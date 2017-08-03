В 10 облсоветах Украины выступили с инициативой об импичменте президента Порошенко

Я уверен, что при приближении сессионного периода в сентябре Черновицкая областная рада подготовит обращение к центральным органам власти, чтобы принять все же закон об импичменте президента Порошенко, потому что любой президент должен понимать, что данная должность не вечна, она выборная, и украинское общество, которое выбирает президента, должно иметь все рычаги, чтобы эти полномочия у него забрать. Президент Украины является первым лицом и несёт персональную ответственность за все события, которые происходят в нашей стране, а главное, за неисправность тех процессов, которые имеют место в нашей общей стране. Данная ситуация не может не иметь негативных последствий. Социально-экономическое положение, которое мы наблюдаем на территории нашей страны, наталкивает нас на мысль, что мы приближаемся к пропасти. Полный дисбаланс власти привёл к тому, что нет чёткого контроля над украинской экономикой. Из-за коррупции, из-за темпов инфляции наша экономика приближается к экономикам стран Африки. Общественность уже давно поняла, что идеалы Майдана преданы, вокруг расцветает коррупция, Порошенко имеет бизнес в России, держит деньги в офшорах, в то время, когда у нас идёт война, когда гибнут наши побратимы! Страна летит в пропасть! Если бы, согласно Конституции, у нас был закон про импичмент, то уже давно были бы основания для импичмента! Поэтому мы требуем от наших избранников незамедлительно заняться этим вопросом!

На Украине сегодня прозвучало слово «импичмент». И адресовано это слово было действующему президенту Петру Порошенко. Информационный портал «Вести Украина» сообщает, что вопрос о возможности импичмента президента Украины подняли в целом ряде регионов страны. В ходе брифинга группа депутатов от фракции «Оппозиционный блок» Черновицкой облрады, а также общественные деятели ветераны так называемой «АТО», озвучили позицию 10 облсоветов.10 облсоветов заявляют, что необходим запуск процедуры импичмента.Депутат от «Оппозиционного блока» Дмитрий Павел:Идею о запуске процедуры импичмента поддерживают депутаты Днепропетровского, Закарпатского, Тернопольского, Львовского, Хмельницкого и других областных советов. Причём речь не только о представителях «Оппозиционного блока». Одобрили инициативу в «Батькивщине», лидер которой (Юлия Тимошенко) по уровню популярности обошла действующего президента.