Рассказы об оружии. Пулемет MG-34







Пулемет (в его современном понимании) впервые появился в конце XIX столетия усилиями Хайрема Максима и уже первый опыт его применения показал высокую эффективность этого вида оружия. Но настоящим звездным часом пулемета стала Первая мировая война.Пулемет царил над полями сражений того времени. Пулеметы начали устанавливать на танки, самолеты, военные корабли. Большинство пулеметов того времени имели приличный вес, их устанавливали на специальные станки или турели.Активно велись работы над созданием так называемого единого пулемета, который мог бы исполнять функции как легкого пехотного пулемета, так и устанавливаться на турель, станок или на бронетехнику.Подобная концепция существенно упрощала использование подобного оружия, уменьшала затраты на снабжение и обучение личного состава. Подобным вопросом занимались во многих странах мира, но создать добиться успеха смогли лишь в Германии.Первым единым пулеметом по праву можно считать немецкий MG-34.Он был создан в компании Rheinmetall-Borsig AG и при его разработке был учтен весь опыт использования подобного оружия в Первую мировую войну. Пулемет можно было использовать с сошек, применять в роли станкового, устанавливать в танки и иную бронетехнику. Он весил всего лишь 12 кг (для сравнения: пулемет Максима весил 60 кг), поэтому этот пулемет можно было переносить, он мог легко поддерживать огнем пехотные подразделения.Этот пулемет обладал множеством достоинств и его не зря продолжали выпускать до самого окончания войны, но были и недостатки, особенно существенные и неприятные в условиях военного времени.Самой главной проблемой MG-34 была его высокая стоимость и довольно большая сложность.Пулемет содержал большое количество фрезерованных деталей, требовались специальные виды стали. Стоимость одного пулемета составляла 327 рейхсмарок, это было весьма недешево для того времени. Довольно сложной была разборка пулемета и его обслуживание.По этой причине было принято решение о модернизации пулемета, которое было начато еще в 1938 году. Начало боевых действий в России только ускорило этот процесс: МG-34 был весьма чувствителен к загрязнению, что сразу проявилось во время его использования на Восточном фронте и в песках Северной Африки.Пулемёт был официально принят на вооружение вермахта в 1934 году и вплоть до 1942 года официально являлся основным пулемётом не только пехоты, но и танковых войск Германии.В 1942 году вместо MG-34 на вооружение был принят более совершенный пулемёт MG-42, однако производство MG-34 не прекратилось вплоть до конца Второй мировой войны, так как он продолжал использоваться в роли танкового пулемёта в силу большей приспособленности к этому по сравнению с MG-42.Характеристики:Масса, кг: 12,1/19,2 (со станком)Длина, мм: 1219Длина ствола, мм: 627Патрон: 7,92×57 мм MauserПринципы работы: Отдача ствола с коротким ходом, поворотный затворСкорострельность, выстр/мин: 800—900Начальная скорость пули, м/с: 755Вид боепитания: лента на 50 или 250 патронов или двухдисковый магазин на 75 патроновКожух ствола цилиндрический, с круглыми вентиляционными отверстиями. У танкового варианта MG-34 кожух ствола сплошной, усиленный.Короб цилиндрической формы, фрезерованный, соединяется с кожухом ствола продольной осью на правой стороне и защёлкой на левой. Короб может поворачиваться на упомянутой оси относительно кожуха ствола вверх и вправо, открывая казённую часть ствола.Таким образом, смена ствола осуществляется за считанные секунды, однако пулемётчику требовалась теплозащита для извлечения горячего ствола, так как он не имел каких-либо ручек для этой цели, поэтому в комплект пулемёта обязательно входила асбестовая рукавица. Горячий ствол просто извлекался из кожуха назад, на его место ставился холодный, после чего короб поворачивалась в исходную позицию.В комплекте к пулемету шел кофр на три запасных ствола. Рекомендовалось сменять ствол после 300 выстрелов.Питание MG34 осуществлялось пулемётными лентами из коробки на 150 патронов (Patronenkasten 36) или из патронных коробок на 300 патронов (Patronenkasten 34 и Patronenkasten 41).Ленты на 150 патронов, доставшиеся по наследству от рейхсвера, были сплошными, затем состояли из кусков по 25 (до 1938), а позже по 50 патронов.Помимо указанных патронных коробок для использования на различной технике применялись различные специальные патронные короба. В ручном варианте использовались компактные цилиндрические коробки под ленты на 50 патронов (Gurttrommel 34), которые крепились слева на пулемёте непосредственно к лентоприёмнику.В 1938 году для зенитных подразделений и в 1939 для танковых ввели вариант MG-34 с магазинным питанием: у пулемётов крышка короба с лентопротяжным механизмом заменялась на крышку с креплением для 75-патронного барабанного магазина (Patronentrommel 34). Магазин состоит из двух соединённых барабанов, патроны из которых подаются поочерёдно. Магазин Patronentrommel 34 является почти полной копией магазина Doppeltrommel 15 пулемёта MG-15 и может использоваться в нём (но не наоборот).Помимо пехотной версии, MG-34 существовал еще в двух ипостасях.MG 34TМодификация для установки на танки, главным отличием которой был более тяжёлый кожух ствола без вентиляционных отверстий.MG-81Авиационный пулемёт. Разработан фирмой Mauser на базе пехотного пулемёта MG-34 в 1939 году. Разработка была направлена на уменьшение стоимости производства и возможности использования на самолётах в качестве оборонного вооружения, смонтированного на подвижном станке.Для этих целей в конструкцию были внесены изменения, позволяющие подавать ленту с любой стороны. Так же существовала модификация MG-81Z, состоящая из двух пулемётов с объединённым спуском.Зенитная установка из 8(!) пулеметов MG-81.В целом MG-34 сыграл свою роль первого единого пулемета и сыграл ее хорошо.