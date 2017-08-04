09:53 04 августа

Медведев: надежде — конец

После подписания Дональдом Трампом нового закона о санкциях выступили сам Трамп, а за ним Маккейн, Польша и Дмитрий Медведев. В своём «Фейсбуке» российский премьер-министр сообщил, что надежде на улучшение отношений с новой администрацией США пришёл конец.


В. В. Путин и Д. А. Медведев. Фото: kremlin.ru


Американский президент Трамп подписал закон о санкциях против Российской Федерации, Исламской Республики Иран и КНДР. Напомним, ранее в администрации Трампа ясно дали понять, что разработанный законодателями проект президент подпишет.


В первую очередь закон направлен на одновременное давление Вашингтона на Россию и государства ЕС, особенно Германию, заинтересованную в «Северном потоке 2».

Закон прямо говорит, что Вашингтон намерен помешать строительству трубопровода «Северный поток 2». Также акт предусматривает сокращение максимального срока финансирования компаний российского нефтегазового сектора до тридцати дней, что, вероятно, означает полное прекращение долго- и среднесрочного кредитования. Согласно новому закону, президент может принять ограничительные меры против компаний, предполагающих осуществить капиталовложения в строительство трубопроводов, отправляющих энергоносители на экспорт, на сумму более 5 млн. долларов в год или 1 млн. единовременно.

В ответ на новый санкционный документ, напомним, Москва потребовала от Вашингтона сокращения штата сотрудников диппредставительств в Российской Федерации до 455 человек. Под сокращение попадут 755 человек. Помимо этого, США лишились посольской дачи и склада в г. Москве.

Кстати, одобрение закона Д. Трампом не означает полного согласия президента с конгрессменами. Напротив, Трамп устроил большой шум по этому поводу. Впрочем, шум был исключительно мирным. Обошлось даже без скандалов в «Твиттере». Очевидно, администрация Белого дома и обитатели Капитолия пришли к компромиссу.

По случаю подписания закона об ужесточении санкций президент США сделал парадоксальное заявление, в котором назвал подписанный документ ущербным, а ряд его статей — неконституционными. «Хотя я и поддерживаю жёсткие меры, призванные наказать и сдержать агрессивное и дестабилизирующее поведение Ирана, Северной Кореи и России, этот закон является весьма ущербным», — цитирует ТАСС текст, распространённый пресс-службой Белого дома.

«В своём стремлении поскорее принять этот законопроект Конгресс включил в него ряд явно неконституционных положений», — считает Трамп. В частности, к таковым Трамп отнёс раздел, согласно которому США не признают «незаконные вторжения и оккупацию Абхазии, Южной Осетии, Крыма, Восточной Украины и Приднестровья». По мнению Трампа, «положения направлены на то, чтобы лишить президента исключительного конституционного права признавать иностранные правительства, в том числе и территориальные границы».

Также мистер Трамп недоволен решением конгрессменов лишить его права снять с России санкции единолично: «Законопроектом обозначен период для рассмотрения, который не даёт президенту возможности предпринимать конкретные действия». Трамп утверждает, что статьи закона противоречат прошлым решениям Верховного суда США.

Столь громкие заявления закончились ещё большим парадоксом. Трамп объявил о своей готовности соблюдать прописанные сроки: «Тем не менее, я намериваюсь соблюдать прописанные в законопроекте продлённые сроки рассмотрения с тем, чтобы конгресс имел полную возможность воспользоваться этими процедурами». «Моя администрация будет внимательно и с уважением относиться к решению конгресса, выраженному в этих различных разделах, и станет выполнять его в соответствии с конституционными полномочиями президента на проведение внешней политики», — добавил он.

Далее президент сделал оговорку в отношении Украины и Европы: «Наконец, моя администрация ожидает, что Конгресс откажется от применения этого ущербного законопроекта с целью помешать нашей важной работе с европейскими союзниками по разрешению конфликта на Украине, а также от использования его для создания помех нашим усилиям по устранению любых непредвиденных последствий, с которыми могут столкнуться американские предприятия, наши друзья и наши союзники».

Одним из тех, кому не понравились заявления Трампа, оказался вездесущий сенатор Джон Маккейн.

«Обеспокоенность, озвученная в заявлении президента в связи с подписанием закона, едва ли удивляет, но она неуместна», — цитирует старого республиканца РИА «Новости» .

«Хотя американский народ, безусловно, надеется на улучшение отношений с Россией, то, что в действительности представляет этот закон — это их призыв к тому, чтобы Владимир Путин и его режим заплатил реальную цену за нападение на нашу демократию, нарушение прав человека, оккупацию Крыма и дестабилизацию Украины. Я надеюсь, что президент будет также отчётливо говорить об агрессивном поведении России, как он это сделал, выразив обеспокоенность этим законопроектом», — заметил сенатор.

