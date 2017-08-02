20:27 02 августа

Польша задумалась о требовании репараций с Германии за Вторую мировую войну

Польские власти рассматривают возможность потребовать от Германии выплатить репарации в связи с потерями Польши в ходе Второй мировой войне, сообщает Associated Press .

Комиссия польского парламента изучает такую возможность, и, по словам депутата от правящей партии "Закон и справедливость" Аркадиуша Муларчика, решение будет принято к 11 августа. Этим вопросом парламентарии занялись после того, как лидер правящей партии Ярослав Качиньский заявил, что Польша готовится к "историческому контрнаступлению", передает "Интерфакс"

Польша задумалась о требовании репараций с Германии за Вторую мировую войну

фото: Варшава 1945 год



Речь идет об огромных суммах, а также о том факте, что Германия многие годы отказывалась нести ответственность за Вторую мировую войну
- заявил он на прошлой неделе

Качиньский считал необходимым требовать репарации еще 10 лет назад, когда занимал пост премьера, что тогда вызвало охлаждение отношений Варшавы и Берлина.

Как напоминает AP, в Польше в эти дни вспоминают варшавское восстание 1944 года, которое унесло жизни 200 тысяч поляков и едва не привело к полному уничтожению столицы. В дискуссиях участвует и министр обороны Польши Антоний Мацеревич, который заявил, что немцы должны "расплатиться за тот ужасный урон, который был нанесен польскому народу".

С момента вторжения нацистов в Польшу в 1939 году в результате Второй мировой войны погибло около шести млн поляков. Кроме того, был нанесен огромный материальный ущерб.

Польша в 1950-е годы согласилась не требовать таких компенсаций. Сегодняшние польские политики настаивают, что то решение не имеет силы, так как Польша была "марионеткой Советского Союза".

Использованы фотографии: Фото: ТАСС
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Комментарии 63

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  1. svp67 Сегодня, 18:39
    Да уж. Когда Бог решает кого то наказать, то он лишает его разума. Бедная Польша, в её истории таких "умалишенных", что то явный перебор. В результате - возможный очередной раздел....уже четвертый.
    svp67
    1. Ратник с пулеметом Сегодня, 18:50
      ну сам пан Пилсудский вроде говаривал,что в Польше у руля оказываются подлейшие из гнуснейших))
      Ратник с пулеметом
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 18:58
        Вальцман думаю тоже там подпевала ..И как думаете ,кто их надоумил ? Ищут , с кого денег срубить (санкции задолбали..)))) Бедная Германия , как что так сразу с них деньги снимают..Арабы уже оккупировали , а тут еще пшеки с хохлами в очереди последними.. wink
        ОТДЕЛ
        1. Монос Сегодня, 19:52
          Польские власти рассматривают возможность потребовать от Германии выплатить репарации в связи с потерями Польши в ходе Второй мировой войне

          Имею право! Так считаю я и американский Госдеп (или кто там у них курирует Польшу?). Германия плати! laughing
          Монос
    2. Чёрный Сегодня, 18:51
      Цитата: svp67
      Да уж. Когда Бог решает кого то наказать, то он лишает его разума. Бедная Польша, в её истории таких "умалишенных", что то явный перебор. В результате - возможный очередной раздел....уже четвертый.

      А ведь Германия отдаст, точно отдаст...Украиной.. wassat
      Чёрный
      1. Владимирец Сегодня, 18:53
        Цитата: Чёрный
        точно отдаст...Украиной..

        Это репарация так репарация, как вторая война. smile
        Владимирец
      2. svp67 Сегодня, 18:54
        Цитата: Чёрный
        А ведь Германия отдаст, точно отдаст...Украиной.

        Я думаю, что можно было бы согласиться...
        svp67
        1. Василенко Владимир Сегодня, 20:09
          Цитата: svp67
          Я думаю, что можно было бы согласиться...

