11:42 03 августа

Госдеп: США продолжат сотрудничество с РФ по Сирии

В государственном департаменте США заявили о том, что, несмотря на разногласия, взаимодействие с Россией в Сирии будет продолжено. Отмечено, что такое взаимодействие необходимо для ликвидации террористической группировки «Исламское государство» (*запрещено в РФ) и других группировок, признанных террористическими Совбезом ООН.

Такого рода заявление сделано на фоне очередного обострения российско-американских отношений в связи с введением нового санкционного антироссийского пакета, утверждённого накануне президентом США Дональдом Трампом.

Госдеп: США продолжат сотрудничество с РФ по Сирии



РИА Новости сообщает о том, что заявление представитель Госдепа США сделал перед намеченной встречей между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарём США Рексом Тиллерсоном.

Необходимо отметить, что в последнее время Россия и США договорились о взаимной поддержке в плане создания так называемых зон деэскалации в Сирии. В частности, если верить сирийским оппозиционным источникам, в САР создаётся дополнительная зона деэскалации. Расположена она в провинции Хомс в районе населённых пунктов Тель-Биса и Эль-Растан.

Можно констатировать, что США готовы продолжать активное сотрудничество с РФ исключительно там, где это полностью соответствует их интересам. Как пример, космическая отрасль.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 20

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  1. 210окв Сегодня, 06:09
    Да куда же они без нас в Сирии..Законное правительство защищаем..
    210окв
    1. Teberii Сегодня, 06:13
      Каждый раз что-то предлагают, что уже давно должно быть переварено.
      Teberii
      1. 210окв Сегодня, 06:18
        Так они предлагают то,"что переварить невозможно" yes
        Цитата: Teberii
        Каждый раз что-то предлагают, что уже давно должно быть переварено.
        210окв
    2. krops777 Сегодня, 07:54
      Госдеп: США продолжат сотрудничество с РФ по Сирии


      Ну это теперь как сенат скажет, Трамп свою несостоятельность доказал. laughing
      krops777
  2. aybolyt678 Сегодня, 06:12
    конечно же! В который раз! мы смотрим на ситуацию в целом и думаем АГА ДОЖАЛИ! а они смотрят только там где им выгодно: в космической отрасли, или в провинции где нужна передышка боевикам
    aybolyt678
  3. Шурале Сегодня, 06:12
    От этих странных людей все можно ожидать, они могут сотрудничать со страной , к которой накануне применили санкции. К стати, а почему бы Германии не предъявить Америке тот факт что она покупает у России ракетные двигатели, тем самым развивая военную промышленность оси зла?
    Шурале
    1. Ныробский Сегодня, 08:58
      Цитата: Шурале
      К стати, а почему бы Германии не предъявить Америке тот факт что она покупает у России ракетные двигатели, тем самым развивая военную промышленность оси зла?

      Германии? Предъявить Америке? Если учесть то, что на территории Германии расквартировано более 50 тыс. американских солдат, то Германия может только робко поскуливать и вяло взбрыкивать, но предъявить - ничего не может)))
      Ныробский
  4. soroKING Сегодня, 06:18
    полюбому, у них одна рука с фигой в кармане, в другой ножик за спиной, а на морде американская улыбка am
    soroKING
  5. rotmistr60 Сегодня, 06:25
    Все в американском стиле - там где выгодно самим, там и про санкции забыть можно. Из-за океана ползет в сторону России только гнусность, неоправданная подлость и конечно высокомерие.
    rotmistr60
  6. kartalovkolya Сегодня, 06:30
    Это же надо быть такими беспардонными наглецами,они видите ли продолжат с нами сотрудничество...,а не напоминает ли Вам господа это один старый анекдот о сверхнаглости:"...нагадить на пороге соседа,позвонить ему в дверь и попросить туалетную бумагу..."? В этом вся "верхушка" США,как говорится "...это только бизнес и ничего личного..."!
    kartalovkolya
  7. a.s.zzz888 Сегодня, 06:40
    В государственном департаменте США заявили о том, что, несмотря на разногласия, взаимодействие с Россией в Сирии будет продолжено
    ... ага, в интересах самих мерикатосов... angry
    a.s.zzz888
  8. Александр 3 Сегодня, 06:41
    За свой базар матрасники давно не отвечают.Базар в прямом смысле слова.Обзываются,врут и делают подлости.
    Александр 3
    1. Ныробский Сегодня, 09:00
      Цитата: Александр 3
      За свой базар матрасники давно не отвечают.Базар в прямом смысле слова.Обзываются,врут и делают подлости.

