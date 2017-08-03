Захарченко прокомментировал возможные поставки американского оружия Киеву
Выступая на пресс-конференции в четверг, глава ДНР Александр Захарченко прокомментировал решение США поставлять оружие Украине, при этом заявив, что поставки оружия будут восприняты Киевом как посыл для развязывания войны в Донбассе, передает Донецкое агенство новостей
США хотят сорвать минский процесс и "нормандский формат" по урегулированию конфликта в Донбассе при помощи данных поставок оружия Украине, заявил Захарченко и уточнил, что попытки поставок вооружения США Украине уже были предприняты. Еще в 2015 году было захвачено в аэропорту американское вооружение.
Ранее американские СМИ сообщили, что сотрудники Госдепартамента США и Пентагона разработали план, предусматривающий поставки оборонительного вооружения Украине для использования в Донбассе
Любое оружие, которое Америка даст Украине, будет расцениваться (Киевом – прим. ВО), как поощрение к наступлению. Америка хочет сорвать минский формат, хочет сорвать нормандскую четверку, ей очень важно в этот процесс пристроить себя. Если это (решение о поставках вооружения – прим. ВО) будет на уровне закона принято в США, то это будет открытый посыл к тому, что Украина должна развязать войну— сказал журналистам Захарченко.
США хотят сорвать минский процесс и "нормандский формат" по урегулированию конфликта в Донбассе при помощи данных поставок оружия Украине, заявил Захарченко и уточнил, что попытки поставок вооружения США Украине уже были предприняты. Еще в 2015 году было захвачено в аэропорту американское вооружение.
Нет оружия оборонительного или наступательного - оно либо есть, либо нет. Попытки поставки были со стороны США неоднократно предприняты. В (донецком) аэропорту в 2015 году нами были захвачены винтовки, пулеметы американского производства. Америка хочет сорвать минский формат, "нормандскую четверку", если это будет принято на уровне закона, это будет открытый посыл для Украины развязать войну- заявил А.Захарченко
Ранее американские СМИ сообщили, что сотрудники Госдепартамента США и Пентагона разработали план, предусматривающий поставки оборонительного вооружения Украине для использования в Донбассе
Использованы фотографии: https://dan-news.info/
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