Женщины-военные покажут на АрМИ автомобильный вальс

Синхронность действий машин разного класса и уровня управляемости под мелодичную музыку на площадке в 600 квадратных метров создает динамику и феноменальную сложность фигурного вождения при исполнении опасных элементов "кольцо", "восьмерка", "мельница", "ножницы",

Женщины-военные «станцуют» в Острогожске Воронежской области вальс на автомобилях на открытии конкурса «Мастера автобронетанковой техники», передает РИА Новости сообщение пресс-службы Минобороны РФ.«147-я автомобильная база и центр контраварийной подготовки министерства обороны РФ представят зрителям международного конкурса Армейских международных игр "Мастера автобронетанковой техники-2017" автомобильный вальс в исполнении пилотов-женщин», – говорится в релизе.Сообщается, что женщины «продемонстрируют элементы экстремального вождения, маневрирования и исполнения сложных фигур синхронного управления более чем 20 автомобилями, в числе которых КамАЗ-5350, УАЗ-3151, Ford и, впервые в новой программе, бронеавтомобиль "Рысь"».рассказал тренер коллектива пилотов Алексей Курнашкин.Он добавил, что «в моменты скоростного прохождения участков в "танце" автомобили на скорости до 60 километров в час создают зеркальные движения, а при сближении расстояние в наименьшей точке не превышает пяти сантиметров, что показывает мастерство и точность владения автомобилем».По данным ведомства, третьего августа в Острогожске пройдут «Конкурс капитанов» и «Индивидуальная гонка» среди водителей на автомобилях УАЗ-3163 «Патриот», КамАЗ-43501, а также экипажей седельных тягачей КамАЗ-65225 с полуприцепами.