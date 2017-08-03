11:41 03 августа

Число раненых россиян в Абхазии достигло 27

Пресс-секретарь министерства здравоохранения Республики Абхазия Рустам Зантария подтвердил информацию о большом числе пострадавших граждан РФ при взрывах на складе боеприпасов. По словам Зантарии, которые передаёт РИА Новости , общее число пострадавших достигло 60 человек. Из них не менее 27 россияне.

Напомним, что взрывы прогремели на складе МО Республики Абхазия в населённом пункте Приморское Гудаутского района в районе 16:30 (мск).
Известно, что среди пострадавших двое детей. Есть и тяжело раненые (взрослые). Однако по словам представителя республиканского Минздрава, жизни пострадавших находятся вне опасности.

Из заявления чиновника:

Большая часть пострадавших была в районе серо-водородного источника в Приморском. Там люди принимали грязевые ванны. Ударная волна принесла много камней, осколки стекла. (...) Число пострадавших уже не увеличится, так как снаряды разрываться перестали, очаг возгорания ликвидирован.


Число раненых россиян в Абхазии достигло 27


Пресс-секретарь президента Абхазии Наала Авидзба сообщила о том, что Рауль Хаджимба посетил в госпитале пострадавших в результате взрывов и пожелал им скорейшего выздоровления.

О причинах детонации на складе боеприпасов под Гудаутой на данной момент точных данных нет. Известно, что военные склады в Приморском самые крупные на территории Абхазии.

Использованы фотографии: Facebook
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Комментарии 17

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  1. Mavrikiy Сегодня, 06:48
    Да, похоже на диверсию (время взрыва). Если бы "расхитители", то подожгли бы ночью.
    Mavrikiy
    1. хрыч Сегодня, 06:54
      Цитата: Mavrikiy
      похоже на диверсию

      больше похоже на раздолбайство, которое страшнее грузинской разведки
      хрыч
      1. rotmistr60 Сегодня, 07:19
        больше похоже на раздолбайство, которое страшнее грузинской разведки

        Придерживаюсь такого же мнения.
        rotmistr60
      2. Ингвар 72 Сегодня, 07:55
        Цитата: хрыч
        больше похоже на раздолбайство

        Зная "немецкую аккуратность" абхазов, Вы скорей всего правы.
        Ингвар 72
        1. УАЗ 452 Сегодня, 08:18
          Зная, сколько складов горело и взрывалось в России, включая недавний случай в Хабаровском крае, можно оценить и аккуратность русских, сравнив её с немецкой.
          УАЗ 452
          1. Ингвар 72 Сегодня, 08:25
            Цитата: УАЗ 452
            можно оценить и аккуратность русских

            Здесь ошибаетесь. В России большинство складов горят в следствии умышленных поджогов, дабы скрыть недостачи. Заметили, что после начала боевых действий на Украине и в Сирии склады стали гореть реже?
            Ингвар 72
            1. УАЗ 452 Сегодня, 09:02
              А Вы уверены, что причина пожара на складе в Абхазии иная? Какой бы там не был бардак, но хоть иногда ревизии проводят, надо думать?
              УАЗ 452
    2. KUOLEMA Сегодня, 11:20
      Дешевые туры в солнечную Абхазию каждого десятого ограбят каждого пятого отжарят а каждого 15 ждет сюрприз бесплатная дорога домой в цинковом эцике КУ пацаки
      KUOLEMA
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 06:48
    ... как минимум нарушение ТБ, о терракте не хочется даже и предполагать... надеюсь компетентные органы установят причину происшедшего..
    Выздоровления пострадавшим.
    a.s.zzz888
    1. ShKAS_mashingun Сегодня, 07:05
      Цитата: a.s.zzz888
      о терракте не хочется даже и предполагать..

      не хочется, но отбрасывать эту версию нельзя. У грузинов не получилось военным путём, так теперь решили задушить Абхазию экономически, снизив число туристов туда.
      ShKAS_mashingun
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 07:11
        надеюсь компетентные органы установят причину происшедшего..
        a.s.zzz888
      2. УАЗ 452 Сегодня, 08:19
        С этим и сами абхазы успешно справляются. Ведь убийцы российского туриста установлены, и это стопроцентные абхазы. Или, думаете, нейролингвистическое программирование агентами грузинской разведки?
        УАЗ 452
  3. УАЗ 452 Сегодня, 08:25
    Как то странно: давно известно ориентировочное соотношение безвозвратных и санитарных потерь при минно-взрывной травме. И 60 пострадавших при отсутствии погибших смотрится в это соотношение не вписывается никак. Посекло камнями и стеклом? Значит, склады были рядом с населённым пунктом, если не в нём самом (такая дурь тоже возможна). А отсутствие погибших заставляет предположить, что на самом складе в момент взрыва вообще никого не было. А зачем? Замок же заперт.
    УАЗ 452
    1. УАЗ 452 Сегодня, 11:21
      Только что сообщили: нашли двух посечённых осколками погибших туристок из Питера. Вообще становится непонятным: среди персонала склада жертв нет, получается, а погибли посторонние люди за территорией? А охрана, работники склада? Они оттуда сразу сдёрнули, не пытаясь ничего тушить, спасать? Или там всё так автоматизировано, что людей и не было?
      УАЗ 452
  4. Александр Плешков Сегодня, 08:33
    Нападение на российских туристов, взрыв на складе боеприпасов рядом с курортной зоной - наводят на размышления... .Не спланированные ли это диверсии ... .
    Александр Плешков
    1. KUOLEMA Сегодня, 11:22
      да эт подлые грузины русских баб жарят и оббирают под абхазов маскируясь
      KUOLEMA
  5. Вздринчер Сегодня, 10:54
    Цитата: Александр Плешков
    Нападение на российских туристов, взрыв на складе боеприпасов рядом с курортной зоной - наводят на размышления... .Не спланированные ли это диверсии ... .

    100% спланированы Причем абхазами У них же там тоже между собой терки за власть Вообще зачем они нам? Что полезного для России они делают? Может пусть сами как-то крутятся?
    Вздринчер
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