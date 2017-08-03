17:43 03 августа

МИД РФ прокомментировал новый американский закон о санкциях

Россию невозможно заставить изменить свой курс, в этом не помогут ни угрозы, ни попытки экономического давления, приводит РИА Новости комментарий пресс-службы российского внешнеполитического ведомства.



Американским любителям санкций, ввергнувшим США в русофобскую истерику, давно пора избавиться от иллюзий и уяснить, что никакими угрозами и попытками оказать давление Россию не заставить изменить свой курс или поступиться национальными интересами,
говорится в документе.


В ведомстве отметили, что «обмены взаимными уколами – не наш выбор»

«Мы открыты к взаимодействию с США в тех сферах, где считаем это полезным для себя и международной безопасности, в том числе в урегулировании региональных конфликтов. Однако плодотворное сотрудничество возможно, только если вашингтонские политики преодолеют собственные заблуждения, перестанут воспринимать окружающий мир через искажающую реальность призму "американской исключительности», – говорится в комментарии.

МИД сохраняет за собой право ответа на враждебные выпады.

«Мы также уже продемонстрировали, что не собираемся оставлять без ответа враждебные выпады, включая высылку американскими властями наших дипломатов и захват дипломатической собственности. Естественно, сохраняем за собой право и на другие контрмеры», завили в ведомстве.

Напомним, в среду Трамп подписал принятый конгрессом закон о новых санкциях против РФ, Ирана и КНДР. У Конгресса было более чем достаточно голосов, чтобы преодолеть возможное вето президента, и глава государства был во многом вынужден подписать этот документ.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 33

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 13:50
    ... мерикатосы верны себе - гадить всем, и в том числе на самих себя... laughing
    a.s.zzz888
    1. Джедай Сегодня, 14:01
      Так это же их принцип : пофиг, что сами страдаем! Главное - русским в калоши навалить. А то, что гадили вроде бы русским, но дерьмом измазаны оказались сами и ЕС - не существенно.
      Джедай
      1. Подрезчик Сегодня, 14:09
        Вот "...не собираемся оставлять без ответа враждебные выпады..." ключевая фраза! Не знаю как и чем, но ответ последует!
        Подрезчик
        1. Джедай Сегодня, 14:12
          Я тоже считаю, что ответная высылка амерзских дипломатов - первый шаг. Не вечно же выражать озабоченности, тем более что слов США не понимает, только реальные оплеухи.
          Джедай
  2. silberwolf88 Сегодня, 13:50
    Россию не свернуть ... это точно ... мы умеем стоять насмерть ради достойной идеи или цели ... нас обычно предаёт наша "элита" ... и в этом самая большая опасность ...
    На настоящий момент с элитой более или менее в порядке ...
    silberwolf88
    1. Logall Сегодня, 13:59
      Цитата: silberwolf88
      На настоящий момент с элитой более или менее в порядке ...

      С кем? Медведев, Навальный, Прохоров,Миронов, Явлинский, извините но Валуев и т.д. С кем?
      Один ВВ радует! Я про Жириновского fool
      Logall
      1. silberwolf88 Сегодня, 14:17
        насмешили ... с каких пор Навальный в элите))) ... а если элита ... то чего??? ... когда это Явлинский был властью (с начала нулевых) ... а если властвовал ... то над чем??
        депутатский корпус трогать не надо ... кого выбрали - те и представляют НО к властной элите я их не отношу ... это просто один из институтов государства
        silberwolf88
        1. Logall Сегодня, 14:38
          Цитата: silberwolf88
          с каких пор Навальный в элите)

          У (извиняюсь) либералов. Пятая колонна на него ставят.
          Цитата: silberwolf88
          кого выбрали - те и представляют

          Прискорбно, но у нас выбирают не депутатов, а бренд (партию). Не заглядывая в партийные списки.
          Цитата: silberwolf88
          НО к властной элите я их не отношу ...

          А кого тогда? Путина? В этом случае трения не уместны!
          Logall
    2. dorz Сегодня, 14:05
      сотрудничество возможно, только если вашингтонские политики преодолеют собственные заблуждения

      Нахрена держите $100 млрд. у потенциального противника. Заморозят как у Ирана на 30 лет.
      dorz
    3. Антианглосакс Сегодня, 14:52
      Цитата: silberwolf88
      На настоящий момент с элитой более или менее в порядке ...

      Это в каком смысле? Минимум треть там явные коллаборационисты, глобалисты, кудринцы, ебновцы и т.п. Треть таких же, но латентных, в потенциале флюгеры. С остальными тоже не всё просто - патриотизм измом, а денежки счёт любят. Так что обольщаться рано. Нет там, по большому счёту, обилия государственников и патриотов. Дай Бог лет через 5-10 и то не факт...
      Антианглосакс
  3. КГБ_ЦРУ Сегодня, 13:54
    Пусть лучше скажет наконец, в чём заключается "курс", и куда он ведёт? За последние годы Россия участвует в нескольких вооруженных конфликтах ,гибнут солдаты за тысячи километров от границы. Люди стали беднее. Это и есть курс?
    КГБ_ЦРУ
    1. AleksPol Сегодня, 13:56
      Рабинович а вам какое дело . Загораете на мёртвом море , так и продолжайте . Что вы суёте свой нос с капелькой , куда вас не просят
      AleksPol
      1. КГБ_ЦРУ Сегодня, 13:59
        Цитата: AleksPol
        Что вы суёте свой нос

