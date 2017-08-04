Медведев: надежде — конец
После подписания Дональдом Трампом нового закона о санкциях выступили сам Трамп, а за ним Маккейн, Польша и Дмитрий Медведев. В своём «Фейсбуке» российский премьер-министр сообщил, что надежде на улучшение отношений с новой администрацией США пришёл конец.
Американский президент Трамп подписал закон о санкциях против Российской Федерации, Исламской Республики Иран и КНДР. Напомним, ранее в администрации Трампа ясно дали понять, что разработанный законодателями проект президент подпишет.
В первую очередь закон направлен на одновременное давление Вашингтона на Россию и государства ЕС, особенно Германию, заинтересованную в «Северном потоке 2».
Закон прямо говорит, что Вашингтон намерен помешать строительству трубопровода «Северный поток 2». Также акт предусматривает сокращение максимального срока финансирования компаний российского нефтегазового сектора до тридцати дней, что, вероятно, означает полное прекращение долго- и среднесрочного кредитования. Согласно новому закону, президент может принять ограничительные меры против компаний, предполагающих осуществить капиталовложения в строительство трубопроводов, отправляющих энергоносители на экспорт, на сумму более 5 млн. долларов в год или 1 млн. единовременно.
В ответ на новый санкционный документ, напомним, Москва потребовала от Вашингтона сокращения штата сотрудников диппредставительств в Российской Федерации до 455 человек. Под сокращение попадут 755 человек. Помимо этого, США лишились посольской дачи и склада в г. Москве.
Кстати, одобрение закона Д. Трампом не означает полного согласия президента с конгрессменами. Напротив, Трамп устроил большой шум по этому поводу. Впрочем, шум был исключительно мирным. Обошлось даже без скандалов в «Твиттере». Очевидно, администрация Белого дома и обитатели Капитолия пришли к компромиссу.
По случаю подписания закона об ужесточении санкций президент США сделал парадоксальное заявление, в котором назвал подписанный документ ущербным, а ряд его статей — неконституционными. «Хотя я и поддерживаю жёсткие меры, призванные наказать и сдержать агрессивное и дестабилизирующее поведение Ирана, Северной Кореи и России, этот закон является весьма ущербным», — цитирует ТАСС текст, распространённый пресс-службой Белого дома.
«В своём стремлении поскорее принять этот законопроект Конгресс включил в него ряд явно неконституционных положений», — считает Трамп. В частности, к таковым Трамп отнёс раздел, согласно которому США не признают «незаконные вторжения и оккупацию Абхазии, Южной Осетии, Крыма, Восточной Украины и Приднестровья». По мнению Трампа, «положения направлены на то, чтобы лишить президента исключительного конституционного права признавать иностранные правительства, в том числе и территориальные границы».
Также мистер Трамп недоволен решением конгрессменов лишить его права снять с России санкции единолично: «Законопроектом обозначен период для рассмотрения, который не даёт президенту возможности предпринимать конкретные действия». Трамп утверждает, что статьи закона противоречат прошлым решениям Верховного суда США.
Столь громкие заявления закончились ещё большим парадоксом. Трамп объявил о своей готовности соблюдать прописанные сроки: «Тем не менее, я намериваюсь соблюдать прописанные в законопроекте продлённые сроки рассмотрения с тем, чтобы конгресс имел полную возможность воспользоваться этими процедурами». «Моя администрация будет внимательно и с уважением относиться к решению конгресса, выраженному в этих различных разделах, и станет выполнять его в соответствии с конституционными полномочиями президента на проведение внешней политики», — добавил он.
Далее президент сделал оговорку в отношении Украины и Европы: «Наконец, моя администрация ожидает, что Конгресс откажется от применения этого ущербного законопроекта с целью помешать нашей важной работе с европейскими союзниками по разрешению конфликта на Украине, а также от использования его для создания помех нашим усилиям по устранению любых непредвиденных последствий, с которыми могут столкнуться американские предприятия, наши друзья и наши союзники».
Одним из тех, кому не понравились заявления Трампа, оказался вездесущий сенатор Джон Маккейн.
«Обеспокоенность, озвученная в заявлении президента в связи с подписанием закона, едва ли удивляет, но она неуместна», — цитирует старого республиканца РИА «Новости» .
