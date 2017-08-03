17:44 03 августа

Американские СМИ: Конгресс подталкивает Трампа к обострению с Москвой по Договору РСМД

Конгресс США работает над тем, чтобы заставить Пентагон начать производство ракет средней дальности в нарушение Договора о РСМД, что должно привести к еще одному витку напряженности между Вашингтоном и Москвой, приводит ТАСС сообщение Politico.



По данным газеты, «в обеих палатах Конгресса ведутся дискуссии, суть которых сводится к тому, чтобы заставить вооруженные силы США начать производство ракет средней дальности, что было запрещено по ДРСМД в 1987 году».


Такие намерения у конгрессменов появились якобы из-за того, что «российская сторона уже нарушила соглашение» и теперь настало время для ответного шага.

Оппоненты сторонников инициативы заявляют, что подобные меры могут «существенно повысить риск ядерной конфронтации в тот момент, когда отношения между двумя государствами находятся на критически низком уровне».

А в самом Белом доме полагают, что призывы к производству нового оружия «потенциально ограничат возможности военного отпора Соединенных Штатов». Там сообщили, что «администрация на сегодняшний день разрабатывает интегрированную стратегию дипломатического, военного и экономического ответа, которая увеличит до предела давление на Россию».

Какие компоненты входят в упомянутую стратегию, не уточняется.

В июле 2014 года Вашингтон впервые обвинил Москву в нарушении ДРСМД. Затем США неоднократно повторяли этот вывод, с которым Россия выражала категорическое несогласие. Москва в свою очередь выдвигает США встречные претензии по невыполнению ДРСМД.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 18

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  1. КГБ_ЦРУ Сегодня, 15:35
    Все хвосты ведут к Обаме.
    Уничтожил Америку, и поехал на остров купаться...
    КГБ_ЦРУ
    1. НасРать Сегодня, 16:16
      Цитата: КГБ_ЦРУ
      Все хвосты ведут к Обаме.

      Какой Обаме? Это просто черный манекен... как собственно и Трамп. Правда Трамп сейчас, больше на грустного клоуна похож... Истеблишмент США потерял контроль за миром, не заметив при этом, как это произошло - отсюда весь этот дурдом....(а виновница в потери США мирового контроля -Россия) Считаю, что США как государству, как это не парадоксально в свете мирового гегемона, может придти трещина...внутренняя - 60 с лишнем процентов голосов за Трампа -голоса против правящего истеблишмента США,а не за Трампа. Но Трамп сейчас связан и выставлен клоуном... Немного пнув эту скотину, под названием США, по финансовой ноге и весь мир может умыться кровью!
      НасРать
  2. himRa Сегодня, 15:36
    а их ударные беспилотники разве не ракеты средней дальности?
    провокаторы!
    himRa
    1. Logall Сегодня, 15:54
      Цитата: himRa
      а их ударные беспилотники разве не ракеты средней дальности?
      провокаторы!

      Договор РСМД включает в себя только ракеты наземного базирования.
      Logall
      1. himRa Сегодня, 16:05
        Цитата: Logall
        Договор РСМД включает в себя только ракеты наземного базирования

        в курсе, ниже отписался а для справки: Хрущев разместил на Кубе ракеты только из за того что американцы разместили в Турции,Великобритании РСМД и время подлета до Москвы состовляла 10 минут
        himRa
        1. Logall Сегодня, 16:24
          Цитата: himRa
          ниже отписался а для справки

          НИЖЕ прочесть не успел.
          Цитата: himRa
          Хрущев разместил на Кубе ракеты только из за того что американцы разместили в Турции,Великобритании РСМД и время подлета до Москвы состовляла 10 минут

          Тоже в курсе!
          Сейчас когда имеется столько ракет разного базирования, на мой взгляд ДРСМД служит только поводом для шантажа. американцы вынуждают выйти из него, что бы потом всем миром пожурить...
          Logall
          1. himRa Сегодня, 16:42
            Цитата: Logall
            американцы вынуждают выйти из него,

