Госдеп призвал американцев покинуть КНДР

Лица, находящиеся в настоящее время в Северной Корее по паспорту США, должны покинуть Северную Корею до того, как ограничение на поездки вступит в силу в пятницу, 1 сентября 2017 года,

Находящиеся в КНДР американские граждане должны покинуть страну до 1 сентября, передает РИА Новости заявление Госдепа США.Напомним, недавно было объявлено о запрете на поездки американцев в Северную Корею с 1 сентября 2017 года в связи с «серьезным риском ареста и длительного содержания под стражей».говорится в заявлении.В ведомстве также сообщили, что паспорта граждан США больше не будут действовать при поездках в КНДР или для транзита через эту страну. Запрет пока будет действовать один год, он может быть продлен или, наоборот, сокращен.Исключение сделали лишь для сотрудников гуманитарных организаций и журналистов, а также «для случаев в интересах национальной безопасности Соединенных Штатов».Ранее СМИ писали, что запрет был введен после смерти американского студента Отто Уормбиера, пробывшего в северокорейской тюрьме 17 месяцев. Он был возвращен в США в состоянии комы