МИД РФ прокомментировал новый американский закон о санкциях
Россию невозможно заставить изменить свой курс, в этом не помогут ни угрозы, ни попытки экономического давления, приводит РИА Новости комментарий пресс-службы российского внешнеполитического ведомства.
В ведомстве отметили, что «обмены взаимными уколами – не наш выбор»
«Мы открыты к взаимодействию с США в тех сферах, где считаем это полезным для себя и международной безопасности, в том числе в урегулировании региональных конфликтов. Однако плодотворное сотрудничество возможно, только если вашингтонские политики преодолеют собственные заблуждения, перестанут воспринимать окружающий мир через искажающую реальность призму "американской исключительности», – говорится в комментарии.
МИД сохраняет за собой право ответа на враждебные выпады.
«Мы также уже продемонстрировали, что не собираемся оставлять без ответа враждебные выпады, включая высылку американскими властями наших дипломатов и захват дипломатической собственности. Естественно, сохраняем за собой право и на другие контрмеры», завили в ведомстве.
Напомним, в среду Трамп подписал принятый конгрессом закон о новых санкциях против РФ, Ирана и КНДР. У Конгресса было более чем достаточно голосов, чтобы преодолеть возможное вето президента, и глава государства был во многом вынужден подписать этот документ.
Американским любителям санкций, ввергнувшим США в русофобскую истерику, давно пора избавиться от иллюзий и уяснить, что никакими угрозами и попытками оказать давление Россию не заставить изменить свой курс или поступиться национальными интересами,говорится в документе.
В ведомстве отметили, что «обмены взаимными уколами – не наш выбор»
«Мы открыты к взаимодействию с США в тех сферах, где считаем это полезным для себя и международной безопасности, в том числе в урегулировании региональных конфликтов. Однако плодотворное сотрудничество возможно, только если вашингтонские политики преодолеют собственные заблуждения, перестанут воспринимать окружающий мир через искажающую реальность призму "американской исключительности», – говорится в комментарии.
МИД сохраняет за собой право ответа на враждебные выпады.
«Мы также уже продемонстрировали, что не собираемся оставлять без ответа враждебные выпады, включая высылку американскими властями наших дипломатов и захват дипломатической собственности. Естественно, сохраняем за собой право и на другие контрмеры», завили в ведомстве.
Напомним, в среду Трамп подписал принятый конгрессом закон о новых санкциях против РФ, Ирана и КНДР. У Конгресса было более чем достаточно голосов, чтобы преодолеть возможное вето президента, и глава государства был во многом вынужден подписать этот документ.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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