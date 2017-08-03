11:41 03 августа

Пенс: Америка поможет Косово вступить в НАТО

США помогут самопровозглашенной республике Косово стать полноправным членом НАТО, передает РИА Новости заявление американского вице-президента Майка Пенса на полях саммита Адриатической Хартии в Подгорице.



Как сообщило «Радио и телевидение Косово», в столице Черногории «проходит саммит Адриатической Хартии, в котором участвует Пенс, а также премьер-министр Македонии Зоран Заев, его черногорский коллега Душко Маркович, глава правительства Хорватии Андрей Пленкович, премьер Албании Эди Рама, председатель Совета министров БиГ Денис Звиздич, в мероприятии принял участие и президент самопровозглашенной республики Косово Хашим Тачи».


Премьер-министр Сербии Ана Брнабич присутствует на общем заседании в качестве наблюдателя, позже планирует провести с Пенсом отдельный разговор.

США постараются, чтобы не было препятствий для Косово стать полноправным членом Адриатической Хартии и будущим членом НАТО. США продолжают поддерживать диалог между Косово и Сербией для нормализации и установления добрососедских отношений,
сказал вице-президент.

Он также поблагодарил Приштину за борьбу с терроризмом и «предотвращение терактов, планировавшихся на территории Албании, Косово и Македонии».

Напомним, в феврале 2008 года Косовско-албанские структуры в Приштине в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику до сих пор не признают Сербия, Сирия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 14

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  1. Михаил177 Сегодня, 10:57
    Ну тогда ИГИЛ и прочие банды пускай берут к себе. Официально.
    Михаил177
    1. сибиралт Сегодня, 11:13
      Скорее всего, Пентагону приглянулся участок в Косово под военную базу, вот и решили забрать его через НАТО.
      сибиралт
      1. stalkerwalker Сегодня, 11:15
        Сербов загоняют в угол, расширяя действие пятого пункта НАТы на все балканские страны.
        stalkerwalker
    2. vkl.47 Сегодня, 11:33
      Всех будут тянуть в НАТО. Чтоб потом по 2% честно грабить
      vkl.47
  2. atakan Сегодня, 10:57
    Скоро любую банду будут в НАТО тянуть .
    Лишь бы продать каких нибудь БУ хамеров и страйкеров.
    atakan
    1. Чёрный Сегодня, 11:04
      В нато берут всех, кто готов покупать американское оружие
      Чёрный
      1. Джедай Сегодня, 11:13
        США в очередной раз показывают, что они кладут с прибором на международное право и творят то, что считают нужным. Жандармы рептилоидные. am
        Джедай
      2. фывапролд Сегодня, 11:29
        Цитата: Чёрный
        В нато берут всех, кто готов покупать американское оружие

        Поправочка: В НАТО берут всех, кто готов поставить интересы США выше своих, а оружие - это приятное дополнение, его не только членам НАТО продают, последний пример - саудиты. С уважением.
        фывапролд
  3. rosomaha Сегодня, 11:08
    Цитата: Чёрный
    В нато берут всех, кто готов покупать американское оружие

    ...и гадить России любым способом
    rosomaha
  4. Ураган70 Сегодня, 11:08
    Даааа... Теперь НАТА точно станет непобедимой...
    Ураган70
    1. фывапролд Сегодня, 11:35
      Цитата: Ураган70
      Даааа... Теперь НАТА точно станет непобедимой...

      Она стала непобедимой, после принятия Чехии - страны ни разу не воевавшей даже за себя. laughing А Косово - это очередной намёк Сербии, что возврата не будет и надо слушаться Америку, а то ататат. С уважением.
      фывапролд
  5. Masya Masya Сегодня, 11:10
    Хотите- поможем! Не хотите- заставим!!!
    Masya Masya
  6. pvv113 Сегодня, 11:15
    заявление американского вице-президента Майка Пенса

    Еще один русофоб из клана Маккейнов hi
    pvv113
  7. rotmistr60 Сегодня, 11:27
    Американцы в своем шизофреническом угаре дошли до ручки - даже готовы взять под НАТОвское крылышко бандитскую территорию. И Европе еще аукнется поддержка при создании албанского Косово и отъема истинной сербской территории.
    rotmistr60
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