11:41 03 августа

Русские «видали и похуже». Почему западные санкции не действуют на Россию

Западные санкции едва ли повлияли на поведение Кремля. Русский народ пережил Великую Отечественную и ленинградскую блокаду, Сталина и холодную войну, коммунистический режим и бандитские 1990-е годы. И ограничительные меры Белого дома — всего лишь очередная яма на дороге истории, считают некоторые американские аналитики.


Установка памятника Максиму Горькому на площади Тверской заставы


Экономическое давление — далеко не самое эффективное оружие против страны, пережившей коммунизм, пишет в «The Huffington Post» Кайли Маккормик-Макгиди.


Русские люди пережили сталинизм, блокаду Ленинграда, холодную войну, бандитские 90-е годы. Короче говоря, они в своей истории «видали и похуже».

Четыре года россияне живут при западных санкциях. И что?

Да, американцы и европейцы нанесли удар по экономике России. Санкции действительно способствовали российскому кризису 2014 года.

Однако цель-то объявлялась другая — не создать в стране кризис, а вынудить Путина «сдаться». Если учитывать именно эту цель, то санкции попросту «провалились».

Недавно Путин в очередной раз продемонстрировал, что его и жителей страны вопрос санкций «никак не волнует». Он не только не пошёл на уступки США, но заявил о высылке 755 американских дипломатов.

По мнению автора, русский народ видит в новых санкциях попытку Запада запугать их. Попытку неудачную. Именно поэтому в посольстве России в США отметили: «Никогда Вашингтон не понимал, что подобные методы давления на Россию не действуют».

Маккормик-Макгиди советует Белому дому попробовать «понять самих русских», а уж затем станет понятна и внешняя политика России. Русские ощущают свою историю, своё унижение: развал СССР превратил «великую державу и регионального гегемона» в «не слишком процветающее капиталистическое государство».

Как реагировали русские на кризис 2014 года? Курс рубля упал, и многие россияне бросились скупать айфоны, машины и мебель. Американцы в похожей ситуации ныли бы по поводу инфляции, а русские вовсю тратили сбережения.

В историческом масштабе для россиян очередные американские санкции мало что значат. Так, ухаб на дороге.

Также Маккормик-Макгиди выражает сомнение в том, что Запад в состоянии «легко справиться» с ответными мерами России.

При всей наивности молодого аналитика (студента) следует заметить, что в отношении истории точка отсчёта выбрана верно. Русские не сдаются. Агрессоров русский народ видел немало, и лица Трампа или Маккейна являются лишь жалкой тенью тех, кого похоронила история.

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
72

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 120

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. хрыч Сегодня, 07:37
    Пережили разруху Гражданской, пережили разруху Отечественной, пережили разруху ЕБН и все в одном 20 веке... Правильно, какие там санкции к чёрту wassat
    хрыч
    1. Zibelew Сегодня, 07:45
      Не жили богато, не будем и начинать. Не помню такого в истории, чтобы внешнее давление как-то серьезно влияло на хоть что-нибудь у нас.
      Zibelew
      1. Кубик123 Сегодня, 09:02
        Если и влияло, то только в положительную сторону. Когда мы понимали, что надеяться можно только на самих себя, страна ускоряла свое развитие.
        Кубик123
    2. krops777 Сегодня, 07:48
      Экономическое давление — далеко не самое эффективное оружие против страны, пережившей коммунизм, пишет в «The Huffington Post» Кайли Маккормик-Макгиди.


      Так и хочется сказать этой Кайли - иди учи историю России, не самое страшное коммунизм, а лучше приезжай и поживи лет десять в России и не в Москве а где нибудь в глухом сибирском поселке, вот тогда поймешь почему санкции русских не берут.
      krops777
      1. Zibelew Сегодня, 08:00
        Цитата: krops777
        вот тогда поймешь почему санкции русских не берут.

        С нашим замечательным правительством санкции нам только на пользу. Хуже жить не будем.
        Zibelew
        1. vladimirZ Сегодня, 09:06
          Русский народ пережил Великую Отечественную и ленинградскую блокаду, Сталина и холодную войну, коммунистический режим и бандитские 1990-е годы. И ограничительные меры Белого дома — всего лишь очередная яма на дороге истории,
          - считают некоторые американские аналитики.

          Всё смешали американские аналитики и плохое, и хорошее в России, потому и не понимают нас.
          И.В. Сталин и коммунистический "режим" есть благо для России, в период которых расцвело наше государство и народ, страна стала второй промышленной супердержавой, а народ свободный от рабства капитализма, первый в мире обеспеченный жизненными социальными гарантиями, к сожалению, ныне потерянными.
          vladimirZ
          1. Диана Ильина Сегодня, 09:39
            vladimirZ Сегодня, 09:06 ↑ Новый
            Всё смешали американские аналитики и плохое, и хорошее в России, потому и не понимают нас.
            И.В. Сталин и коммунистический "режим" есть благо для России, в период которых расцвело наше государство и народ, страна стала второй промышленной супердержавой, а народ свободный от рабства капитализма, первый в мире обеспеченный жизненными социальными гарантиями, к сожалению, ныне потерянными.
            Согласна, все смешалось в доме Облонских, смешались в кучу кони люди... То, что на протяжении всей нашей истории переживал наш народ и наша страна, не переживал ни один народ в мире. Ну может только геноцид индейцев можно сопоставить с геноцидом славян, а точнее именно русских и народов населяющих Россию. Только в отличии от индейцев наш народ не разобщался перед общей бедой, а наоборот объединялся и давал такой отпор, что у очередного агрессора лет на 100 пропадало всякое желание быть агрессором.
            Так что санкции и давление Запада нам только во благо, может народ проснется и вспомнит, что он русский! Нет, русский не по национальности, а РУССКИЙ по ДУХУ! По национальности у нас, у русских, дерьма не меньше чем у других, если не больше, один сытин чего стоит мерзость шелудивая, тьфу... вспомнила и тошно стало!
            Так что больше санкций разных и нужных, авось быстрее шевелиться начнем!
            Диана Ильина
    3. Тралл Сегодня, 07:49
      На прошлом геополитическом банном форуме мой тесть узнал от соседа, что сделали с индейцами американцы. Тесть предложил наложить на "ихнего негра" санкции путем снятия "евоного скальпу", если тот будет когда-то где-то поблизости от нашей дачи. На что мы с соседом резонно возразили, что Обама давно уже не президент, а у нынешнего Трампа, судя по причёске, тесть будет не первым, кто снимал с того скальп. smile
      В общем, ситуация с санкциями за индейцев пока неясна...
      Тралл
      1. новичок Сегодня, 08:04
        ничего. решите проблему на следующем форуме.
        новичок
      2. pvv113 Сегодня, 09:16
        Если тестю помощь понадобится - обращайтесь wink
        pvv113
    4. ИванИванов Сегодня, 08:12
      Купим в ответ амерских гособлигаций, запустим план Кудрина и приватизацию.
      ИванИванов
      1. Кент0001 Сегодня, 08:50
        Песков сказал что мы не будем отвечать.....их там наверное всех перекупили или мы настолько немощных? Нам хотя бы формально нужно ответить...., хотя это наверное продолжение хитрого плана по покупке трейджерис и поддержки амеровской экономики вместо своей.
        Кент0001
        1. Кубик123 Сегодня, 09:05
          Цитата: Кент0001
          Песков сказал что мы не будем отвечать.....их там наверное всех перекупили или мы настолько немощных? Нам хотя бы формально нужно ответить...., хотя это наверное продолжение хитрого плана по покупке трейджерис и поддержки амеровской экономики вместо своей.