Позитивную реакцию на новый американский закон выказала Варшава.

Польша приветствовала подписание президентом США законопроекта о введении новых санкций против России. В Варшаве считают, что это решение соответствует стратегическим интересам стран Центральной и Восточной Европы. Об этом говорится в заявлении на сайте польского МИДа.

«С момента аннексии Россией Крыма и начала агрессии против Украины ограничения (против России) вводились указами президента (США). Факт того, что теперь санкции были оформлены в форме законопроекта, который был поддержан подавляющим большинством Конгресса, даёт надежду, что они окажутся более эффективными», — цитирует заявление ведомства «Лента.ру» .

Свою оценку подписанному Трампом санкционному акту дал председатель российского правительства Д. Медведев. Он выступил с заявлением в «Фейсбуке» . Текст в социальной сети дан на русском и английском языках.

По мнению Дмитрия Медведева, подписание американским президентом санкционного закона создаёт несколько последствий.

Вот первое такое последствие: «…надежде на улучшение наших отношений с новой американской администрацией — конец».

Второе: «России объявлена полноценная торговая война».

Третье: администрация Трампа «продемонстрировала полное бессилие, самым унизительным образом передав исполнительные полномочия Конгрессу». Как считает Медведев, это «меняет расклад сил в политических кругах США».

Вывод Медведева: «Американский истеблишмент вчистую переиграл Трампа. Президент не рад новым санкциям, но не мог не подписать закон. Новая санкционная тема возникла прежде всего как ещё один способ поставить Трампа на место. Впереди новые заходы, конечная цель которых — отстранение его от власти. Несистемный игрок должен быть ликвидирован. При этом интересы американского бизнеса практически проигнорированы. Политика возвысилась над прагматическим подходом. Антироссийская истерия превратилась в ключевую часть не только внешней (что было много раз), но и внутренней американской политики (а это — новелла)».

И ещё один вывод, точнее, прогноз. По мнению Медведева, режим санкций «кодифицирован и будет сохраняться десятилетиями, если не произойдёт какое-то чудо». Поэтому отношения РФ и США «будут крайне напряжёнными вне зависимости от состава Конгресса или личности президента».

Однако российский премьер-министр не унывает и призывает к импортозамещению:

«Что это означает для нас? Мы спокойно продолжим работу по развитию экономики и социальной сферы, будем заниматься замещением импорта, решать важнейшие государственные задачи, рассчитывая прежде всего на себя. Мы научились это делать за последние годы. В условиях почти закрытых финансовых рынков, боязни иностранных кредиторов и инвесторов вкладываться в Россию под страхом санкций против третьих лиц и стран. В чём-то это даже пошло нам на пользу, хотя санкции — в целом — бессмысленны. Мы справимся».


Самое интересное, добавим, что иные американские эксперты находят новый закон вредным для… США.

Как считает профессор Джорджтаунского университета Энджела Стент, чьё мнение приводит «Газета.ру» , закон о новых санкциях грозит неожиданными последствиями для Вашингтона. По мнению профессора, «ответные меры России могут повлечь за собой новую цепь санкций и антисанкций, на фоне которых отношения двух стран продолжат ухудшаться». Всё дело в Европе.

«Они [санкции] не только продолжат наказывать Россию, но и будут препятствовать развитию американского и европейского бизнеса из-за ограничений на энергетические проекты, в которых участвуют российские компании», — полагает специалист.

Это касается и строительства упомянутого выше «Северного потока 2», который, как предполагается, будет экспортировать российский газ в Европу. Германия и некоторые другие государства поддерживают этот трубопровод, поскольку проект является наиболее рентабельным способом удовлетворения потребностей в газе.

В связи с этим профессор отмечает: «Некоторые европейские чиновники предупредили, что если США продолжат продвигать этот законопроект, ЕС может пересмотреть собственный пакет антироссийских санкций, старательно разработанный вместе с администрацией Барака Обамы. Для Кремля это будет хорошей новостью».

* * *


Товарищ Трамп готов стравить родную Америку с Европой и по-прежнему играет на стороне Кремля. Выходит, товарищ Медведев поспешил с выводами о полноценной торговой войне? Ни в коем случае: мы наблюдаем конспирацию 80-го международного уровня. Российское правительство бережёт своего агента в Америке.

