Число раненых россиян в Абхазии достигло 27

Большая часть пострадавших была в районе серо-водородного источника в Приморском. Там люди принимали грязевые ванны. Ударная волна принесла много камней, осколки стекла. (...) Число пострадавших уже не увеличится, так как снаряды разрываться перестали, очаг возгорания ликвидирован.

Пресс-секретарь министерства здравоохранения Республики Абхазия Рустам Зантария подтвердил информацию о большом числе пострадавших граждан РФ при взрывах на складе боеприпасов. По словам Зантарии, которые передаёт РИА Новости , общее число пострадавших достигло 60 человек. Из них не менее 27 россияне.Напомним, что взрывы прогремели на складе МО Республики Абхазия в населённом пункте Приморское Гудаутского района в районе 16:30 (мск).Известно, что среди пострадавших двое детей. Есть и тяжело раненые (взрослые). Однако по словам представителя республиканского Минздрава, жизни пострадавших находятся вне опасности.Из заявления чиновника:Пресс-секретарь президента Абхазии Наала Авидзба сообщила о том, что Рауль Хаджимба посетил в госпитале пострадавших в результате взрывов и пожелал им скорейшего выздоровления.О причинах детонации на складе боеприпасов под Гудаутой на данной момент точных данных нет. Известно, что военные склады в Приморском самые крупные на территории Абхазии.