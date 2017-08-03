11:41 03 августа

Маккейн прокомментировал реакцию Трампа на усиление антироссийских санкций

Сенатор Джон Маккейн назвал неуместной озабоченность президента США Дональда Трампа законом по поводу санкций в отношении России, передает РИА Новости .



Подписав накануне закон, Трамп отметил, что документ содержит «ряд явно неконституциональных положений, в частности пункт, позволяющий конгрессу блокировать решение президента по снятию ограничений без одобрения конгресса. Однако президент вынужден был его подписать, поскольку Конгресс в любом случае большинством голосов смог бы преодолеть его вето.


Обеспокоенность, озвученная в заявлении президента в связи с подписанием закона, едва ли удивляет, но она неуместна,
сказал Маккейн.

Хотя американский народ, безусловно, надеется на улучшение отношений с Россией, то, что в действительности представляет этот закон – это их призыв к тому, чтобы Владимир Путин и его режим заплатил реальную цену за нападение на нашу демократию, нарушение прав человека, оккупацию Крыма и дестабилизацию Украины. Я надеюсь, что президент будет также отчетливо говорить об агрессивном поведении России, как он это сделал, выразив обеспокоенность этим законопроектом,
добавил сенатор.

Напомним, именно Маккейн был одним из авторов законопроекта, согласно которому конгресс может заблокировать возможное решение Белого дома снять с Москвы санкции.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 35

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  1. pvv113 Сегодня, 10:24
    Хотя американский народ, безусловно, надеется на улучшение отношений с Россией

    Благодаря таким оголтелым русофобам, как Маккейн, никакого улучшения отношений быть не может.
    pvv113
    1. vkl.47 Сегодня, 10:28
      Какое нападение на демократию???? Что за бред. Когда уже дьявол приберёт этогопараноика к себе. У него только два путя. На кладбище или в дурку
      vkl.47
      1. pvv113 Сегодня, 10:40
        Никаких дурдомов! Только на кладбище! wink
        pvv113
        1. maxim947 Сегодня, 10:54
          Там "такие" в очереди стоят, подобных параноиков там с избытком, так что место пустовать не будет, просто продвигает чье-то лобби.
          maxim947
          1. pvv113 Сегодня, 11:06
            В правительстве США куда пальцем ни ткни - на маккейна попадешь fool
            pvv113
        2. dorz Сегодня, 11:03
          Наверное, вьетнамцы сильно били его по голове, до сих пор несет пургу. winked
          dorz
          1. Partyzan Сегодня, 11:29
            Они не били его по голове lol
            Partyzan
      2. Чёрный Сегодня, 10:55
        Человек без мозга может нести всё что угодно wassat
        Чёрный
        1. yehat Сегодня, 11:09
          даже демократию laughing
          yehat
      3. Кент0001 Сегодня, 11:15
        Пусть поболтает....напоследок-то. Я даже совсем не кровожадный но без этого существа на землк станет чище.
        Кент0001
      4. oldseaman1957 Сегодня, 11:36
        Пытаясь "пригнуть" Россию, Маккейн "со товарищи" подставляют Америку, так как не ему потом придётся расхлёбывать то, что они наворочали. А ему уже давно кое где прогулы прогулы пишут...
        oldseaman1957
    2. vovanpain Сегодня, 10:31
      Этот свистопляс ещё живой?Черти в аду ему прогулы ставят.
      vovanpain
      1. pvv113 Сегодня, 10:36
        Жив еще примитивный. Думаю, что к нужному моменту сковородка хорошо прогреется laughing
        pvv113
      2. товарищ ШУХЕР Сегодня, 10:44
        Цитата: vovanpain
        Черти в аду ему прогулы ставят.

        Судя по тому, что он ещё тут бегает, то черти очень сомневаются, что он им там очень нужен...
        товарищ ШУХЕР
      3. рич Сегодня, 10:44
        Обеспокоенность, озвученная в заявлении президента в связи с подписанием закона, едва ли удивляет, но она неуместна - сказал Маккейн.

        Комментарий Маккейна едва ли удивляет. Старый, выживший из ума индюк, который сам себя считает ястребом
        рич
        1. Железностоп Сегодня, 10:52
          Да, Макейн орел, но не тот который в облаках летает, а тот который говно клюет.
          Железностоп
      4. Partyzan Сегодня, 11:32
        Черти в аду ему прогулы ставят.

        Partyzan
      5. Logall Сегодня, 11:41
        Цитата: vovanpain
        Этот свистопляс ещё живой?Черти в аду ему прогулы ставят.

        За каждый прогул– ананасы в зад...
        Logall
    3. Джедай Сегодня, 10:34
      Цитата: pvv113
      никакого улучшения отношений быть не может.

