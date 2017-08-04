Средний танк Medium Tank Mark D (Великобритания)



Деревянный макет танка Medium Tank Mark D



Тот же макет, вид сбоку



Танк "Д" во время демонстрационного заезда



Танк на воде. Часть деталей снята для облегчения конструкции



Машина могла подниматься на некрутой берег



Второй прототип Medium Tank Mark D



Опытная бронемашина, перестроенная по проекту Medium Tank Mark D**

По материалам:

https://aviarmor.net/

http://landships.activeboard.com/

Fletcher D. The British Tanks 1915-19. The Crowood Press, 2001.

Федосеев С. Танки Первой Мировой. – М.: Яуза: Эксмо, 2010.

Первые танки, вышедшие на поля сражений Первой мировой войны, оказали заметное влияние на ход боев и продемонстрировали необходимость подобной техники. Тем не менее, бронемашины ранних моделей не отличались высокими характеристиками и имели массу иных недостатков. Вскоре появились новые проекты военной техники, в которых учитывался опыт эксплуатации имеющихся танков, а также предлагались некоторые новые идеи. Заметный след истории британского танкостроения оставил средний танк Medium Tank Mark D.К середине 1918 года на вооружении британской армии состояли танки нескольких классов и типов, отличавшиеся друг от друга различными характеристиками и боевыми возможностями. К примеру, более тяжелые «ромбы» могли показывать высокую проходимость на пересеченной местности, тогда как легкие танки отличались большей скоростью хода. Одновременно с этим значительная часть машин несла сравнительно слабое бронирование и оснащалась только пулеметами. Изучение опыта эксплуатации всех имеющихся танков вскоре привело к формированию новых концепций и появлению перспективных архитектур бронетехники.Уже почти никто не сомневался в том, что оптимальным вариантом решения имеющихся проблем являются средние танки, сочетающие в себе высокую подвижность легкой техники и боевые качества тяжелых машин. В связи с этим в во второй половине 1918 года был дан старт сразу нескольким подобным проектам. Один из них получил обозначение Medium Tank Mark D – «Средний танк, Тип D». Интересно, что работы по проекту «Д» стартовали в октябре 1918-го, т.е. буквально за несколько недель до окончания войны. Как следствие, танк достаточно быстро потерял все шансы выйти на поле боя, однако проект все же не был остановлен и дошел до испытаний.К перспективному танку предъявлялись особые требования в части подвижности и огневой мощи. Машина должна была преодолевать рвы шириной не менее 3 м и иметь возможность атаки целей в любом направлении. Решение таких задач привело к формированию необычного технического облика танка. Даже на фоне других «сухопутных кораблей» своего времени новый Medium Tank Mark D выглядел весьма примечательно и необычно. При этом, однако, в проекте должны были использоваться и некоторые привычные, с современной точки зрения, решения.Основные идеи проекта были проработаны уже в последних месяцах 1918 года, благодаря чему в ноябре появился полноразмерный деревянный макет. По результатам проверки этого изделия были определены необходимые доработки, после чего проект изменили требуемым образом. Некоторым изменениям подвергся корпус, незначительно изменился состав бортовых агрегатов. Прочие оригинальные технические решения не перерабатывались.Проектом Medium Tank Mark D предлагалось строительство достаточно крупной боевой машины, способной показывать высокую проходимость на пересеченной местности. Для решения таких задач конструкторы разработали новую ходовую часть, имевшую незначительное сходство с существующими системами. Так, для преодоления широких траншей предлагалось использовать гусеничный движитель с максимально возможной базой. Общая проходимость улучшалась за счет нестандартной конструкции гусеницы.Основным элементом среднего танка «Д» стал броневой корпус оригинальной конструкции. Корпус собирался из броневых листов толщиной 8-10 мм. При помощи болтов и заклепок отдельные листы монтировались на каркасе, собранном из металлических профилей. Компоновка корпуса была близка к той, которая сейчас именуется классической. Обитаемый объем располагался в передней части корпуса, объединяя в себе отделение управления и боевое отделение. Крупный кормовой отсек отдавался под силовую установку и трансмиссию. При этом машина не имела поворотной башни, вместо которой использовалась крупная неподвижная рубка.