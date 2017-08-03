Пенс: Америка поможет Косово вступить в НАТО

США постараются, чтобы не было препятствий для Косово стать полноправным членом Адриатической Хартии и будущим членом НАТО. США продолжают поддерживать диалог между Косово и Сербией для нормализации и установления добрососедских отношений,

США помогут самопровозглашенной республике Косово стать полноправным членом НАТО, передает РИА Новости заявление американского вице-президента Майка Пенса на полях саммита Адриатической Хартии в Подгорице.Как сообщило «Радио и телевидение Косово», в столице Черногории «проходит саммит Адриатической Хартии, в котором участвует Пенс, а также премьер-министр Македонии Зоран Заев, его черногорский коллега Душко Маркович, глава правительства Хорватии Андрей Пленкович, премьер Албании Эди Рама, председатель Совета министров БиГ Денис Звиздич, в мероприятии принял участие и президент самопровозглашенной республики Косово Хашим Тачи».Премьер-министр Сербии Ана Брнабич присутствует на общем заседании в качестве наблюдателя, позже планирует провести с Пенсом отдельный разговор.сказал вице-президент.Он также поблагодарил Приштину за борьбу с терроризмом и «предотвращение терактов, планировавшихся на территории Албании, Косово и Македонии».Напомним, в феврале 2008 года Косовско-албанские структуры в Приштине в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику до сих пор не признают Сербия, Сирия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.