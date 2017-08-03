17:44 03 августа

В 10 облсоветах Украины выступили с инициативой об импичменте президента Порошенко

На Украине сегодня прозвучало слово «импичмент». И адресовано это слово было действующему президенту Петру Порошенко. Информационный портал «Вести Украина» сообщает, что вопрос о возможности импичмента президента Украины подняли в целом ряде регионов страны. В ходе брифинга группа депутатов от фракции «Оппозиционный блок» Черновицкой облрады, а также общественные деятели ветераны так называемой «АТО», озвучили позицию 10 облсоветов.

10 облсоветов заявляют, что необходим запуск процедуры импичмента.

Депутат от «Оппозиционного блока» Дмитрий Павел:
Я уверен, что при приближении сессионного периода в сентябре Черновицкая областная рада подготовит обращение к центральным органам власти, чтобы принять все же закон об импичменте президента Порошенко, потому что любой президент должен понимать, что данная должность не вечна, она выборная, и украинское общество, которое выбирает президента, должно иметь все рычаги, чтобы эти полномочия у него забрать. Президент Украины является первым лицом и несёт персональную ответственность за все события, которые происходят в нашей стране, а главное, за неисправность тех процессов, которые имеют место в нашей общей стране. Данная ситуация не может не иметь негативных последствий. Социально-экономическое положение, которое мы наблюдаем на территории нашей страны, наталкивает нас на мысль, что мы приближаемся к пропасти. Полный дисбаланс власти привёл к тому, что нет чёткого контроля над украинской экономикой. Из-за коррупции, из-за темпов инфляции наша экономика приближается к экономикам стран Африки. Общественность уже давно поняла, что идеалы Майдана преданы, вокруг расцветает коррупция, Порошенко имеет бизнес в России, держит деньги в офшорах, в то время, когда у нас идёт война, когда гибнут наши побратимы! Страна летит в пропасть! Если бы, согласно Конституции, у нас был закон про импичмент, то уже давно были бы основания для импичмента! Поэтому мы требуем от наших избранников незамедлительно заняться этим вопросом!





Идею о запуске процедуры импичмента поддерживают депутаты Днепропетровского, Закарпатского, Тернопольского, Львовского, Хмельницкого и других областных советов. Причём речь не только о представителях «Оппозиционного блока». Одобрили инициативу в «Батькивщине», лидер которой (Юлия Тимошенко) по уровню популярности обошла действующего президента.




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Комментарии 20

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  1. КГБ_ЦРУ Сегодня, 15:38
    Не будет никакого толка с Украиной пока там нацисты у власти сидят в Раде. Пока называют проспекты именем тех, кто убивал людей.
    КГБ_ЦРУ
    1. vch Сегодня, 15:54
      Согласен с Вами! Сначала нужно вычистить всю фашистскую сволочь и только потом наводить в стране порядок!
      vch
      1. Pirogov Сегодня, 17:40
        Цитата: vch
        Согласен с Вами! Сначала нужно вычистить всю фашистскую сволочь и только потом наводить в стране порядок!

        Ну так с чего то нужно начинать ? Почему не с порошенка ?
        Pirogov
  2. Trevis Сегодня, 15:39
    Придет другой а толку не будет все равно.
    Trevis
    1. Подрезчик Сегодня, 15:45
      Однако, читаю и не верю своим глазам! Кто-то признает, что экономика Украины приближается к экономикам стран Африки? "Догадались", что их президент набивает карманы и держит деньги в оффшорах? Узнали, что в стране идет война, а не АТО? Прозрение частичное в 404-ой!
      Подрезчик
      1. Джедай Сегодня, 15:53
        Здесь имеет место не прозрение, а банальная борьба за кормушку, для приличия именуемую "президентское кресло". А все претензии к Педро можно выразить словами : "Нахапался? Теперь подвинься и дай другим хапнуть.".
        Джедай
        1. Logall Сегодня, 16:09
          Макс, эту песню я слышал в 90х. Она оказалась пророческой:
          Одобрили инициативу в «Батькивщине», лидер которой (Юлия Тимошенко) по уровню популярности обошла действующего президента.

