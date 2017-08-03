Согласовано создание четырех зон деэскалации в Сирии

В ходе состоявшегося в начале июля пятого раунда переговоров в Астане был согласован вопрос о создании четырех зон деэскалации на территории Сирии. Две из них - на юго-западе Сирийской Арабской Республики и в пригороде Дамаска "Восточная Гута" - уже успешно действуют. 31 июля в Каире были проведены очередные переговоры представителей Минобороны России и умеренной сирийской оппозиции. По результатам встречи достигнуты договоренности о порядке функционирования третьей зоны деэскалации, севернее города Хомс

Согласно договоренностям сегодня, 3 августа, с 12 часов местного времени отряды умеренной оппозиции и подразделения правительственных войск полностью прекращают огонь из всех видов оружия

Все больные и раненые будут иметь возможность пройти лечение в российском военном госпитале или сирийских медучреждениях

Как заявил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, в Сирии будут развернуты четыре зоны деэскалации.- сказал Конашенков, передает Интерфакс.По его словам, в третью зону деэскалации вошли 84 населенных пункта с населением более 147 тыс. человек. Генерал отметил, что военная полиция РФ развернет на этой территории КПП и наблюдательные посты.- сказал Конашенков.- добавил генерал. Он отметил, что оппозиция разблокирует проходящий через зону деэскалации участок автодороги Хомс - Хама.Генерал подчеркнул, что, "как и в уже действующих двух зонах деэскалации, режим прекращения боевых действий в зоне "Хомс" не распространяется на формирования террористов ИГИЛ и "Джабхат ан-Нусры" (запрещены в РФ)".