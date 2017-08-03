Русские «видали и похуже». Почему западные санкции не действуют на Россию
Западные санкции едва ли повлияли на поведение Кремля. Русский народ пережил Великую Отечественную и ленинградскую блокаду, Сталина и холодную войну, коммунистический режим и бандитские 1990-е годы. И ограничительные меры Белого дома — всего лишь очередная яма на дороге истории, считают некоторые американские аналитики.
Экономическое давление — далеко не самое эффективное оружие против страны, пережившей коммунизм, пишет в «The Huffington Post» Кайли Маккормик-Макгиди.
Русские люди пережили сталинизм, блокаду Ленинграда, холодную войну, бандитские 90-е годы. Короче говоря, они в своей истории «видали и похуже».
Четыре года россияне живут при западных санкциях. И что?
Да, американцы и европейцы нанесли удар по экономике России. Санкции действительно способствовали российскому кризису 2014 года.
Однако цель-то объявлялась другая — не создать в стране кризис, а вынудить Путина «сдаться». Если учитывать именно эту цель, то санкции попросту «провалились».
Недавно Путин в очередной раз продемонстрировал, что его и жителей страны вопрос санкций «никак не волнует». Он не только не пошёл на уступки США, но заявил о высылке 755 американских дипломатов.
По мнению автора, русский народ видит в новых санкциях попытку Запада запугать их. Попытку неудачную. Именно поэтому в посольстве России в США отметили: «Никогда Вашингтон не понимал, что подобные методы давления на Россию не действуют».
Маккормик-Макгиди советует Белому дому попробовать «понять самих русских», а уж затем станет понятна и внешняя политика России. Русские ощущают свою историю, своё унижение: развал СССР превратил «великую державу и регионального гегемона» в «не слишком процветающее капиталистическое государство».
Как реагировали русские на кризис 2014 года? Курс рубля упал, и многие россияне бросились скупать айфоны, машины и мебель. Американцы в похожей ситуации ныли бы по поводу инфляции, а русские вовсю тратили сбережения.
В историческом масштабе для россиян очередные американские санкции мало что значат. Так, ухаб на дороге.
Также Маккормик-Макгиди выражает сомнение в том, что Запад в состоянии «легко справиться» с ответными мерами России.
При всей наивности молодого аналитика (студента) следует заметить, что в отношении истории точка отсчёта выбрана верно. Русские не сдаются. Агрессоров русский народ видел немало, и лица Трампа или Маккейна являются лишь жалкой тенью тех, кого похоронила история.
Установка памятника Максиму Горькому на площади Тверской заставы
Экономическое давление — далеко не самое эффективное оружие против страны, пережившей коммунизм, пишет в «The Huffington Post» Кайли Маккормик-Макгиди.
Русские люди пережили сталинизм, блокаду Ленинграда, холодную войну, бандитские 90-е годы. Короче говоря, они в своей истории «видали и похуже».
Четыре года россияне живут при западных санкциях. И что?
Да, американцы и европейцы нанесли удар по экономике России. Санкции действительно способствовали российскому кризису 2014 года.
Однако цель-то объявлялась другая — не создать в стране кризис, а вынудить Путина «сдаться». Если учитывать именно эту цель, то санкции попросту «провалились».
Недавно Путин в очередной раз продемонстрировал, что его и жителей страны вопрос санкций «никак не волнует». Он не только не пошёл на уступки США, но заявил о высылке 755 американских дипломатов.
По мнению автора, русский народ видит в новых санкциях попытку Запада запугать их. Попытку неудачную. Именно поэтому в посольстве России в США отметили: «Никогда Вашингтон не понимал, что подобные методы давления на Россию не действуют».
Маккормик-Макгиди советует Белому дому попробовать «понять самих русских», а уж затем станет понятна и внешняя политика России. Русские ощущают свою историю, своё унижение: развал СССР превратил «великую державу и регионального гегемона» в «не слишком процветающее капиталистическое государство».
Как реагировали русские на кризис 2014 года? Курс рубля упал, и многие россияне бросились скупать айфоны, машины и мебель. Американцы в похожей ситуации ныли бы по поводу инфляции, а русские вовсю тратили сбережения.
В историческом масштабе для россиян очередные американские санкции мало что значат. Так, ухаб на дороге.
Также Маккормик-Макгиди выражает сомнение в том, что Запад в состоянии «легко справиться» с ответными мерами России.
При всей наивности молодого аналитика (студента) следует заметить, что в отношении истории точка отсчёта выбрана верно. Русские не сдаются. Агрессоров русский народ видел немало, и лица Трампа или Маккейна являются лишь жалкой тенью тех, кого похоронила история.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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