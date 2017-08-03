17:44 03 августа

Последние в мире Т-33 покинули службу

На авиабазе ВВС Боливии Эль-Альто близ Ла-Паса состоялась церемония вывода из состава дислоцированной там 311-й истребительной эскадрильи 4-х последних остававшихся в составе реактивных учебно-боевых самолетов Lockheed T-33AN Shooting Star, сообщает bmpd со ссылкой на www.lostiempos.com.

Последние в мире Т-33 покинули службу


На церемонии «прощания» присутствовал президент Боливии Эво Моралес.


Бывшие в употреблении самолеты Т-33AN Боливия приобрела в Канаде в 1970-х годах. Всего было закуплено 40 единиц. На протяжении последних 44 лет составляли основу боевого потенциала ВВС страны.

«В 1997-2002 годах 18 боливийских самолетов Т-33AN прошли капитальный ремонт и модернизацию на канадской фирме Kelowna Flightcraft по так называемому варианту FS2000 (или Т-33-2000), получив даже "стеклянные кабины" с многофункциональными индикаторами», – говорится в материале.



К концу 2015-го таких самолетов в составе ВВС осталось лишь девять, а к моменту списания – четыре. По данным автора, это последние самолеты не только в Боливии, но во всем мире.

Таким образом, завершилась рекордная по продолжительности карьера в мировой авиации первого американского серийного реактивного истребителя Lockheed Р-80 (F-80) и его двухместного варианта Т-33, продолжавшаяся почти 73 года.



«Первый прототип истребителя ХР-80 совершил первый полет 8 января 1944 года, а первые 12 предсерийных истребителей YР-80А поступили на вооружение авиации армии США в декабре 1944 года. Двухместный учебно-тренировочный вариант Т-33А серийно производился и поставлялся ВВС и ВМС США с 1948 года, и, став основным американским реактивным учебно-тренировочным самолетом первого поколения, находился в серийном производстве до 1959 года», – сообщает издание.


Использованы фотографии: APG и Taringa
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Комментарии 10

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  1. Olegovi4 Сегодня, 15:10
    на что поменяли?
    Olegovi4
    1. Alex_Rarog Сегодня, 15:44
      Славно полетал самолетик! 73года блин стратеги и то меньше на вооружении стоят...
      Alex_Rarog
  2. voyaka uh Сегодня, 15:25
    Они еще будут летать! good Уверен.
    Кокаин перевозить. fellow У них там сам президент этим руководит. Дело пойдет...
    voyaka uh
    1. himRa Сегодня, 15:30
      Цитата: voyaka uh
      Они еще будут летать!

      Или мало летали или этим самолетам неведомо что такое ,,усталость металла,,
      даже в случае многократного конструкторского запаса ...Удивительно,конечно...
      himRa
      1. антивирус Сегодня, 17:33
        а музеи купят ? в тч наши?
        антивирус
    2. Olegovi4 Сегодня, 15:46
      Цитата: voyaka uh
      У них там сам президент этим руководит.

      еврейские сказки или доказательства есть?
      Olegovi4
  3. Прогрессор Сегодня, 15:33
    ооочень интересная статья..-)
    Прогрессор
  4. КГБ_ЦРУ Сегодня, 15:37
    Вспомнился сериал L.O.S.T. , там в ветвях дерева вроде подобный самолёт был.
    КГБ_ЦРУ
  5. фа2998 Сегодня, 15:37
    Шутинг стар действительно ветеран.Первые еще вели воздушные бои с нашими МиГ-15, воевали в Корее и Вьетнаме.Поначалу как истребитель, потом как бомбардировщик, ну и естественно как учебный. Удачный самолет более 70 лет в строю. hi
    фа2998
  6. Романенко Сегодня, 15:53
    Да, надолго пережил в небе своего "контрагента" по Корее - Миг-15.
    Lockheed Р-80, это "знаменитый" Shooting Star, которому ой как досталось тогда от МиГов.
    После войны в Корее Шутинг Стары быстро переквалифицировали в разведчики и учебные как истребители они, увы, жидко обгадились...
    Придираться к нему конечно не стоит, все-таки первый реактивный истребитель в штатах, да и в целом самолет-эпоха для американцев, после него очень многое у них поменялось концептуально во взгляде на реактивную авиацию и, опять же, как раз Миг в этом и помог.
    Сменщик Стара - Сейбр, тоже не имел большого успеха в соревновании с МиГом, но был уже заметно лучше папаши.
    А по долгожительству его грозит перекрыть МиГ-21, и тому есть реальные предпосылки
    Романенко
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