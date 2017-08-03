Индия планирует установку двигателей Kaveri на модернизированные истребители Су-30МКИ
Как сообщает ресурс «Indian Defence Update» в материале «India plans to use new Kaveri engine to Power its Sukhoi-30MKI fleet?», проект разработки двигателя индийской разработки Kaveri может быть пересмотрен и приспособлен для применения в истребительной авиации. Поэтому Индия обратилась к своим французским партнерам с просьбой изучить возможность дальнейшего наращивания тяги двигателя для установки на истребители Су-30МКИ, передает блог BMPD.
Проект двигателя Kaveri был заморожен в 2014 году по причине того, что двигатель не смог достичь требований ВВС по мощности. Но в настоящее время к нему снова вернулись при помощи французских компаний, причем его планируют устанавливать на истребитель Light Combat Aircraft (LCA) и ударный БЛА.
Индийская сторона в настоящее время допускает, что тяга двигателя Kaveri может быть повышена до 125 кН, что делает возможным его установку на истребитель Су-30МКИ. В ВВС Индии имеется почти 300 истребителей Су-30МКИ, которые требуют модернизации. Идея заключается в том, чтобы создать более мощный двигатель, который может применяться в проекте ‘Super Sukhoi’. И подобный проект хорошо укладывается в программу «Make in India».
Индийская компания GTRE и французская Safran уже совместно работают над решением технических вопросов с двигателем Kaveri. Французская сторона взяла на себя обязательство решить все технические сложности и подготовить двигатель к серийному производству к концу 2018 года.
Источники издания сообщают, что в настоящее время ведутся ОКР относительно установки модернизированного Kaveri на истребители Су-30МКИ. Хотя требуются консультации с Россией как разработчиком самолета, индийские официальные лица не видят каких-либо сложностей, с учетом того, что французские двигатели активно используются в настоящее время, включая вертолеты Ка-226, которые должны выпускаться в Индии для армейской авиации.
В рамках программы «Super-30» российские компания предлагают Индии установку более мощного двигателя АЛ-41Ф1С (117С) с тягой 142кН, который устанавливается на истребителе Су-35, в качестве замены двигателей АЛ-31Ф из-за имеющихся с ним сложностей, но Индия отвергла это предложение.
Разрабатывается более мощная модификация двигателя Kaveri с тягой 123 кН, которая вполне вероятно будет использоваться на истребителе пятого поколения AMCA, для которого требуются двигатель с тягой 110 кН.
Проект двигателя Kaveri был заморожен в 2014 году по причине того, что двигатель не смог достичь требований ВВС по мощности. Но в настоящее время к нему снова вернулись при помощи французских компаний, причем его планируют устанавливать на истребитель Light Combat Aircraft (LCA) и ударный БЛА.
Истребитель Су-30МКИ на сборке на предприятии Hindustan Aeronautics Limited (c) topyaps.com
Индийская сторона в настоящее время допускает, что тяга двигателя Kaveri может быть повышена до 125 кН, что делает возможным его установку на истребитель Су-30МКИ. В ВВС Индии имеется почти 300 истребителей Су-30МКИ, которые требуют модернизации. Идея заключается в том, чтобы создать более мощный двигатель, который может применяться в проекте ‘Super Sukhoi’. И подобный проект хорошо укладывается в программу «Make in India».
Индийская компания GTRE и французская Safran уже совместно работают над решением технических вопросов с двигателем Kaveri. Французская сторона взяла на себя обязательство решить все технические сложности и подготовить двигатель к серийному производству к концу 2018 года.
Источники издания сообщают, что в настоящее время ведутся ОКР относительно установки модернизированного Kaveri на истребители Су-30МКИ. Хотя требуются консультации с Россией как разработчиком самолета, индийские официальные лица не видят каких-либо сложностей, с учетом того, что французские двигатели активно используются в настоящее время, включая вертолеты Ка-226, которые должны выпускаться в Индии для армейской авиации.
В рамках программы «Super-30» российские компания предлагают Индии установку более мощного двигателя АЛ-41Ф1С (117С) с тягой 142кН, который устанавливается на истребителе Су-35, в качестве замены двигателей АЛ-31Ф из-за имеющихся с ним сложностей, но Индия отвергла это предложение.
Разрабатывается более мощная модификация двигателя Kaveri с тягой 123 кН, которая вполне вероятно будет использоваться на истребителе пятого поколения AMCA, для которого требуются двигатель с тягой 110 кН.
Использованы фотографии: http://defenceupdate.in/
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