          фига?
          только галицию
          Василенко Владимир
      3. DMB_95 Сегодня, 19:03
        Цитата: Чёрный
        ...А ведь Германия отдаст, точно отдаст...Украиной.. wassat

        Можно ещё на часть Литвы (с Вильнюсом) полякам намекнуть . До 1939 г. это была их территория . Литовская Даля будет в экстазе .
        DMB_95
        1. Partyzan Сегодня, 19:11
          Литвы (с Вильнюсом) полякам намекнуть
          Вильно - не трогай, это белорусский город, им его при Сталине отдали, не на хуторе же было делать столицу stop
          Partyzan
      4. olegfbi Сегодня, 19:05
        А ведь Германия отдаст, точно отдаст...Украиной.. wassat

        Нет, сначала заберут обратно Силезию, а потом подумают чем отдать ...
        olegfbi
      5. oleg-gr Сегодня, 19:37
        Может пора и России подумать о репарациях с Польши за нашествие в начале 17 века? За лжеДимитриев, за оккупацию Москвы. Много за что можно найти.
        oleg-gr
        1. Василенко Владимир Сегодня, 20:10
          Цитата: oleg-gr
          За лжеДимитриев, за оккупацию Москвы. Много за что можно найти.

          ну это спорно, а вот за 30 -40 годы 20 века вполне
          Василенко Владимир
      6. saturn.mmm Сегодня, 19:39
        Цитата: Чёрный
        А ведь Германия отдаст, точно отдаст...Украиной..

        Только после того как поляки вернут немцам Силезию и Поморье, видать нынешние польские власти плохо историю в школе учили, потому как Польша уже получили компенсацию от немцев Силезией и Поморьем.
        saturn.mmm
    3. Partyzan Сегодня, 19:09
      В результате - возможный очередной раздел....уже четвертый
      от России - требуют, от Германии - требуют, ну не помнят историю, может напомнить 39? и с немцами наладим отношения laughing
      Partyzan
      1. Подрезчик Сегодня, 19:13
        Интересно, а что такое "...историческое контрнаступление..."? Финансовые претензии всем вокруг за последние 10 веков? Обжорство опасней, чем легкий голод, заворот кишок случится может! fool
        Подрезчик
        1. Partyzan Сегодня, 19:17
          .историческое контрнаступление...
          повторный раздел поленьев, и правильно что готовятся laughing
          Partyzan
          1. Подрезчик Сегодня, 19:21
            Представь, Володя, такая соседка-вонючка и рядом с нашими границами! Пусть только за Брест заикнутся... am
            Подрезчик
            1. Partyzan Сегодня, 19:34
              Пусть только за Брест заикнутся...
              а с каких пор они вообще про брест думают? хотят вспомнить ВКЛ? recourse
              Partyzan
              1. Подрезчик Сегодня, 19:38
                Да, Володя, как то слышал, мол все границы перекраивать на довоенный лад, наши Брест и Гродно туда, чуть не до Дзержинска! От мертвого осла уши! am
                Подрезчик
                1. Partyzan Сегодня, 19:41
                  чуть не до Дзержинска!
                  ну не до Дзержинска, Колпеница, рядом с Барановичами. это северная территория поленьев, после мира лысого с поленьями, я еще маленьким в их дотах играл. на линии обороны hi
                  Partyzan
                  1. Подрезчик Сегодня, 19:46
                    Ну вот так как-то, точно не помню, но такое мнение где-то проскользнуло, я тогда глаза имел наверное как у филина, и минуту от пшецкой наглости не дышал! belay
                    Подрезчик
                    1. badens1111 Сегодня, 19:49
                      Цитата: Подрезчик
                      и минуту от пшецкой наглости не дышал!

                      Ну браты,стоит возбудить вопрос,А-)возврат Германиии западных областей Польши,Данциг туда же,Б)Вильнюс Белоруссии,Перемышль туда же,в общем оставить пшекакм только то,что было у них в период Третьего раздела.И не больше.
                      Еще и контрибуцию содрать,за эксплуатацию Западных областей РБ в период польской оккупации.
                      Шляхта польская по моему ,не соображает какого дракона она будит.
                      badens1111
                      1. Partyzan Сегодня, 19:52
                        Белосток забыл hi
                        Partyzan
                      2. Подрезчик Сегодня, 19:55
                        Согласен, с одной поправкой: польская шляхта вообще никогда не соображала, не соображает и сейчас! Жупан, кунтуш, сабля (это если все не пропил!), ну и меды хмельные! hi
                        Подрезчик
                    2. Partyzan Сегодня, 19:55
                      не, правильно это у нас их край, приедешь - покажу как линия обороны шла, и где была граница, у нас - это край, за Ляховичами шла вторая линия, где была третья не знаю hi
                      Partyzan
        2. avt Сегодня, 19:57
          Цитата: Подрезчик
          Интересно, а что такое "...историческое контрнаступление..."?

