Маккейн прокомментировал реакцию Трампа на усиление антироссийских санкций

Обеспокоенность, озвученная в заявлении президента в связи с подписанием закона, едва ли удивляет, но она неуместна,

Хотя американский народ, безусловно, надеется на улучшение отношений с Россией, то, что в действительности представляет этот закон – это их призыв к тому, чтобы Владимир Путин и его режим заплатил реальную цену за нападение на нашу демократию, нарушение прав человека, оккупацию Крыма и дестабилизацию Украины. Я надеюсь, что президент будет также отчетливо говорить об агрессивном поведении России, как он это сделал, выразив обеспокоенность этим законопроектом,