11:42 03 августа

Очередной участок стены вырос между Израилем и Палестиной

Израильские власти представили доклад о завершении строительства очередного участка стены на границе с Западным берегом реки Иордан. В израильском варианте 42-км секция нового забора носит название «стены безопасности». По словам израильского министра обороны Авигдора Либермана, стена предназначена для предотвращения проникновения на территорию Израиля террористов и нелегалов.

Сообщается, что новая секция стены имеет высоту семь метров и располагается в районе палестинского города Хеврон и израильского – Беэр-Шева. Забор построен от населённого пункта Таркумия до местечка Мейтар.

Очередной участок стены вырос между Израилем и Палестиной



Официальный Тель-Авив принял решение о строительстве дополнительной оградительной секции в прошлом году. Причиной послужила череда террористических актов. Было заявлено, что если построить на границе с палестинскими территориями новое заграждение, то это снизит террористическую активность в Израиле.

В Палестине строительство стены прокомментировали следующим образом: Израиль продолжает делать попытки решения проблем не за столом переговоров, а пытаясь прятать голову в песок. При этом сам забор на границе Израиля и Палестины арабская сторона называет «воплощением оккупации».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 32

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  1. soroKING Сегодня, 06:25
    надо предложить Палестине партию шестов для прыжков в высоту laughing
    soroKING
    1. рич Сегодня, 06:41
      "нормальные герои" не перелезают, или перепрыгивают через стены стены, а делают под ними подкопы. Израиль такой вариант учел?
      рич
      1. soroKING Сегодня, 06:43
        "всегда идут в обход..." lol
        soroKING
        1. dik-nsk Сегодня, 06:57
          Сообщается, что новая секция стены имеет высоту семь метров
          серьезное сооружение, сразу видно, что у них яЙценюка нет laughing
          dik-nsk
      2. Бродяга1812 Сегодня, 07:34
        В последний год, все без исключения тоннели, начинающиеся в темноте территорий и ведущие на свет в Израиле , обрушались вместе с первопроходцами.....Оставшиеся в живых ( потому что не посещали тоннелей) ,уж их - укрепляли,укрепляли, укрепляли ,укрепляли . Но не в тоннель корм ,как говорится. Рушилось все: хрусть и пополам!
        Естественно,что палестинские журналисты обратились к начальнику генерального штаба Израиля генерал-лейтенанту Г.Айзенкотту с вопросом: не рук ли еврейских умельцев ,это дело? Получили исчерпывающий ответ: " О этом знает только Б-г".
        Бродяга1812
        1. komendant 64 Сегодня, 10:56
          Технические средства охраны сейсмического типа действия начали активно применяться во времена СССР ( ТСО " Гоби", " Линия" производства "Элерон" ), в дальнейшем получили развитие в ТСО типа "Гюрза", которые позволяли обнаруживать несанкционированное проникновение при подкопе и " перекусываниии " решетки ограждения.
          Так что, товарищи арабы, читайте первоисточники !
          Кстати, система "Линия "( разработка 70 - х годов Минсредмаша ) позволяла обнаруживать нарушителя в полосе шириной 6 м при глубине снежного наста до 2-х метров ! Пилите гири, Шура, они золотые...
          в застойные времена
          komendant 64
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 06:42
    ... кого то и держит этот забор, но это всё полумеры...
    a.s.zzz888
  3. профессор Сегодня, 06:57
    В израильском варианте 42-км секция нового забора носит название «стены безопасности».

    Рома, а в твоем варианте как называется стена по внешней границе государства? wink

    Официальный Тель-Авив принял решение о строительстве дополнительной оградительной секции в прошлом году.

    Официального Тель-Авива не существует. Там кроме тети Сары и дяди Изи нет никого из важных людей и уж подавно официальных лиц. Все официальные лица и организации в Иерусалиме, Рома. Ваш президент с официальным визитом посещал именно Иерусалим, а не Тель-Авив.

    В Палестине строительство стены прокомментировали следующим образом: Израиль продолжает делать попытки решения проблем не за столом переговоров, а пытаясь прятать голову в песок. При этом сам забор на границе Израиля и Палестины арабская сторона называет «воплощением оккупации».

    Т.е. если мы от них отгораживаемся забором, то мы их оккупируем? Типичная фылыстынская логика. fool
    профессор
  4. rotmistr60 Сегодня, 06:58
    Израиль отгараживается, что возможно и правильно, а Европа на свою голову разгородилась. Вот и думай кто умнее.
    rotmistr60
    1. Ныробский Сегодня, 09:18
      Цитата: rotmistr60
      Израиль отгараживается, что возможно и правильно, а Европа на свою голову разгородилась. Вот и думай кто умнее.