«Хотя американский народ, безусловно, надеется на улучшение отношений с Россией, то, что в действительности представляет этот закон — это их призыв к тому, чтобы Владимир Путин и его режим заплатил реальную цену за нападение на нашу демократию, нарушение прав человека, оккупацию Крыма и дестабилизацию Украины. Я надеюсь, что президент будет также отчётливо говорить об агрессивном поведении России, как он это сделал, выразив обеспокоенность этим законопроектом», — заметил сенатор.
Позитивную реакцию на новый американский закон выказала Варшава.
Польша приветствовала подписание президентом США законопроекта о введении новых санкций против России. В Варшаве считают, что это решение соответствует стратегическим интересам стран Центральной и Восточной Европы. Об этом говорится в заявлении на сайте польского МИДа.
«С момента аннексии Россией Крыма и начала агрессии против Украины ограничения (против России) вводились указами президента (США). Факт того, что теперь санкции были оформлены в форме законопроекта, который был поддержан подавляющим большинством Конгресса, даёт надежду, что они окажутся более эффективными», — цитирует заявление ведомства «Лента.ру» .
Свою оценку подписанному Трампом санкционному акту дал председатель российского правительства Д. Медведев. Он выступил с заявлением в «Фейсбуке» . Текст в социальной сети дан на русском и английском языках.
По мнению Дмитрия Медведева, подписание американским президентом санкционного закона создаёт несколько последствий.
Вот первое такое последствие: «…надежде на улучшение наших отношений с новой американской администрацией — конец».
Второе: «России объявлена полноценная торговая война».
Третье: администрация Трампа «продемонстрировала полное бессилие, самым унизительным образом передав исполнительные полномочия Конгрессу». Как считает Медведев, это «меняет расклад сил в политических кругах США».
Вывод Медведева: «Американский истеблишмент вчистую переиграл Трампа. Президент не рад новым санкциям, но не мог не подписать закон. Новая санкционная тема возникла прежде всего как ещё один способ поставить Трампа на место. Впереди новые заходы, конечная цель которых — отстранение его от власти. Несистемный игрок должен быть ликвидирован. При этом интересы американского бизнеса практически проигнорированы. Политика возвысилась над прагматическим подходом. Антироссийская истерия превратилась в ключевую часть не только внешней (что было много раз), но и внутренней американской политики (а это — новелла)».
И ещё один вывод, точнее, прогноз. По мнению Медведева, режим санкций «кодифицирован и будет сохраняться десятилетиями, если не произойдёт какое-то чудо». Поэтому отношения РФ и США «будут крайне напряжёнными вне зависимости от состава Конгресса или личности президента».
Однако российский премьер-министр не унывает и призывает к импортозамещению:
Самое интересное, добавим, что иные американские эксперты находят новый закон вредным для… США.
Как считает профессор Джорджтаунского университета Энджела Стент, чьё мнение приводит «Газета.ру» , закон о новых санкциях грозит неожиданными последствиями для Вашингтона. По мнению профессора, «ответные меры России могут повлечь за собой новую цепь санкций и антисанкций, на фоне которых отношения двух стран продолжат ухудшаться». Всё дело в Европе.
«Они [санкции] не только продолжат наказывать Россию, но и будут препятствовать развитию американского и европейского бизнеса из-за ограничений на энергетические проекты, в которых участвуют российские компании», — полагает специалист.
Это касается и строительства упомянутого выше «Северного потока 2», который, как предполагается, будет экспортировать российский газ в Европу. Германия и некоторые другие государства поддерживают этот трубопровод, поскольку проект является наиболее рентабельным способом удовлетворения потребностей в газе.
В связи с этим профессор отмечает: «Некоторые европейские чиновники предупредили, что если США продолжат продвигать этот законопроект, ЕС может пересмотреть собственный пакет антироссийских санкций, старательно разработанный вместе с администрацией Барака Обамы. Для Кремля это будет хорошей новостью».
Товарищ Трамп готов стравить родную Америку с Европой и по-прежнему играет на стороне Кремля. Выходит, товарищ Медведев поспешил с выводами о полноценной торговой войне? Ни в коем случае: мы наблюдаем конспирацию 80-го международного уровня. Российское правительство бережёт своего агента в Америке.
