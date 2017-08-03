МИД РФ прокомментировал новый американский закон о санкциях

Американским любителям санкций, ввергнувшим США в русофобскую истерику, давно пора избавиться от иллюзий и уяснить, что никакими угрозами и попытками оказать давление Россию не заставить изменить свой курс или поступиться национальными интересами,

Россию невозможно заставить изменить свой курс, в этом не помогут ни угрозы, ни попытки экономического давления, приводит РИА Новости комментарий пресс-службы российского внешнеполитического ведомства.говорится в документе.В ведомстве отметили, что «обмены взаимными уколами – не наш выбор»«Мы открыты к взаимодействию с США в тех сферах, где считаем это полезным для себя и международной безопасности, в том числе в урегулировании региональных конфликтов. Однако плодотворное сотрудничество возможно, только если вашингтонские политики преодолеют собственные заблуждения, перестанут воспринимать окружающий мир через искажающую реальность призму "американской исключительности», – говорится в комментарии.МИД сохраняет за собой право ответа на враждебные выпады.«Мы также уже продемонстрировали, что не собираемся оставлять без ответа враждебные выпады, включая высылку американскими властями наших дипломатов и захват дипломатической собственности. Естественно, сохраняем за собой право и на другие контрмеры», завили в ведомстве.Напомним, в среду Трамп подписал принятый конгрессом закон о новых санкциях против РФ, Ирана и КНДР. У Конгресса было более чем достаточно голосов, чтобы преодолеть возможное вето президента, и глава государства был во многом вынужден подписать этот документ.