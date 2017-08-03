17:44 03 августа

Индия планирует установку двигателей Kaveri на модернизированные истребители Су-30МКИ

Как сообщает ресурс «Indian Defence Update» в материале «India plans to use new Kaveri engine to Power its Sukhoi-30MKI fleet?», проект разработки двигателя индийской разработки Kaveri может быть пересмотрен и приспособлен для применения в истребительной авиации. Поэтому Индия обратилась к своим французским партнерам с просьбой изучить возможность дальнейшего наращивания тяги двигателя для установки на истребители Су-30МКИ, передает блог BMPD.

Проект двигателя Kaveri был заморожен в 2014 году по причине того, что двигатель не смог достичь требований ВВС по мощности. Но в настоящее время к нему снова вернулись при помощи французских компаний, причем его планируют устанавливать на истребитель Light Combat Aircraft (LCA) и ударный БЛА.

Индия планирует установку двигателей Kaveri на модернизированные истребители Су-30МКИ

Истребитель Су-30МКИ на сборке на предприятии Hindustan Aeronautics Limited (c) topyaps.com



Индийская сторона в настоящее время допускает, что тяга двигателя Kaveri может быть повышена до 125 кН, что делает возможным его установку на истребитель Су-30МКИ. В ВВС Индии имеется почти 300 истребителей Су-30МКИ, которые требуют модернизации. Идея заключается в том, чтобы создать более мощный двигатель, который может применяться в проекте ‘Super Sukhoi’. И подобный проект хорошо укладывается в программу «Make in India».

Индийская компания GTRE и французская Safran уже совместно работают над решением технических вопросов с двигателем Kaveri. Французская сторона взяла на себя обязательство решить все технические сложности и подготовить двигатель к серийному производству к концу 2018 года.

Источники издания сообщают, что в настоящее время ведутся ОКР относительно установки модернизированного Kaveri на истребители Су-30МКИ. Хотя требуются консультации с Россией как разработчиком самолета, индийские официальные лица не видят каких-либо сложностей, с учетом того, что французские двигатели активно используются в настоящее время, включая вертолеты Ка-226, которые должны выпускаться в Индии для армейской авиации.

В рамках программы «Super-30» российские компания предлагают Индии установку более мощного двигателя АЛ-41Ф1С (117С) с тягой 142кН, который устанавливается на истребителе Су-35, в качестве замены двигателей АЛ-31Ф из-за имеющихся с ним сложностей, но Индия отвергла это предложение.

Разрабатывается более мощная модификация двигателя Kaveri с тягой 123 кН, которая вполне вероятно будет использоваться на истребителе пятого поколения AMCA, для которого требуются двигатель с тягой 110 кН.

Использованы фотографии: http://defenceupdate.in/
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Комментарии 40

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  1. КГБ_ЦРУ Сегодня, 13:40
    Молодцы индусы, держат арабов на мушке. Надо бы им гиюр сделать.
    КГБ_ЦРУ
    1. болот Сегодня, 13:45
      Цитата: КГБ_ЦРУ
      Молодцы индусы, держат арабов на мушке.

      А причем арабы,хотя они ваши близкие родственники?
      болот
      1. КГБ_ЦРУ Сегодня, 13:47
        Цитата: болот
        причем арабы

        Потому что рядом Пакистан.
        Нет не родственники к слову. А украинцы вам?
        КГБ_ЦРУ
        1. болот Сегодня, 13:51
          Цитата: КГБ_ЦРУ
          Потому что рядом Пакистан.

          Ну фигли что Пакистан,почти один народ,пока бриты не вмешались разделяя конгресс,ушли громко захлопнув дверь.
          Цитата: КГБ_ЦРУ
          Нет не родственники к слову. А украинцы вам?

          Украинцы,так у супруги 25% в крови есть украинская кровь,в моих балбесиках получается 1:...,лень считать. laughing Но они казахи. laughing
          болот
      2. maxim947 Сегодня, 13:48
        Молодцы индусы, держат арабов на мушке... [i][/i]
        Вы сначала текст прочитайте, а потом комментируйте. Очередной сдвиг сознания..
        maxim947
      3. Oleg L. Сегодня, 13:49
        товарищ по Шкале Псаки уверенно занял верхнюю строчку дурасти)))
        Oleg L.
        1. soroKING Сегодня, 13:59
          не кормите тролля Рабиновича!
          soroKING
    2. Oleg L. Сегодня, 13:46
      причем тут индусы и арабы?))) Если вы имеете ввиду Пакистан так это те же индусы только мусульмане. Да и такие истребители индусам больше для противостояния с Китаем нужны
      Oleg L.
      1. КГБ_ЦРУ Сегодня, 13:50
        Цитата: Oleg L.
        Если вы имеете ввиду Пакистан так это те же индусы только мусульмане

        Вообщето там сунниты в основном вроде. Да и мусульмане и араба для меня одно и тоже.