          По польски ? Ну это просто ! Вступаете в ЕС , берёте кредит ярдов 200 эуриков, затем , когда пришла платить за всё по векселям, а у ляхов это год -два и вынь ,да полож. А главный кредитор бундесы, ну и включаете тему - ,,вы нам должны больше". bully А вдруг прокатит и как минимум в ноль удастся выскочить ? bully
          avt
          1. Partyzan Сегодня, 20:11
            По польски ? Ну это просто ! Вступаете в ЕС , берёте кредит ярдов 200 эуриков, затем , когда пришла платить за всё по векселям, а у ляхов это год -два и вынь ,да полож. А главный кредитор бундесы, ну и включаете тему - ,,вы нам должны больше". ￼ А вдруг прокатит и как минимум в ноль удастся выскочить ?
            ну это понятно, когда украинец родился, еврей заплакал, таки правильно украинцы говорят, да? польша от укров призошла7 recourse
            Partyzan
  2. Чёрный Сегодня, 18:39
    Американские чушкари чёт сильно раухарились......короче, поляки, продолжайте дальше, из истории мы знаем чем это для вас закончится feel
    Чёрный
    1. svp67 Сегодня, 18:44
      Цитата: Чёрный
      Американские чушкари чёт сильно раухарились...пора опять Польшу делит

      С дЕрьмом связываться....вон пускай Германия снова в него "влезает".... Только боюсь не принесет это прибылей Польше, одни убытки
      svp67
      1. Чёрный Сегодня, 18:49
        Цитата: svp67
        Только боюсь не принесет это прибылей Польше, одни убытки

        Не ну а че? 100 пудов ща меркель с бочонком к Путину прилетит. надо же как-то ответить на это...... а ВВП он..... мастак....... я вот думаю какой орган осла он предложит пшешнявым? laughing
        Чёрный
        1. Partyzan Сегодня, 20:16
          я вот думаю какой орган осла он предложит пшешнявым?
          ну зачем осла? не толерантно
          Partyzan
    2. Ратник с пулеметом Сегодня, 18:48
      тормоза,но наглые,тем более что репарации они уже давно земелькой на западе страны получили,хотя по сути,сидеть бы польскому руководству 1939 года на Нюрнбергском процессе вместе с дойчами,но наглосаксы решили шныря своего совсем не сливать)) может им счет за смуту кинуть чтоб сильно не трепыхались.
      Ратник с пулеметом
      1. Azim77 Сегодня, 20:04
        Вот и удивляет с какого они требуют. Польша победила Германию? Откуда вдруг такая смелость требовать? Может это такой тип мазохизма?
        Azim77
  3. Наблюдатель2014 Сегодня, 18:40
    Польша была "марионеткой Советского Союза".
    А сейчас марионетка США ,поэтому можно требовать по новому репарации.Хм , логика! Однако.
    Наблюдатель2014
    1. Алексей7777777 Сегодня, 18:51
      Блин,вот у меня Германский("Bosch")блендер сломался(11 лет отслужил перед этим прискорбным фактом,собак такой crying )-пойду к немцам деньгу требовать... laughing
      Алексей7777777
      1. Наблюдатель2014 Сегодня, 19:04
        Алексей7777777
        пойду к немцам деньгу требовать.
        Ничего страшного.Немцы узнают про хотелку поляков. Скучкуются ,.толпой пойдут поймают десяток поляков .Накостыляют. Поорут над телами Полицаи подъедут арестуют.В общем всё как обычно у них там происходить будет. Я в Кёльне спасал поляка и полячку от пьяных немцев.С мать перемать полез с ними в драку .Они русский услышали поляков бросили, давай меня пивом угощать laughing И всё спрашивали накой мне эти поляки сдались что за них в драку полез.В школе вечерней учился я вместе с теми поляками Вроде как свои .Не бросить же.Я к чему говорю это.Чтобы понятно было как немцы поляков любят и без этих репараций.А уж после .Я польским работягам в Германии не завидую.
        Наблюдатель2014
        1. Алексей7777777 Сегодня, 19:31
          С немцами(ГэДээРовскими)мы в Море завсегда переговаривались Уважительно(морзянкой)-СВОИ ЛЮДИ!!!!!!!!!!!!Дружить с ними надо,по-моему скромному мнению,а не враждовать-эти не предадут.Родня живёт в ГДР-только хорошее слышу....Меня надо в Президенты-а то,чёт,нифига не с теми дружим,как посмотрю зомбоящик... laughing
          Алексей7777777
      2. Partyzan Сегодня, 19:13
        пойду к немцам деньгу требовать..
        напиши скоко лет работал на их офсайте, они тебе новый бесплатно дадут, за рекламу laughing
        Partyzan
    2. Ингвар 72 Сегодня, 18:53
      Цитата: Наблюдатель2014
      Хм , логика! Однако.

