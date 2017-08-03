Укрепления боевиков оказались на пути «вертушек» ВКС в Хомсе

В арабских СМИ, со ссылкой на данные Минобороны Сирии, появилась информация о том, что во время массированного удара по позициям боевиков ИГ на территории восточной части сирийской провинции Хомс пилоты российских вертолетов оказывали авиаподдержку наступлению бойцам Сирийской арабской армии (САА). Стало известно, что «вертушки» помогли преодолеть САА хорошо организованную линию укреплений террористов, которым удалось, по информации AMN, организовать на склонах холмов в окрестностях населенного пункта настоящую «бункерную сеть».