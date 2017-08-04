Медведев: надежде — конец

«Что это означает для нас? Мы спокойно продолжим работу по развитию экономики и социальной сферы, будем заниматься замещением импорта, решать важнейшие государственные задачи, рассчитывая прежде всего на себя. Мы научились это делать за последние годы. В условиях почти закрытых финансовых рынков, боязни иностранных кредиторов и инвесторов вкладываться в Россию под страхом санкций против третьих лиц и стран. В чём-то это даже пошло нам на пользу, хотя санкции — в целом — бессмысленны. Мы справимся».

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Обозревал и комментировал Олег Чувакин

— специально для topwar.ru