          Я жму на велике любимом,
          Он зовется "Украина"
          Но седло от унитаза,
          А педаль от пианино.
          Все потырили друзья,
          В двух местах сломали раму,
          Ну и пусть себе смеются,
          Металлисты, наркоманы

          Вот и вниз идет дорога
          Жутко я ее люблю
          А на встречу мне блондинка
          Перед ней приторможу,
          Подъезжаю я к блондинке
          На ручник нажать хотел,
          Рама треснула со скрипом,
          Руль куда-то улетел.

          И я остался на асфальте
          Сверху рама с колесом
          На ушах бюстгальтер ватный
          Телка кроет матюком
          Пусть друзья мои рыгочут
          А мне лично пофигу
          Завтра может к вечеру
          Я новый велик соберу

          Я жму на велике любимом,
          Он зовется "Украина"
          Но колеса от БелАЗа
          А педаль от фортепиано
          Передача от КамАЗа
          Цепь и руль от самосвала
          Фара мощная от КрАЗа
          Вот блондинка снова валит
          → http://pesenok.ru/10/Krasnaya-plesen/tekst-pesni-
          Ya-jmu-na-velike-lyubimom
          Logall
          1. Джедай Сегодня, 16:22
            "Красная плесень" мощно выдавала! Я хоть и малой был, но остались ещё кассеты и с ней, и с "Сектором Газа". Тогда смешно по детству было...
            Джедай
  3. Карась Сегодня, 15:40
    Лед тронулся, господа присяжные заседатели?
    Карась
    1. Вадим237 Сегодня, 16:06
      Нет, ледышка превратилась в айсберг, который в будущем, вспорет брюхо корыта, под названием Украина
      Вадим237
  4. himRa Сегодня, 15:40
    Игры в демократию? у амеров научились,этот импичмент не стоит выведенного яйца....
    himRa
  5. КГБ_ЦРУ Сегодня, 15:43
    Боюсь вместо Порошенко могут придти более радикальнее люди, из ОУН и УПА.
    Вероятность такого очень высока, учитывая их банду и количество которая заседает в Раде.
    КГБ_ЦРУ
    1. himRa Сегодня, 15:46
      не бойся я с тобой!!! wassat
      himRa
    2. 30 вис Сегодня, 17:03
      Скорее всего так и будет . Вечно недовольные нацики рвутся к власти . Я внимательно прочитал ,что за десять об.советов голосуют за импичмент .Свидомые гнёзда эти области .. Львовская , Тернопольская .... и т. далее .
      30 вис
  6. фа2998 Сегодня, 15:53
    Цитата: Карась
    Лед тронулся, господа присяжные заседатели?

    А чему Радоваться? Поросенка хотят скинуть за то что он недостаточно жесток.Инициаторы-"ветераны АТО", а не про российские силы.Хотят поставить у власти Авакова или подобного.Будет хуже.Сейчас только ржем над ними, потом на Донбассе хоронить людей будут. no hi
    фа2998
  7. DEZINTO Сегодня, 15:59
    Да не будет никакого импичмента. Петя нужен и проплачен, на него ставки сделаны. Так что положенное время он отсидит. А украина страна победившего майдана головного мозга. Успехов им и удачи, здобувальщики долбанные.

    DEZINTO
  8. Topotun Сегодня, 16:05
    И что? Их кто-то послушает? Да пофик там их мнение. А будут выеживаться - нациков натравят.
    Topotun
  9. Толстоевский Сегодня, 16:06
    такие милые, смешные фашисты. решили сменить вальцмана на капительман
    Толстоевский
    1. 30 вис Сегодня, 17:06
      Арийца по крови Вальцмана на арийку Капительман ! Смешные нацики , или чёрт знает что !
      30 вис
  10. ротмистр Сегодня, 17:18
    Лохонулись ребята на майдане и в АТО.А так все хорошо начиналось; печеники, Ассоциация с ЕС, безвиз, братская европейская семья, европейские зарплаты, Альпы, казино в Манако, нищие мос..кали просят деньги на паперти у великих укоров... Мечты, мечты, какая радость-прошли мечты, осталась гадость.Не дорогие великие украинцы , халявы больше не будет; в Европе лохов нет.
    ротмистр
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