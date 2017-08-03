17:44 03 августа

Поножовщина с участием десятков контрактников в в/ч Свердловской области. МО опровергает

С Урала приходят тревожные новости о массовой драке с поножовщиной в одной из войсковых частей. В общей сложности в драке поучаствовали более полутора сотен военнослужащих, проходящих службу по контракту. Речь идёт об инциденте в войсковой части 31612, расположенной в населённом пункте Елань Свердловской области. Об этом сообщает информационный портал Ura.ru .

По некоторым данным, контрактники в ходе драки были разделены на два своеобразных лагеря. По одну сторону – военнослужащие, прибывшие в Елань на сборы из Республики Тува, по другую – военнослужащие местного гарнизона. Тувинских контрактников было около 60 человек.
Отмечено, что призывники в драке участия не принимали.

Началось всё с того, что тувинские контрактники после прохождения сборов решили вооружиться ножами и в казарме «разобраться» с теми, кто ранее выставлял им некие претензии. В ходе драки и поножовщины ранение получили 14 человек, среди которых и один офицер. По последним данным, все раненые – военнослужащие Еланского гарнизона.


В расположении была сломана мебель, выбиты несколько окон.

В связи со случившимся возбуждено уголовное дело, расследованием которого займутся представители Следственного управления по ЦВО СК РФ. В Свердловскую область намерен прибыть лично министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Менее двух недель назад в в/ч Елани прошла присяга призывников-новобранцев.

Поножовщина с участием десятков контрактников в в/ч Свердловской области. МО опровергает


В МО РФ заявили, что никакой поножовщины в Елани не было, и что военнослужащие получили лёгкие ссадины.

А это фото портала Ura.ru, утверждающего, что снимки сделаны именно в Елани:



В сообщении МО РФ также говорится, что фактов употребления военнослужащими алкоголя не выявлено.

Использованы фотографии: https://vk.com/albums-7716886
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 86

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  1. Чёрный Сегодня, 13:13
    Виновных под суд....и тех кто в драке учавствовал и тех , кто до такого докомандовался
    Чёрный
    1. Alex_Rarog Сегодня, 13:16
      Да там без нас умных кого надо пр шапке постучат...
      Alex_Rarog
    2. Che Burashka Сегодня, 13:18
      100%. Бардак в ЛЮБОЙ в/ч в первую очередь - это никудышнее командование. Там где есть нормальные Офицеры, такого никогда не случается. Любой конфликт имеет начало, именно это начало и нужно было пресечь! И это ПРЯМАЯ обязанность ком.состава.
      Che Burashka
      1. Zibelew Сегодня, 13:40
        Если сейчас начнут сажать этих "солдат", подрывающих обороноспособность (часть явно теперь потеряла боеготовность), то храбрые налетчики, сразу начнут мазаться, прячась за юбку комитета солдатских матерей.
        Zibelew
      2. ydjin Сегодня, 13:45
        Вызывает сомнение качество контрактников, просто как то подслушал разговор двух контрактников. А фигле бабло платят неплохое, паёк на продажу, вешевое довольствие дают неслабое. И главное особого напряга нет! Мы в СА служили за Родину, а эти за блага?! Я бы пошёл служить в современную армию, благо есть духовная мотивация, но и материальные стимулы неплохие. Но стар я уже. Но вот количество происшествий с контрактниками у нас на Сахалине зашкаливает! То режут друг друга, то на льдине по морю плавают, то пьяные бродят по дорогам вместо тротуаров и гибнут под колёсами! Армия стала просто источником ништяков, ну а в случае чего можно просто свалить на гражданку если что.
        ydjin
        1. Донской Сегодня, 15:30
          Цитата: ydjin
          Мы в СА служили за Родину, а эти за блага?!