Корпус танка получил сравнительно узкий и высокий выгнутый лобовой лист. По бокам на нем крепились балки и щитки, необходимые для вынесения элементов ходовой части вперед относительно корпуса. По некоторым данным, корпус отличался наличием бортовых объемов, располагавшихся внутри гусениц. При этом он имел вертикальные борта большой длины. В передней части корпуса крыша отсутствовала, поскольку на этом месте находилась рубка с вооружением. В корме предусматривалась крышка моторного отсека, выполненная в виде усеченной пирамиды небольшой высоты. Корму выполнили из нескольких бронелистов, расположенных под разными углами к вертикали.Для размещения оружия было предложено использовать неподвижную рубку, помещенную в лобовой части корпуса. Ее передняя деталь находилась на одном уровне с лобовым листом корпуса и повторяла его форму. Борта рубки выполнили изогнутыми. За счет этого они заметным образом выступали за пределы основной части корпуса и образовывали некое подобие надгусеничных ниш. Корма башни так же имела скругленную форму, причем этот лист отличался от других увеличенной высотой. В связи с этим рубка получила изогнутую крышу с поднятой кормовой частью, в которой находилась небольшая башенка со смотровыми щелями.Центральная и кормовая части корпуса отдавались под установку силовой установки и трансмиссии. Поскольку танк отличался большими габаритами и массой, ему требовался соответствующий двигатель. Впрочем, недостатка в свободных объемах для монтажа мощной силовой установки не было. Танк Medium D оснастили карбюраторным двигателем Armstrong Siddley Puma мощностью 240 л.с. Двигатель соединялся с механической трансмиссией сравнительно простой конструкции, необходимой для привода задних ведущих колес.Одной из задач проекта было повышение проходимости. Для ее решения было предложено использовать оригинальную конструкцию ходовой части, напоминавшую существующие системы, но при этом имевшую некоторые заметные отличия. В нижней части каждого борта при помощи т.н. тросовой подвески устанавливалось по 28 опорных катков малого диаметра. При этом балка-основание катков была выполнена изогнутой, из-за чего только часть катков опиралась на грунт, тогда как остальные в нормальных условиях были подняты над ним и выполняли функции натяжных. Также танк получил нехарактерные для британских бронемашин той эпохи поддерживающие ролики, по пять на каждом борту. В передней и задней частях борта помещались направляющие и ведущие колеса большого диаметра. Все основные детали ходовой части прикрывались броневыми бортовыми щитками.Танк Medium Tank Mark D получил новую гусеницу необычной конструкции. Вместо единых литых траков теперь использовалась система т.н. скелетного типа. Основой такой гусеницы была узкая металлическая цепь, к которой крепились траки большой ширины. Это позволило получить приемлемую опорную поверхность при минимальном весе ленты в сборе.Все вооружение перспективного среднего танка должно было размещаться в передней рубке корпуса. Рассматривались разные варианты комплекса вооружения, предусматривавшие использование пулеметов и пушек. Наиболее мощный комплекс должен был включать 57-мм орудие и два пулемета винтовочного калибра. Тем не менее, такой вариант оружия так и не сошел с чертежей, и опытная техника получила менее мощное оружие.В центре лобового листа рубки и в бортах располагались три шаровые установки для пулеметов. Предлагалось использовать 7,7-мм пулеметы Hotchkiss. Конструкция пулеметных обстановок позволяла обстреливать цели в пределах достаточно широких секторов в передней полусфере и сбоку от танка. Задача быстрого переноса огня на большие углы могла решаться одновременным применением разных пулеметов. Боекомплект в виде нескольких тысяч патронов следовало перевозить внутри обитаемого отсека на соответствующих стеллажах.