      Это и есть классика американской дипломатии и всей внешней политики.
      Ныробский
  9. ando_bor Сегодня, 06:41
    Да, - Путин даже американцев заставит эффективно боротся с запрещенными в России организациями.
    ando_bor
  10. Jovanni Сегодня, 06:43
    Можно констатировать, что США готовы продолжать активное сотрудничество с РФ исключительно там, где это полностью соответствует их интересам.

    Jovanni
  11. olimpiada15 Сегодня, 07:41
    Продолжение сотрудничества по Сирии США необходимо по одной причине: добиться намеченной цели-уничтожить САР, расчленить, оставить за америкой зоны влияния, чтобы процесс дестабилизации не прекращался, чтобы был повод обвинить РФ в организованных спецслужбами США провокациях с гибелью населения.
    Если сегодня вынудить покинуть САР западную коалицию, между прочим незаконно с точки зрения международного права находящуюся на территории суверенного государства, то с ИГ разберутся сами сирийцы, с помощью союзников, а не интервентов , коим является запад. Народ устал от многолетней войны, сирийцы хотят мирной жизни, как минимум любому народу в любой стране нужно, чтобы не попиралось право на жизнь. Впрочем США не признаёт за народами мира это право, это так демократично, когда люди голодают и гибнут.
    olimpiada15
    1. Ныробский Сегодня, 09:11
      Цитата: olimpiada15
      Продолжение сотрудничества по Сирии США необходимо по одной причине: добиться намеченной цели-уничтожить САР, расчленить, оставить за америкой зоны влияния, чтобы процесс дестабилизации не прекращался, чтобы был повод обвинить РФ в организованных спецслужбами США провокациях с гибелью населения..............это так демократично, когда люди голодают и гибнут.

      Вы правы в том, что США стремятся закрепиться в Сирии и делают ставку на её расчленение, однако, на определённом этапе, наличие зон деэскалации так же выгодно и нам и сирийцам. Сейчас идёт уничтожение непримиримых т.е. полностью отмороженных боевиков, которые в силу своего скудоумия и безграмотности, так и не смогли прочитать американские инструкции на тему, как правильно перекраситься из ИГИЛ в умеренную оппозицию, т.е. переименоваться и перейти под новые флаги. Когда эта пыль будет перебита и сформируются "оппозиционные силы", они будут сосредоточены в этих самых зонах деэскалации, а не по всей Сирии. Ну, а там стратеги разберутся, кто и что нарушил первым)))
      Ныробский
  12. Антон Болдаков Сегодня, 08:47
    Трампа стоит пожалеть - попал мужик конкретно - и санкции введи и с Россией дружи... Что называется - и рыбку съесть и костями не подавиться. Надеюсь у него всё-же есть "методы против Кости Сап... ошалевшего от своей наглости, Конгресса и Сената. Не верю я что вот он так просто взял и сдался - сейчас да, "плывёт по течению"... Но... как-то будет потом выкручиваться.
    Антон Болдаков
  13. efimich41 Сегодня, 09:03
    Раз Америка объявляет торговую, дипломатическую или любую другую войну, необходимо немедленно нанести ответный чувствительный удар способный утихомирить врага для предупреждения его дальнейшей наглости. ( Закрыть все НПО финансируемые США, выгнать всех дипломатов оставив одно консульство, прекратить сотрудничество в космической отрасли и т.д. )
    efimich41
  14. Rostislav Сегодня, 09:28
    ... несмотря на разногласия, взаимодействие с Россией в Сирии будет продолжено. ...необходимо для ликвидации террористической группировки «Исламское государство» (*запрещено в РФ) и других группировок, признанных террористическими Совбезом ООН

    Т.е. они не намерены прекращать поддержку террористов в Сирии, бомбить позиции сирийской армии и убивать мирных жителей. Они намерены продолжить действия по уничтожению Сирии и организации хаоса на всем Ближнем Востоке.
    Rostislav
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