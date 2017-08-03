11:41 03 августа

Женщины-военные покажут на АрМИ автомобильный вальс

Женщины-военные «станцуют» в Острогожске Воронежской области вальс на автомобилях на открытии конкурса «Мастера автобронетанковой техники», передает РИА Новости сообщение пресс-службы Минобороны РФ.

Женщины-военные покажут на АрМИ автомобильный вальс


«147-я автомобильная база и центр контраварийной подготовки министерства обороны РФ представят зрителям международного конкурса Армейских международных игр "Мастера автобронетанковой техники-2017" автомобильный вальс в исполнении пилотов-женщин», – говорится в релизе.


Сообщается, что женщины «продемонстрируют элементы экстремального вождения, маневрирования и исполнения сложных фигур синхронного управления более чем 20 автомобилями, в числе которых КамАЗ-5350, УАЗ-3151, Ford и, впервые в новой программе, бронеавтомобиль "Рысь"».

Синхронность действий машин разного класса и уровня управляемости под мелодичную музыку на площадке в 600 квадратных метров создает динамику и феноменальную сложность фигурного вождения при исполнении опасных элементов "кольцо", "восьмерка", "мельница", "ножницы",
рассказал тренер коллектива пилотов Алексей Курнашкин.

Он добавил, что «в моменты скоростного прохождения участков в "танце" автомобили на скорости до 60 километров в час создают зеркальные движения, а при сближении расстояние в наименьшей точке не превышает пяти сантиметров, что показывает мастерство и точность владения автомобилем».

По данным ведомства, третьего августа в Острогожске пройдут «Конкурс капитанов» и «Индивидуальная гонка» среди водителей на автомобилях УАЗ-3163 «Патриот», КамАЗ-43501, а также экипажей седельных тягачей КамАЗ-65225 с полуприцепами.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 9

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  1. Владимирец Сегодня, 08:30
    Я бы с большим удовольствием посмотрел, как женщины-военнослужащие простой вальс танцуют.
    Владимирец
    1. vkl.47 Сегодня, 08:42
      В хромовых сапожках)
      vkl.47
      1. Владимирец Сегодня, 08:43
        Цитата: vkl.47
        В хромовых сапожках)

        Можно и так.
        Владимирец
        1. Джедай Сегодня, 09:11
          А вот что было приурочено к Дню ВДВ в Минске. С 49-ой секунды - вальс на БТР-80.
          Джедай
          1. Подрезчик Сегодня, 09:31
            А они утверждают, что нелегко жить по соседству с ядерной Россией...Здесь женщины автомобильный вальс танцуют, мысли о хорошем у людей, делом занимаются, а не слюной ядовитой брызжут по сторонам! Женщинам-водителям------уважение!!! love
            Подрезчик
            1. Джедай Сегодня, 09:36
              Цитата: Подрезчик
              А они утверждают, что нелегко жить по соседству с ядерной Россией...

              Жаловаться и перекладывать вину за собственную несостоятельность на других - удел слабых. yes
              Джедай
    2. himRa Сегодня, 08:58
      Цитата: Владимирец
      Я бы с большим удовольствием посмотрел, как женщины-военнослужащие простой вальс танцуют.

      Я б и сам станцевать вальс с женщиной не отказался! Эхххх...
      Но по теме: коротко —это ,,показуха,,
      а если расписывать то ... надо признать — количественно женщин водителей больше чем мужчин и соотвественно процент лучших водителей будет больше НО в принципе талантливых(если можно применить) водителей из женщин быть не может! Ну нет у них желания рисковать а на все дорожные ситуации нет тренировок или уйдет слишком много времени...
      himRa
      1. vkl.47 Сегодня, 09:04
        Это ты зря так. бабушка у меня во время войны хлеб в Питер блокадникам возила. А на вопрос было ли страшно когда лёд от бамбёжек лоломся говорила что конечно страшно и добавляла,"а я сцепление.... Вторую... И газку газку газку"))
        vkl.47
        1. himRa Сегодня, 11:17
          Цитата: vkl.47
          Это ты зря так.

          Ну извени дружишше что ты вычитал того чего нет!
          нет неуважения к женщинам водителям,нет и речи о шоферах Отечественной,да и о бабушке не было слов!
          himRa
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