          Действовать нужно так, чтобы было выгодно России. А не по принципу: "Выколю себе глаз. Пусть у моей тещи, будет зять одноглазый".
          Кубик123
          1. ИванИванов Сегодня, 11:03
            сохранять зависимую фин. систему при запрете кредитов, хранить деньги под угрозой конфискации вряд ли выгодно РФ
            ИванИванов
          2. Му Дозвон Сегодня, 11:09
            Кубик 123,точняк,согласен.И в этом плане власть РФ всё правильно делает.
            Му Дозвон
      2. Офицер запаса Сегодня, 08:53
        Санкции, значит? Тем, кто чувствует "постоянную заботу правительства" и научился выживать в этих условиях - все эти санкции пофигу.
        И сравнивать санкции с действительными трагедиями, которые пережила наша страна, просто неуместно. Сравнивать Великую Отечественную с запретом посещения супостатских стран господам чиновникам? Сравнивать Революцию и арест счетов в зарубежных банках? Лишнее подтверждение убогости мышления американских аналитиков.
        Офицер запаса
      3. хрыч Сегодня, 08:56
        Цитата: ИванИванов
        Купим в ответ амерских гособлигаций

        Так-то облигации приносят прибыль (дэнги приносят дэнги), еще для внешней торговли необходима валюта и ценные бумаги. Таковы правила мировой экономики, либо вообще поставить стену и вариться внутри. Хоть самодостаточность РФ в целом обеспечена никто импорт не отменял. Наша экономика освобождена от легкой промышленности, бытовой электроники и пр. зато была сконцентрирована на перевооружении, это достигнуто, сейчас под импотрозамещение идет приоритет сельскому хозяйству. Затем машиностроение и пр. Тот же военпром даст и бытовую электронику через несколько лет. А трусы вообще не проблема, дайте и китайцам на чашку риса заработать wassat
        хрыч
        1. Кент0001 Сегодня, 09:39
          У нас нет новых технологий неё в электронике не в машиностроении. Про трусы промолчу, у нас даже гвозди не делаются.
          Кент0001
          1. хрыч Сегодня, 09:47
            Цитата: Кент0001
            У нас нет новых технологий неё в электронике не в машиностроении. Про трусы промолчу, у нас даже гвозди не делаются.

            Не правда, КРЭТ и НИИДАР превзошли всех в боевой электронике, у вас на уме бытовуха. Мы монополисты пилотируемой космонавтики (китайцы там только упрожняются), на наших движках большинство американской непилотируемой космонавтике. Бесспорные лидеры и не уступаем США в авиационном двигателестроении. Превосходим всех в атомных технологиях. Это двигатель прогресса, а гвозди и трусы и при Петре делали, да и раньше...
            хрыч
          2. Му Дозвон Сегодня, 11:12
            Кент0001,зачем вы пишите заведумую ахинею?Что бы над вами смеялись?
            Му Дозвон
        2. ИванИванов Сегодня, 11:24
          Цитата: хрыч
          Так-то облигации приносят прибыль (дэнги приносят дэнги)

          Доходность трежерис 2%, (плюс риск блокировки), кредиты берем с трудом и под больший процент. темп роста экономики почти нулевой при технологической зависимости/отсталости (бурение, турбины, электроника), текучке мозгов, капитала, недофинансирования образования и науки.
          ИванИванов
      4. Альф Сегодня, 11:10
        Цитата: ИванИванов
        запустим план Кудрина и приватизацию.

        Сегодня проскочила инфа, что в приватизации будут участвовать китайцы. Зашибись...
        Альф
    5. vovanpain Сегодня, 08:28
      Агрессоров русский народ видел немало, и лица Трампа или Маккейна являются лишь жалкой тенью тех, кого похоронила история.

