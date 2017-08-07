Рассказы об оружии. Пулемёт MG 42

MG 42 (Maschinengewehr 42) разработан фирмой Metall-und Lackwarenfabrik Johannes Großfuß в 1942 году.К началу Второй мировой войны вермахт имел в качестве единого пулемета созданный в начале 1930-х годов MG 34. При всех его достоинствах он обладал двумя серьёзными недостатками: во-первых, он оказался довольно чувствителен к загрязнению механизмов; во-вторых, он был слишком трудоемок и дорог в производстве.MG 42 был создан в малоизвестной компании «Фабрика металлических и лакированных изделий Йоганнеса Гросфуса» в городе Дёбельн. Этакая конверсия наоборот.Авторы конструкции: Вернер Грунер и Курт Хорн. Принят на вооружение Вермахта в 1942 году. Пулемёт был запущен в производство на самом заводе Гросфуса, а также на заводах Маузера, Густлофа и других.Производство MG 42 продолжалось в Германии вплоть до окончания войны, общий выпуск составил около 430 000 пулеметов. При этом производство MG 34, несмотря на его недостатки, полностью свернуто не было, так как он, в силу некоторых конструктивных особенностей (легкая смена ствола, возможность подачи ленты с любой стороны), лучше, чем MG 42, подходил для установки на танках и в боевых машинах.MG 42 разрабатывался под вполне определенные требования: это должен был быть единый пулемет, максимально дешевый в производстве, максимально надежный и с высокой огневой мощью (20—25 выстрелов в секунду), достигаемой относительно высоким темпом стрельбы.Хотя в конструкции MG 42 использовались некоторые детали пулемета MG 34 (что облегчало переход к производству новой модели пулёмета в условиях войны), в целом он является оригинальной системой.Более высокая технологичность пулемета достигнута благодаря широкому применению штамповки и точечной сварки: ствольная коробка вместе с кожухом ствола изготавливались штамповкой из единой заготовки, тогда как у MG 34 это были две отдельные детали, изготавливаемые на фрезерных станках. С целью упрощения отказались от возможности подачи ленты с любой стороны оружия, возможности магазинного питания и переключателя режимов огня. В итоге число деталей было уменьшено до 200. Кроме затвора, надульника, хомута и шептала, все детали этого пулемета являются штампованными.В результате стоимость MG 42 по сравнению с MG 34 уменьшилась примерно на 30 % (пулемёт MG 34 стоил Вермахту 300 марок), а металлоёмкость — на 50 %.Охлаждение ствола воздушное. Кожух ствола имеет характерные вырезы для улучшения теплоотдачи, а с правой стороны находится вырез практически на всю длину ствола, через который происходит его замена. Ствол сравнительно легок, его можно быстро менять, процесс замены ствола у MG 42 занимает 5-8 секунд.Удешевление производства и увеличение темпа стрельбы привело к уменьшению срока живучести ствола. Позже, правда, его канал стали хромировать, что несколько исправило ситуацию. Смена ствола производилась очень легко и весьма удобно: для этого необходимо было откинуть вперед фиксатор, который находился на правой части кожуха. Затем ствол вынимался назад, для его замены достаточно было одной руки. Для проведения этой операции пулеметчику была необходима рукавица или тряпка, потому что было необходимо касаться раскаленного металла.По правилам необходимо было менять ствол через каждые 150 выстрелов (это три пулеметные ленты), в противном случае снижались баллистические свойства оружия. Запасные стволы хранились в специальном контейнере у второго номера пулеметного расчета. Чрезмерный перегрев ствола мог привести к заклиниванию патрона в патроннике.На передней части кожуха ствола крепились складные сошки, конструкция которых была несколько изменена по сравнению с MG.34. Сошки имели шарнирное крепление, что позволяло положить пулемет на землю и быстро поднять его. Ремень для переноски крепился на кожух ствола и на пистолетную рукоять.Питание пулемета осуществлялось за счет гибких металлических лент с полузамкнутым звеном, сходных с лентой пулемета MG 34. Одну ленту можно было присоединять к другой с помощью патрона. Длина одной ленты составляла 50 патронов. Проблемой пулеметчиков был контроль расхода боеприпасов, ведь в секунду оружие выпускало до 20 патронов.