      В последние три года из Европы только и слышно, что европейские государства отгораживаются друг от друга заборами, и при этом возводят ограды на границе с Россией. Я так понимаю, что заборостроительный
      синдром Яценюка, охватил всё демократическое общество. Я только за то, что бы эти заборы были Выше и по всему периметру. Пусть себя изолируют, если не получилось изолировать Россию)))
      Ныробский
  5. Nix1986 Сегодня, 07:05
    ООН изначально при разделе и выделил Палестину как отдельное государство, и евреев это устроило, но арабы считают себя великими воинами и покорителями мира. Ничего хорошего как мы видим из этого для них не вышло.
    Nix1986
  6. Бродяга1812 Сегодня, 07:23
    Цитата: soroKING
    надо предложить Палестине партию шестов для прыжков в высоту laughing

    Израиль может и вправе использовать Вашу идею в контексте альтернативного текста к песне " Чёрное море , священный Байкал и .......,чтобы ты не скакал!"
    Бродяга1812
  7. дед Мих Сегодня, 07:30
    От "антисемитов" забор. Безопасность палестинцев? Вы о чем? Территория Израиля. Кругом антисемиты. Яйценюхова стена: пометка - це жидопа. Метит "историческую территорию" стеной. Недовольных - в морг, чем и занимается Вальцман. Остальные - не евреи - должны сбежать, если успеют. Может быть ошибаюсь, но так думаю. Мнение.
    дед Мих
  8. irazum Сегодня, 07:31
    Всё правильно делают! З.....ли потому что.
    irazum
  9. Бродяга1812 Сегодня, 07:48
    Цитата: дед Мих
    От "антисемитов" забор. Безопасность палестинцев? Вы о чем? Территория Израиля. Кругом антисемиты. Яйценюхова стена: пометка - це жидопа. Метит "историческую территорию" стеной. Недовольных - в морг, чем и занимается Вальцман. Остальные - не евреи - должны сбежать, если успеют. Может быть ошибаюсь, но так думаю. Мнение.

    Отец Петра Алексеевича Порошенко - Порошенко Алексей Иванович, мать - Григорчук Евгения Сергеевна. Откуда ,взялся Ваня Вальцман, ась? Подозреваю,что он герой одноименной оперы-сказки о Манделе и Шаломове. Дедушка , нужно заниматься тем ,что умеете,или хотя бы знаете. "Думать"- явно не Ваша прерогатива.Я так ,думаю.
    Бродяга1812
    1. профессор Сегодня, 08:28
      Цитата: Бродяга1812
      Отец Петра Алексеевича Порошенко - Порошенко Алексей Иванович, мать - Григорчук Евгения Сергеевна. Откуда ,взялся Ваня Вальцман, ась?

      Да ладно Вам, пусть будет еврей. Так даже смешнее. Украинцы избрали себе в президенты еврея. laughing
      профессор
      1. Бродяга1812 Сегодня, 08:48
        Действительно.Кто я такой ,чтобы не пить? Мне что ,больше всех надо?
        Бродяга1812
        1. рич Сегодня, 08:53
          Есть в существовании этой стены определенный плюс и для палестинцев - сколько на нее можно объявлений повесить smile
          рич
    2. Partyzan Сегодня, 08:59
      А главный раввин Украины думает по другому
      Всплывшая сегодня в интернете в видеозапись интервью с Яковом Довом Блайхом, главным раввином Киева и Украины по версии хасидов Карлин-Столинского направления, датированная 2007 годом, дает повод для сомнений в национальности политика, которому, судя по всему, предстоит занять пост президента страны.

      В ходе беседы с журналисткой телеканала "1+1" Блайх называет известных евреев Украины, с которыми он знаком. "Я до сих пор дружу с Суркисом - он уже не в политике, слава Б-гу… И дружу очень с Порошенко... который 5-й канал... который тоже еврей. И с Червоненко - со всеми евреями которые на -ко", - говорит раввин.

      Partyzan
      1. профессор Сегодня, 09:11
        Цитата: Partyzan
        А главный раввин Украины думает по другому

        Главный раввин по чьей версии? Ашкеназский, сефардский? Может хабадский? Может он консервативный или (не дай Б-г) реформистский? И с каких пор раввин наделен полномочиями решать кто еврей, а кто нет и когда то что он думает стало доказательством принадлежности к иудаизму?

        ПС
        Мой прадед всегда Пушкинзон и Лерматович сами знаете про кого. Запишем их в евреи? wink

        А видео зачетное. Баба в главном зале синагоги, а не в отделении для женщин да с не покрытой головой и все это в присутствии "главного раввина". good
        профессор
        1. Partyzan Сегодня, 09:25
          Главный раввин по чьей версии?