      Браво Олег good Отличная статья,а вывод просто супер good Видали мы этих Рональдов Рейганов недоделанных в белых тапках.
      vovanpain
      1. Джедай Сегодня, 09:05
        hi Травят нас, славян, как тараканов, а мы не только выживаем, но ещё и смеёмся над недалёкими русофобами по обе стороны океана. И это явно бесит амерзских кукловодов - значит, всё делаем правильно! good drinks
        Джедай
        1. Диана Ильина Сегодня, 09:48
          Володя, Макс hi love , рада видеть! Все верно. Моя бабушка пережила расказачивание, голодомор, оккупацию, послевоенный голод и разруху, но при этом воспитала троих детей, кучу внуков, дожила до правнуков и умерла в возрасте 86 лет! При этом имела железный характер, такие люди не ломаются. И кстати это именно её отца репрессировали, но она за всю жизнь слова плохого про Сталина не сказала, да и на жизнь никогда не жаловалась, хотя то, что пережила она, не дай не приведи кому пережить. В голод лебеду по над речкой собирали и ели либо сырую либо варили, из одиннадцати детей только шестеро выжили, но те кто выжил прожили до глубокой старости. Вот как то так!
          Диана Ильина
          1. Джедай Сегодня, 09:58
            Доброго дня, Диана! love Наше отличие от американцев и их прихлебателей в том, что мы трудностей не боимся - мы их преодолеваем, а не жалуемся и уповаем на "доброго дядю".
            Джедай
            1. vovanpain Сегодня, 10:26
              Диана,Макс,всем вам друзья Доброго Дня! drinks love hi Вот не понимаю всяких нытиков,в нынешнее время мы просто зажрались,мать моя дитя Победы,вспоминает послевоенное время,как щи с красивой и щавелем хлебали,а её старшая сестра вспоминает как во время войны опухали от голода,бабка не знала как троих детей прокормить,из петли её несколько раз вынимали,но ведь выжили все,а когда дед с войны вернулся,ещё двое детей родились,одна моя мать.,а бабушка прожила 80 лет и пережила двоих своих детей,так что,в отличие от наших бабушек и дедов,мы Лиха то настоящего и невидали.А ныть как тяжело сейчас живется просто позорно.
              vovanpain
              1. Джедай Сегодня, 10:29
                Хорошо бы эти слова дать почитать всем нытикам! good Я сегодня уже писал, повторюсь : жаловаться и перекладывать ответственность за собственную несостоятельность - удел слабых.
                Джедай
                1. ИванИванов Сегодня, 11:36
                  Выживали и в более трудных условиях, вопрос что делается для выживания. большевики строили 3 предприятия в день, поднимали науку и образование, поэтому выжили
                  ИванИванов
    6. Кент0001 Сегодня, 09:23
      Нам это очень дорого стоило. И сейчас рождаемость упала. Опять убыль населения. А наши деньги работают на на экономику США.
      Кент0001
      1. хрыч Сегодня, 09:37
        Цитата: Кент0001
        Нам это очень дорого стоило.

        Четырежды за 20 век русский этнос был на грани уничтожения, благодаря большевизму и Императору, который это все допустил. Так или иначе наш этнос переварил Царизм, Большевизм и под конец века даже Либерализм. Во-первых это говорит о мощи этноса, никто иной бы такое не пережил. Во-вторых от всех этих измов у нас выработался стойкий иммунитет. Поэтому наш Кормчий пытается построить сбаллансированное общество, без резких движений и потрясений. А это и есть залог рождаемости, а не достаток. Хоть большинство граждан живет скромно, но нет голода и пр. Безопасность обеспечена, как внешняя, так и внутренняя. И есть главное - перспектива роста. А еще надо поднимать глубинку, которую всегда игнорировали. При ЕБН я думал, ну все кранты, голод, разруха, на улицах взрывают братву и лупят из автоматов, на Кавказе бойня, теракты, перед НАТО и КНР мы беззащитны. Думал погибла Россия и наш народ. А сейчас мы всем врагам и предателям отомстим am
        хрыч
        1. Fei_Wong Сегодня, 09:49
          Цитата: хрыч
          Так или иначе наш этнос переварил Царизм, Большевизм и под конец века даже Либерализм

          Неа. Этот гриб-паразит ещё долго почковаться и споры сеять будет. Так что с ним у нас борьба ещё впереди. Просто самую кризисную и острую стадию прошли.
          Fei_Wong
          1. хрыч Сегодня, 09:59
            Цитата: Fei_Wong
            Этот гриб-паразит ещё долго почковаться и споры сеять будет. Так что с ним у нас борьба ещё впереди.

            Конечно, но главное на выборах рейтинг либеральных партий вместе взятых оказался ниже плинтуса. Это и есть прививка от бешенства. За КПРФ и ЛДПР голосовали патриоты, а не истинные большевики-троцкисты. Но большинство за нынешнего руководителя и его курс...
            хрыч
      2. Paranoid50 Сегодня, 09:43
        Цитата: Кент0001
        Опять убыль населения

        Нынешняя убыль - это, как раз,"привет" из 90-х. Пришла пора рожать тем,кто сам был рождён "на стыке эпох".(1990-95). А что у нас тогда с демографией происходило.... Так что, именно этот спад был ожидаем.
        Paranoid50
    7. Fei_Wong Сегодня, 09:46
      развал СССР превратил «великую державу и регионального гегемона»

      Однако же, они просто совсем оборзели. Даже СССР за сверхдержаву теперь принимать отказываются. Мол, типа, что-то вроде местечковой Турции было где-то там... На почти всей территории континента Евразия. Но всё равно, мол, гегемон региональный был.
      Свовсем нюх потеряли. Надо бы ещё разок напомнить им Кубу и операцию "Анадырь". Хотя "онолитег"-то, как я погляжу - студент. Всё понятно, как их там учат удобной и единственно верной истории, в которой и СССР - "региональное государство".
      Fei_Wong
    8. сибиралт Сегодня, 09:47
      Фактически США объявили нам экономическую войну, которую поддержала Европа. Но нам от войны хуже не будет. Правда, бомбежек пока нет, но почему тогда дороги в городах по всей России в воронках? Почему в городах развалины бывших заводов и улицы в траншеях от постоянного залатывания водопроводных труб? Куда из магазинов исчезли натуральные продукты в мирное время? belay
      сибиралт
      1. Fei_Wong Сегодня, 10:19
        Цитата: сибиралт
        Куда из магазинов исчезли натуральные продукты в мирное время? belay

        Извините, а как часто вам приходится жрать пластиковую (или из папье-маше?) покупную курицу, потому что натуральные из магазинов вдруг куда-то резко "исчезли"?
        Алсо, талоны на продукты давно получали? Не вздумайте потерять - не продадут даже пластик.
        Fei_Wong
  2. новичок Сегодня, 07:38
    статья блеск. полностью согласен с выводами автора, изюминка_ последний абзац.
    новичок
    1. Azim77 Сегодня, 08:11
      Экономическое давление — далеко не самое эффективное оружие против страны, пережившей коммунизм


      Ведь их столько лет страшили коммунизмом. Они даже не познали, а что это. Последний строй у них - капитализм и на нем они застряли. Одним словом отстают они в развитии. Да и исторически малолетки еще.