      А оно им надо, это самое улучшение? На словах - да, а на деле - нет. Да и вообще, под "улучшением" США видит Россию времён "лихих 90-х" : слабую и безвольную. Так ведь это время безвозвратно ушло.
      Джедай
    4. Му Дозвон Сегодня, 10:52
      Ну не будет улучшения отношений между США и РФ,и хрeн с ним.Лишь бы не ядерная война,всё остальное поосто забавный цирк - наблюдаю с интересом.Боюсь лишь,повторяю,как бы до ядерной войны не допрыгались.
      Му Дозвон
    5. Partyzan Сегодня, 11:09
      Маккейну скоро кирдык laughing
      культура: Но самозваный «патриарх Филарет» - Михаил Денисенко у новой власти, кажется, в особенном фаворе. На днях вот в США даже вручил орден святого Владимира сенатору-русофобу Джону Маккейну.
      Филарет за тяжкие преступления перед Церковью Христовой подвергнут анафеме. Все, кто попадал под его «чары», - от Кравчука до Януковича - плохо заканчивали свои политические карьеры. Объявлялись «старой преступной властью», подвергались остракизму, даже в тюрьму попадали, как Тимошенко. Михаил Антонович Денисенко - старая политическая марионетка. Он присасывался к любой власти, а когда она уходила в отставку, с упоением лягал копытом бывших покровителей, чтобы угодить новым. Однажды он так достал Леонида Кравчука, что тот публично предложил Филарету «не выпрыгивать из штанов», пригрозив обнародовать его работу в органах госбезопасности.
      Partyzan
      1. pvv113 Сегодня, 11:12
        То есть орден от Филарета - это как черная метка у пиратов? Браво, порадовали! good
        pvv113
    6. stalkerwalker Сегодня, 11:25
      Создаётся полное убеждение, что действующим президентом США стал "сбитый лётчик", судя по степени его ангажированности в тамошних СМИ.
      Трампа полностью задвинули на задний план, оставив право подписи и озвучки. Ну чем не пресс-секретарь с особыми полномочиями?
      Завтра Дональд Маккейну кофе в постель понесёт? Что ж тогда остаётся делать Меланье? Даже боюсь себе представить.....
      belay fellow what
      stalkerwalker
  2. Стройбат запаса Сегодня, 10:28
    Такое впечатление, что в эту пустую башку пытались вбить немного мозга, но не получилось.
    Стройбат запаса
    1. Чёрный Полковник Сегодня, 10:35
      Там всё, что было, во Вьетнаме при катапультировании вылетело
      Чёрный Полковник
    2. товарищ ШУХЕР Сегодня, 10:47
      Цитата: Стройбат запаса
      пытались вбить немного мозга, но не получилось.

      Мозги есть у всех, но не все внимательно читали "руководство по эксплуатации" этого приложения.
      товарищ ШУХЕР
  3. Б.Т.В. Сегодня, 10:34
    Трамп этот закон назвал " ущербным", толкающим КНДР, Россию и Иран к сближению.
    Б.Т.В.
  4. Чёрный Полковник Сегодня, 10:34
    Старый всё никак не угомонится. Шёл бы уже на покой на пенсию. А то глядишь, что-нибудь типа альцгеймера приключится, ежели так нервничать на трибуне будет продолжать.
    Чёрный Полковник
  5. pafegosoff Сегодня, 10:36
    Судя по фото - лоботомия проведена, но эффект - нулевой: мозга в черепе Зиг-зага Мак-кряка - не обнаружено.
    pafegosoff
  6. Му Дозвон Сегодня, 10:36
    Бедный,бедный Трамп...Стоило ли ему так рваться в презики,что бы потом всякие дибилоиды типа Маккейна его под шконку загнали?Трамп чем то на Янука похож оказался,такая же тряпка и так же предаёт своих избирателей...
    Му Дозвон
  7. Masya Masya Сегодня, 10:42
    Владимир Путин и его режим заплатил реальную цену за нападение на нашу демократию,

    Ага, " заплатим", догоним и еще раз " заплатим"...
    Masya Masya
  8. saturn.mmm Сегодня, 10:54
    Да, сильно его обидели во Вьетнаме.
    saturn.mmm
  9. НЕКСУС Сегодня, 10:54
    Маккейн больше для РФ сделал ,чем все наши разведчики вместе взятые. laughing Человек трудиться,настаивая на продлении и расширении санкций.При этом,от этих санкций ожила наша тяжелая промышленность,легкая,ВПК,сельское хозяйство и тд...думаю ему надо дать орден за заслуги перед отечеством. wassat
    НЕКСУС
    1. Злодей Сегодня, 11:23
      Цитата: НЕКСУС
      думаю ему надо дать орден за заслуги перед отечеством.

      И присвоить почётное звание "УБИВЕЦ АВИАНОСЦА" laughing
      Злодей
  10. rotmistr60 Сегодня, 11:38
    режим заплатил реальную цену за нападение на нашу демократию

    Эта рожа уже раздражает. Не каждый сможет так зациклится на России. Интересно а сам Маккейн заплатил за уничтожение военной техники (самолетов) или папа-адмирал и от этого отмазал. Большего вреда Америке чем нанес Маккейн за все годы нанести не сможет даже Россия.
    rotmistr60
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