          так написано же recourse
          по версии хасидов Карлин-Столинского направления
          Partyzan
          1. профессор Сегодня, 09:36
            Цитата: Partyzan
            по версии хасидов Карлин-Столинского направления

            А по моей версии он не главный раввин ни разу. Мой главный раввин это "ватник". fellow
            Тем не менее, ни какой раввин не в праве решать кто является евреем, а кто нет. Это не входит в права раввина. Таковы законы иудаизма.
            И снова, по мне то пусть Порошенко будет трижды евреем Украины. Украинцы его выбрали так пусть сами и расхлебывают. crying
            профессор
            1. Partyzan Сегодня, 09:59
              Тем не менее, ни какой раввин не в праве решать кто является евреем, а кто нет. Это не входит в права раввина. Таковы законы иудаизма.
              вопрос был - Порошенко еврей или не еврей, я выложил то что говорит раввин, по мне пусть хоть негром будет hi
              Partyzan
          2. Бродяга1812 Сегодня, 09:48
            Когда ,ещё выезд евреев на Родину был максимально затруднён властями СССР , Ариэль Шарон в интервью ,очень эмоционально рассказал о своей самой большой мечте в жизни. Я бы,-сказал генерал ,поехал в Россию , ходил в каждый еврейский дом и говорил: "Хватит ! Сколько можно ещё терпеть? Вас с нетерпением ждут дома." Полагаю, что высказывание ребе ,из того же ряда. Он умышленно , называет евреем ,того же Порошенко ( наряду с евреями для правдоподобия) только с целью возбудить эмоционально неуравновешенных граждан иной национальности.Как следствие ,по его задумке ,увеличится репатриация. К слову,эта мысль не нова.
            Просто ,Вам ее трудно понять и принять. Вот сейчас я расскажу Вам притчу из Агады.
            Взволновались рыбы , рыбаки раскинули сети и стали их ловить. А на берегу стояли лисы и предложили рыбам выбраться на берег. Глупые вы лисы,-ответили рыбы, на берегу мы же задохнемся и умрем. Вот , Вы поняли , в чем смысл притчи? Так же и с ребе,на которого Вы ссылаетесь. Иногда , а у евреев частенько слова имеют иной смысл. Как в сказке Кэрролла.
            Не случайно ,в ответ на двухтомник Солженицына " Двести лет вместе." , евреи ответили двухтомником " Двести лет рядом". Вы бы хоть что-то узнали для себя об обычаях, традициях, культуре евреев, с которыми довелось жить вместе двести лет. Тогда бы поняли , что хотел сказать раввин.И главное-для чего ?
            Бродяга1812
            1. Partyzan Сегодня, 09:56
              Тогда бы поняли , что хотел сказать раввин.И главное-для чего ?
              если честно - то мне фиолетово, для чего он это сказал hi
              Partyzan
  10. Толстоевский Сегодня, 09:39
    как это мило
    Толстоевский
    1. Dym71 Сегодня, 10:18
      Цитата: Толстоевский
      как это мило

      Мило будет вот так:
      Dym71
  11. Бродяга1812 Сегодня, 09:59
    Цитата: Partyzan
    Тогда бы поняли , что хотел сказать раввин.И главное-для чего ?
    если честно - то мне фиолетово, для чего он это сказал hi

    Ну ,вот и я об этом.
    Бродяга1812
  12. brigadir Сегодня, 10:00
    Как раз вчера вечером был теракт.
    19 летний террорист с территорий проник каким-то образом и добрался до центра страны, практически на побережье - город Явне. Зашел в супер.


    Мужик вроде жив. Находится в состоянии искусственной комы. Уже 2 раза прооперировали.
    Дело было вечером - супер был практически пуст, но все равно террориста скрутили и держали пока полиция не приехала.
    Надо было ему шею свернуть.

    А вы вот говорите для чего стена нужна ....
    brigadir
    1. капрал Сегодня, 11:11
      Цитата: brigadir
      Надо было ему шею свернуть.

      Однозначно.
      В крайнем случае забить этот нож ему в ...прямую кишку. Дабы на будущее урок был.
      капрал
      1. Dym71 Сегодня, 11:29
        Щас ватник всем расскажет, что этот араб борцун за свободу и независимость.
        Цитата: капрал
        В крайнем случае забить этот нож ему в ...прямую кишку.

        Зверюга Вы какой-то, пристрелить как бешеную собаку и дело с концом.
        Dym71
        1. капрал Сегодня, 11:41
          Цитата: Dym71
          Зверюга Вы какой-то

          laughing Есть такая наука - педагогика называется. Этот субъект после процедуры не только бы осознал всю неприглядность своего поступка, но и сородичам из своего стада рассказал бы. yes
          капрал
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