      Два маленьких мальчика в автобусе:
      - Тебе сколько лет? - Четыле, а тебе? - Не знаю. - А ты водочку пьешь? - Нет. - Кулишь? - Нет. - С девочками гуляешь? - Нет. - Ну, значит тебе еще тли...
      smile
      Azim77
      1. новичок Сегодня, 08:19
        страшилки про наше прошлое у них, как говорится в крови сидят. им видно не понять, уж если мы “пережили“, а не жили в СССР, то откуда такой фундаиент для броска современной России? прм том, что этот фундамент разбазаривался горбатым и алкашом.
        новичок
  3. Olegater Сегодня, 07:42
    Уважаемые форумчане а не наложить ли нам на эти санкции со всей пролетарской силой и пусть буржуи плачут от совершенной им исторической ошибкой с Россией дружить надо не воевать
    Olegater
    1. krops777 Сегодня, 07:58
      Уважаемые форумчане а не наложить ли нам на эти санкции со всей пролетарской силой и пусть буржуи плачут от совершенной им исторической ошибкой с Россией дружить надо не воевать


      Так давно простой народ и президент положили на эти санкции. laughing
      krops777
    2. Masya Masya Сегодня, 08:22
      Цитата: Olegater
      Уважаемые форумчане а не наложить ли нам на эти санкции со всей пролетарской силой

      Положить... wink
      Masya Masya
      1. stalkerwalker Сегодня, 08:26
        Цитата: Masya Masya
        Положить.

        Да-а-а, девушка...... Сегодня вы превзошли саму себя - сменили кошачих на металлоизделия...
        lol
        stalkerwalker
        1. Подрезчик Сегодня, 08:31
          "...Это-неразрушимое государство русской нации, сильное своим климатом, своими пространствами и ограниченностью потребностей..."
          Отто фон Бисмарк
          Что еще можно добавить? Да ничего..
          Подрезчик
          1. Джедай Сегодня, 09:14
            Можно вспомнить его же слова о том, что лучше воевать с Россией против всего мира, чем всем миром против России.
            Джедай
        2. Masya Masya Сегодня, 08:52
          Цитата: stalkerwalker
          сменили кошачих

          И, Вам, доброго дня! love
          Masya Masya
          1. Б.Т.В. Сегодня, 09:24


            И, Вам, в коллекцию.
            Б.Т.В.
            1. Masya Masya Сегодня, 09:43
              Спасибо!!! love
              Masya Masya
  4. savage1976 Сегодня, 07:42
    Концовка малость неправильная. Надо не кого похоронила история, а кого похоронила русская история. Все мы невечны.
    savage1976
  5. rotmistr60 Сегодня, 07:47
    Русские люди пережили сталинизм, блокаду Ленинграда, холодную войну, бандитские 90-е годы. Короче говоря, они в своей истории «видали и похуже».

    Есть еще светлые головы на западе. Как говорится - комментарии излишни.
    лица Трампа или Маккейна являются лишь жалкой тенью тех, кого похоронила история.
    Олег, тебе аплодисменты за отличный вывод.
    rotmistr60
  6. алекс-сп Сегодня, 07:50
    Какие санкции могут пробить самодостаточную, в общем-то, страну.
    алекс-сп
    1. новичок Сегодня, 07:57
      да никакие. убрать мздаимцев и проходимцев на всех уровнях власти_ себя прокормим и ещё полмира.
      новичок
      1. Кент0001 Сегодня, 09:41
        Этого не будет они все свои ....
        Кент0001
  7. ИмПерц Сегодня, 07:56
    Цитата: Zibelew
    Не жили богато, не

