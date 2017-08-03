Американские СМИ: Конгресс подталкивает Трампа к обострению с Москвой по Договору РСМД
Конгресс США работает над тем, чтобы заставить Пентагон начать производство ракет средней дальности в нарушение Договора о РСМД, что должно привести к еще одному витку напряженности между Вашингтоном и Москвой, приводит ТАСС сообщение Politico.
По данным газеты, «в обеих палатах Конгресса ведутся дискуссии, суть которых сводится к тому, чтобы заставить вооруженные силы США начать производство ракет средней дальности, что было запрещено по ДРСМД в 1987 году».
Такие намерения у конгрессменов появились якобы из-за того, что «российская сторона уже нарушила соглашение» и теперь настало время для ответного шага.
Оппоненты сторонников инициативы заявляют, что подобные меры могут «существенно повысить риск ядерной конфронтации в тот момент, когда отношения между двумя государствами находятся на критически низком уровне».
А в самом Белом доме полагают, что призывы к производству нового оружия «потенциально ограничат возможности военного отпора Соединенных Штатов». Там сообщили, что «администрация на сегодняшний день разрабатывает интегрированную стратегию дипломатического, военного и экономического ответа, которая увеличит до предела давление на Россию».
Какие компоненты входят в упомянутую стратегию, не уточняется.
В июле 2014 года Вашингтон впервые обвинил Москву в нарушении ДРСМД. Затем США неоднократно повторяли этот вывод, с которым Россия выражала категорическое несогласие. Москва в свою очередь выдвигает США встречные претензии по невыполнению ДРСМД.
По данным газеты, «в обеих палатах Конгресса ведутся дискуссии, суть которых сводится к тому, чтобы заставить вооруженные силы США начать производство ракет средней дальности, что было запрещено по ДРСМД в 1987 году».
Такие намерения у конгрессменов появились якобы из-за того, что «российская сторона уже нарушила соглашение» и теперь настало время для ответного шага.
Оппоненты сторонников инициативы заявляют, что подобные меры могут «существенно повысить риск ядерной конфронтации в тот момент, когда отношения между двумя государствами находятся на критически низком уровне».
А в самом Белом доме полагают, что призывы к производству нового оружия «потенциально ограничат возможности военного отпора Соединенных Штатов». Там сообщили, что «администрация на сегодняшний день разрабатывает интегрированную стратегию дипломатического, военного и экономического ответа, которая увеличит до предела давление на Россию».
Какие компоненты входят в упомянутую стратегию, не уточняется.
В июле 2014 года Вашингтон впервые обвинил Москву в нарушении ДРСМД. Затем США неоднократно повторяли этот вывод, с которым Россия выражала категорическое несогласие. Москва в свою очередь выдвигает США встречные претензии по невыполнению ДРСМД.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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