          Армия - это часть граждан страны, как и милиция. Тьфу, полиция конечно, всё время забываю. Выросло целое поколение, которое не то что не служили в СА, а даже не родились при СССР. Тут сложно кого то конкретно упрекнуть, что все хотят благ, а не просто за идею служат. Правильно будет вспомнить поговорку, что рыба гниёт с головы.
          Донской
    3. To be or not to be Сегодня, 14:36
      473-й окружной учебный центр подготовки младших специалистов мотострелковых войск ЦВО (в/ч 31612 )
      А что тут удивляться.?
      Поломана школьная единая система образования и ВОСПИТАНИЯ .Вот и результат .Плачевно И дважды плачевно .что в учебном центре
      To be or not to be
  2. ангел ада Сегодня, 13:15
    Говорят если на тувинской свадьбе не кого не зарезали, то свадьба прошла плохо! Так что не чего удивительного.
    ангел ада
    1. АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ Сегодня, 13:57
      Это постарались гвардейцы Шойгу из тувинской бригады. Маршал Шойгу на случай Большого Песца готовит свою армию для собственного Тувинского ханства.
      55-я отдельная мотострелковая бригада (горная) — мотострелковая бригада, предназначенная для ведения боевых действий в горных условиях.
      Дислокация бригады в Кызыле, республика Тува. Личный состав формируется в значительной степени из уроженцев Тувы и прилегающих регионов.
      АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
      1. Olegovi4 Сегодня, 15:26
        Цитата: АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
        отовит свою армию для собственного Тувинского ханства.

        дурной совсем что-ли?
        Olegovi4
      2. Монархист Сегодня, 16:16
        Алексей Владимирович,Вы малость перебрали? Если с устатку лишку хватить то марсиане появятся
        Монархист
  3. капрал Сегодня, 13:16
    Тувинцы. Вопросов больше нет. Безбашенные когда подопьют. И за ножи любят хвататься.Сталкивался.
    Уговоры там не действуют, надо сразу вырубать или заковывать в наручники.
    капрал
    1. Logall Сегодня, 13:29
      У нас в части все тувинцы с ножом под подушкой спали. Раз в две недели, ночью, мы их разоружали. А через пару дней они опять с ножами...
      Там кровь была, могли просто лицом по полу поелозить...
      Logall
      1. Анатоль Клим Сегодня, 13:37
        Цитата: Logall
        У нас в части все тувинцы с ножом под подушкой спали. Раз в две недели, ночью, мы их разоружали. А через пару дней они опять с ножами...

        Они все хлеборезы наверно... what
        Анатоль Клим
        1. хрыч Сегодня, 13:52
          Видимо Тува скоро пополнится чабанами.
          хрыч
        2. УАЗ 452 Сегодня, 14:04
          Вот зачем врут про тувинцев, которые все с ножами? На снимке всего 5 ножей на семерых тувинских гвардейцев! Или двое ножи под подушками забыли?
          УАЗ 452
          1. капрал Сегодня, 14:11
            Цитата: УАЗ 452
            На снимке всего 5 ножей

            Шесть wink
            капрал
          2. Logall Сегодня, 14:28
            Цитата: УАЗ 452
            Или двое ножи под подушками забыли?

            Под шубой "КАТАНА"!
            Logall
            1. болот Сегодня, 15:33
              Цитата: Logall
              Под шубой "КАТАНА"!

              Бебуты или Бейбуты,короткие сабли,до 700-600 мм ,не давно на этом сайте вспоминали. smile
              болот
          3. АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ Сегодня, 16:14
            Цитата: УАЗ 452
            Вот зачем врут про тувинцев, которые все с ножами?

            - Когда делал фильм о горных стрелках - командир части очень хвалил тувинцев, как прирожденных воинов именно по этой ВУС. Добавил после паузы:"Одно плохо - пить не умеют. Ты можешь с ним весь вечер пить, и лучше друзей на свете не будет. Вдруг его перемыкает - он выхватывает нож и тырк тебя. Непонятно почему и за что. Поэтому перво-наперво я у них отбираю все ножи. Ну и почаще отправляю в горы в секреты и патрули. Там водки нет!" С этими словами полковник подошел и открыл шкаф, забитый ножами, отобранными у тувинцев. Каких ножей там только не было!!!
            АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
        3. Alexey RA Сегодня, 14:09
          Цитата: Анатоль Клим
          Они все хлеборезы наверно..