      По логике они перед требованием репараций должны Данциг вернуть! laughing
      Ингвар 72
    3. Проксима Сегодня, 19:09
      вспоминают варшавское восстание 1944 года, которое унесло жизни 200 тысяч поляков и едва не привело к полному уничтожению столицы. В дискуссиях участвует и министр обороны Польши Антоний Мацеревич, который заявил, что немцы должны "расплатиться за тот ужасный урон, который был нанесен польскому народу".

      А завтра этот польский министр обороны будет дискутировать на тему: "...ах, какая плохая армия Рокоссовского, что не пришла на помощь восставшим, это пол они специально.. Так, что, ждём-с иска от поляков..
      Проксима
  4. GradusHuK Сегодня, 18:41
    Была одной марионеткой стала марионеткой другой. Профурсетка еще та yes
    GradusHuK
  5. новичок Сегодня, 18:41
    во как. история повторяется. а не прошло и ста лет. ляхи много хотят, в итоге будут у разбитого корыта_ раз такое дело, придётся земелькой похудеть.
    новичок
  6. Ретвизан 8 Сегодня, 18:47
    Польские , как и Украинские власти все пытаются сшибить какие-то деньги на халяву: иски, репарации и просто откровенное попрашайничество!
    А ведь могли преспокойно заработать деньги для бюджета имея в партнерах Россию, продавать свои товары на нашем рынке, пользоваться нашим дешевым газом, сидеть на транзите и т. д....
    Ретвизан 8
  7. Толстоевский Сегодня, 18:50
    очень гордые побирушки
    Толстоевский
  8. GAF Сегодня, 18:50
    Чегой-то панЫ загоношились. Трамп что ли вдохновил на подвиги 30-х годов когда их крышевали "мелкобриты". Не случилось бы (история циклична и может пошутить) как в песенке: "Ты, Зин на грубость нарываешься, всё Зин обидеть норовишь". Что касается репараций. Главный репарант - Израиль. При наличии (???) "доброй воли" может осадить конкурента в зародыше его инициативы, предъявив в свою очередь претензии: " Случайно, не вы ли, ляхи, работали истопниками печей в лагерях на территории Польши". Просим панове, с вас кое-что причитается. Это конечно - сюр, но фактическая сторона в таких делах не важна. Главное волну поднять. Да и у других стран могут возникнуть неудобные вопросы. За какие это "шиши", проигравшая вдрызг войну, Польша прибарахлилась земелькой соседской.
    GAF
  9. Dzafdet Сегодня, 18:51
    А мы тогда должны потребовать репарации со всех стран , которые освободили в 1944-45 годах. Наши солдаты гибли? Да, раненые были? Да! Извольте расплатиться!
    Dzafdet
    1. Agent_017 Сегодня, 20:12
      Да.. Германия платит например, но бабло в России не до всех доходит...
      Agent_017
  10. 1536 Сегодня, 18:55
    Самое главное, что получить с немцев компенсацию полякам может удастся. Немцы фактически оккупированы США. В Вашингтоне пруд пруди этнических поляков, которые почуяли легкие деньги. Повторюсь, что ФРГ - фактически протекторат США, в отличие от ГДР, преданной лидерами КПСС в конце 80-х голов XX века, растерзанную и пошла шейную ФРГ. ГДР играла стабилизирующую роль в Европе. Вот, что наделал Горбачев и его подельники!
    1536
  11. Стройбат запаса Сегодня, 18:57
    О как! Вирус кастрюлеголовости косит ряды "гейропейцев"... Лишь бы крякнуть, потребовать чего-то от кого угодно. Показать, что "пациент скорее жив, чем мертв"(с) зачастую не глядя на показания приборов объективного контроля.
    Стройбат запаса
  12. HAM Сегодня, 19:00
    Пшеки,а России вновь спасать вас от немцев не резон!!Долаетесь(это мягко говоря).
    HAM
  13. unignm Сегодня, 19:14
    бедненькие, жертву из себя строят.
    unignm
  14. DEZINTO Сегодня, 19:25
    Поляк головного мозга. Это как украинец головного мозга. Две очень похожих и тяжёлых болезни. Почти неизлечимо.
    DEZINTO
  15. ВЕРЕСК Сегодня, 19:33
    Маразм бьёт все пределы. DEZINTO -Орригинально сказано! hi
    ВЕРЕСК
  16. anjey Сегодня, 19:35
    ага Бреслау и Данцинг когда немцам отдадите?за которые советская,российская кровь проливалась,России пожалуйте выплатить компенсацию за Силезию и Померанию...
    anjey
  17. garnik Сегодня, 19:35
    Думаю, поляки окрыленные поддержкой и подачей мысли о репарации своими хозяевами ,исполняют волю США. Т.е. ультиматум Германии,быть послушным в санкциях против России или кампания(как они это могут) по репарации. Ведь не без помощи США ,Израиль добился своего.
    garnik
  18. Николай Фёдоров Сегодня, 19:38
    Польша в 1950-е годы согласилась не требовать таких компенсаций. Сегодняшние польские политики настаивают, что то решение не имеет силы, так как Польша была "марионеткой Советского Союза".

