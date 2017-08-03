Очередной участок стены вырос между Израилем и Палестиной

Израильские власти представили доклад о завершении строительства очередного участка стены на границе с Западным берегом реки Иордан. В израильском варианте 42-км секция нового забора носит название «стены безопасности». По словам израильского министра обороны Авигдора Либермана, стена предназначена для предотвращения проникновения на территорию Израиля террористов и нелегалов.Сообщается, что новая секция стены имеет высоту семь метров и располагается в районе палестинского города Хеврон и израильского – Беэр-Шева. Забор построен от населённого пункта Таркумия до местечка Мейтар.Официальный Тель-Авив принял решение о строительстве дополнительной оградительной секции в прошлом году. Причиной послужила череда террористических актов. Было заявлено, что если построить на границе с палестинскими территориями новое заграждение, то это снизит террористическую активность в Израиле.В Палестине строительство стены прокомментировали следующим образом: Израиль продолжает делать попытки решения проблем не за столом переговоров, а пытаясь прятать голову в песок. При этом сам забор на границе Израиля и Палестины арабская сторона называет «воплощением оккупации».