          Киномеханик, писарь и хлеборез! © smile
          Alexey RA
        4. Gamer Сегодня, 15:33
          В Сирию их, скопом
          Gamer
  4. Black_PR Сегодня, 13:17
    Господа, прошу Вас не горячиться с комментами.... В последнее время участились фейковые вбросы, хотя бы взять случай с "десантником"( который укропом оказался ) и НТВ ! Дождёмся конкретики !
    Black_PR
    1. Джедай Сегодня, 13:21
      Вот и мне эта новость откровенным вбросом попахивает, тем более что источник один-единственный.
      Джедай
      1. major071 Сегодня, 13:25
        Источников дофига, но нет ни одного серьезного. Одни "желтые" газетенки и конечно либеральные издания, вышедшие с кровавыми заголовками. Сейчас им обязательно надо очернить нашу армию, причем любой ценой. Даже если и что-то было в этой части, но уж точно не такой бедлам, как написали в либеральном голосе Ёбурга - "Ура.ру". hi
        major071
        1. Джедай Сегодня, 13:35
          hi Все эти "жёлтые" ссылаются на ura.ru, потому и говорю о единственном источнике и не особо верю... Вот этому верю больше : http://www.vesti.ru/doc.html?id=2916961
          Джедай
        2. Комментарий был удален.
        3. Корт Сегодня, 13:50
          Первоисточник один - ура вру. А это одна из самых лживых помоек
          Корт
      2. kapitan92 Сегодня, 13:48
        Цитата: Джедай
        Вот и мне эта новость откровенным вбросом попахивает, тем более что источник один-единственный.

        https://vz.ru/news/2017/8/3/881289.html
        https://news.rambler.ru/incidents/37556179-nazvan
        a-prichina-massovoy-draki-soldat-na-urale/
        Источников хватает! Гуглить лень. ЦВО МО будет опровергать и доказывать обратное. Все как обычно. Вполне допускаю правдивость сообщений СМИ. Следствие покажет, если результаты не засекретят. hi
        kapitan92
    2. Walanin Сегодня, 13:21
      ага, ВЫВСЕВРЕТИ!!!
      Walanin
      1. Black_PR Сегодня, 13:26
        А кто про враньё говорит??? Предлагают конкретики с места дождаться ! Вы хоть слова не перевирайте!
        Black_PR
        1. Walanin Сегодня, 13:34
          покажите, что и в каком месте я переврал?
          Walanin
      2. Alexey RA Сегодня, 14:12
        Цитата: Walanin
        ага, ВЫВСЕВРЕТИ!!!

        Нынче всё может быть. Вспомните историю со "спиленным кедром Гагарина" (причём к статьям точно так же прилагалось "фото с места события" - пень в окружении "активистов") - который на деле оказался старой лиственницей на другой стороне улицы. А визгу в СМИ было...
        Alexey RA
    3. APASUS Сегодня, 13:36
      Цитата: Black_PR
      Господа, прошу Вас не горячиться с комментами.... В последнее время участились фейковые вбросы, хотя бы взять случай с "десантником"( который укропом оказался ) и НТВ ! Дождёмся конкретики !

      Не на каждую драку такие погоны выезжают ,так что похоже дело серьезное
      В настоящий момент в учебный центр прибыла большая рабочая группа старших офицеров Центрального военного округа для расследования ЧП. «Мы пока работаем. Когда соберем всю необходимую информацию об обстоятельствах, чтобы это было не в ущерб делу, тогда сможем прокомментировать», — заявил журналистам заместитель руководителя отдела военного следственного управления по Центральному военному округу СК РФ Алексей Садовский.
      APASUS
    4. DenZ Сегодня, 13:37
      Ну не знаю, дыма без огня не бывает Шойгу, кстати уже прибыл в Екатеринбург ( по местным новостям передавали)
      DenZ
    5. rait Сегодня, 16:10
      хотя бы взять случай с "десантником"( который укропом оказался ) и НТВ !