        Цитата: Oleg L.
        больше для противостояния с Китаем нужны

        Китай тоже опасен.
        КГБ_ЦРУ
        1. НасРать Сегодня, 13:52
          Цитата: КГБ_ЦРУ

          Вообщето там сунниты в основном вроде. Да и мусульмане и араба для меня одно и тоже.

          Китай тоже опасен.




          Для меня евреи и арабы одно и то же... а разве нет? wassat

          Китай то чем Вам опасен?
          НасРать
          1. Oleg L. Сегодня, 13:58
            вы правы это один народ произошедший от Авраама, которого арабы называют Ибрагимом. Генетические исследования показывают полное их сходство этих народов. Причём арабы в силу того что никогда не покидали свою родину имеют более чистую семитскую кровь чем евреи которые смешивались со всеми народами мира
            Oleg L.
        2. Oleg L. Сегодня, 13:55
          вообще то Сунизм это течение в исламе если что)) а арабы и индусы это народы. В общем ваши знания находятся на уровне детского сада с воспитательницей из лечебно трудового профилактория
          Oleg L.
        3. Чёрный Полковник Сегодня, 13:59
          А мусульмане в лице казахов или узбеков Вас также впечатляют?
          Чёрный Полковник
    3. К-50 Сегодня, 14:04
      Цитата: КГБ_ЦРУ
      Молодцы индусы, держат арабов на мушке. Надо бы им гиюр сделать.

      Вот написал, как в лужу напИсал и пукнул. Чо к чему или лишь бы отметиться? Как на заборе? no
      К-50
    4. Olegovi4 Сегодня, 15:15
      Цитата: КГБ_ЦРУ
      держат арабов на мушке.

      паков в арабы записал?)) совсем пейсы на моСг давят? юде жжёт)))
      Olegovi4
    5. Злодей Сегодня, 16:14
      Цитата: КГБ_ЦРУ
      Надо бы им гиюр сделать.

      Индусам? А они согласятся?
      Злодей
  2. Multicast Сегодня, 13:46
    Мне кажется китайцы в этом плане более ушлые - хотя и у них не получается создать свой движок - закупают у нас.
    Multicast
  3. Джедай Сегодня, 13:53
    Индия планирует установку двигателей Kaveri на модернизированные истребители Су-30МКИ

    Не удивлюсь, если после этого увеличится число аварий...
    Джедай
    1. Oleg L. Сегодня, 14:09
      а как жешь))) сначала установят, потом Сушки начнут падать одна за одной, а дальше появится куча статей во всех ресурсах на тему,-- какие плохие самолёты производит Россия
      Oleg L.
      1. Джедай Сегодня, 14:24
        Я и не сомневаюсь, что всё будут валить на Россию. И уверен, что американские "иксперды" с глубокомысленным видом будут со своей стороны набрасывать дерьмо на вентилятор, не забывая при этом нахваливать свои "расчудесные" Фу-35. Индийский рынок вооружений - лакомый кусок, а США перед лицом очевидной прибыли и геополитической победы на всё пойдут.
        Джедай
        1. Partyzan Сегодня, 14:49
          при этом нахваливать свои "расчудесные" Фу-35. Индийский рынок вооружений - лакомый кусок
          интересно, а что будет если эти Kaveri начнут на Фу-35 впихивать?
          Partyzan
          1. Джедай Сегодня, 14:51
            Вселенский трындец программе Фу-35. lol
            Джедай
          2. voyaka uh Сегодня, 15:18
            "интересно, а что будет если эти Kaveri начнут на Фу-35 впихивать"////

            Тяга двигателя Ф-35 195 кН, а тут - хотят! - дотянуть до 125 кН...
            voyaka uh
      2. Злодей Сегодня, 16:24
        Цитата: Oleg L.
        а как жешь))) сначала установят, потом Сушки начнут падать одна за одной, а дальше появится куча статей во всех ресурсах на тему,-- какие плохие самолёты производит Россия

        Планёр собирается в Индии, движок впендюривается левый, хрен знает откуда, эксплуатируется всё это местными рукожопами, а Россия виновата в том, что делает плохие самолёты???
        А ведь может и прокатить, ибо логичность построений там мало кого заботит, к сожалению hi
        Злодей
  4. Горный стрелок Сегодня, 13:53
    Панама! С целью "сбить "цену за наши движки.
    Горный стрелок
    1. Чёрный Полковник Сегодня, 14:04
      Странно. Наши предлагают движки мощнее, родные для самолёта, а индусы французов привлекают для чего-то, да ещё и с более слабыми двигателями.
      Чёрный Полковник
    2. soroKING Сегодня, 14:05
      хотят свою Виману... wassat
      soroKING
  5. Logall Сегодня, 13:53
    Индия планирует установку двигателей Kaveri на модернизированные истребители Су-30МКИ