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru


12

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 34

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. vovanpain Сегодня, 05:42
    Выходит, товарищ Медведев поспешил с выводами о полноценной торговой войне? Ни в коем случае: мы наблюдаем конспирацию 80-го международного уровня. Российское правительство бережёт своего агента в Америке

    В кои то веки,Медвед назвал вещи своими именами,а этого "своего агента",который не может справиться со своими марионетками,за ноги да об угол.
    vovanpain
    1. 210окв Сегодня, 06:04
      Вот Медвед наверное за него и голосовал...Да и у нас на сайте радости было полные штаны.Из за чего?Президенты там меняются,политика-нет.
      Цитата: vovanpain
      Выходит, товарищ Медведев поспешил с выводами о полноценной торговой войне? Ни в коем случае: мы наблюдаем конспирацию 80-го международного уровня. Российское правительство бережёт своего агента в Америке

      В кои то веки,Медвед назвал вещи своими именами,а этого "своего агента",который не может справиться со своими марионетками,за ноги да об угол.
      210окв
      1. Zibelew Сегодня, 07:49
        Медведев не думает о возможной заморозка 109 млрд долларов, которые вложили в ценные бумаги США. 38 лет назад Вашингтон заморозил в американских банках почти те же 107 млрд иранских денег. Не отдали до сих пор и видимо не отдадут. На конфликт Трампа с американскими законодателями не стоит рассчитывать. Они действуют совместно, а вся эта шумиха игра на публику.
        Zibelew
        1. Антианглосакс Сегодня, 08:00
          Не отдадут - официально признаем доллар фантиком, который на территории РФ не котируется и хождения не имеет. Ни чем не обеспеченные бумажки государства-должника в топку. Соберём все наличные баксы России и отправим пароходом...
          Антианглосакс
          1. Стирбьорн Сегодня, 09:08
            Цитата: Антианглосакс
            Ни чем не обеспеченные бумажки государства-должника в топку. Соберём все наличные баксы России и отправим пароходом...

            хотите последние сбережения у народа отнять, дабы получить новое обнищание как в 90-х?!
            Стирбьорн
            1. Titsen Сегодня, 09:31
              Цитата: Стирбьорн
              хотите последние сбережения у народа отнять, дабы получить новое обнищание как в 90-х?!


              А нечего зеленые фантики собирать!

              Накопители, блин!
              Titsen
      2. антивирус Сегодня, 08:31
        отношения РФ и США «будут крайне напряжёнными вне зависимости от состава Конгресса или личности президента».
        а где свои мозги и технологии, ДАМ --лишь рук водитель, страну строят грузчики и штукатуры. Что они на санкции скажут?
        антивирус
    2. Boris55 Сегодня, 08:01
      Цитата: vovanpain
      В кои то веки, Медвед назвал вещи своими именами

      Медведев, как представитель буржуазии в правительстве России, выразил их точку зрения. К чему это приведёт - посмотрим.
      Цитата: vovanpain
      за ноги да об угол.