      С каких это пор человек который кричал "Мы захватим всю Украину!" стал укропом?
      rait
  5. Горный стрелок Сегодня, 13:18
    Саянские "самостийники"? Зря они эту тему раскрутили. Контракты нафиг, и пусть военный прокурор ими занимается.
    Горный стрелок
  6. Дамир Сегодня, 13:19
    уже опровергли....
    https://www.vz.ru/news/2017/8/3/881303.html
    Дамир
    1. Walanin Сегодня, 13:22
      Так это святое дело. Минобороны всегда все отрицает. Ибо и так уже шапки полетят, а если сор из избы вынести, то полетят высокопоставленные шапки.
      Walanin
    2. rait Сегодня, 16:16
      По факту подтвердили.

      В ведомстве подтвердили, что 2 августа в учебном соединении ЦФО на почве бытового конфликта произошла стычка между военнослужащими-контрактниками, переросшая в драку.

      «В ходе конфликта несколько военнослужащих, а также разнимавший контрактников младший офицер, получили легкие травмы и ссадины»,


      «Слухи о якобы использовании конфликтующими контрактниками холодного оружия - абсолютная ложь»


      А тут любой юридически подкованный человек сразу понимает что оно запросто так и могло быть,что была поножовщина без использования холодного оружия. Потому что нож это просто нож,а холодное оружие применительно к ножу это такой большой набор признаков и такая редкость,что в армии это разве что штык-ножи. А обычный нож купленный в охотничьем или ином магазине никак под ХО не подпадает.
      rait
  7. ВадимЖивов Сегодня, 13:19
    Как была дыра проблемная так и осталась..(.03516 1990 год)
    ВадимЖивов
  8. КГБ_ЦРУ Сегодня, 13:22
    МО опровергает


    Как всегда. "У нас всё хорошо, всё под контролем" ...
    так и с Чернобылем было, отравили всю страну и скрывали катастрофу.
    КГБ_ЦРУ
    1. Толстоевский Сегодня, 13:28
      а один из руководителей деструктивной секты называл эту аварию "Чернобыльским чудом"
      Толстоевский
    2. Black_PR Сегодня, 13:30
      Вашу страну никто не травил, кроме Вас самих, конечно !
      Black_PR
    3. AleksPol Сегодня, 13:38
      Очередной выхлоп Рабиновича wink
      AleksPol
    4. Olegovi4 Сегодня, 15:28
      Цитата: КГБ_ЦРУ
      Как всегда

      снова юде жжет
      Olegovi4
  9. Копчёный Сегодня, 13:23
    Видео где?! У всех телефоны, хочется в HD заценить.
    Копчёный
    1. Serg65 Сегодня, 13:32
      Цитата: Копчёный
      Видео где?!

      Это же Елань - аномальная зона, у всех разом батарейки сели! Чел в автобус зайти не может, так сразу вся остановка снимает, а тут не гугу what
      Serg65
      1. Alexey RA Сегодня, 14:14
        Цитата: Serg65
        Это же Елань - аномальная зона, у всех разом батарейки сели!

        С этим поосторожнее надо быть - а то в комплекте к "мобиле на разрядке" обычно идут скачки и тризубы из сала. smile
        Alexey RA
        1. Serg65 Сегодня, 14:27
          Цитата: Alexey RA
          С этим поосторожнее надо быть

          Я контрацепцией пользуюсь bully
          hi Приветствуем!
          Serg65
  10. zivXP Сегодня, 13:23
    бандитизм однако
    zivXP
  11. болот Сегодня, 13:28
    Интересно с чего это пошло.Одни азиаты, другие...
    болот
  12. максим1987 Сегодня, 13:29
    у меня друг там в учебке был в 2010, до сих пор передергивается при упоминании Елани. Вообще много негативных отзывов
    максим1987
    1. ВадимЖивов Сегодня, 13:36
      А я там был в 90-м значит за 27 лет ни х... ни чего не изменилось ... hi
      ВадимЖивов
  13. Sergerius Сегодня, 13:47
    Я конечно извиняюсь, но мне по долгу службы не один десяток раз приходилось быть на месте происшествия по аналогичным случаям, и более серьезным, но я ни где не видел "алые" пятна похожие на кровь. На фото однозначно краска. По истечении даже 10 минут кровь превращается в бурые а то и черные пятна.
    Sergerius
    1. marlin1203 Сегодня, 14:12
      Вообще-то, "по долгу службы", Вы должны знать, что цифровое фото не дает естественной цветопередачи. Поэтому все фототаблицы по классике криминалистики черно-белые, либо нужна специальная шкала цветопередачи вместе с масштабной линейкой.
      marlin1203
      1. Sergerius Сегодня, 14:41
        я ценю ваши познания в экспертной криминалистике, особенно с масштабной линейкой, речь идет о фото опубликованном УРА.РУ
        Sergerius
    2. Alexey RA Сегодня, 14:16
      — Не смейте так говорить! — воскликнула Вирджиния, топнув ногой. — Это вы невоспитанны, ужасны и вульгарны, а что касается честности, так вы сами прекрасно знаете, кто таскал у меня из ящика краски, чтобы наводить ваше дурацкое кровавое пятно. Сперва исчезли все красные краски, включая и алые, так что я больше не могла изображать закаты, потом вы унесли изумрудную зелень и желтый хром, а кончилось тем, что у меня вообще ничего не осталось, кроме индиго и китайских белил, и мне пришлось ограничиться пейзажами с лунным светом, а они такие унылые, да и рисовать их ужасно трудно. Но я никому на вас не наябедничала, хоть и очень сердилась. И вообще все это страшно глупо: ну разве бывает изумрудная кровь?

      — А что мне оставалось делать? — произнес призрак с некоторым смущением. — В нынешние времена достать настоящую кровь не так-то просто, и поскольку твой драгоценный братец решил пустить в ход свой «образцовый очиститель», — а с этого все и началось, — мне ничего другого не оставалось как воспользоваться твоими красками. А что касается цвета, то это, знаешь ли, дело вкуса. У Кентервилей, например, кровь голубая, самая голубая во всей Англии. Впрочем, вас, американцев, такие вещи не интересуют.

      © Оскар Уайльд. Кентервильское привидение .
      Alexey RA
  14. Alex66 Сегодня, 14:03
    Ну сейчас вся высокопоставленная диаспора соберется соплеменников выручать, хотя по уму они должны с них снять штаны и выпороть всех перед строем.
    Alex66
  15. cariperpaint Сегодня, 14:05
    опять эти разборки национальные... командование подобное может купировать еще в зародыше. они в групки если маленькие собираются то уже беда может быть. а тут толпа целая. с дагестанцами намучались в свое время теперь это. дурдом полный... надеюсь выговором не обойдутся.
    cariperpaint
  16. without reverse Сегодня, 14:08
    без обид..но я никогда не видел живого Тувинца( служил в СА)
    without reverse
    1. болот Сегодня, 14:15
      Цитата: without reverse
      без обид..но я никогда не видел живого Тувинца( служил в СА)

      А Шойгу? laughing
      болот
      1. reservist Сегодня, 15:44
        он тувинец только по отцу, по матери - русский
        reservist
        1. болот Сегодня, 15:48
          Цитата: reservist
          по матери - русский

          У тюрков,увы по отцу считается а вот по матери,спорный вопрос,евреи могут считать его своим. laughing
          болот
  17. PPD Сегодня, 14:09
    Обычное дело, увы.
    У нас в части тоже было. В новом призыве в карантине- кавказ против наших-в ход пошло всё табуретки, ремни, потом стёкла начали бить и полотенцем обматывать обломки...
    А потом прибежал караул и засадил пару магазинов в потолок. Только тогда все опомнились.
    Жертв не было, всё нормализовалось. Хотя подмосковье.
    PPD
    1. болот Сегодня, 14:19
      Цитата: PPD
      А потом прибежал караул и засадил пару магазинов в потолок. Только тогда все опомнились.

      Если память не изменяет с 80х годов у караульных,в магазине было 10 патронов.
      Это не армия ГДР,четыре полных магазинов в подсумке,каска и вещь мешок,с сухпаем и сменной одеждой.А также шинель свернутая в трубочуку вокруг,ранца.Хоть в бой вступай.
      болот
      1. Olegovi4 Сегодня, 15:30
        Цитата: болот
        с 80х годов у караульных,в магазине было 10 патронов.

        не знаю как в 80, но в 90 в караул ходил с 4 магазинами (полными).
        Olegovi4
        1. болот Сегодня, 15:39
          Цитата: Olegovi4
          не знаю как в 80, но в 90 в караул ходил с 4 магазинами (полными).

          Смотря где.
          Если в ДОЗОР,пограничный наряд выходит с 50теми патроннами,то есть два магазина по 25.
          А наряд в КЗ начали нести с касками и брониками после вывода войск с Афганистана.
          Конечно проще выловить караульного с 10 тьмю патронами,отец мой в 80 этим занимался.Довольно часто побеги были.Благо что до захвата самолетов и заложников не доходило.
          болот
  18. SCHMEL Сегодня, 14:21
    фактов употребления военнослужащими алкоголя не выявлено

    не по пьяни и не из-за баб feel горячие парни am

    SCHMEL
  19. Egorovich Сегодня, 14:28
    По фотографиям ничего не ясно.Из-за разбитого носа будет море крови.Стулья стоят на месте.Если бы была месиловка такой благодати не было бы.Дерьмовое жаренькое выбросили.
    Egorovich
    1. gukoyan Сегодня, 14:58
      Нууу как бы там может быть совсем малая часть сфоткана, да и сами ножевые ранения могут быть не глубокими...
      gukoyan
  20. mark2 Сегодня, 14:34
    Мне "посчастливилось" служить в "королевских войсках" - в стройбате. Это в 1999-2000 гг. Срочка. Наш командир роты всегда говорил, что ничем не занятый солдат - это преступник. Что срочник, что контрактник. У нас не было ни минуты покоя. Службу несли все - от салаги до дембеля. В расположение приходили измочаленные все. Времени на разборки и сил не оставалось. Умылись, подшились и отбились. А ведь среди нас были не только вчерашние студенты, как я, но и наркоманы, и токсикоманы, и присутствовали граждане с Кавказа в количестве 3 штук, я не говорю о том, что были даже и судимые по мелким статьям, типа расхищение народной собственности.
    Все зависит от офицеров, если они могут занять солдата делом от рассвета до заката, то и порядок будет в части. нет - получите дедовщину и уголовщину. Положено по Уставу личное время 1 час в сутки (я не проверял), будь добр привести себя и форму в порядок, написать письмо любимой, перекинуться парой слов с приятелями, перекурить и выполнить команду "Отбой". Все остальное время солдат должен быть постоянно чем-то занят.
    Видимо в Елани контрактникам платят много за ничего неделание, потому и возникают конфликты по надуманным поводам.
    mark2
    1. болот Сегодня, 15:52
      Цитата: mark2
      . Наш командир роты всегда говорил, что ничем не занятый солдат - это преступник.

