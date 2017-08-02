Польша задумалась о требовании репараций с Германии за Вторую мировую войну
Польские власти рассматривают возможность потребовать от Германии выплатить репарации в связи с потерями Польши в ходе Второй мировой войне, сообщает Associated Press .
Комиссия польского парламента изучает такую возможность, и, по словам депутата от правящей партии "Закон и справедливость" Аркадиуша Муларчика, решение будет принято к 11 августа. Этим вопросом парламентарии занялись после того, как лидер правящей партии Ярослав Качиньский заявил, что Польша готовится к "историческому контрнаступлению", передает "Интерфакс"
Качиньский считал необходимым требовать репарации еще 10 лет назад, когда занимал пост премьера, что тогда вызвало охлаждение отношений Варшавы и Берлина.
Как напоминает AP, в Польше в эти дни вспоминают варшавское восстание 1944 года, которое унесло жизни 200 тысяч поляков и едва не привело к полному уничтожению столицы. В дискуссиях участвует и министр обороны Польши Антоний Мацеревич, который заявил, что немцы должны "расплатиться за тот ужасный урон, который был нанесен польскому народу".
С момента вторжения нацистов в Польшу в 1939 году в результате Второй мировой войны погибло около шести млн поляков. Кроме того, был нанесен огромный материальный ущерб.
Польша в 1950-е годы согласилась не требовать таких компенсаций. Сегодняшние польские политики настаивают, что то решение не имеет силы, так как Польша была "марионеткой Советского Союза".
Комиссия польского парламента изучает такую возможность, и, по словам депутата от правящей партии "Закон и справедливость" Аркадиуша Муларчика, решение будет принято к 11 августа. Этим вопросом парламентарии занялись после того, как лидер правящей партии Ярослав Качиньский заявил, что Польша готовится к "историческому контрнаступлению", передает "Интерфакс"
фото: Варшава 1945 год
Речь идет об огромных суммах, а также о том факте, что Германия многие годы отказывалась нести ответственность за Вторую мировую войну- заявил он на прошлой неделе
Качиньский считал необходимым требовать репарации еще 10 лет назад, когда занимал пост премьера, что тогда вызвало охлаждение отношений Варшавы и Берлина.
Как напоминает AP, в Польше в эти дни вспоминают варшавское восстание 1944 года, которое унесло жизни 200 тысяч поляков и едва не привело к полному уничтожению столицы. В дискуссиях участвует и министр обороны Польши Антоний Мацеревич, который заявил, что немцы должны "расплатиться за тот ужасный урон, который был нанесен польскому народу".
С момента вторжения нацистов в Польшу в 1939 году в результате Второй мировой войны погибло около шести млн поляков. Кроме того, был нанесен огромный материальный ущерб.
Польша в 1950-е годы согласилась не требовать таких компенсаций. Сегодняшние польские политики настаивают, что то решение не имеет силы, так как Польша была "марионеткой Советского Союза".
Использованы фотографии: Фото: ТАСС
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