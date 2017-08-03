17:43 03 августа

Захарченко прокомментировал возможные поставки американского оружия Киеву

Выступая на пресс-конференции в четверг, глава ДНР Александр Захарченко прокомментировал решение США поставлять оружие Украине, при этом заявив, что поставки оружия будут восприняты Киевом как посыл для развязывания войны в Донбассе, передает Донецкое агенство новостей

Любое оружие, которое Америка даст Украине, будет расцениваться (Киевом – прим. ВО), как поощрение к наступлению. Америка хочет сорвать минский формат, хочет сорвать нормандскую четверку, ей очень важно в этот процесс пристроить себя. Если это (решение о поставках вооружения – прим. ВО) будет на уровне закона принято в США, то это будет открытый посыл к тому, что Украина должна развязать войну
— сказал журналистам Захарченко.

Захарченко прокомментировал возможные поставки американского оружия Киеву



США хотят сорвать минский процесс и "нормандский формат" по урегулированию конфликта в Донбассе при помощи данных поставок оружия Украине, заявил Захарченко и уточнил, что попытки поставок вооружения США Украине уже были предприняты. Еще в 2015 году было захвачено в аэропорту американское вооружение.

Нет оружия оборонительного или наступательного - оно либо есть, либо нет. Попытки поставки были со стороны США неоднократно предприняты. В (донецком) аэропорту в 2015 году нами были захвачены винтовки, пулеметы американского производства. Америка хочет сорвать минский формат, "нормандскую четверку", если это будет принято на уровне закона, это будет открытый посыл для Украины развязать войну
- заявил А.Захарченко

Ранее американские СМИ сообщили, что сотрудники Госдепартамента США и Пентагона разработали план, предусматривающий поставки оборонительного вооружения Украине для использования в Донбассе

Использованы фотографии: https://dan-news.info/
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Комментарии 24

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  1. Чёрный Сегодня, 14:30
    Оружие укровермахту дадут. Это лишь вопрос времени. Другое дело как он им распорядится. Надеюсь так же бездарно профукает как и то что было у них....Американцам вообще как мне кажется. фиолетово , кому его поставлять.Бизнес однако. У меня складывается ощущение, что если бы им предложили делку на крвглен кую свмму , то они его бы и в ЛДНР продали, и в КНДР , и кому угодно.
    Чёрный
    1. Зяблицев Сегодня, 14:34
      Чувствуется, что выход только один-взятие Киева.....
      Зяблицев
      1. Zibelew Сегодня, 14:35
        Или Вашингтона! А может с американским оружием будет как в фильме "Пятый элемент", когда Зорг даёт оружие мангалорам, а сам выходит из помещения с комментарием про красную кнопку
        Zibelew
        1. Чёрный Сегодня, 14:38
          Цитата: Zibelew
          Или Вашингтона!

          Если верить американским СМИ то Вашингтон мя уже взяли....белый дом дык точно laughing
          Чёрный
      2. Logall Сегодня, 15:01
        Цитата: Зяблицев
        Чувствуется, что выход только один-взятие Киева.....

        Сидят
        на рыбалке Путин и Порошенко.Вдруг у
        Парашенко клюёт. Тянет он рыбу к
        берегу, Путин ему помог, в подсак зацeпил,
        попалась золотая рыбка. И
        говорит она им, что есть у них 3 желания. Ну
        Парашенко со свойственной
        жадностью заявляет что 2 из 3 желаний его.
        Путин
        согласился. Загадывает 1
        желание, чтоб в Украине ни одного
        прорусского не осталось -
        исполнено. 2 желание - чтобы вся граница в
        круговую высокой каменной стеной
        обнесена была, чтоб ни один москаляка в
        укропию не проник - исполнено.
        Путин рыбку спрашивает:
        -Стена высокая, глухая?
        -Конечно.
        -Прорусских ни одного?
        -Ни единого.
        -ЗАЛИВАЙ БЕТОН ДО КРАЁВ !!!
        Logall
        1. freejack Сегодня, 15:49
          Спасибо, Логэлл!.. Хоть посмеялся от души на фоне дерьмовых новостей....) Ктоб и чтоб не говорил, а любое оружие украм - это чья-то смерть на Донбассе.... recourse
          Одна надежда -что украинцы его профукают, как и все остальное! yes
          freejack
      3. himRa Сегодня, 15:10
        Цитата: Зяблицев
        Чувствуется, что выход только один-взятие Киева.....

        даже если Вас сьели! wassat то в и этом случае ДВА выхода!!! laughing
        можно нанести упреждающий удар,не поправимый ущерб и этого будет достаточно для ускорения процесса...и принесут головы руководителей оптом
        поводов и обоснований достаточно
        himRa
  2. Aimpoint Сегодня, 14:32
    Если Киеву поставят оружие, ( а его скорее всего поставят), то появиться возможность окончания войны Хорватским сценарием. Если РФ поставит оружие самопровозглашенным, то война затянется ещё не на один год.
    В общем хотите её закончить, дайте одной из сторон почувствовать силу.
    Aimpoint
    1. Topotun Сегодня, 14:40
      Ничего, у нас плечо доставки намного меньше. Врядли это поможет укровермахту.
      Topotun
      1. СРЦ П-15 Сегодня, 14:45
        Цитата: Topotun
        Ничего, у нас плечо доставки намного меньше.

