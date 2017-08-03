Число раненых россиян в Абхазии достигло 27
Пресс-секретарь министерства здравоохранения Республики Абхазия Рустам Зантария подтвердил информацию о большом числе пострадавших граждан РФ при взрывах на складе боеприпасов. По словам Зантарии, которые передаёт РИА Новости , общее число пострадавших достигло 60 человек. Из них не менее 27 россияне.
Напомним, что взрывы прогремели на складе МО Республики Абхазия в населённом пункте Приморское Гудаутского района в районе 16:30 (мск).
Известно, что среди пострадавших двое детей. Есть и тяжело раненые (взрослые). Однако по словам представителя республиканского Минздрава, жизни пострадавших находятся вне опасности.
Из заявления чиновника:
Пресс-секретарь президента Абхазии Наала Авидзба сообщила о том, что Рауль Хаджимба посетил в госпитале пострадавших в результате взрывов и пожелал им скорейшего выздоровления.
О причинах детонации на складе боеприпасов под Гудаутой на данной момент точных данных нет. Известно, что военные склады в Приморском самые крупные на территории Абхазии.
Напомним, что взрывы прогремели на складе МО Республики Абхазия в населённом пункте Приморское Гудаутского района в районе 16:30 (мск).
Известно, что среди пострадавших двое детей. Есть и тяжело раненые (взрослые). Однако по словам представителя республиканского Минздрава, жизни пострадавших находятся вне опасности.
Из заявления чиновника:
Большая часть пострадавших была в районе серо-водородного источника в Приморском. Там люди принимали грязевые ванны. Ударная волна принесла много камней, осколки стекла. (...) Число пострадавших уже не увеличится, так как снаряды разрываться перестали, очаг возгорания ликвидирован.
Пресс-секретарь президента Абхазии Наала Авидзба сообщила о том, что Рауль Хаджимба посетил в госпитале пострадавших в результате взрывов и пожелал им скорейшего выздоровления.
О причинах детонации на складе боеприпасов под Гудаутой на данной момент точных данных нет. Известно, что военные склады в Приморском самые крупные на территории Абхазии.
Использованы фотографии: Facebook
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