон», проходящий в рамках АрМИ-2017, стартовал на полигоне Алабино 29 июля. Полуфинальные заезды состоятся 8-10 августа. По итогам полуфиналов лучшие четыре сборные выйдут в финал, который пройдет в день закрытия игр 12 августа.