    ИмПерц
  8. Mavrikiy Сегодня, 07:58
    В ответ на санкции ликвидировать все культурно-просветительные центры (знаем эти цвета радуги) и запретить миссионерскую деятельность и пусть визжат. А не дойдет до головы США, так вышлем своих Гее.-Лесб. в ВС США служить..
    Mavrikiy
  9. Ретвизан 8 Сегодня, 08:05
    Народ то выдержит, а вот элиты бы не прогнулись , ведь санкции в первую очередь бьют по их кошельку!
    Ретвизан 8
    1. Кент0001 Сегодня, 09:25
      Они......уже давно....че там по поводу деофшоризации то?
      Кент0001
  10. Юра Сегодня, 08:07
    и лица Трампа или Маккейна являются лишь жалкой тенью тех, кого похоронила история.
    Хм, так их Олег, так. Не в бровь, не в глаз, а прямо в челюсть.
    Юра
  11. Ka2 Сегодня, 08:08
    Темнейший в который раз выезжает на шее простого народа, держа в одной руке управление росгвардией и полицией, а в другой органами законодательной власти.
    Ka2
    1. Горный стрелок Сегодня, 08:18
      Ошиблись адресом? Вам на "Цензор"...
      Горный стрелок
      1. Ka2 Сегодня, 08:29
        Воу-воу-воу, полегче! Для того и пишутся комментарии, чтобы высказывать свою точку зрения. Если Вы носите розовые очки и не желаете их снимать- это ваше право. Но прошу не пытаться меня ограничить в конституционных свободах.
        Ka2
        1. Горный стрелок Сегодня, 08:36
          А я что, отправил вас в "бан" или стою под дверью с битой? Я, в полном соответствии с вашими тезисами, высказал своё мнение laughing
          Горный стрелок
          1. Ka2 Сегодня, 08:46
            Возможно дело в том, что Вы проецирует своё мнение на меня, а я не являюсь объектом дискуссии данной статьи.
            Поэтому увольте, но я прошу Вас не излагать своё мнение о том что мне нужно делать, но если Вы хотите диалога то прошу обсуждать сугубо Ваше мнение о данной статье.
            Ka2
    2. Слава Беркуту Сегодня, 08:21
      Да что вы говорите?! А у матрасов и прочих европьев прямо анархия (которая мать порядка) в руководстве страны. Иди порыдай на плече Анального о том, как ты налоги платишь, которые плохие дяди-руководители прямо наликом по карманам распихивают.
      Как по мне, так лучше единовластие ВВП, чем дерьмократический "рай" ЕБН.
      Слава Беркуту
      1. Ka2 Сегодня, 08:36
        Я даже слова не сказал про другие страны, и про Навального тоже. К моему сожалению существуют мнения отличные от Вашего.
        И скорее всего существует не только ВВП и ЕБН, но и множество альтернативных путей, про которые не говорят не слова по федеральным каналам.
        Ka2
      2. Кент0001 Сегодня, 09:35
        Вы не в падайте в крайонсти. Вывод средств забугор усилился после увеличения финансирования всего из бюджета. Выводятся в том числе откатыы и распилы. А это как раз и есть те налоги которые мы платим. А ещё лучше бы парты в школу купили не за счёт родителей. А Навальный просто у р од, не надо к нему отправлять любого кто имеет отличную от ура патриотов точку зрения.
        Кент0001
    3. Ka2 Сегодня, 08:25
      Не забывая при этом втирать дичь об исключительности пути и "плана" который мы все, проживающие в нашей стране выбрали в безальтернативном порядке. Как говориться- делая до вольную мину при плохой игре, объясняя все свои неудачи хитрой "многоходовочкой"(tm).
      Множество жителей нашей страны доверились этому "плану" и сейчас спустя 17 лет осознав всю обиду и горечь разочарования уже не могут признаться себе, что лидер которому они доверили управление страной не оправдал их ожиданий, ведь признаться в этом себе означает, что ты сам ошибался очень долгий период.
      Ka2
      1. Горный стрелок Сегодня, 08:46
        Ваше мнение, к вашему сожалению, в отчаянном меньшинстве. Но, в отличие от времён СССР, никаких препятствий к поиску "лучшей жизни" и "правильного" руководства НЕТ.
        Не призываю к эмиграции, а предлагаю поездить по миру без "розовых очков". И если вы честны и не склонны к самообману, "открытий чудных" вас ждёт много... Вернувшись, точка зрения на жизнь в нашей стране у вас изменится РАДИКАЛЬНО. Особенно, если поработаете "там", а не туристом.
        Горный стрелок
        1. Ka2 Сегодня, 08:59
          Ну про 146% поддержки я думаю и Вы в курсе. Так что Ваше мнение о меньшинстве не выдерживает никакой критики. Хотя в Россия 24 думают по другому.
          Мне нравиться моя страна, я всего лишь хочу более честного отношения к её населению. Если Вы привыкли выкидывать телевизор если у него сломался пульт управления, то почему бы Вам тогда не принять гражданство КНДР, там проживают приверженцы безальтернативной точки зрения.
          На счёт иностранных государств - увольте, но мне есть с чем сравнивать, но я не буду стараться Вас переубедить, Вы и сами все прекрасно знаете.
          Ka2
      2. Moskovit Сегодня, 08:57
        Вы говорите за себя. Когда происходят выборы, это "множество" превращается в статистическую погрешность.
        Это нисколько не отменяет и не оправдывает ошибки нынешней власти.
        Moskovit
        1. Ka2 Сегодня, 09:07
          Ну про "честные выборы" Вы мне только не рассказывайте! Рейтинг поддержки по моему мнению колеблется примерно в районе 55-50%. Опять же за счёт непрерывного вливания нужных мыслей через ТВ, стоит отключить его на 1 месяц и скорее всего результаты будут другими.
          Насчёт ошибок - их не совершает, кто ничего не делает. Тем не менее на них все равно необходимо учиться.
          Ka2
          1. Moskovit Сегодня, 09:23
            У вас то откуда статистика? Если вы безоглядно доверяете медузам, то чем вы принципиально отличаетесь от ваших оппонентов из ер?
            Люди всегда и вполне справедливо недовольны насущными проблемами, но когда речь идет о пути государства, большинство смотрит чуть дальше, чем выбоины на дорогах.
            А роль тв преувеличена. Владыкой умов стал интернет. В моем кругу смотрят фильмы, спорт и про природу. Не Соловьева. А про молодежь вообще молчу.
            Moskovit
            1. Ka2 Сегодня, 09:59
              Это моё личное мнение.
              Медузу не читаю.
              ЕР не мой оппонент т.к. я не состою в никакой политической партии и не проводу дискуссий с ними.
              Насущные проблемы не являются причиной моего недовольства.
              Помимо "особого пути"(tm) у государства есть ещё и множество обязанностей, и если совершенно не собирающиеся решаться социальные проблемы населения по Вашим словам - "выбоины на дорогах" то грош цена ему, а Вы, произнося такие речи, являетесь лицемером.
              Нц а так-как процент населения РФ старше 45 лет около 40% то скорее всего они выбирают ТВ
              Ka2
      3. badens1111 Сегодня, 09:13
        Цитата: Ka2
        Множество жителей нашей страны доверились этому "плану" и сейчас спустя 17 лет осознав всю обиду и горечь разочарования уже не могут признаться себе,

        Почему не могут? Могут.
        При этом жители страны определенно вашим отказали во всем-0.,2 % уровень поддержки ваших.
        То есть уровень ваш,едва выше крышки городской канализации,но вот меркаптана оттуда несется действительно дюже много.
        Послушать Драндиных,Гозманов Поляковых и Чубайсов и не понять какую дичь они несут, родовая черта либералов.
        Так что о честности,не вам либералам заявлять,вся ваша сомнительная честность-это прихватизация,разгром страны,паралич промышленности едва не утрата продовольственной безопасности и оборонной мощи.
        badens1111
        1. Ka2 Сегодня, 09:26
          Воу-воу полегче! Я не отношу себя к "либаралам" , есть граждане имеющий точку зрения отличную от Вашей, и не обязательно они либералы.
          Из тех фамилий что Вы произнести я не знаю никого кроме Чубайса.
          Про выборы я писал выше - ознакомьтесь с моим мнением там.
          Сравнивать мой уровень с чем либо - говорит лишь о Вашей нетерпимости к иному мировоззрению, но не как не о присутствии у Вас малой толики интеллекта.
          И поверьте, я не имею никакого отношения к попилу бюджета в 90х и 00х.
          Ka2
  12. rumatam Сегодня, 08:11
    На хрена нам эти трудности? Нынешнее поколение "пепси" не выдержит, измельчали выродились.
    rumatam
    1. AleksPol Сегодня, 08:24
      Поколение пепси ? А пацаны из 6й роты кто ? Скорей всего вы сами выродились .
      AleksPol
  13. Ретвизан 8 Сегодня, 08:13
    Вот гнусные людишки, все пакостят нам из за "лужи"!
    А слабо с открытым забралом сунуться "наказать" нас?
    У предыдущих гегемонов типа Шведции, Франции и Германии навсегда отбили охоту Россию наказывать!
    Ретвизан 8
  14. Горный стрелок Сегодня, 08:16
    Пока - полет нормальный... Хуже жить не стали.
    Горный стрелок
  15. Jovanni Сегодня, 08:21
    Западные санкции едва ли повлияли на поведение Кремля.