            напротив считаю нам выгодно оставаться в договоре,и мы добровольно из него не выйдем а вот американцы из него фактически вышли,имея многочисленный флот и союзников в европе+ как я уже писал ударные БПЛА которые они категорически не хотят обсуждать...
            himRa
            1. Logall Сегодня, 16:56
              Ну, что то типа этого я и имел ввиду...
              Logall
  3. Подрезчик Сегодня, 15:37
    "...отношения находятся на критически низком уровне..." Хотят наверное отношения опустить ниже плинтуса? Неугомонные, время однополярного мира и чьей то исключительности прошло, с этим нужно смириться, давление на Россию ни к чему хорошему не приведет, а в случае конфронтации пищать будут сами же! Им там в палатах всем трепанацию делали? fool
    Подрезчик
    1. Джедай Сегодня, 15:57
      Цитата: Подрезчик
      время однополярного мира и чьей то исключительности прошло, с этим нужно смириться

      Вот в этом-то вся и закавыка! Ну не хотят США понять и принять, что "PAX AMERICANA" закончилось. От этого и все их действия, напоминающие истерику 13-летней девчушки с ПМС.
      Джедай
  4. APASUS Сегодня, 15:46
    Странно звучат эти обвинения .Если наши реально не нарушают ДРСМД,то почему тогда не наступают в открытую предлагая раскрыть карты.Можно было сделать реально PR ход и посадить в лужу администрацию Трампа.
    APASUS
    1. himRa Сегодня, 15:54
      Цитата: APASUS
      Странно звучат эти обвинения .Если наши реально не нарушают ДРСМД,то почему тогда не наступают в открытую предлагая раскрыть карты.Можно было сделать реально PR ход и посадить в лужу администрацию Трампа.

      Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД), вступивший в силу 1 июня 1988 года. Участники договора обязались не производить, не испытывать и не развёртывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и малой (от 500 до 1000 километров) дальности.

      при чем у нас уничтожено >1800 ракет и установок а у амеров >800 ...
      Но американцы ловко обошли этот запрет ударными БПЛА
      что по эфективности даже выше крылатых ракет,ну а наши запустили искандеры и калибры в ответ установив их на мобильные стартовые площадки ...так шта оба виноваты в нарушении договора , большая война стучится в дверь и нас к этому готовят...
      himRa
      1. APASUS Сегодня, 17:32
        Цитата: himRa
        Но американцы ловко обошли этот запрет ударными БПЛА
        что по эфективности даже выше крылатых ракет,

        Ударные БПЛА не входят в договор о РСМД и производить их не запрещено и нам,но тут вопросы уже к нашей промышленности,шаги которой очень напоминают шаги американской в части распила .Вспомнить хоть тот же тяжелый беспилотный «Альтаир»
        Цитата: himRa
        ну а наши запустили искандеры и калибры в ответ установив их на мобильные стартовые площадки ...так шта оба виноваты в нарушении договора , большая война стучится в дверь и нас к этому готовят...

        В какой части Искандеры нарушают договор РСМД?
        И при каких делах тут Калибры ? Вы вообще знакомы о чем речь в этом договоре
        APASUS
    2. Topotun Сегодня, 16:09
      Кому предлагать? Если вся их доказательная база - мы знаем доказательства, но вам не покажем.
      Topotun
    3. 97110 Сегодня, 16:57
      Цитата: APASUS
      Можно было сделать реально PR ход и посадить в лужу администрацию

      Обамы, громко-громко открыв всем глаза на того, кто сбил Боинг над Донбассом! Просто надо было выйти на середину Красной площади и орать во весь голос!
      97110
      1. APASUS Сегодня, 17:37
        Цитата: 97110
        громко-громко открыв всем глаза на того, кто сбил Боинг над Донбассом! Просто надо было выйти на середину Красной площади и орать во весь голос!

        Если уметь грамотно пользоваться принципами работы западными СМИ,можно и не биться на публику головой о стену!Посмотрите как они разносят казалось бы даже самые невероятные догадки и представляют их свершившимися фактами
        APASUS
  5. Topotun Сегодня, 16:07
    Там уже трудно понять кто-кого подталкивает. Такое ощущение что в штатах крыша не просто уехала, а улетела нафик.
    Topotun
  6. Jovanni Сегодня, 17:41
    Вспоминаем песню "Куба любовь моя"...
    Jovanni
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