        И не только: мы можем ещё и подставить плечо Донбассу!
        СРЦ П-15
        1. Topotun Сегодня, 14:46
          Вот только опять крови прольется... Может и стоит ввести войска. Для защиты рускоговорящего населения. Тем более - санкиции меньше не станут. Пофик.
          Topotun
          1. DMB_95 Сегодня, 15:17
            Нужно было нам брать Донбасс одновременно с Крымом по похожему сценарию . Крови тогда пролилось бы меньше , чем за три года этой Войны .
            DMB_95
            1. Dashout Сегодня, 16:39
              Ну как вы так рассуждаете? На тот момент только половина народа была согласна, а в Крыме практически 100% У нас тут маленькая кучка на телеэкранах заливается, а представляете какой вой был бы от "Оккупированных украинцев"
              Dashout
          2. mac789 Сегодня, 15:36
            Вбросить тыл АТО пять - шесть мобильных отрядов в300 - 400 человек каждый по кольцевым маршрутам. Да если ещё и цели будут четко обозначены. Фронт конечно не рухнет, но земля у нациков под ногами загорится.
            mac789
            1. поневолебрат Сегодня, 16:01
              Пока похоже только они у нас шарятся
              поневолебрат
            2. Lycan Сегодня, 16:42
              Этот акт = объявление войну сопредельному гос-ву.
              > А как ваши (РФ) представители объяснят это в ООН?
              > Вы согласны с тем, что Россия перейдёт на официальное военное положение?
              > Это ведь - тотальная мобилизация всего населения на ресурсодобыче и производстве вооружений и т.п: хотите за 10 тыр/мес штамповать железки на заводах, или в забоях копать руду?
              > А когда в ООН РФ объявят гос-вом-агрессором, объявив эмбарго по всем статьям, закрыв потенциальные и остановив строящиеся международные экон. проекты - думаете, вас, как рядового гражданина не коснётся?
              > А отмыться от "агрессорства" без широкого экспортного производства (ФРГ), больших денег (США) и повсеместного влияния (довоенная Британия) - почти невозможно.
              > Времена СМЕРШ'а и наветов подзабылись, комендантского часа стало не хватать?

              P.S.: Это у Сталина-биокомпьютера могла бы получиться удачная организация ресурсов и действий. Причём, у Сталина 40-х...50-х годов. У вас (РФ) даже близко никого нету. Причём нет ни народной мотивации для полномасшт. боев. действий, ни запаса опытных организаторов.
              P.P.S.: Пустая и грубая провокация в ваших словах. Не более. Без обид.
              Lycan
              1. mac789 Сегодня, 16:50
                Сидор Артемьевич в свое время о провокациях не думал. А от фашистов расчистил территорию размером с пару Голландий, и это в 42 - 43 годах. И начинал он с десятком человек.
                mac789
    2. Чёрный Сегодня, 14:41
      Цитата: Aimpoint
      Если Киеву поставят оружие, ( а его скорее всего поставят), то появиться возможность окончания войны Хорватским сценарием. Если РФ поставит оружие самопровозглашенным, то война затянется ещё не на один год.
      В общем хотите её закончить, дайте одной из сторон почувствовать силу.

      Не поможет им это оружие. На начало карательной операции у укровермахта оружия было предостаточно.....Согласитесь, что в ВСУ служат в общем то такие же русские, ну или славяне, если хотите.И воюй они за свою Родину - давно бы исход войны был решён...А так, зная , что воюют против своих же сограждан, зная, что никакие они не защитники и освободители в глазах населения, а каратели - особого рвения они не проявляют.Нет за ними правды. Отсюда и повальное пьянство и трусость и дезертирство, и торговля оружием
      Чёрный
  3. Антианглосакс Сегодня, 15:05
    Пора жёстко вышвырнуть амерзов из нашего предбанника! Совсем обнаглели паразиты!
    Если попрут ВСУ на Малороссию, ответить надо будет так, чтобы подобных желаний больше не возникало вновь. Устроить очередной котел, утилизировать бандеровцев, остальных взять добровольцами в свою армию. Пробить, как минимум, сухопутный коридор в Приднестровье. Постараться провернуть эту операцию контрнаступления в максимально сжатые сроки и обойтись без большой крови. Оперативно "продать" малороссам несколько кораблей и катеров для организации поддержки с воды. Самолётиков тоже бы неплохо подкинуть, ведь там "полно" умелых лётчиков. Тут шаги нетривиальные нужны. Тянуть "быньку за пупыньку" у нас нет ни средств, ни возможностей.
    Антианглосакс
    1. поневолебрат Сегодня, 16:20
      Цитата: Антианглосакс
      Пора жёстко вышвырнуть амерзов из нашего предбанника! Совсем обнаглели паразиты!

      Для начала их надо вышвырнуть из самой бани. А этого пока не наблюдается. Наши верхи ждут когда за лужей "образумятся" и разглядят наконец-то какие мы белые и пушистые. И хвост олигархов во власти который виляет собакой. Эти типы влияют на власть сильнее, чем народ и национальные интересы вместе взятые. А мы про помощь, операцию и войну! В 2014 Мариуполь чуть не взяли, была команда стоп. Как до этого в Грузии. А до этого в Чечне. Ничего не меняется. "Партнеры"...
      поневолебрат
    2. Вождь краснокожих Сегодня, 16:36
      Батенька, а Ваш предбанник где? Не широко живете? Следите за коньюктурой политики. А то может получится, что... как в том кино "Деточка, а вм не кажется что ваше место..."
      Вождь краснокожих
  4. КГБ_ЦРУ Сегодня, 15:14
    Он же получает с России и оружие с деньгами и людей.
    КГБ_ЦРУ
    1. с-т Petrov Сегодня, 15:21
      мало. очень мало.

      нужен повод дать бОльше
      с-т Petrov
  5. Вождь краснокожих Сегодня, 16:30
    А че сразу не напужал, что "Лондон нужно проскочить и на Вашингтон?..."
    Вождь краснокожих
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