    И это очень жаль! В том смысле, что импортозамещение по прежнему больше декларируется. Разве что в оборонке сдвиги есть... Пора бы Кремлю в свою науку и промышленность вкладывать бабки, а не в сэшэа отправлять. Да и не только в бабках проблема...
    Jovanni
  16. Александр Абдрахманов Сегодня, 08:21
    Нас всегда хотели разрушить Англосаксы , взять любую войну , и все они там участвовали . Чтобы разрушить нашу страну . Дело не в том , как она по политическим мотивам страна называлась . Их пугает только одно слово что ты Русский , и этот крепкий орешек не идет на поклон к ним . Кто на нее нападал , всегда по полной получал . Страну на карте видят , только одна проблема как ее взять. Начинаю брать , им хребет ломают и парализованные на земле лежат.
    Александр Абдрахманов
  17. Ретвизан 8 Сегодня, 08:23
    С началом кризиса 2014, подумал - наверное будет хреново, а потом смотрю на свой Новосибирск, ничего все шевелиться! Микрорайоны растут, как грибы, построили огромный аквапарк ( входит в топ четырех лучших закрытых аквопапков в Европе), построили красавец мост через Обь, строят школы, детские сады, машин становиться все больше и больше периодически город стоит в пробках, открываются все новые огромные торгово -развлекательные центры и в них постоянно народ кишит, делают дороги, на прилавках продукты почти все российские, а они санкции!
    Ретвизан 8
  18. NKVD Сегодня, 08:29
    Прекрасно жили в СССР и при Сталине, до сих пор пользуемся плодами Сталинской эпохи. Надеюсь переживем это демократическое время.
    NKVD
  19. mikh-korsakov Сегодня, 08:31
    Изо всех щелей доносятся стоны наших либералов о страданиях несчастного русского народа, о разрушенной экономике. Оценка каждого события в том числе состояния экономики требует количественного измерения. Так вот, наши либералы стонут об уменьшении количества рублей в их кошельках в долларовом эквиваленте, и это они считают говорит о провале в экономике. Типа свалю я сейчас из "рашки", обменяв рубль на доллары, и на что жить? Тут они правы. Но они не хотят замечать, что почти каждую неделю появляется сообщение об открытии того или иного производства. Мы медленно, но неуклонно, часто преодолевая тупость и корысть чиновников на местах избавляемся от материальной зависимости от "сифилизованного" мира. Я думаю, дай нам Господь еще пять мирных лет, мы сможем избавиться от зависимости от Запада, и заговорить с им с позиции уверенности в своих силах. Более того, все мелкие шавки заткнутся и к нам потянутся. так я думаю.
    mikh-korsakov
    1. рич Сегодня, 08:47
      Приветствую, Михаил hi
      Странная вещь - больше всего о страданиях несчастного русского народа стонут почему-то либералы "не русского" происхождения. Парадокс какой-то!!!??? winked
      рич
  20. win9090 Сегодня, 08:41
    Эмм.. ну вообще-то они действуют.
    Причем даже очень не плохо.
    win9090
  21. Alexey-74 Сегодня, 08:45
    Они одного не понимают - чем больше трудностей они создают народу России, тем сплоченнее становится нация и становится сильнее во всех смыслах.
    Alexey-74
  22. vladimirvn Сегодня, 08:45
    Тяжело не финансово, ни материально, психологически тяжело. Тяжело понимание того, что мы одни. Отпечаток Советского Союза, с его братством, коллективизмом, возможно зачастую формальном на высшем уровне, но остался в душе. Одни против всех. Все таки русские, это люди общественные и по большому счету коллективные. Бабушка мне всегда говорила: "А что люди скажут?". То есть свое мировоззрение, поведение, корректировать, основываясь в том числе и на мнении окружающих. Да, мы правы. Нам надо выжить. Нас хотят подчинить и взять в управление. И наверное другой дороги нет.Если бы еще верить до конца нашим руководителям, что они за нас, за народ, за страну, а не за свой карман.
    vladimirvn
    1. Moskovit Сегодня, 09:06
      Тяжело психологически, когда слушаешь сми). Если вы будете заграницей, то поймете, что даже в западной Европе народ абсолютно нормально относится к русским людям. А уж в православных странах..
      А в Китае со мной вообще был забавный случай. Шел через вагон поезда к себе, а там полвагона ехало сотрудников одной фирмы куда то. Ну и как полагается море пива, песни). Я прохожу мимо, несколько китайцев обращаются ко мне с какими-то вопросами. Я ничего не понимаю естественно, отвечаю им, что русский. Что тут началось! Все вскочили, что-то говорят, только и слышно Россия, Путин. Пришлось немного с ними drinks . Надавал гору пива с собой, еле ушел от них). Так что мы не одни).
      Moskovit
  23. a.s.zzz888 Сегодня, 08:49
    И ограничительные меры Белого дома — всего лишь очередная яма на дороге истории, считают некоторые американские аналитики.

    ... да, вот если бы таких было большинство, санкций не было...
    a.s.zzz888
  24. weksha50 Сегодня, 08:52
    " Русские не сдаются. Агрессоров русский народ видел немало, и лица Трампа или Маккейна являются лишь жалкой тенью тех, кого похоронила история"...