По известным данным, экипаж среднего танка «Д» должен был состоять из четырех человек. Машина управлялась механиком-водителем, его помощником, командиром и стрелком. Рабочие места всего экипажа находились в переднем обитаемом отсеке корпуса и никак не отделялись друг от друга. Водитель и его помощник размещались в передней части отсека и могли наблюдать за дорогой при помощи люков в крыше или смотровых щелей в лобовом листе. Командир располагался в корме рубки и использовал башенку со смотровыми щелями. Для доступа внутрь танка использовались люки водителя и командира. Кроме того, на левом борту корпуса поместили еще один круглый люк.Вне зависимости от обстановки и текущей ситуации, водитель должен был управлять танком. Основной задачей его помощника являлся контроль за работой силовой установки. Командир, в первую очередь, должен был наблюдать за полем боя и искать цели. Стрелок обслуживал оружие. При соответствующих обстоятельствах помощник водителя и командир могли помочь стрелку и взять на себя управление двумя пулеметами. Таким образом, экипаж имел, как минимум, теоретическую возможность одновременного использования всего имеющегося оружия.Оригинальная ходовая часть, приспособленная для преодоления препятствий, оказала заметное влияние на габариты танка. Общая длина Medium Tank Mark D достигла 9,15 м. Ширина не превышала 2,2 м, высота – не более 2,5 м. Боевая масса составляла 13,5 т. Сравнительно высокая удельная мощность (чуть менее 18 л.с. на тонну) давала возможность разгона до 35-37 км/ч на хорошей дороге. Запас хода составлял 170 км. Танк мог подняться на стенку высотой около 1 м и пересечь траншею шириной более 3 м.Перспективный танк отличался крупными внутренними объемами, заполненными воздухом. Как следствие, он имел ограниченную плавучесть и мог пересекать водные преграды не только по бродам. Тем не менее, реальные характеристики на воде были не слишком высокими и накладывали значительные ограничения на пересечение водоемов.Разработка проекта Medium D завершилась уже после окончания Первой мировой войны. Несмотря на перемирие и подписанный позже мирный договор, Великобритания нуждалась в новой бронетехнике, что привело к продолжению работ по ряду проектов. В 1920 году был построен первый опытный образец, предназначавшийся для проведения испытаний. Вскоре эту машину отправили на полигон, где планировалось проверить ее ходовые качества. Следует отметить, что на тот момент прототип не имел вооружения. Тем не менее, отсутствие сравнительно легких пулеметов вряд ли могло оказать заметное влияние на основные характеристики.На полигоне танк подтвердил расчетные характеристики. Он развивал высочайшую для своего времени скорость и мог преодолевать разные препятствия, в том числе неприемлемо сложные для другой бронетехники. Важнейшим отличием от других танков того времени была возможность плавания. Проверки и оценки вооружения не проводились по причине его отсутствия.Одновременно с этим были выявлены недостатки, прямо связанные с получением высоких технических характеристик. Танк Mark D оказался весьма сложен в производстве и эксплуатации. В первую очередь, затруднения того или иного рода возникали при сборке и обслуживании переусложненной ходовой части. Также в некоторых ситуациях могли возникать проблемы с маневренностью, связанные с большой длиной гусениц и базы ходовой части.Проверки и доводка танка в базовой конфигурации продолжались в течение нескольких месяцев. Изначально испытания проводились только на суше, но в 1921 году опытный Medium Tank Mark D впервые отправился к водоему. Сначала испытатели проверяли возможности бронемашины в деле передвижения по бродам. Позже, после некоторых незначительных доработок, была предпринята попытка сделать танк полностью плавающим. В ходе последовавших за этим проверок было установлено, что машина имеет определенный потенциал в таком контексте, но его реализация связана с массой трудностей.Танк действительно был способен держаться на воде, не используя какие-либо дополнительные средства. Перематывая гусеницы, он мог плавать со скоростью около 5 км/ч. Однако осадка была неприемлемо велика. Во время испытаний на воде машину заметным образом облегчили, но и в таком виде она погружалась до уровня осей направляющих и ведущих колес. Установка всей брони и оружия обязательно привела бы к дополнительной потере запаса плавучести. Как следствие, танк боялся даже небольшого волнения. Для спуска на воду и выхода на берег машине требовался пологий участок дна и пляжа с достаточной твердостью, который еще нужно было найти.