      Шашкой махать каждый может, а вот заставить "непонятливых" работать на интересы России - это не так то и просто. Спасибо америкосам за помощь в этом вопросе.
      Boris55
    3. сибиралт Сегодня, 09:23
      Медведев занервничал. Может, Обама попросил его вернуть подаренный айфон за сдачу Каддафи?
      сибиралт
  2. Познающий Сегодня, 06:08
    Ну ежели отношениям Россия- сшА конец, значит отношениям Россия- Германия только начала, ведь как грится "своя рубашка ближе к телу".
    Познающий
  3. 3officer Сегодня, 06:10
    Надежда на отмену санкций умерла последней request Возможно настало время заняться реальным импортозамещением, а не имитацией последних?Эх..ушли в прошлое задорные экономические форумы,гайдаровские чтения и замануха иностранных инвесторов..будем скучать по ним crying
    3officer
  4. aybolyt678 Сегодня, 06:14
    .что такое "Северный поток 2"? - это та самая сырьевая игла! а инвестиции? перед Первой Мировой в России тоже были Западные инвестиции в зависимость от которых наша страна и попала! Накануне Войны! Во всем есть свой плюс. Цель даже не импортозамещение, в экономике Сталина это называется самодостаточность
    aybolyt678
  5. Helicopter122 Сегодня, 06:29
    А что мешает России собрать коалицию "изгоев" и пред'являемуюнам Америке список претензий: расчленение Югославии, оккупацию Афганистана, Ирака, дестабилизацию Ливии, создание военных баз и тюрем на территории суверенных стран, неспровоцированную агрессию в Панаме и многих других... Пусть несут ответственность за собственные ЧВК, раскинувшиеся сети по всему миру. Положить карты на стол и посмотреть у кого больше козырей.
    Helicopter122
    1. 34 регион Сегодня, 08:31
      06.29. Хеликоптер! Интересный вопрос ты задал! Почему он не прозвучал на прямой линии и никто из депутатов не задал его президенту, да и сам президент почему не задал себе такой вопрос??? Во времена СССР были страны капиталистические, социалистические и движение неприсоединения. Сегодня мы говорим о восстановлении многополярного мира, но как лягушка, пищим, но упорно лезем в пасть удаву. Если мы говорим о создании полюсов, то надо не интегрироваться в их экономику, а создавать альтернативную. У нас есть опыт СЭВ. Мы много говорим о конкуренции как о благе капитализма, но упорно не хотим конкурировать, и всё мечтаем и ищем как телёнок сиську, к которой можно присосаться. Но может хватит уже скакать с телячьей радостью и пора становится грозным быком? Пора бить копытом и бодать рогами. Почему мы такие инфантильные (правительство России)? То нам втирают-Пора забыть социализм и соцзащиту и всего добиваться самим! Но ищут мамочку с большими сиськами которая будет их тащить! Некоторые экзальтированные граждане говорят о ХПП и хитрой и умной внешней политике ВВП. Но почему тогда от ХПП нас так пинают во внешней политике? Такая хитрая политика что уже пишут новости о возможной блокаде ЧМ-2018. Хорошие же у нас успехи во внешней политике если против нас постоянно вводят санкции, а мы выражаем глубокую озабоченность! Пытаемся оправдаться! Зачем!? Это идёт с 90-х? Наша история плоха, но мы будем вести себя хорошо и всё исправим!? Мы сделаем всё что скажет наш господин! Ну очень хорошо лизнул Горбачёв! Россию стали от этого больше уважать? Нет? Стали больше плевать на неё. И кто!? Даже прибалты! А наши братья с окраины!? Какие карты можем выложить мы? Мы проводим индустриализацию? Мы инвестируем в образование и науку не жалея средств? Мы развиваем медицину? Мы финансируем и развиваем технологии завтрашнего дня? Мы создаём свои экономические и военные союзы? Россию, Иран, КНДР объявили отстоем, а мы? А мы поддерживаем США! Ура! Надо интегрироваться в их экономику! А чего США не спешит интегрироваться в Россию и стать республикой РФ? Мы стали жить лучше чем в СССР? Это как считать? В средней зарплате,в автомобилях, в квартирах, в стали, в киловаттах...? У меня дома два холодильника, импортное авто и есть интернет! Во! В СССР такого не было! Так какими картами и козырями мы будем крыть? К на м в Волгоград 7 августа собирается приехать товарищ Медведев. Цель поездки, речное сообщение (если верить СМИ). А почему оно после продажи СССР упало, а не возросло? Удобнее фурой? От ворот до ворот? Это если объём небольшой. А если много? Это когда составами. И тоже от ворот до ворот. Но объёмы больше (не знаю во сколько раз, но много). Какие карты мы можем выложить? Тут многие олигархи мнят себя финансовыми гениями. Ну если для себя, гении! А если для страны? Какой страны? Для России. А я гражданин мира! Бизнес не имеет границ! Не имеет? А почему международный язык-английский? Злые языки утверждают что был и немецкий. А почему международный язык не русский? Так какие карты мы выложим уважаемый?
      34 регион
    2. антивирус Сегодня, 08:33
      козырей больше , а силенок меньше( бабла)
      антивирус
  6. rotmistr60 Сегодня, 06:43
    надежде — конец

    Пора вычистить из правительства всех тех кто столько времени "надеялся" (а возможно и преследовал злой умысел), нашептывал это президенту и при этом ослаблял свою экономику.
    rotmistr60
    1. analgin Сегодня, 06:53
      Цитата: rotmistr60
      надежде — конец

      Пора вычистить из правительства всех тех кто столько времени "надеялся" (а возможно и преследовал злой умысел), нашептывал это президенту и при этом ослаблял свою экономику.

      "Нашёптывал", особенно понравилось! А у президента своей головы, что - нет?
      analgin
      1. rotmistr60 Сегодня, 06:57
        Ждал, что обязательно "большой поклонник" ВВП обратит на это внимание. Вы пока первый, но будут и еще.
        rotmistr60
        1. analgin Сегодня, 09:42
          Цитата: rotmistr60
          Ждал, что обязательно "большой поклонник" ВВП обратит на это внимание. Вы пока первый, но будут и еще.

