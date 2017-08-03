Последние в мире Т-33 покинули службу
На авиабазе ВВС Боливии Эль-Альто близ Ла-Паса состоялась церемония вывода из состава дислоцированной там 311-й истребительной эскадрильи 4-х последних остававшихся в составе реактивных учебно-боевых самолетов Lockheed T-33AN Shooting Star, сообщает bmpd со ссылкой на www.lostiempos.com.
На церемонии «прощания» присутствовал президент Боливии Эво Моралес.
Бывшие в употреблении самолеты Т-33AN Боливия приобрела в Канаде в 1970-х годах. Всего было закуплено 40 единиц. На протяжении последних 44 лет составляли основу боевого потенциала ВВС страны.
«В 1997-2002 годах 18 боливийских самолетов Т-33AN прошли капитальный ремонт и модернизацию на канадской фирме Kelowna Flightcraft по так называемому варианту FS2000 (или Т-33-2000), получив даже "стеклянные кабины" с многофункциональными индикаторами», – говорится в материале.
К концу 2015-го таких самолетов в составе ВВС осталось лишь девять, а к моменту списания – четыре. По данным автора, это последние самолеты не только в Боливии, но во всем мире.
Таким образом, завершилась рекордная по продолжительности карьера в мировой авиации первого американского серийного реактивного истребителя Lockheed Р-80 (F-80) и его двухместного варианта Т-33, продолжавшаяся почти 73 года.
«Первый прототип истребителя ХР-80 совершил первый полет 8 января 1944 года, а первые 12 предсерийных истребителей YР-80А поступили на вооружение авиации армии США в декабре 1944 года. Двухместный учебно-тренировочный вариант Т-33А серийно производился и поставлялся ВВС и ВМС США с 1948 года, и, став основным американским реактивным учебно-тренировочным самолетом первого поколения, находился в серийном производстве до 1959 года», – сообщает издание.
На церемонии «прощания» присутствовал президент Боливии Эво Моралес.
Бывшие в употреблении самолеты Т-33AN Боливия приобрела в Канаде в 1970-х годах. Всего было закуплено 40 единиц. На протяжении последних 44 лет составляли основу боевого потенциала ВВС страны.
«В 1997-2002 годах 18 боливийских самолетов Т-33AN прошли капитальный ремонт и модернизацию на канадской фирме Kelowna Flightcraft по так называемому варианту FS2000 (или Т-33-2000), получив даже "стеклянные кабины" с многофункциональными индикаторами», – говорится в материале.
К концу 2015-го таких самолетов в составе ВВС осталось лишь девять, а к моменту списания – четыре. По данным автора, это последние самолеты не только в Боливии, но во всем мире.
Таким образом, завершилась рекордная по продолжительности карьера в мировой авиации первого американского серийного реактивного истребителя Lockheed Р-80 (F-80) и его двухместного варианта Т-33, продолжавшаяся почти 73 года.
«Первый прототип истребителя ХР-80 совершил первый полет 8 января 1944 года, а первые 12 предсерийных истребителей YР-80А поступили на вооружение авиации армии США в декабре 1944 года. Двухместный учебно-тренировочный вариант Т-33А серийно производился и поставлялся ВВС и ВМС США с 1948 года, и, став основным американским реактивным учебно-тренировочным самолетом первого поколения, находился в серийном производстве до 1959 года», – сообщает издание.
Использованы фотографии: APG и Taringa
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