Предложенный средний танк «Д» отличался высокими характеристиками подвижности и проходимости, но при этом не был лишен заметных недостатков. Вооружение и броня оказались недостаточно мощными, а сборка и эксплуатация были связаны с массой проблем. Реальные преимущества перед имеющейся техникой либо отсутствовали, либо перекрывались недостатками и отставанием в определенных характеристиках. Такая бронемашина не представляла интереса для британской армии. В 1921 году военное ведомство перестало проявлять явный интерес к проекту Medium Tank Mark D, и большую поддержку стали получать альтернативные разработки.Тем не менее, работы по этому проекту остановились далеко не сразу. С учетом опыта испытаний и критики заказчика были предприняты попытки модернизации существующей машины. Вскоре появились два новых варианта среднего танка. По некоторым данным, проверка новых проектов проводилась с использованием уже существующего прототипа. Его дважды перестраивали тем или иным образом, и каждый раз получали некоторое улучшение характеристик. При этом есть основания считать, что новые проекты проверялись при помощи одного или двух отдельных прототипов.Первый вариант модернизации обозначили как Medium Tank Mark D*. Известно, что в этом проекте предлагалось незначительное обновление ходовой части. По-видимому, речь шла об упрощении имеющейся конструкции с оптимизацией систем подвески, но с одновременным сохранением общей архитектуры. По некоторым данным, такая переработка привела к изменению конструкции бортовых щитков и перекомпоновке закрываемых ими устройств.Следующий проект Medium Tank Mark D** предусматривал новую доработку ходовой части и затрагивал конструкцию надстройки. Последняя получила дополнительную башенку со смотровыми щелями, что позволяло повысить осведомленность экипажа. Вторая башенка помещалась перед имевшейся на специальной надстройке крыши. Ходовая часть получила обновленные гусеницы. Они сохраняли скелетную конструкцию, но поперечные элементы теперь могли качаться относительно основной цепи. Это должно было в некоторой мере улучшить распределение веса машины на грунт и повысить проходимость.Две модернизации танка Mark D позволили в определенной мере повысить технические и эксплуатационные характеристики, но не привели к желаемым результатам. К моменту появления модификации с двумя астерисками в названии военное ведомство успело рассмотреть имеющиеся предложения и сделать выводы. К принятию на вооружение был рекомендован средний танк Medium Tank Mark I, разработанный компанией Vickers. Бронемашина под литерой «D» потеряла все шансы попасть в войска.Вероятно, исходя из желания довести имеющиеся наработки до практического применения, авторы проекта Medium Tank Mark D использовали его в качестве основы для бронетехники новых типов. В том же 1921 году были созданы новые бронемашины, основывавшиеся на существующем проекте. Они отличались иными размерами, а также имели другое бортовое оборудование. Тем не менее, и такие разработки не позволили довести существующие концепции до серийного производства и последующей эксплуатации в войсках.Построенный прототип (или прототипы) был отправлен на хранение. Известно, что он оставался на Бовингтонском полигоне, как минимум, до конца двадцатых годов. Позже машина была утилизирована за ненадобностью. Сейчас опытный средний танк Medium Tank Mark D можно увидеть только на немногочисленных сохранившихся фотографиях.Целью проекта Medium Tank Mark D было создание перспективного среднего танка, объединяющего в себе все лучшие качества существующей техники. Поставленные задачи были успешно решены, однако ценой этого стала неприемлемая сложность конструкции и эксплуатации. Другие образцы аналогичного назначения, разрабатывавшиеся параллельно с танком «Д», имели меньшее количество недостатков, что и определило итоговый выбор военных. Конструкторы попытались модернизировать средний танк или сделать его основой для новых бронемашин иного класса, но все эти попытки тоже не сказались на будущем перевооружении армии, хотя и оставили заметный след в истории британского танкостроения.