          Так что со своей головой у президента?
          analgin
  7. тасха Сегодня, 06:47
    Название статьи пятничное "Надежде - конец".. И Вере - конец. И Марине.. wink

    Президент США тоже выбрал курс на импортозамещение. Причём делает это добровольно. Посмотрим, что получится.
    тасха
  8. komrad buh Сегодня, 07:05
    "...В чём-то это даже пошло нам на пользу, хотя санкции — в целом — бессмысленны. Мы справимся». Вы-то справитесь. А мы???
    komrad buh
  9. saturn.mmm Сегодня, 07:45
    Надо еще прикупить на 100 миллиардов американских ценных бумаг и будет счастье.
    saturn.mmm
  10. Sovetskiy Сегодня, 07:56
    «Что это означает для нас? Мы спокойно продолжим работу по развитию экономики и социальной сферы, будем заниматься замещением импорта, решать важнейшие государственные задачи, рассчитывая прежде всего на себя.

    Да, ладно.
    А раньше кто не давал? ВТО, в которое без мыла в задницу влезли или "зачем нам что то производить, мы все купим за нефть и газ заграницей?)
    Я полностью поддерживаю санкции потому, что наша либеральная власть может наконец теперь займется развитием страны которой они правят, а не "вылизывать" мягкие места " партнеров" в надежде на миллиардные инвестиции.
    Sovetskiy
    1. Стирбьорн Сегодня, 09:12
      Цитата: Sovetskiy
      Я полностью поддерживаю санкции потому, что наша либеральная власть может наконец теперь займется развитием страны которой они правят, а не "вылизывать" мягкие места " партнеров" в надежде на миллиардные инвестиции.

      вся беда в том, что она просто не умеет заниматься развитием страны, все надежды у них со всякими "потоками"
      Стирбьорн
  11. parusnik Сегодня, 08:17
    В своём «Фейсбуке» российский премьер-министр сообщил, что надежде на улучшение отношений с новой администрацией США пришёл конец.
    ..Интересно, о похороны "Надежды" проводить будут..?
    parusnik
  12. Гардамир Сегодня, 08:26
    Последний год нас из каждого утюга убеждали, что Трампнаш. И все говорили, что Медведев не совсем наш. И что опять переворачиваться?
    Гардамир
  13. Monster_Fat Сегодня, 08:30
    "Конец"...."конец".... ну надо же, ну наконец-то до Медведева это "дошло"...не прошло и 2-х лет.-прямо как до "жирафа", до которого, говорят, "доходит" только на вторые сутки. wink
    Monster_Fat
  14. parusnik Сегодня, 08:46
    Хотелось бы чтобы в «Фейсбуке» российского премьер-министра появилось сообщение, "хоронили надежду на улучшение отношений с новой администрацией США , порвали два баяна"....
    parusnik
  15. Million Сегодня, 08:46
    Лучше бы медведеву настал конец,а надежда осталась.Имею ввиду не отношения с сша,а вообще
    Million
  16. Оверлок Сегодня, 08:49
    может теперь работать начнет?
    Оверлок
  17. Вождь краснокожих Сегодня, 08:50
    Не прошло и трех лет!... Впрочем, нет - прошло. И до властьимущих дошло, что им все время делали "ай - яй яй!"... Теперь дали по попе. Обидно? Головой думать было нужно, а не тем, по чем дали...
    Ну, а об "адекватных" контрсанкциях только ленивый не писал. Или еще остались верующие, что без дачи в Серебрянном бору Трамп уйдет в отставку? Кого сокращать будут - тоже посчитали. В основном - наших сограждан. К новым успехам, товарищи!
    Вождь краснокожих
  18. win9090 Сегодня, 09:05
    Ждем фото с новым айфоном
    win9090
  19. Mestny Сегодня, 09:16
    Цитата: vovanpain
    В кои то веки,Медвед назвал вещи своими именами,а этого "своего агента",который не может справиться со своими марионетками,за ноги да об угол.

    Выборы вот-вот.
    Сейчас вдруг выяснится, что совершенно неожиданные персонажи будут называть вещи своими именами.
    Mestny
  20. andrej-shironov Сегодня, 09:49
    Правительство России не может развивать страну, но не потому что оно интеллектуально деградировавшее, а потому что придерживается лишь либерально-капиталистической модели развития, которая как раз развитию то и не способствует. Наша элита плотно интегрирована в коллективную элиту Запада, который крепко держит её за причинное место. Президента же устраивает данная ситуация, раз он не старается переделать парадигму развития современной России, видимо он так же составная часть этой системы. Поэтому поздравляю! У нас нет в стране ни лидера ни идеи, а вокруг уже идёт война. Вокруг кого сплачиваться будем? Ведь скоро выборы.
    andrej-shironov
Картина дня