Госдеп: США продолжат сотрудничество с РФ по Сирии
В государственном департаменте США заявили о том, что, несмотря на разногласия, взаимодействие с Россией в Сирии будет продолжено. Отмечено, что такое взаимодействие необходимо для ликвидации террористической группировки «Исламское государство» (*запрещено в РФ) и других группировок, признанных террористическими Совбезом ООН.
Такого рода заявление сделано на фоне очередного обострения российско-американских отношений в связи с введением нового санкционного антироссийского пакета, утверждённого накануне президентом США Дональдом Трампом.
РИА Новости сообщает о том, что заявление представитель Госдепа США сделал перед намеченной встречей между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарём США Рексом Тиллерсоном.
Необходимо отметить, что в последнее время Россия и США договорились о взаимной поддержке в плане создания так называемых зон деэскалации в Сирии. В частности, если верить сирийским оппозиционным источникам, в САР создаётся дополнительная зона деэскалации. Расположена она в провинции Хомс в районе населённых пунктов Тель-Биса и Эль-Растан.
Можно констатировать, что США готовы продолжать активное сотрудничество с РФ исключительно там, где это полностью соответствует их интересам. Как пример, космическая отрасль.
Такого рода заявление сделано на фоне очередного обострения российско-американских отношений в связи с введением нового санкционного антироссийского пакета, утверждённого накануне президентом США Дональдом Трампом.
РИА Новости сообщает о том, что заявление представитель Госдепа США сделал перед намеченной встречей между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарём США Рексом Тиллерсоном.
Необходимо отметить, что в последнее время Россия и США договорились о взаимной поддержке в плане создания так называемых зон деэскалации в Сирии. В частности, если верить сирийским оппозиционным источникам, в САР создаётся дополнительная зона деэскалации. Расположена она в провинции Хомс в районе населённых пунктов Тель-Биса и Эль-Растан.
Можно констатировать, что США готовы продолжать активное сотрудничество с РФ исключительно там, где это полностью соответствует их интересам. Как пример, космическая отрасль.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти