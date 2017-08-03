Поножовщина с участием десятков контрактников в в/ч Свердловской области. МО опровергает
С Урала приходят тревожные новости о массовой драке с поножовщиной в одной из войсковых частей. В общей сложности в драке поучаствовали более полутора сотен военнослужащих, проходящих службу по контракту. Речь идёт об инциденте в войсковой части 31612, расположенной в населённом пункте Елань Свердловской области. Об этом сообщает информационный портал Ura.ru .
По некоторым данным, контрактники в ходе драки были разделены на два своеобразных лагеря. По одну сторону – военнослужащие, прибывшие в Елань на сборы из Республики Тува, по другую – военнослужащие местного гарнизона. Тувинских контрактников было около 60 человек.
Отмечено, что призывники в драке участия не принимали.
Началось всё с того, что тувинские контрактники после прохождения сборов решили вооружиться ножами и в казарме «разобраться» с теми, кто ранее выставлял им некие претензии. В ходе драки и поножовщины ранение получили 14 человек, среди которых и один офицер. По последним данным, все раненые – военнослужащие Еланского гарнизона.
В расположении была сломана мебель, выбиты несколько окон.
В связи со случившимся возбуждено уголовное дело, расследованием которого займутся представители Следственного управления по ЦВО СК РФ. В Свердловскую область намерен прибыть лично министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Менее двух недель назад в в/ч Елани прошла присяга призывников-новобранцев.
В МО РФ заявили, что никакой поножовщины в Елани не было, и что военнослужащие получили лёгкие ссадины.
А это фото портала Ura.ru, утверждающего, что снимки сделаны именно в Елани:
В сообщении МО РФ также говорится, что фактов употребления военнослужащими алкоголя не выявлено.
По некоторым данным, контрактники в ходе драки были разделены на два своеобразных лагеря. По одну сторону – военнослужащие, прибывшие в Елань на сборы из Республики Тува, по другую – военнослужащие местного гарнизона. Тувинских контрактников было около 60 человек.
Отмечено, что призывники в драке участия не принимали.
Началось всё с того, что тувинские контрактники после прохождения сборов решили вооружиться ножами и в казарме «разобраться» с теми, кто ранее выставлял им некие претензии. В ходе драки и поножовщины ранение получили 14 человек, среди которых и один офицер. По последним данным, все раненые – военнослужащие Еланского гарнизона.
В расположении была сломана мебель, выбиты несколько окон.
В связи со случившимся возбуждено уголовное дело, расследованием которого займутся представители Следственного управления по ЦВО СК РФ. В Свердловскую область намерен прибыть лично министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Менее двух недель назад в в/ч Елани прошла присяга призывников-новобранцев.
В МО РФ заявили, что никакой поножовщины в Елани не было, и что военнослужащие получили лёгкие ссадины.
А это фото портала Ura.ru, утверждающего, что снимки сделаны именно в Елани:
В сообщении МО РФ также говорится, что фактов употребления военнослужащими алкоголя не выявлено.
Использованы фотографии: https://vk.com/albums-7716886
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