        А я люблю совать нос в чужие дела.
        КГБ_ЦРУ
        1. AleksPol Сегодня, 14:09
          Любопытной Варваре нос оторвали . Не боитесь ? wink
          AleksPol
      2. jjj Сегодня, 14:00
        Цитата: AleksPol
        Рабинович а вам какое дело

        Это не Рабинович. это Рабинченко
        jjj
      3. КГБ_ЦРУ Сегодня, 15:16
        Цитата: AleksPol
        суёте свой но

        Я не стою рядом с границей Израиля с хизбалой за тысячи километров, у меня не такой длинный нос .
        КГБ_ЦРУ
        1. AleksPol Сегодня, 15:20
          Дык больнее будет , такой нос прищёлкнуть drinks
          AleksPol
    2. НасРать Сегодня, 13:58
      А Вам какая беда? Вы же успели в рай попасть... Куда кстати, ведет курс Израиля? государству и 100 лет нет, а снобизма на тысячелетия!
      НасРать
      1. КГБ_ЦРУ Сегодня, 15:29
        Почему всем можно писать , а мне нет! Когда тема про Израиль, вы все пишите очень неприятные вещи и под 300 комментариев в теме. а то и больше
        КГБ_ЦРУ
    3. vovanpain Сегодня, 14:00
      Рабинович да не понять тебе этого,для этого надо родиться и жить в России,а не сбегать за призрачным счастьем wink
      никакими угрозами и попытками оказать давление Россию не заставить изменить свой курс или поступиться национальными интересами,

      Вот так то.
      vovanpain
    4. Б.Т.В. Сегодня, 14:04
      Цитата: КГБ_ЦРУ
      Пусть лучше скажет наконец, в чём заключается "курс", и куда он ведёт? За последние годы Россия участвует в нескольких вооруженных конфликтах ,гибнут солдаты за тысячи километров от границы. Люди стали беднее. Это и есть курс?


      Вот, что, Вы, за создание такое: сначала нарываетесь, а когда начинает в ответ " прилетать", сразу вспоминаете " отсутствие воды в кранах"?!
      Б.Т.В.
    5. Молот 75 Сегодня, 14:18
      Зато евреи на войнах богатеют и продолжают пить кровь людскую! Геть отсюда т.р.о.л.ь!
      Молот 75
    6. Topotun Сегодня, 14:39
      Если посчитать сколько конфликтов развязали и продолжают поддерживать США.... Мы рядом не лежали. Насчет беднее, да несколько цены подросли, но по сравнением с 90-и - фигня вопрос. Переживем. Наоборот - если бы прекратили ездить во всякие Черногории, может и там бы в себя пришли. А так Россиян полно по зарубежью на отдыхе. Не переживайте за нас. Справимся.
      Topotun
  4. AleksPol Сегодня, 13:54
    Глядя на эту всю возню США и их политику , почему то вспоминается Марк Твен С его Томасом Соером , такие же недоросли . И действия на уровне подростков в стадии полового развития.
    AleksPol
  5. урапатриот Сегодня, 14:05
    Россию невозможно заставить изменить свой курс, в этом не помогут ни угрозы, ни попытки экономического давления, приводит РИА Новости комментарий пресс-службы российского внешнеполитического ведомства

    Каждый патриот России должен испытать гордость от этого заявления МИД! Никто и ничто не сможет заставить изменить нынешний курс Правительства России на разграбление природных богатств, материальных ресурсов и заменой коренного населения страны на мигрантов из средней азии!
    урапатриот
  6. К-50 Сегодня, 14:08
    Матрасники, как бешеная шавка. на всех кидаются дабы покусать.
    Только бешеных пристреливают, так что чревато. no
    К-50
    1. Logall Сегодня, 14:14
      Цитата: К-50
      Только бешеных пристреливают

      Этих стрелять бесполезно! Их топить нужно! Со всем континентом...
      Logall
      1. Джедай Сегодня, 14:46
        Саш, ну зачем весь континент гробить? На ВО уже высказывали надежду на Йелоустоунский вулкан. Вот только как бы локализовать его действие, дабы появился Великий Североамериканский пролив... wink
        Джедай
        1. Logall Сегодня, 14:56
          Цитата: Джедай
          Йелоустоунский вулкан.

          Я и имел его в виду. Только его нужно расшевелить, ядрёным зарядом. Киллотон на миллион.
          Logall
          1. Джедай Сегодня, 15:02
            Экий ты кровожадный. Так ведь всем тогда достанется, не только США.
            Джедай
            1. Logall Сегодня, 15:08
              Это не кровожадность. Это призрение с юмором (вполне возможно неадекватным) перемешались.
              Logall
              1. Джедай Сегодня, 15:15
                США давно заслужили презрение по всему миру. Даже их штатные тявкалы их втихую ненавидят.
                Джедай
  7. Комментарий был удален.
  8. Гардамир Сегодня, 15:58
    Россию невозможно заставить изменить свой курс,
    А какой у нас курс? Дочка Пескова советница президента по бизнесу. Рогозин стишата пописывает. Судья Хахалева свадьбы устривает. По стране бегают "пьяные" мальчики.
    Курс замечательный. Девяностые никуда не уходили, просто какое-то время прятались за дорогой нефтью.
    Гардамир
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