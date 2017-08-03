11:41 03 августа

Госдеп призвал американцев покинуть КНДР

Находящиеся в КНДР американские граждане должны покинуть страну до 1 сентября, передает РИА Новости заявление Госдепа США.



Напомним, недавно было объявлено о запрете на поездки американцев в Северную Корею с 1 сентября 2017 года в связи с «серьезным риском ареста и длительного содержания под стражей».


Лица, находящиеся в настоящее время в Северной Корее по паспорту США, должны покинуть Северную Корею до того, как ограничение на поездки вступит в силу в пятницу, 1 сентября 2017 года,
говорится в заявлении.

В ведомстве также сообщили, что паспорта граждан США больше не будут действовать при поездках в КНДР или для транзита через эту страну. Запрет пока будет действовать один год, он может быть продлен или, наоборот, сокращен.

Исключение сделали лишь для сотрудников гуманитарных организаций и журналистов, а также «для случаев в интересах национальной безопасности Соединенных Штатов».

Ранее СМИ писали, что запрет был введен после смерти американского студента Отто Уормбиера, пробывшего в северокорейской тюрьме 17 месяцев. Он был возвращен в США в состоянии комы

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 19

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  1. Толстоевский Сегодня, 09:41
    общечеловеки любят начинать войнушки 1 сентября
    Толстоевский
    1. Джедай Сегодня, 09:51
      Находящиеся в КНДР американские граждане должны покинуть страну до 1 сентября, передает РИА Новости заявление Госдепа США.

      Таким способом США поддерживает градус напряжённости в регионе, по-моему. Не будут они ничего начинать.
      Джедай
      1. Чёрный Сегодня, 10:15
        Присутствие в КНДР граждан США косвенно подтверждает , что американцы продолжают торговвать с Сев.Кореей не смотря на санкции , которые они иницииировали.....только делают они это под видом гуманитарной помощи smile ...что то на Домбассе в САР на подконтрольных Асаду территориях американских гуманитариев замечено не было.
        Чёрный
        1. Джедай Сегодня, 10:22
          Ну, то, что США вводят санкции и сами же их не соблюдают вряд ли кого-то удивляет. Зачастую санкции и вводят-то для лоббирования собственных интересов. Недавний пример все знают. wink
          Джедай
    2. майор Юрик Сегодня, 10:01
      Цитата: Толстоевский
      общечеловеки любят начинать войнушки 1 сентября


      Мдя, мозговая деятельность - не самая приоритетная задача госдепа! Судя по плотности государств в этом регионе, их войнушка будет напоминать наступление пехотного полка на комнату в коммунальной квартире! Только вот обитатели соседних квартир имеют свои неплохие войска и абсолютно не желают видеть обесбашенных янки вблизи себя. Ню-ню! negative
      майор Юрик
  2. Kot3713 Сегодня, 09:47
    Значит что-то задумали матрасники!
    Kot3713
  3. win9090 Сегодня, 09:49
    Может наконец-то наведут порядок в Северной Корее.
    win9090
  4. НЕКСУС Сегодня, 09:51
    Если граждан своих просят покинуть КНДР матрассы,то возникает ощущение,что США и впрямь решили воевать с корейцами.
    НЕКСУС
    1. сибиралт Сегодня, 09:56
      С вьетнамцами они уже повоевали, но получили объединение Вьетнама и позор для себя. Неужто Маккейн не в курсе? bully
      сибиралт
    2. Владыка Ситх Сегодня, 10:00
      Они накануне событий в Турции, имеется ввиду перед попыткой переворота, тоже просили своих граждан покинуть Турцию.
      Владыка Ситх
      1. рич Сегодня, 10:04
        Приветствую, Андрей hi
        Приветствую, Олег hi
        Приветствую, Сергей hi
        Старая гвардия как обычно на форуме. Рад Вас видеть
        ИМХО, может американцы просто жути нагоняют на КНДР?
        рич
        1. НЕКСУС Сегодня, 10:14
          Цитата: рич
          Приветствую, Андрей

          Приветствую,Дмитрий! hi
          Цитата: рич
          ИМХО, может американцы просто жути нагоняют на КНДР?

          Не думаю...все эти танцы с авианосцами,заявления и тд...да еще и это предупреждение...как минимум пахнет таким же переворотом,как пытались сотворить в Турции.Ну или в предверии массированного ракетного удара..кто их знает.
          НЕКСУС
      2. Paranoid50 Сегодня, 10:55
        Цитата: Владыка Ситх
        тоже просили своих граждан покинуть Турцию.

        Здравствуйте,Владыка. Из Венесуэлы так же просят . Глобальная "репатриация" матрасов. laughing Ну, наши тоже,видимо, им решили пособить. yes
        Paranoid50
  5. pvv113 Сегодня, 09:54
    Находящиеся в КНДР американские граждане должны покинуть страну до 1 сентября

    Уж не затеяли ли англосаксы какое-то зло
    pvv113
  6. Прогрессор Сегодня, 10:24
    Грядет война...
    Прогрессор
    1. ivselim Сегодня, 10:58
      Не будет войны с Ыном. По крайней мере напрямую США и Сев. Корея.
      ivselim
  7. Кецалькоатль Сегодня, 10:52
    убогих будут сравнивать с землей 1 сентября?) михан, заводи диван, поедешь киму помогать?)) ахах)
    Кецалькоатль
    1. Злодей Сегодня, 11:09
      Цитата: Кецалькоатль
      убогих будут сравнивать с землей 1 сентября?

      В прошлом веке уже пытались разок, вот только "убогие" какие то неправильные оказались, люлей навешали wassat wassat wassat
      Злодей
  8. Комментарий был удален.
  9. komendant 64 Сегодня, 11:18
    Посмотрел на фуражки -" грибы" корейцев и что-то взгрустнулось мне. Раньше по аэродинамическому силуэту можно было идентифицировать особь офицера по роду войск. А флотские умудрялись отличать басмачей от товмудистов ( Каспийское от Тихоокеанского ВВМУ ) по изгибу фуражки !
    Смотрю на нынешних офицеров в фуражках таксистов и начинается у меня изжога... А может, мужики, это просто старость ?
    komendant 64
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