В. В. Путин и Д. А. Медведев. Фото: kremlin.ru
Американский президент Трамп подписал закон о санкциях против Российской Федерации, Исламской Республики Иран и КНДР. Напомним, ранее в администрации Трампа ясно дали понять, что разработанный законодателями проект президент подпишет.
В первую очередь закон направлен на одновременное давление Вашингтона на Россию и государства ЕС, особенно Германию, заинтересованную в «Северном потоке 2».
Закон прямо говорит, что Вашингтон намерен помешать строительству трубопровода «Северный поток 2». Также акт предусматривает сокращение максимального срока финансирования компаний российского нефтегазового сектора до тридцати дней, что, вероятно, означает полное прекращение долго- и среднесрочного кредитования. Согласно новому закону, президент может принять ограничительные меры против компаний, предполагающих осуществить капиталовложения в строительство трубопроводов, отправляющих энергоносители на экспорт, на сумму более 5 млн. долларов в год или 1 млн. единовременно.
В ответ на новый санкционный документ, напомним, Москва потребовала от Вашингтона сокращения штата сотрудников диппредставительств в Российской Федерации до 455 человек. Под сокращение попадут 755 человек. Помимо этого, США лишились посольской дачи и склада в г. Москве.
Кстати, одобрение закона Д. Трампом не означает полного согласия президента с конгрессменами. Напротив, Трамп устроил большой шум по этому поводу. Впрочем, шум был исключительно мирным. Обошлось даже без скандалов в «Твиттере». Очевидно, администрация Белого дома и обитатели Капитолия пришли к компромиссу.
По случаю подписания закона об ужесточении санкций президент США сделал парадоксальное заявление, в котором назвал подписанный документ ущербным, а ряд его статей — неконституционными. «Хотя я и поддерживаю жёсткие меры, призванные наказать и сдержать агрессивное и дестабилизирующее поведение Ирана, Северной Кореи и России, этот закон является весьма ущербным», — цитирует ТАСС текст, распространённый пресс-службой Белого дома.
«В своём стремлении поскорее принять этот законопроект Конгресс включил в него ряд явно неконституционных положений», — считает Трамп. В частности, к таковым Трамп отнёс раздел, согласно которому США не признают «незаконные вторжения и оккупацию Абхазии, Южной Осетии, Крыма, Восточной Украины и Приднестровья». По мнению Трампа, «положения направлены на то, чтобы лишить президента исключительного конституционного права признавать иностранные правительства, в том числе и территориальные границы».
Также мистер Трамп недоволен решением конгрессменов лишить его права снять с России санкции единолично: «Законопроектом обозначен период для рассмотрения, который не даёт президенту возможности предпринимать конкретные действия». Трамп утверждает, что статьи закона противоречат прошлым решениям Верховного суда США.
Столь громкие заявления закончились ещё большим парадоксом. Трамп объявил о своей готовности соблюдать прописанные сроки: «Тем не менее, я намериваюсь соблюдать прописанные в законопроекте продлённые сроки рассмотрения с тем, чтобы конгресс имел полную возможность воспользоваться этими процедурами». «Моя администрация будет внимательно и с уважением относиться к решению конгресса, выраженному в этих различных разделах, и станет выполнять его в соответствии с конституционными полномочиями президента на проведение внешней политики», — добавил он.
Далее президент сделал оговорку в отношении Украины и Европы: «Наконец, моя администрация ожидает, что Конгресс откажется от применения этого ущербного законопроекта с целью помешать нашей важной работе с европейскими союзниками по разрешению конфликта на Украине, а также от использования его для создания помех нашим усилиям по устранению любых непредвиденных последствий, с которыми могут столкнуться американские предприятия, наши друзья и наши союзники».
Одним из тех, кому не понравились заявления Трампа, оказался вездесущий сенатор Джон Маккейн.
«Обеспокоенность, озвученная в заявлении президента в связи с подписанием закона, едва ли удивляет, но она неуместна», — цитирует старого республиканца РИА «Новости» .
«Хотя американский народ, безусловно, надеется на улучшение отношений с Россией, то, что в действительности представляет этот закон — это их призыв к тому, чтобы Владимир Путин и его режим заплатил реальную цену за нападение на нашу демократию, нарушение прав человека, оккупацию Крыма и дестабилизацию Украины. Я надеюсь, что президент будет также отчётливо говорить об агрессивном поведении России, как он это сделал, выразив обеспокоенность этим законопроектом», — заметил сенатор.