    Хорошо сказано... Вот никак эту сущность амерские сенаторы-конгрессмены не могут понять...
    weksha50
  25. pafegosoff Сегодня, 08:53
    "Русский народ пережил сталинизм"?
    Вашу машу! Зато не пережил Чубайсов, горбачёвых и ельциных.
    Они заложили под страну такую бомбу... Начиная от конституции, где закон США главнее законов России, где госбанк подчиняется только ФРС США и прочим международным банкам... Где депутаты выдумывают себе привелегии при общей нищите, где недра не принадлежат народу...
    Где судьи могут абсолютно безапелляционно садить невиновных и оправдывать садистов и серийных убийц... А вот, последние примеры - судьи - миллиорнеры с поддельными дипломами, продолжение дел Цапков в Кущевской...
    Переживем это?
    Санкции по сравнению с перечисленным - сущая мелочь!
    pafegosoff
  26. УАЗ 452 Сегодня, 08:59
    Стойкость русского народа к всяческим невзгодам преувеличена. Просто в отличие от населения западных стран, которые будут протестовать, митинговать, в России сначала внешне вроде как тишь да гладь, а потом как плотину прорвало - нация срывается в кровавую вакханалию.
    Характерен пример ровно столетней давности: в 1917 году Россия была единственной из воюющих стран, которая не ввела карточную систему. К примеру, в Германии в те времена появилось несколько медицинских трудов, описывающих влияние белкового голодания на развитие детского организма. И с материалом для исследований (детьми в крайней степени истощения) не было никаких проблем. Людские потери РИ были не самые большие, относительно общей численности населения. И что? Результат всем известен - в булочные не завезли белого хлеба, поэтому скинули царя, потом разнесли в клочья государство, потом начали с упоением резать друг другу глотки, многократно превысив все потери от "империалистической" войны, ради прекращения которой всё вроде и затевалось. Потом ещё несколько миллионов перемёрло от голода и эпидемий. Ну а пример 1991 года и так все помнят. Крови было не много, слава Богу, но от страны тоже мало что осталось.
    Так что наши "партнёры" отнюдь небезосновательно рассчитывают, что если поддерживать давление достаточно долго, а ещё его и постепенно наращивать, то рано или поздно эффект будет. И русский народ в очередной раз устроит себе кровопускание своими собственными руками, или, хотя бы, доломает то, что осталось от некогда мощных Российской империи и СССР. Если так уже было не раз в истории, то почему бы этому не повториться?
    УАЗ 452
    1. mikh-korsakov Сегодня, 09:17
      Маленькая поправка. Карточки были, но не везде и не на все, кроме того
      был сухой закон, кроме того народ жил по деревням. Относительно склонности русского народа к бунту, то она ему присуща (вспомните Разина, Пугачева и т..д). Бунт возникают, если у власти появляются недалекие люди. Сейчас Николая II чуть ли не возносят. На самом деле управлял страной он плохо, а уж о временном правительстве я молчу. какой-то Гайдар в квадрате. В 1991 г. к власти пришел Гайдар в первой степени, в частности благодаря и.диотизму властей. устроивших публичные разборки. Можно как угодно ругать ВВП, но в дальновидности он за время многолетнего правления научился, соломки стелет вовремя. Поэтому во время его правления ничего плохого не предвижу, а там посмотрим. Демократия русскому народу, в ее западном понимании противопоказана. В этом мы солидарны с украинцами. И наверно поэтому прав Путин, когда говорит, что мы один народ.
      mikh-korsakov
      1. УАЗ 452 Сегодня, 09:44
        Никто и не говорит, что бунт, революция происходят без причин. Но причину для бунта всегда можно найти. Всегда кого-то угнетают, кого-то гнобят...
        В так называемых "западных демократиях" более или менее нашли методы канализации протестных настроений, чтобы минимизировать ущерб до относительно приемлемого, в том числе за счёт инкорпорирования лидеров этого протеста в свою систему истеблешмента. А у нас всегда одно и тоже - на рост уровня хаоса и бардака верхи отвечают закручиванием гаек, поначалу всё вроде благообразно, а потом котёл, у которого заткнули клапан, просто взрывается.
        УАЗ 452
        1. mikh-korsakov Сегодня, 10:55
          Демократия в России и на Украине противопоказаны, потому что на социальных лифтах у нас до сих пор ехали мерзавцы, воры и демагоги. ВВП видит это и пытается при помощи различных примочек типа Народного фронта, всяческих Сириусов и "Клязьм" выработать честную элиту. Но судя по поведению удмуртского губернатора, вынутого из НФ получилось все то же "Чего изволите-с"
          mikh-korsakov
          1. УАЗ 452 Сегодня, 11:12
            Честная элита? Это где такая когда была?
            Почитайте Оруэлла ("1984" и другие его книги).
            Люди делятся на три социальных группы:
            1. Высшие, которые забрались наверх и не желают оттуда спускаться, да и не желают совершенно потесниться в пользу других, кто стремиться также залезть наверх.
            2. Средние - которые хотят занять места верхних.
            3. Нижние - простые люди, которые своей собственной жизнью даже управлять не могут, да и не хотят.
            Революция происходит за счёт того, что средние, чтобы скинуть или хотя бы потеснить верхних, начинают раздраконивать массовку. Если всё получилось, элита множится на ноль руками толпы, их места занимают "средние", которые снова накидывают узду на нижних.
            На Западе оставлена тоненькая дорожка, по которой кое-кто, при удаче может подняться в вышерасположенный круг. И этой заманухи чаще всего хватает, чтобы молодые "альфы" бежали за морковкой по проложенному для них пути, попутно укрепляя систему, внося в неё свежую кровь. У нас же этого практически нет. 1917 и 1991 годы в пример не приводить - это как раз примеры революционной смены закостеневших, потерявших хватку элит на представителей второго эшелона. А речь идёт о возможностях для амбициозного (и объективно имеющего право на амбиции) человека подняться в рамках системы, без её разрушения до основания.
            УАЗ 452
  27. mikh-korsakov Сегодня, 09:00
    Цитата: рич
    Приветствую, Михаил hi
    Странная вещь - больше всего о страданиях несчастного русского народа стонут почему-то либералы "не русского" происхождения. Парадокс какой-то!!!??? winked