      Это даже в Казахстане говорили еще ранние,запомни боец без работы преступник,это ком роты,заставы,и ком роты отряда-батальона мне повторяли.
      По этому не было у меня висельников и самострелов а так же призывы жестко друг друга не напрягали.Хотя я на дедов - сержантов выбор свой сделал.
      болот
  21. gukoyan Сегодня, 14:55
    Ооооо, сколько голов полетит.
    gukoyan
  22. MaksoMelan Сегодня, 15:00
    А почему так много из одной местности в одном подразделении? Почему нет интернационального состава? Если будут создоватся национальные части так и до сепаратизма не далеко. У СССР есть опыт и национальных формирований и многонациональных. Выводы не в пользу первых.
    MaksoMelan
  23. Комментарий был удален.
  24. DPN Сегодня, 15:15
    Да Советскую Армию надо возрождать , уголовников не брали ,на; дедов " просто хватало воспитательной работы политработника, за 2 года службы никаких драк не видел.
    DPN
  25. Olegovi4 Сегодня, 15:24
    хенералы с полкаами сейчас лихо задницы прикрывать начнут. как обычно за счёт нижних чинов. " и вообще это была не поножовщина, а читательский кружок им.Пушкина..."
    Olegovi4
    1. странник_032 Сегодня, 16:28
      Уже прикрылись. И тут тоже кое-кто им в тему поёт эту же песенку - "всё хорошо, прекрасная маркиза".
      странник_032
  26. MaksoMelan Сегодня, 15:39
    А в виде наказания обеим сторонам месячный выездной семинар ( на дикую природу к комарам ) по отбору друг у друга ножей. Если кто-то не вернётся всех за рэшотку! :)
    MaksoMelan
  27. NKVD Сегодня, 15:41
    Тувинцы проблемный контингент. Сколько помню всегда с ними были конфликты когда их много. Очень любят ножами понтоваться. У всех они есть.
    NKVD
  28. ЦУС-ВВС Сегодня, 16:10
    столько боролись с дедовщиной а получили контрактщину и землячество! в армии ща бардак выживает сильнейший!!!
    ЦУС-ВВС
  29. BISMARCK94 Сегодня, 16:23
    У Елани так себе репутация. Потому я не удивлен
    BISMARCK94
  30. Монархист Сегодня, 16:33
    Пока можно одно уверенно сказать: " дыма без огня не бывает". Тувинцы там проходили сборы - факт1.Фак 2 этнические" тёрки" всегда были: знаю мужика служившего в 1975 служившего в Душанбе, теперь инвалид1 группы( проявление интернациональный дружбы)
    Монархист
  31. Монархист Сегодня, 16:44
    Цитата: DPN
    Да Советскую Армию надо возрождать , уголовников не брали ,на; дедов " просто хватало воспитательной работы политработника, за 2 года службы никаких драк не видел.

    Это в какой показательной части служили? " Дедовщина" существовала везде,но в разных вариантах,где" молодых" просто подначивали или отнимали понравившиеся вещи,а где доходило и до эксцессов. Помню даже в"Красной звезды" была информация: командование самоустранилось и в результате неуставные и при.бла,бла
    Монархист
  32. Монархист Сегодня, 16:46
    Цитата: ЦУС-ВВС
    столько боролись с дедовщиной а получили контрактщину и землячество! в армии ща бардак выживает сильнейший!!!

    Землячиство было ВЕЗДЕ
    Монархист
  33. Монархист Сегодня, 17:19
    Егорович, Вы правы: с фотками не совсем чисто1
    Цитата: Egorovich
    По фотографиям ничего не ясно.Из-за разбитого носа будет море крови.Стулья стоят на месте.Если бы была месиловка такой благодати не было бы.Дерьмовое жаренькое выбросили.

    Меня фотки малость напрягают: мебель малость " покоцаная", кровати в порядке и кровь. Кто снимал:чужак,а кто его впустил в расположение части? Если свой то почему 2 фотки(у других нет телефонов?) Почему нет ни одного пострадавшего,чтоб никто не снял хотя бы руку перевязаную или разбитое лицо!
    Монархист
  34. Хаос Сегодня, 17:37
    Расформировать Еланский гарнизон. Командира под суд. Дурная слава про этот гарнизон с 80-х годов идет. Все никак порядок навести не могут.
    Хаос
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