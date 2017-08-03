Маккейн прокомментировал реакцию Трампа на усиление антироссийских санкций
Сенатор Джон Маккейн назвал неуместной озабоченность президента США Дональда Трампа законом по поводу санкций в отношении России, передает РИА Новости .
Подписав накануне закон, Трамп отметил, что документ содержит «ряд явно неконституциональных положений, в частности пункт, позволяющий конгрессу блокировать решение президента по снятию ограничений без одобрения конгресса. Однако президент вынужден был его подписать, поскольку Конгресс в любом случае большинством голосов смог бы преодолеть его вето.
Напомним, именно Маккейн был одним из авторов законопроекта, согласно которому конгресс может заблокировать возможное решение Белого дома снять с Москвы санкции.
Подписав накануне закон, Трамп отметил, что документ содержит «ряд явно неконституциональных положений, в частности пункт, позволяющий конгрессу блокировать решение президента по снятию ограничений без одобрения конгресса. Однако президент вынужден был его подписать, поскольку Конгресс в любом случае большинством голосов смог бы преодолеть его вето.
Обеспокоенность, озвученная в заявлении президента в связи с подписанием закона, едва ли удивляет, но она неуместна,сказал Маккейн.
Хотя американский народ, безусловно, надеется на улучшение отношений с Россией, то, что в действительности представляет этот закон – это их призыв к тому, чтобы Владимир Путин и его режим заплатил реальную цену за нападение на нашу демократию, нарушение прав человека, оккупацию Крыма и дестабилизацию Украины. Я надеюсь, что президент будет также отчетливо говорить об агрессивном поведении России, как он это сделал, выразив обеспокоенность этим законопроектом,добавил сенатор.
Напомним, именно Маккейн был одним из авторов законопроекта, согласно которому конгресс может заблокировать возможное решение Белого дома снять с Москвы санкции.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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