    Су-30е, и не только, показывают вкликолепные лётные характеристики за счёт изменяемого вектора тяги. Убери его и что получим? Су-15? Утрирую, но всё же...
    Logall
    1. voyaka uh Сегодня, 14:25
      Индийские аудиторы жаловались на относительно малый ресурс и очень дорогие (и долгие) капитальные ремонты движков. В результате цена самолета доходила до 100 млн.
      voyaka uh
    2. Roma-1977 Сегодня, 14:35
      Есть мнение, что изменяемый вектор тяги не имеет решающего преимущества в реальном воздушном бою, на фоне многих других факторов.
      Roma-1977
      1. Logall Сегодня, 14:50
        Да, но только в дальнем бою. Но учитывая все наработки по защите и живучести самолета, многие эксперты утверждают, что ближнего боя не удастся избежать во многих случаях.А там способность разворачиваться на 180градусов не снижая скорости, кобра и многое другое из высшего пилотажа, что к слову другие самолёты повторить не в состоянии, является РЕШАЮЩЕЙ!
        Logall
        1. voyaka uh Сегодня, 15:11
          ".А там способность разворачиваться на 180градусов не снижая скорости,
          кобра и многое другое из высшего пилотажа, что к слову
          другие самолёты повторить не в состоянии"///

          Ну, скорость снижается существенно при поворотах сопел - это раз.
          Выполнить данные маневры способны очень немногие летчики - в основном асы
          из пилотажных групп и испытатели. Это два.
          Так что, реальное боевое применение весьма ограничено.
          voyaka uh
          1. Logall Сегодня, 15:25
            Цитата: voyaka uh
            Выполнить данные маневры способны очень немногие летчики

            Вы уже не туда полезли. Это вопрос воспитания кадров!
            Цитата: voyaka uh
            Ну, скорость снижается существенно при поворотах сопел - это раз.

            Ну не НЛО конечно. Но когда Вы будете догонять негодяя, а он в одно мгновение развернётся и попытается пырнуть ножом (упаси ГОСПОДЬ, чисто гипотетически), то потеря его скорости будет для него плюсом. Вот тогда Вы меня поймёте...
            Ещё раз оговорюсь: зла Вам не желаю,а всё сказанное привёл в качестве примера...
            Logall
            1. voyaka uh Сегодня, 15:33
              Тактический прием резкого сброса скорости очень полезен.
              Но для этого поворотные сопла не обязательны. Можно "тормозить двигателем".
              Тот же Ф-35 умеет останавливаться в воздухе резко без поворотных сопел.
              Поворотные сопла позволяют, сбросив скорость, круто повернуть на 90 градусов.
              Иногда это нужно в ближнем бою. Но, как я уже писал, рядовые летчики не
              идут на такие финты.

              "Это вопрос воспитания кадров! "////

              Это вопрос денег. Летный час обучения очень дорог.
              Не хватает на продвинутый высший пилотаж.
              voyaka uh
              1. Logall Сегодня, 15:50
                Поражаюсь тому, как Вы стрелки переводите! Я вам писал за поворот на 180 не меняя курса с возможностью вернуться в исходное положение или уйти на другой! А вы мне на что отвечаете? По этой схеме Вы можете прекрасно общаться с СОБОЙ любимым!
                Конец "базара"!
                Logall
                1. voyaka uh Сегодня, 16:08
                  Значит я просто Вас не понял... Бывает в дискуссиях. drinks
                  voyaka uh
  6. К-50 Сегодня, 14:03
    российские компания предлагают Индии установку более мощного двигателя АЛ-41Ф1С (117С) с тягой 142кН, который устанавливается на истребителе Су-35, в качестве замены двигателей АЛ-31Ф из-за имеющихся с ним сложностей, но Индия отвергла это предложение.
    Разрабатывается более мощная модификация двигателя Kaveri с тягой 123 кН, которая вполне вероятно будет использоваться на истребителе пятого поколения AMCA, для которого требуются двигатель с тягой 110 кН.

    Что-то индийцы "воду мутят" - отказываются от более мощного "родного" двига в пользу чужого "слабосилка". Видимо им плевать на гарантии производителя планёра, "убежавшую" центровку, другие нюансы в виде смены аппаратуры контроля работы двигателя.
    Слепит абы что, но только чтобы разных производителей. request
    Не получилось бы : "хотели как лучше, а получили как всегда".
    К-50
  7. Topotun Сегодня, 14:41
    Потом индийские машины начнут падать из-за отказов двигателей. А все начнут вопить русские машины плохие.
    Topotun
  8. Olegovi4 Сегодня, 15:21
    "любят" хинди гробить самолёты(((
    а по статье. не понял последний абзац. - "Разрабатывается более мощная модификация двигателя Kaveri с тягой 123 кН, которая вполне вероятно будет использоваться на истребителе пятого поколения AMCA, для которого требуются двигатель с тягой 110 кН." - при этом тремя абзацами выше идёт речь о повышение этого "кавери" до 125кН.если сегодняшний двиг можно "разогнать до 125, то зачем разрабатывать "более мощный" двигатель с показателем 123??
    Olegovi4
  9. igorserg Сегодня, 15:39
    Логично... вроде как импорто-замещение...
    igorserg
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