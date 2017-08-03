Захарченко прокомментировал возможные поставки американского оружия Киеву

Любое оружие, которое Америка даст Украине, будет расцениваться (Киевом – прим. ВО), как поощрение к наступлению. Америка хочет сорвать минский формат, хочет сорвать нормандскую четверку, ей очень важно в этот процесс пристроить себя. Если это (решение о поставках вооружения – прим. ВО) будет на уровне закона принято в США, то это будет открытый посыл к тому, что Украина должна развязать войну

Нет оружия оборонительного или наступательного - оно либо есть, либо нет. Попытки поставки были со стороны США неоднократно предприняты. В (донецком) аэропорту в 2015 году нами были захвачены винтовки, пулеметы американского производства. Америка хочет сорвать минский формат, "нормандскую четверку", если это будет принято на уровне закона, это будет открытый посыл для Украины развязать войну