Заряжание пулемета было очень простым делом. Чтобы сделать это, нужно было открыть крышку, нажав на удобную защелку (это можно было делать в рукавицах), уложить патрон в правильном положении и взвести затвор.Высокая скорострельность пулемета обусловила широкое применение MG 42 в качестве зенитного оружия. Это оружие очень часто использовали в качестве легкого средства ПВО для пехоты, а также в виде зенитного пулемета на бронетехнику. На основе MG 42 было создано несколько зенитных установок с несколькими подобными пулеметами. В этом случае они имели единый спуск и специальные прицельные приспособления.Для MG 42 был разработан специальный станок с тремя опорами: «Лафет-42». Он несколько отличался от станка для MG 34, был на 3 килограмма легче его.Кроме общего упрощения в конструкцию пулеметы были внесены многие изменения, которые явно были вызваны опытом применения MG 34 на Восточном фронте. Были увеличены зазоры между деталями, что сделало оружия намного более надежным, крупная рукоять заряжания и защелка крышки позволяли работать с ними даже в теплых перчатках. Также был разработан специальный «зимний» спуск, что также позволял вести огонь в рукавицах.MG 42 был менее требовательным к качеству смазки, его разборка и обслуживание не вызывало особых проблем. Простота конструкции, легкая разборка и сборка позволила немецкой армии весьма качественно подготовить огромное количество пулеметчиков.Однако главной особенностью этого оружия была его скорострельность. Этот пулемет может производить от 1200 до 1500 выстрелов за одну минуту. Хотя рассеивание при таком высоком темпе стрельбы довольно значительно, оно не является критичным.Американцы и англичане называли этот пулемет «циркуляркой Гитлера», а советские — «газонокосилкой», «вдоводелом» и «косторезом», сами немцы прозвали MG 42 «пилой Гитлера».Исходя из названий, что давали этому пулемету люди, которым не посчастливилось столкнуться с ним в бою, можно представить себе его убийственную эффективность. Характерный рычащий звук работы этого оружия наводил настоящий ужас на солдат противника.Еще одной уникальной особенностью MG 42 был Tiefenfeuerautomat или автомат глубины огня. Если пулеметчик предполагал, что его цель находится примерно на расстоянии 1500 метров, он мог настроить оружие так, чтобы прицеливание (и огонь) происходило от 1300 до 1700 метров и обратно. Пока оружие стреляло, огонь велся именно по этому диапазону.MG 42 не мог вести одиночный огонь, для пулеметчика хорошим показателем было уметь стрелять очередями по три — пять патронов. В немецкой армии были строгие предписания, как следует стрелять из MG 42. Запрещалось выпускать за одну очередь более 250 патронов, оптимальным считался темп стрельбы, при котором в минуту выпускалось 300-350 патронов. Подобные инструкции были введены для уменьшения износа ствола и увеличения точности оружия.ХарактеристикиМасса, кг: 11,57Длина, мм: 1220Патрон: 7,92×57 ммПринципы работы: Короткий ход ствола, роликовое запираниеСкорострельность, выстр/мин: 1200—1500 (зависит от используемого затвора)Начальная скорость пули, м/с: 740Прицельная дальность, м: 1000Вид боепитания: пулемётная лента на 50 или 250 патроновПо окончании войны карьера MG 42, широко признанного одним из лучших пулемётов не только Второй мировой, но и вообще в классе единых, продолжилась. Так, с конца 1950-х годов Германия принимает на вооружение варианты MG 42, с изменениями под патрон 7,62×51 мм НАТО, сначала под обозначением MG 42/59, позже — MG3.Этот же пулемёт состоит на вооружении в Италии, Пакистане (производится), ещё в целом ряде стран. В Югославии копия MG 42 под наименованием Застава М53 состоял на вооружении до 1999 года в варианте под изначальный патрон 7,92×57 мм. Швейцария приняла вариант пулемёта под индексом MG 51 под свой 7,5×55 мм патрон в 1951 году, а через несколько лет компания SIG Sauer разработала на его основе несколько коммерческих (экспортных) вариантов под патроны 6,5×55 мм и 7,92×57 мм, но в серию пошёл более лёгкий аналог рейнметалловского MG3 — SIG MG 710-3 под натовский патрон.Источник: https://militaryarms.ru/oruzhie/pulemety/mg-42