Позитивную реакцию на новый американский закон выказала Варшава.
Польша приветствовала подписание президентом США законопроекта о введении новых санкций против России. В Варшаве считают, что это решение соответствует стратегическим интересам стран Центральной и Восточной Европы. Об этом говорится в заявлении на сайте польского МИДа.
«С момента аннексии Россией Крыма и начала агрессии против Украины ограничения (против России) вводились указами президента (США). Факт того, что теперь санкции были оформлены в форме законопроекта, который был поддержан подавляющим большинством Конгресса, даёт надежду, что они окажутся более эффективными», — цитирует заявление ведомства «Лента.ру» .
Свою оценку подписанному Трампом санкционному акту дал председатель российского правительства Д. Медведев. Он выступил с заявлением в «Фейсбуке» . Текст в социальной сети дан на русском и английском языках.
По мнению Дмитрия Медведева, подписание американским президентом санкционного закона создаёт несколько последствий.
Вот первое такое последствие: «…надежде на улучшение наших отношений с новой американской администрацией — конец».
Второе: «России объявлена полноценная торговая война».
Третье: администрация Трампа «продемонстрировала полное бессилие, самым унизительным образом передав исполнительные полномочия Конгрессу». Как считает Медведев, это «меняет расклад сил в политических кругах США».
Вывод Медведева: «Американский истеблишмент вчистую переиграл Трампа. Президент не рад новым санкциям, но не мог не подписать закон. Новая санкционная тема возникла прежде всего как ещё один способ поставить Трампа на место. Впереди новые заходы, конечная цель которых — отстранение его от власти. Несистемный игрок должен быть ликвидирован. При этом интересы американского бизнеса практически проигнорированы. Политика возвысилась над прагматическим подходом. Антироссийская истерия превратилась в ключевую часть не только внешней (что было много раз), но и внутренней американской политики (а это — новелла)».
И ещё один вывод, точнее, прогноз. По мнению Медведева, режим санкций «кодифицирован и будет сохраняться десятилетиями, если не произойдёт какое-то чудо». Поэтому отношения РФ и США «будут крайне напряжёнными вне зависимости от состава Конгресса или личности президента».
Однако российский премьер-министр не унывает и призывает к импортозамещению:
«Что это означает для нас? Мы спокойно продолжим работу по развитию экономики и социальной сферы, будем заниматься замещением импорта, решать важнейшие государственные задачи, рассчитывая прежде всего на себя. Мы научились это делать за последние годы. В условиях почти закрытых финансовых рынков, боязни иностранных кредиторов и инвесторов вкладываться в Россию под страхом санкций против третьих лиц и стран. В чём-то это даже пошло нам на пользу, хотя санкции — в целом — бессмысленны. Мы справимся».
Самое интересное, добавим, что иные американские эксперты находят новый закон вредным для… США.
Как считает профессор Джорджтаунского университета Энджела Стент, чьё мнение приводит «Газета.ру» , закон о новых санкциях грозит неожиданными последствиями для Вашингтона. По мнению профессора, «ответные меры России могут повлечь за собой новую цепь санкций и антисанкций, на фоне которых отношения двух стран продолжат ухудшаться». Всё дело в Европе.
«Они [санкции] не только продолжат наказывать Россию, но и будут препятствовать развитию американского и европейского бизнеса из-за ограничений на энергетические проекты, в которых участвуют российские компании», — полагает специалист.
Это касается и строительства упомянутого выше «Северного потока 2», который, как предполагается, будет экспортировать российский газ в Европу. Германия и некоторые другие государства поддерживают этот трубопровод, поскольку проект является наиболее рентабельным способом удовлетворения потребностей в газе.
В связи с этим профессор отмечает: «Некоторые европейские чиновники предупредили, что если США продолжат продвигать этот законопроект, ЕС может пересмотреть собственный пакет антироссийских санкций, старательно разработанный вместе с администрацией Барака Обамы. Для Кремля это будет хорошей новостью».
* * *
Товарищ Трамп готов стравить родную Америку с Европой и по-прежнему играет на стороне Кремля. Выходит, товарищ Медведев поспешил с выводами о полноценной торговой войне? Ни в коем случае: мы наблюдаем конспирацию 80-го международного уровня. Российское правительство бережёт своего агента в Америке.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
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