    Т.е. сегодняшние польские глупцы (самое мягкое слово для обозначения) fool настаивают, что сегодняшняя Польша не имеет ничего общего с Польшей 50-х, а значит и 40-х. Значит сегодняшняя Польша берёт своё начало со дня "освобождения" от советской зависимости. Тогда какую компенсацию новорожденная Польша может требовать от старой Германии?! Нынешняя новорожденная Польша может лишь подлизывать у Германии с барского стола.
    Николай Фёдоров
  19. Воля Сегодня, 19:57
    Да пусть требуют!) Может русские для них перестанут быть самыми, самыми.)
    Воля
  20. Agent_017 Сегодня, 20:09
    А с чего Польша стала предъявлять такие вопросы? Жили, жили и наконец... Вот уж вопрос.. Вообще Польшу не люблю, они на Москву ходили мечом.. Пусть Господь им судья..
    Agent_017
  21. pvv113 Сегодня, 20:11
    так как Польша была "марионеткой Советского Союза".

    А разве Польша перестала быть марионеткой? Только хозяин поменялся
    pvv113
  22. faiver Сегодня, 20:17
    надо чехов надоумить пусть выставят счет за оккупацию тешинской области полякам laughing
    faiver
  23. pani-Iria Сегодня, 20:18
    и смех, и грех! как же правы были предки, когда остались в России и не вернулись в Польшу.........
    pani-Iria
  24. Му Дозвон Сегодня, 20:24
    Поляки всё глупее и глупее,хотя,казалось бы глупее и не куда им уже.
    Они бы ещё через тысячу лет вспомнили,плюс,они получили немецкие территории и прочие ништяки сразу после войны.Единственное чего поляки добьются,испортят отношения с Германией,и это хорошо(для РФ): СП - 2 быть! laughing
    Му Дозвон
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