    Доброе утро, если Вы живете на западе России.. В другом случае, добрый день, или даже вечер. Велика Россия! В одном не согласен. Это не парадокс. а генетика.
    mikh-korsakov
  28. Аристид Сегодня, 09:08
    Эх, янки, лучше вам с русскими не встречатся на узкой дорожке.
    Аристид
  29. Vorchun Сегодня, 09:10
    Всё будет хорошо !
    Vorchun
  30. Ken71 Сегодня, 09:13
    Те кто во власти хуже жить не станут. Поэтому нам на санкции наплевать.
    Ken71
  31. ivselim Сегодня, 09:30
    "Русский народ пережил Великую Отечественную и ленинградскую блокаду, Сталина и холодную войну, коммунистический режим и бандитские 1990-е годы."
    На счет Иосифа Виссарионовича в корне не согласен. Мы его не пережили. Мы при нем СТАНОВИЛИСЬ, как великая держава. Да и на счет "коммунистического режима" спорный момент. Что-то было хорошо, что-то плохо. Но в целом, считаю, было больше положительного.
    ivselim
  32. Толстоевский Сегодня, 09:36
    правильно писать не "русский народ пережил ... Сталина", а "русский народ пережил ульянова по папе и его кагал"
    Толстоевский
    1. Ken71 Сегодня, 09:38
      И всех его идеологических последышей
      Ken71
    2. vezunchik Сегодня, 09:43
      а кто уничтожает деревни, больницы, школы???? Сталин ?? Народ мрет как мухи а инфляцию и свой дебелизм списывают на прибавки к пенсиям...
      vezunchik
  33. vezunchik Сегодня, 09:40
    Ленин и Сталин спасли РОссию, в отличие от Горачева и Алкаша борьки прочих иуд.
    vezunchik
    1. Толстоевский Сегодня, 09:43
      ульянов по папе спас Россию? когда?
      Толстоевский
  34. tommy717 Сегодня, 09:52
    Цитата: Диана Ильина
    vladimirZ Сегодня, 09:06 ↑ Новый
    Всё смешали американские аналитики и плохое, и хорошее в России, потому и не понимают нас.
    И.В. Сталин и коммунистический "режим" есть благо для России, в период которых расцвело наше государство и народ, страна стала второй промышленной супердержавой, а народ свободный от рабства капитализма, первый в мире обеспеченный жизненными социальными гарантиями, к сожалению, ныне потерянными.
    Согласна, все смешалось в доме Облонских, смешались в кучу кони люди... То, что на протяжении всей нашей истории переживал наш народ и наша страна, не переживал ни один народ в мире. Ну может только геноцид индейцев можно сопоставить с геноцидом славян, а точнее именно русских и народов населяющих Россию. Только в отличии от индейцев наш народ не разобщался перед общей бедой, а наоборот объединялся и давал такой отпор, что у очередного агрессора лет на 100 пропадало всякое желание быть агрессором.
    Так что санкции и давление Запада нам только во благо, может народ проснется и вспомнит, что он русский! Нет, русский не по национальности, а РУССКИЙ по ДУХУ! По национальности у нас, у русских, дерьма не меньше чем у других, если не больше, один сытин чего стоит мерзость шелудивая, тьфу... вспомнила и тошно стало!
    Так что больше санкций разных и нужных, авось быстрее шевелиться начнем!

    Дианочка! Если можно к Вам так обратиться, Ваши умные и колкие комментарии настолько приятно читать, что я впервые не выдержал и решил обратиться к Вам лично с "респектом". Спасибо Вам огромное за Вашу гражданскую позицию. Ну а сытая морда сытина рано или поздно треснет от той дряни, которая ее переполняет.
    tommy717
  35. Ruswolf Сегодня, 09:55
    Это мне напоминает воспоминания Колчака - отца, который участвовал в Русско-Турецкой компании и попал в плен. Так вот он в воспоминаниях описывает инцидент, когда французский офицер, накричав на пленного русского солдата в наказание, посадил солдата на хлеб и воду, чем вызвал смех всех кто был рядом (русских пленных). От непонимания почему пленные солдаты смеются, офицер пришёл в бешенство.
    Ruswolf
  36. moskalik Сегодня, 09:58
    Обыватель то , конечно, санкции переживет

    Но когда у российской элиты начнут арест забугорного имущества и счетов, в том числе оформленных на третьи лица, боюсь, плохо станет всем
    moskalik
  37. Б.Т.В. Сегодня, 10:06
    " Русские, русские- беспокойная судьба,
    Но зачем, чтоб быть сильнее, нам нужна беда...?!"
    Б.Т.В.
  38. Sedoy Сегодня, 10:11
    насмешили однако
    Sedoy
  39. prosto_rgb Сегодня, 10:23
    На СССР санкции уже не подействовали
    prosto_rgb
  40. vel1163 Сегодня, 10:38
    А почему Американцы должны думать по другому .Они считают ,что раз получилось при Рейгане получится и сейчас
    vel1163
    1. Ken71 Сегодня, 10:55
      А сейчас проще. Мы больно завязаны на них. А неэффективность нашей власти просто чудовищная. Чтобы втравить нас в историю с Украиной сша потратили 5 млд мы уже потеряли сотни млд. В Сирии мы фактически взяли на себя обеспечение боевых действий все поставки техники и боеприпасов плюс гуманитарная помощь наши. А американцы припахали к финансирование арабов. От санкций с нашей стороны опять страдают не они а европейцы. Теперь нас выдавят с газового рынка а мы снова уже вложились во всякие потоки. Нас целенаправленно и эффективно экономически давят а мы ведемся раз за разом.
      Ken71
  41. mahoney Сегодня, 10:58
    Если много раз повторять "халва" во рту слаще не станет, так и тут можно много раз повторить что от санкций экономика России крепчает...но
    mahoney
  42. Му Дозвон Сегодня, 10:59
    Основная фишка в том,что западные санкции самому Западу и вредят,а не России,Россия даже в плюсе от всего этого:"не было бы счастья,да несчастье помогло".
    Плюс в мире много стран которые не присоединились к санкциям,один лишь Китай чего стоит.
    Все эти западные потуги откровенно смешны и самому Западу и вредят.
    Му Дозвон
  43. ganga Сегодня, 11:15
    Цитата: Moskovit
    Тяжело психологически, когда слушаешь сми). Если вы будете заграницей, то поймете, что даже в западной Европе народ абсолютно нормально относится к русским людям. А уж в православных странах..
    А в Китае со мной вообще был забавный случай. Шел через вагон поезда к себе, а там полвагона ехало сотрудников одной фирмы куда то. Ну и как полагается море пива, песни). Я прохожу мимо, несколько китайцев обращаются ко мне с какими-то вопросами. Я ничего не понимаю естественно, отвечаю им, что русский. Что тут началось! Все вскочили, что-то говорят, только и слышно Россия, Путин. Пришлось немного с ними drinks . Надавал гору пива с собой, еле ушел от них). Так что мы не одни).
    ganga
    1. Ken71 Сегодня, 11:31
      К нам нормально относятся если не брать украинцев. Но ..... это не значит что нормально относятся к нашим вождя и действиям нашей страны. У них в большинстве случаев хватает понимания разделять людей и управляющую бюрократию
      Ken71
Картина дня